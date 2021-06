Gedenktag 2025: Zurück in die Zukunft

Im Jahr 2025, in nur vier kurzen Jahren, wird Amerika über ein weiteres Memorial-Day-Wochenende stolpern und über geführte Kriege, getötete Soldaten und Zivilisten und die Art der Freiheiten, die bewahrt oder verloren wurden, nachdenken.

Ich prophezeie, dass im Jahr 2025 ein nahezu universelles Bewusstsein dafür herrschen wird, dass der letzte Weltkrieg gekämpft und verloren wurde und dass es der Krieg war, der alle anderen Kriege beenden sollte. Dieser Krieg wird gerade jetzt ausgetragen, auch wenn er schon vor einigen Jahren begonnen hat. Die Welt taumelt, hat aber keine Ahnung, dass sie von einer erfundenen Viruspandemie, die die Große Panik von 2020 ausgelöst hat, in den Ruin getrieben wurde.

Die Weltwirtschaft wurde verkrüppelt und steuert auf die massivste Saison der deflationären Wohlstandsvernichtung zu, die die Welt je gesehen hat. Die wissenschaftliche Diktatur hat die Kontrolle über praktisch alle substanziellen politischen Aktivitäten.

Folgt der Wissenschaft, sagen ihre selbsternannten Hohepriester. Diejenigen, die blindlings ihrer Pseudowissenschaft gefolgt sind, wurden von der wissenschaftlichen Diktatur gefangen genommen, die über einen Zeitraum von 45 Jahren sorgfältig aufgebaut wurde. Sie sind Kriegsgefangene.

Wenn dieser Autor im Jahr 2025 noch lebt und die Menschen ihren miserablen Zustand beklagen, werde ich ihnen sagen, dass sie eindeutig gewarnt wurden und jede Gelegenheit hatten, sich zu wehren, es aber nicht taten.

Krieg gegen die Technokratie

Am 18. Dezember 2015 hätte meine Warnung und Kriegserklärung an die Technokratie nicht prägnanter ausfallen können. In dieser Erklärung schrieb ich:

Können Sie das erstickende Gefühl der Unterdrückung fühlen? Sehen Sie den Zerfall unseres amerikanischen wirtschaftlichen und politischen Systems, unserer Kultur und sogar die unverhohlenen Angriffe auf unsere jüdisch-christlichen Werte? Hören Sie den Schrei der Mittelklasse, während sie in Vergessenheit gerät?

Was passiert, ist nicht nur Pech, unglückliche Umstände, isolierte Ereignisse, Dummheit oder allgemeine Korruption.

Tatsache ist, dass Amerika methodisch und absichtlich von einem unsichtbaren Feind erobert wird. Unsere Schutzschilde sind unten. Unsere Leute sind eingeschlafen. Unsere Waffen sind fast nicht existent. Der Krieg wurde im Verborgenen geführt, so dass der Feind noch nicht identifiziert wurde… bis jetzt!

Was ist Technokratie? Es ist eine wissenschaftliche Diktatur im Entstehen. Sie will jede Facette unseres Lebens kontrollieren und mikro-managen, unseren Wohlstand und unser Privateigentum zerstören, um uns eine Zukunft zu geben, die wir nicht gewählt haben und nicht wollen.

Seien Sie gewarnt: Technokratie ist die gleiche ruchlose Ideologie, die Adolf Hitler in den 1930er Jahren ermöglichte. Nazi-Deutschland benutzte fortschrittliche Technologie, um Millionen seiner eigenen Bürger zu versklaven und zu töten. Das ist hier noch nicht passiert, aber das ist die Richtung, in die wir uns bewegen.

Entworfen in den 1930er Jahren von prominenten Wissenschaftlern und Ingenieuren, ist Technokratie ein Ersatz-Wirtschaftssystem für Kapitalismus und freies Unternehmertum. Sie wurde 1973 von der elitären Trilateralen Kommission als ihre „Neue Internationale Wirtschaftsordnung“ angenommen. Heute drückt sie sich als nachhaltige Entwicklung, Agenda 21, 2030 Agenda, Klimawandel, grüne Wirtschaft, totale Überwachungsgesellschaft, Smart Grid, Common Core Bildungsstandards und mehr aus. Dies sind keine isolierten Themen, sondern sie sind alle Teil einer einzigen Strategie zur Transformation des gesamten globalen Wirtschaftssystems.

Die Technokratie strebt die Kontrolle über alle Produktionsmittel und den Konsum an. Sie will uns sagen, wo wir leben sollen, welche Art von Bildung wir haben können, wo wir arbeiten, was wir essen, welche Art von Auto wir fahren, wohin wir reisen. Sie verlangt Gehorsam und spioniert ungestraft jede private Aktivität aus, um sicherzustellen, dass wir ihr nachkommen.

Wenn wir die Technokratie nicht stoppen, steuern wir geradewegs auf eine wissenschaftliche Diktatur zu, die uns und den Rest der Welt zurück in das dunkle Zeitalter des Feudalismus stoßen wird.

Sie werden sicherlich verstehen, dass ich diesen Krieg nicht begonnen habe. Er tobte bereits 2015, aber kaum jemand hat ihn gesehen oder verstanden. Die meisten, die davon hörten, spotteten über den Begriff.

Das Bewusstsein begann sich im Jahr 2020 zu ändern, als andere Schriftsteller, Journalisten und Aktivisten die wahren Feinde der Menschheit kennenlernten und sie bei ihrem historisch korrekten Namen nannten: Technokraten. Sie entdecken die Mittel und Waffen des Krieges und den Schaden, den er verursacht. Sie schälen die Schichten der getünchten Propaganda zurück, um die Menschen hinter dem Vorhang zu sehen.

Bis 2025, wie ich oben sagte, wird es ein nahezu universelles Bewusstsein für die Technokratie geben, da die Technokraten weiterhin Ereignisbomben fallen lassen, wie diejenige, die die Große Panik von 2020 ausgelöst hat. Der Große Reset des Weltwirtschaftsforums wird vollendet sein und die Technokraten-Oligarchen werden auf der Asche der freien Marktwirtschaft und des Kapitalismus „wieder etwas Besseres aufbauen“.

Ah, wissenschaftliche Diktatur. Nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste, richtig? Falsch.

Aldous Huxley schrieb „Brave New World“ im Jahr 1932, demselben Jahr, in dem die Technokratie an der Columbia University geschaffen wurde. „Schöne neue Welt“ war das fiktionale und futuristische Beispiel dafür, wohin die Technokratie gehen würde. Nur 26 Jahre später, 1958, schrieb Huxley ein weniger bekanntes Buch mit dem Titel „Brave New World Revisited“ und schloss:

Unter einem wissenschaftlichen Diktator wird die Erziehung wirklich funktionieren – mit dem Ergebnis, dass die meisten Männer und Frauen aufwachsen werden, um ihre Knechtschaft zu lieben und niemals von einer Revolution träumen werden. Es scheint keinen guten Grund zu geben, warum eine durch und durch wissenschaftliche Diktatur jemals gestürzt werden sollte. [Hervorhebung hinzugefügt]

Die Amerikaner wissen, wie man mit Kommunismus und Faschismus umgeht, und haben dies in den globalen Kriegen des 20. Jahrhunderts getan. Es gibt kein Entrinnen aus einer „durch und durch wissenschaftlichen Diktatur“.

Ist das die Zukunft, die Sie wollen?

Wenn nicht, habe ich am Ende der obigen Erklärung bereits über die Lösung geschrieben:

Nationale Politiker werden uns nicht retten. Der Kongress wird uns nicht retten. Komitees werden uns nicht retten. Das lässt es uns, dem Volk, übrig, die Dinge in unsere eigenen Hände zu nehmen, um jetzt zu handeln!

Wir (bei Coherent Publishing und Technocracy.News) haben uns verpflichtet, die Nation durch Radio, Versammlungen und Aktivisten-Training zu aufzuklären, um die Bürger überall zu befähigen, sich zu erheben, die Technokratie und die Technokraten, die sie umsetzen, herauszufordern und abzulehnen – aber wir können es nicht alleine tun. Ohne Aktivisten in jedem Staat, Bezirk, jeder Stadt und Gemeinde wird es keinen Erfolg geben. Ohne Führung auf allen Ebenen wird es keinen Erfolg geben. Sie müssen sich engagieren: Seien Sie ein Anführer oder ein Follower, aber lehnen Sie sich nicht einfach zurück, um gar nichts zu tun!

Die Wahl liegt bei Ihnen. Ich schlage vor, dass wir den Widerstand „THE GREAT REJECT“ nennen.