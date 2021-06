Wie Facebook die Laborleck-Theorie zensierte

Facebook gab in der vergangenen Woche zwei Erklärungen zu seinem Umgang mit „Fehlinformationen“ ab – und sie hätten unterschiedlicher nicht sein können.

Die erste war ein einziger Absatz, der die Richtlinien zu Geschichten aktualisierte, in denen spekuliert wurde, dass Covid-19 ein von Menschen verursachter Virus ist – nachdem fast alle großen Medien und gestern sogar die britischen und amerikanischen Sicherheitsdienste endlich bestätigt hatten, dass dies eine machbare Möglichkeit ist.

„Angesichts der laufenden Untersuchungen über den Ursprung von COVID-19 und in Absprache mit Experten des öffentlichen Gesundheitswesens“, sagte ein Facebook-Sprecher, „werden wir die Behauptung, dass COVID-19 von Menschen gemacht oder hergestellt ist, nicht mehr aus unseren Apps entfernen.“

Mit anderen Worten: Facebook glaubt nun, dass seine Zensur von Millionen von Beiträgen in den vorangegangenen Monaten ein Fehler gewesen sei. Es gab natürlich keinen Hinweis auf eine Entschuldigung in der jüngsten Erklärung, obwohl der Tonfall einen ziemlichen Kontrast zu Facebooks Prahlerei im letzten Jahr darstellte, dass es allein im April „Warnungen“ auf 50 Millionen „Inhalten mit Bezug zu Covid-19“ angezeigt hatte. Das war nur der Anfang; im Februar dieses Jahres platzierte Facebook sogar eine Warnung auf einem Beitrag für UnHerd von Ian Birrell, einem preisgekrönten investigativen Reporter, der seit Beginn der Pandemie über die Ursprünge von Covid-19 geschrieben hat.

„Wenn die Leute diese Warnhinweise sahen, gingen sie in 95 % der Fälle nicht weiter, um sich den ursprünglichen Inhalt anzusehen“, sagt das Unternehmen. Wenn ein Artikel von ihren „Faktenprüfern“ als „falsch“ eingestuft wird, wird das Netzwerk außerdem „seine Verbreitung reduzieren“. Das bedeutet, dass ein Autor oder Poster zwar nicht weiß, dass eine Zensur stattfindet, aber das Netzwerk könnte seine Inhalte verstecken, damit sie nicht weit verbreitet werden.

Die zweite Ankündigung – die am selben Tag veröffentlicht wurde – war, dass Facebook nun seine Politik des „Schattenbanns“ von Konten, die Fehlinformationen verbreiten, ausweitet. „Ab heute werden wir die Verbreitung aller Beiträge im News Feed des Facebook-Kontos einer Person reduzieren, wenn diese wiederholt Inhalte teilt, die von einem unserer Fact-Checking-Partner bewertet wurden.“ Wenn Sie also jetzt etwas teilen, von dem man annimmt, dass es mehrere Male Fehlinformationen enthält, könnte Ihr Konto zum Schweigen gebracht werden; Sie werden nicht informiert, Sie werden nicht wissen, in welchem Ausmaß Ihr Inhalt ausgeblendet wird und Sie werden nicht wissen, wie lange es dauern wird – alles dank einer Gruppe von „Faktenprüfern“, deren Autorität nicht in Frage gestellt werden kann.

Die Tatsache, dass diese Ankündigung am selben Tag erfolgte wie das Eingeständnis von Facebooks Fehlern, zeigt, wie unberechenbar diese globalen Supermächte sind und wie sehr sie handeln können, wie es ihnen gefällt, ohne Konsequenzen befürchten zu müssen. In der Tat ist es kaum verwunderlich, dass sie zunehmend die Utensilien von Regierungen übernommen haben: Facebooks „Aufsichtsgremium“ besteht aus Ex-Politikern (die es ernennt), hat eine eigene Verfassung und fällt „verbindliche“ Urteile über das Unternehmen.

Doch stellen Sie sich vor, wenn ein ähnlicher Fehler von einer demokratischen Regierung begangen worden wäre. Es würde Konsequenzen geben; eine öffentliche Untersuchung vielleicht, sowie Forderungen nach einer Änderung der Politik und nach dem Rücktritt von Personen. Aber Facebook – das sechstgrößte Unternehmen der Welt, dessen Apps eine Informationsquelle für 3,45 Milliarden Menschen sind, also für mehr als die Hälfte der Erwachsenen auf der Welt – fährt nicht einfach mit seinem Programm zur Säuberung von „Fehlinformationen“ fort, sondern verdoppelt es noch.

Es ist klar, dass die Moderation von Beiträgen in sozialen Medien kein einfach zu lösendes Problem ist. Ich bin nicht dafür, soziale Netzwerke als Verlage einzustufen, die wie eine Zeitung für alle Inhalte verantwortlich sind, die sie veröffentlichen, denn das würde eindeutig einen Anreiz für mehr Risikoscheu und Zensur bieten, um Klagen zu vermeiden. Andererseits bin ich auch kein Fundamentalist der freien Meinungsäußerung; es scheint vernünftig, dass zum Beispiel Beiträge, die direkt zu Gewalt aufrufen, entfernt werden sollten, während es auch Gründe dafür gibt, dass haarsträubende medizinische Quacksalberei ebenfalls eingeschränkt werden sollte.

Aber der Trend zur Entfernung und Schattensperre von Inhalten zu sich noch entwickelnden Kontroversen mit der Begründung der offiziellen Unwahrheit ist Zensur einer anderen Ordnung. In den Bereichen der Wissenschaft und der Politik entwickelt sich die „Wahrheit“ immer weiter. Es ist ein erkenntnistheoretisches Hirngespinst, anzunehmen, dass sie durch Zensur statt durch Nachfragen ermittelt werden kann.

Und so sollte es uns alle beunruhigen, dass die Liste der Behauptungen im Zusammenhang mit Covid-19, die immer noch zensiert werden, alarmierend umfangreich und endgültig ist. Jede „Behauptung, die den Schweregrad von Covid-19 herunterspielt“, unterliegt der Zensur, einschließlich jeder Andeutung, „dass die Sterblichkeitsrate gleich oder niedriger ist als bei der saisonalen Grippe“. Bedeutet dies, dass dieser Politifact-Artikel, der zu dem Schluss kommt, dass die Influenza in vielen Fällen tödlicher für Jugendliche ist, zensiert werden würde? In ähnlicher Weise werden „Behauptungen, dass Covid-19 in bestimmten Klimazonen oder bei bestimmten Wetterbedingungen nicht übertragen werden kann“ verboten, was der laufenden wissenschaftlichen Debatte um die Saisonalität des Virus ein frühes Ende setzt.

Doch dieses Klima der Zensur war in vielerlei Hinsicht unvermeidlich; was sonst sollen wir von einem globalen Konzern erwarten, der die Macht hat, zu bestimmen, was „Fakten“ sind, und sie dann in die Existenz zu zwingen? Was die undurchsichtige Praxis des Shadow-Bannings angeht, so scheint es unvermeidlich, dass es die Atmosphäre der Verschwörung und des Misstrauens, die die Debatten über Covid-19 umgibt, nur noch verstärkt.

Big Tech hat seine „Fehlinformations“-Politik bei der Labor-Leck-Hypothese falsch verstanden – und wenn ihr Verhalten in der letzten Woche ein Hinweis darauf ist, haben sie ihre Lektion nicht gelernt.