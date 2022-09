Gedankenmatrix

Nichtwissen macht was

Wissen ist Macht und Nichtwissen macht sehr wohl was. Es entscheidet über Sklaverei oder Freiheit. Ein Mensch, der keine Angst vor Bestrafung hat, weil er seine Umgebung versteht und sich dessen sicher ist, was er weiß, dieser Mensch lässt sich nicht so leicht in eine Ecke drängen. Ein Mensch, der keine Angst vor Viren oder winzigen Organismen hat, weil er ihre Stellung und Funktion in der Natur richtig einordnen kann, gerät nicht in Panik, wenn jemand in seiner Nähe einen Hustenanfall bekommt. Jemand, der denken kann, weil er zum Beispiel das Gesetz von Ursache und Wirkung auf das, was in seinem Leben vor sich geht, anwenden kann, lässt sich nicht so verunsichern, dass er sich experimentelle Substanzen spritzen lässt.

Wer versteht, wie Menschen durch Propaganda manipuliert werden können, also wer die Techniken und Methoden kennt, weil er zum Beispiel ein Buch von Edward Bernays (1) über das Thema gelesen hat, ist relativ immun und entspannt, wenn er mit diesen Methoden und Techniken konfrontiert wird. Und vor allem, er erkennt sie in der Welt und fällt nicht darauf rein. Versklavung funktioniert nur auf dem Nährboden von Unkenntnis, Unwissenheit oder