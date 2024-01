Die Legitimation des Bösen wird den Israelis noch lange nach dem Ende des Gaza-Krieges erhalten bleiben

Gideon Levy

Am Ende dieses Krieges wird sich Israel in einer schlechteren Situation befinden als zu Beginn des Krieges. Selbst wenn Israel in der Lage ist, seine Ziele zu verwirklichen, die immer mehr in den Hintergrund zu rücken scheinen, wird die Situation des Landes schlechter sein als zuvor. Da die moralischen Aspekte dieses Krieges in Israel kaum jemanden stören, schon gar nicht die Medien, bleibt nur, die folgende Frage ehrlich zu beantworten: was hat Israel von diesem Krieg zu gewinnen? Was genau kann es sich davon erhoffen?

Während der Chor der Armeesprecher, die sich als Journalisten ausgeben, die Erfolge der Armee bejubelt, und da fast alle Israelis glauben, dass Israel nach dem 7. Oktober alles tun kann, was es will, kann man nur nach den Gewinnen fragen. Die Verluste häufen sich bereits. Je länger der Krieg andauert, desto größer wird der Schaden für Israel.

Man kann sich kaum einen Vorteil vorstellen, den Israel aus diesem Krieg ziehen könnte, selbst wenn man seine Schrecken und das unbeschreibliche Leid auf der anderen Seite ignoriert und sich nur darauf konzentriert, „was gut für Israel ist“, wie Israelis es gerne formulieren. Es ist sehr schlecht für Israel. Die Zukunft der Geiseln wird immer unklarer, und die Sicherheit Israels gerät immer mehr ins Wanken.

Die Fakten liegen auf der Hand. Die Hamas wird immer stärker. Je mehr sie in Gaza getroffen wird, desto mehr wächst ihre politische Stärke unter den Palästinensern, zumindest außerhalb des Gazastreifens. Je länger der Krieg andauert, desto schlechter wird das internationale Ansehen Israels. Es hat bereits einen noch nie dagewesenen Tiefpunkt erreicht, zwar noch nicht bei den Regierungen, aber mit Sicherheit in der öffentlichen Meinung der Welt.

Israel ist mehr denn je zu einem Pariastaat geworden. Die Berichte aus Gaza zeigen eine barbarische Realität. Die Welt sieht es und empfindet Abscheu. Wie könnte sie auch nicht? Umfragen unter jungen Menschen in den Vereinigten Staaten, einschließlich junger Juden, sollten Israel entsetzen. Die Hamas ist bei ihnen beliebter als Israel selbst. Dafür können wir dem Krieg danken.

Danke, Krieg, dass du jeden Israeli nicht nur zu einer Zielscheibe der Sicherheit gemacht hast, wo immer er oder sie hingeht, sondern auch zu einer Zielscheibe der nationalen Schande. Einigen Israelis macht es nichts aus, sich zu schämen, aber nicht allen von ihnen.

Danke, Krieg, dass du Israel an den Rand des wirtschaftlichen Abgrunds gebracht hast. Die Zeiten, in denen Touristen in gewohnter Zahl nach Israel kamen, sind vorbei, aber der größte Schaden, der Israel zugefügt wird, ist das, was im Inneren des Landes geschieht. Mehr noch als die juristische Aufarbeitung erschüttert dieser Krieg die Überreste der israelischen Demokratie.

Während dieses Krieges wurden Zivilisten entlassen, verhört oder inhaftiert, weil sie ihre Solidarität mit anderen Menschen und ihr Entsetzen über das Töten zum Ausdruck brachten, weil sie einfach zum Frieden aufriefen, weil sie gegen den fehlenden Widerstand gegen diesen Krieg protestierten. Die israelischen Araber haben Angst, zu atmen. Das Verhalten der Strafverfolgungsbehörden während dieses Krieges ist für Israels Demokratie viel gefährlicher als die Aussetzung der Anwendung des Angemessenheitsstandards durch die Gerichte des Landes.

Ein solches Verhalten hat nur wenig Protest hervorgerufen. Nicht nur auf den Schlachtfeldern hat Israel eine Politik des wahllosen Tötens in einem noch nie dagewesenen Ausmaß betrieben, sondern auch in seinen Haftanstalten ist es in einer noch nie dagewesenen Weise sadistisch geworden.

Nach dem 7. Oktober ist alles erlaubt. Es ist nicht nur die extreme Rechte, die den öffentlichen Diskurs verdorben hat. Auch das Zentrum will mehr Blut, Zerstörung, Epidemien und Hunger und schämt sich nicht, dies offen zu sagen.

Diese Legitimierung des Bösen wird uns noch lange nach dem Ende des Krieges begleiten. Gaza mag rehabilitiert werden, aber nicht der moralische Zusammenbruch in Israel. Die Legitimation von Kriegsverbrechen wird uns nicht loslassen, und von nun an wird alles auch im Westjordanland und später in Israel selbst erlaubt sein. Was in einem Gefangenenlager bei Be’er Sheva beginnt, wird dort nicht enden. Die Zahl derer, die sich bemühen, dem Sadismus Einhalt zu gebieten, wird immer kleiner. Sie sind „nüchterner geworden“.

In der Zeit zwischen dem Beginn und dem Ende dieses Artikels ist ein weiteres Kind in Gaza getötet worden, zwei weitere wurden verletzt. So sieht es aus: alle acht Minuten ein totes Kind. Die Gleichgültigkeit Israels gegenüber dieser Tatsache und ihr Verschweigen durch die Presse sind der größte irreversible Schaden, den dieser Krieg Israel zugefügt hat. Und nun zurück zu unserem Militärkorrespondenten, der uns über die Erfolge der israelischen Verteidigungskräfte in Dir al-Balah berichten wird.