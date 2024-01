Gedankenexperiment enthüllt: Das Klima als politisches Machtinstrument

Gedankenexperiment zeigt: Das Klimanarrativ ist längst zur Ideologie geworden

Stellen wir uns einmal vor, die Wissenschaft würde herausfinden, dass die Temperaturen auf der Erde sinken, dass CO2 nicht der wesentliche Treiber des Klimas ist oder dass sich der Klimawandel weltweit eher positiv auf Ernteerträge und Wohlstand auswirken wird. Mit anderen Worten: Die Klimapanik würde aus einem der genannten Gründe enden.

Was wie eine gute Nachricht klingt, hätte massive Auswirkungen auf den eingeschlagenen Kurs. Die Vereinbarungen der Staaten zur Emissionsminderung wären hinfällig, der bisherige Umbau von Industrie und Energieversorgung vor dem neuen Hintergrund sinnlos. Kapitalflüsse in Billionenhöhe wären plötzlich in Frage gestellt. Parteiprogramme müssten neu geschrieben werden.

In einem Gedankenexperiment können wir nun prüfen, wie realistisch die Annahme ist, dass sich diese neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse tatsächlich verbreiten würden. Wäre die Wahrheit stärker als alle parteipolitischen, industriellen und ideologischen Interessen? Nein, natürlich nicht. Diese Annahme wäre naiv. Niemand, der Macht hat, würde die Änderung der Klimaerzählung einfach hinnehmen und seine eigenen Interessen zurückstellen. Dafür steht viel zu viel auf dem Spiel.

Wenn das heute nicht der Fall ist, in welchem Jahr war dann der „point of no return“? Seit wann ist der Klimakurs in Stein gemeißelt? Spätestens mit dem Klimaabkommen von Paris 2015 wurden die Weichen gestellt. Wahrscheinlich aber schon mit der Gründung des IPCC 1988, dessen Aufgabe es war, den menschengemachten Klimawandel nachzuweisen.

Aus der Metaebene betrachtet ist die Sache klar: Das Klimanarrativ ist eine Ideologie. Wissenschaft ist nicht mehr ergebnisoffen. Wahrscheinlich seit 1988, spätestens seit 2015. Alles andere ist Wunschdenken. Der harte Umgang mit Kritikern, die Zensur, die wir erleben, die massive Propaganda in den Medien unterstreichen dieses Ergebnis des Gedankenexperiments.