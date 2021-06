Pepe Escobar: die Erinnerung an den Tiananmen – und die Entlarvung der Mythologie des Kaiserreichs

DIE VIER MYTHEN – von Robert K. Tan (4. Juni 2017)

Wenn die Geschichte die endgültige Version schreibt, wird der Tiananmen-Aufruhr von 1989 als eine chinesische Tragödie gesehen werden, die von den Bösewichten der Volksrepublik maßlos übertrieben und verdreht wurde, um das sozialistische China zu diskreditieren und zu dämonisieren. Sie ist auch eine der großen Propaganda-Hoaxes der Neuzeit (siehe Link unten). Hier sind die Kernmythen, die die Episode umgeben – und die entsprechenden Realitäten:

MYTHOS 1: Tausende von unbewaffneten studentischen Demonstranten auf dem Platz des Himmlischen Friedens wurden in den frühen Morgenstunden des 4. Juni 1989 von Maschinengewehren niedergemäht und von Panzern der chinesischen Armee zermalmt.

WIRKLICHKEIT: Niemand wurde am frühen Morgen des 4. Juni 1989 auf dem Tiananmen-Platz (TAM) getötet. Geheime Telegramme des amerikanischen Botschafters in China, James Lilley, an das US-Außenministerium, die von Wikileaks im Juni 2011 veröffentlicht wurden, bestätigten diese Tatsache unmissverständlich. Die Kabel basierten auf einem Augenzeugenbericht des chilenischen zweiten Sekretärs in China, Carlos Gallo, der auf dem Platz war, bis er mit den letzten Studenten an diesem Morgen abreiste.

„Nachdem eine Vereinbarung über den Rückzug der Studenten getroffen wurde“, so Lilley in seinem Kabel, „verließen die Studenten den Platz durch die südöstliche Ecke. Im Wesentlichen verließen alle, einschließlich Gallo, den Platz. Die wenigen, die versuchten, zurückzubleiben, wurden geschlagen und an das Ende der abziehenden Prozession getrieben.“

Eine andere Quelle hat den Bericht des chilenischen Diplomaten bestätigt. Das war Eugenio Bregolat, Spaniens Botschafter in Peking zu dieser Zeit. In einem Buch, das er über Tiananmen geschrieben hat, bestreitet er wütend die Massaker-Geschichten. Er weist darauf hin, dass der spanische Fernsehsender TVE die meiste Zeit des Abends ein Fernsehteam auf dem Platz hatte, und dass, wenn es ein Massaker gegeben hätte, sie die ersten gewesen wären, die es gesehen und aufgenommen hätten. Er weist darauf hin, dass die meisten Berichte über ein angebliches Massaker von Journalisten gemacht wurden, die sich im sicheren Hafen des Peking-Hotels, etwas entfernt vom Platz, verschanzt hatten.

Der in Taiwan geborene Sänger und Komponist Hou Dejian, der sich den studentischen Demonstranten auf dem Platz anschloss und mit dem chinesischen Armeekommissar verhandelte, damit die verbliebenen Studenten den Platz verlassen konnten, sagte kategorisch, dass es am frühen Morgen des 4. Juni keine Tötungen gegeben habe. Er blieb bis 6:30 Uhr auf dem Platz, nachdem alle Studenten ihn verlassen hatten. Hou erzählte einem Presseinterviewer: „Während des gesamten Abzugs habe ich keinen einzigen Studenten, Bürger oder Soldaten gesehen, der auf dem Platz getötet wurde. Ich habe auch keine gepanzerten Mannschaftswagen gesehen, die Menschen überrollten.“

MYTHOS 2: Nach der Veröffentlichung von diplomatischen Kabeln der Pekinger US-Botschaft an das Außenministerium durch Wikileaks im Jahr 2011, die besagen, dass niemand auf dem Platz des Himmlischen Friedens getötet wurde, erschien eine revidierte Erzählung: Tausende von unbewaffneten Zivilisten, darunter auch Studenten, starben, nachdem sie von Panzern und bewaffneten PLA-Soldaten in den Straßen, die zum Platz führten, beschossen wurden.

REALITÄT: Am 2. und 3. Juni wurden Busse mit PLA-Soldaten und gepanzerten Mannschaftstransportern von Randalierern mit Molotowcocktails oder Benzinbomben angegriffen. Hunderte von Bussen und APCs wurden in Brand gesteckt. Dutzende von Soldaten wurden in den Bussen verbrannt, und einige Leichen wurden in den Straßen aufgehängt. Die Randalierer errichteten Barrikaden und Straßensperren, indem sie Busse oder gepanzerte Fahrzeuge anzündeten.

Verstärkungen bewaffneter Soldaten hatten kaum eine andere Wahl, als in Selbstverteidigung auf die Randalierer zu schießen, die Molotow-Cocktails und sogar Gewehre trugen, um die Straßen, die zum Platz führten, zu räumen. Der größte Teil der Ausschreitungen und des Blutvergießens fand in Muxidi statt, etwa 3 km westlich des TAM-Platzes. Die offizielle Zahl lag bei etwa 300 Toten, davon waren etwa 40 Studenten. Die meisten anderen waren PLA-Soldaten, Arbeiter und Randalierer. Mehr als 3000 Soldaten wurden verletzt.

MYTHOS 3: Die siebenwöchige Besetzung des Platzes des Himmlischen Friedens war ein spontaner Protest von Studenten gegen Korruption und mangelnde Transparenz in der chinesischen Regierung, ohne dass ausländische Organisationen daran beteiligt waren.

WIRKLICHKEIT: Die Demonstrationen mögen spontan begonnen haben, als Ergebnis der Frustration und sogar Wut der Bevölkerung über die zunehmende Korruption. Doch schon bald wurde eine ausländische Beteiligung offensichtlich. So heißt es in einem Bericht der Vancouver Sun, der der AP zugeschrieben wird: „Schon Monate vor dem Angriff auf die Demonstranten am 3. Juni hatte die CIA den studentischen Aktivisten bei der Gründung der Anti-Regierungs-Bewegung geholfen und ihnen Schreibmaschinen, Faxgeräte und andere Ausrüstung zur Verfügung gestellt, um ihnen bei der Verbreitung ihrer Botschaft zu helfen, sagte ein Beamter. Die CIA lehnte jeden Kommentar ab.“

Die „Ausrüstung“, die von der CIA zur Verfügung gestellt wurde, beinhaltete wahrscheinlich die Molotow-Cocktails, die von den Randalierern benutzt wurden, oder deren Hauptzutat, Benzin, das zu dieser Zeit in Peking streng rationiert war und für normale Menschen nicht erhältlich war. Vor den Tagen, die zum 4. Juni führten, waren sie in China noch nie gesehen oder benutzt worden.

Lilley, Amerikas China-Botschafter vor und während des TAM-Zwischenfalls, war ein altgedienter CIA-Offizier, der in der Reagan-Administration als leitender Ostasienexperte gedient hatte. Er wuchs in China auf und konnte Chinesisch als Muttersprache sprechen. Er war daher gut aufgestellt, um eine „farbige Revolution“ in China anzuführen.

Voice of America steigerte in den Wochen vor dem 4. Juni seine chinesischsprachigen Sendungen aus Hongkong nach China auf 11 Stunden pro Tag. Viele Studenten am TAM-Platz schalteten den US-Regierungssender als „zuverlässige“ Nachrichtenquelle ein. VOA gab provokante Erklärungen ab und erteilte den studentischen Demonstranten Ratschläge für ihre Proteste. In den letzten Tagen verbreitete VOA falsche Gerüchte über die Verhaftung von Li Peng, den Beinahe-Tod von Deng Xiaoping und Kämpfe zwischen den PLA-Fraktionen.

George Soros‘ Fonds für die Reform und Öffnung Chinas durfte ab 1984 im Land tätig sein. Der Fonds förderte den kulturellen Austausch und sponserte Forschungsprojekte in Verbindung mit Chinas Institut für wirtschaftliche Strukturreform, einem einflussreichen liberalen Think-Tank, der vom Chef der Kommunistischen Partei Zhao Ziyang unterstützt wurde. Vorwürfe, der China Fund sei ein Werkzeug der CIA, waren zwei Jahre zuvor in Washington aufgetaucht. Außerdem hatte die US National Endowment for Democracy zwei Büros in China, die regelmäßig Seminare über Demokratie durchführten. Sie förderte auch chinesische Schriftsteller und Publikationen.

Die üblichen Verdächtigen der von Washington angezettelten Farbrevolutionen waren also schon vor dem 4. Juni 1989 in China präsent und aktiv. Ein bekannter VOA-Vertreter wurde dabei gefilmt, wie er mit dem studentischen Protestführer Chai Ling auf dem TAM-Platz sprach – unter Verletzung des in Peking verhängten Kriegsrechts.

MYTHOS 4: Die chinesische Regierung machte einen großen Fehler bei der Unterdrückung der Studentenproteste. China wäre heute besser dran gewesen, wenn es das westliche Modell der Demokratie praktiziert hätte.

REALITÄT: Das Ziel der Studentenführer war es, die Kommunistische Partei zu stürzen. Chai Ling sagte so viel in einem Presseinterview Jahre später in Amerika, wohin sie floh.

Es hätte ein Machtvakuum gegeben, wenn die KPC gestürzt worden wäre, was dem Kaiserreich die Möglichkeit gegeben hätte, eine freundliche Führung zu installieren, die ihren Wünschen entgegenkam. Tatsächlich war der Generalsekretär der Partei, Zhao Ziyang, Washingtons Wette in Peking. In seinen Memoiren sprach sich Zhao für Demokratie und Mehrparteienwahlen, die Trennung von Staat und Partei und neoliberale Wirtschaftspolitik wie die Privatisierung von Staatsbetrieben aus. Von den westlichen Medien als „liberaler Reformist“ gefeiert, wurde er als Chinas Gorbatschow tituliert – und als Jelzin obendrein.

China hätte unter Zhao durchaus zerfallen können, wie die UdSSR unter Gorbatschow. Zhaos neoliberale Wirtschaftspolitik hätte wahrscheinlich zu einer massiven Plünderung des Staatsvermögens geführt, wie in Russland unter Jelzin. China hätte de facto zu einem Vasallenstaat der USA werden können. Die bevorstehende Rückgabe von Hongkong und Macau an China wäre tot gewesen, bevor sie ankam, und Taiwan hätte möglicherweise die Unabhängigkeit erklärt. Die Abspaltung von Xinjiang und Tibet hätte sich angedeutet.

China und sein Volk haben Deng heute viel zu verdanken. Er durchschaute den Plan des Kaiserreichs, sein Land zu spalten und neu zu kolonisieren. Mit Dengs entschlossenen Schritten zur Beendigung des Tiananmen-Aufruhrs konnte China seine Souveränität und den bevorzugten Kurs des Marktsozialismus beibehalten. Die westlichen Sanktionen und die vorübergehende Unterbrechung seiner Reformen waren ein kleiner Preis, den es zu zahlen galt.