William Schryver

In den vergangenen zwei Jahren habe ich häufig über die wohl wichtigste Komponente des militärischen Engagements der USA und der NATO im Ukraine-Krieg geschrieben: ihre Nachrichtendienste, Überwachungs- und Aufklärungssysteme (ISR), die von Anfang an auf dem Schlachtfeld omnipräsent waren.

Ich habe oft meine Erwartung geäußert, dass die Russen sich endlich gezwungen sehen würden, „etwas zu tun“.

Bisher haben sie höchstens eine MQ-9-Überwachungsdrohne über dem Schwarzen Meer abgeschossen, und zwar mit der neuen Methode, sie mit einer Su-27 anzufliegen, mit Kerosin zu übergießen und vielleicht sogar mit einem Flügelschlag abzuschießen.

Aber die ernst zu nehmenden Plattformen – die unbemannten RQ-4 Drohnen und die verschiedenen bemannten Jets, vollgepackt mit elektronischen Geräten – konnten mehr oder weniger ungehindert operieren.

Zumindest ist noch keine abgeschossen worden.

Wir wissen nicht, inwieweit es den Russen bisher gelungen ist, wirksame Gegenmaßnahmen gegen die ISR der NATO zu entwickeln.

Natürlich fliegen diese Flugzeuge entweder im „internationalen Luftraum“ oder (hauptsächlich) im Luftraum Rumäniens und Polens.

Aber wir befinden uns im Krieg. Und kleine diplomatische Feinheiten wie „geschützter Luftraum“ verlieren im Krieg ihre Bedeutung. Wenn Sie mir nicht glauben, schauen Sie sich an, was die USA, Großbritannien und Israel (und andere) in den vergangenen Jahrzehnten getan haben.

Es gibt kein Gericht auf der Welt, das über Krieg führende Staaten urteilen, geschweige denn seine Urteile durchsetzen kann. Nur die Sieger können die Schuldigen benennen und hängen, wenn die Kanonen schweigen.

Nach jeder vernünftigen Konfliktlogik hätten die Russen jedes Recht, gegen die ISR-Einrichtungen der USA und der NATO zurückzuschlagen, die bei mehreren schädigenden Angriffen gegen sie eine so wichtige Rolle gespielt haben – in den meisten Fällen haben sie direkt die notwendigen nachrichtendienstlichen Informationen, Überwachungs- und Zieldaten und sogar Echtzeit-Steuerungsmaßnahmen für die von der NATO gelieferten (und oft von ihr betriebenen) Waffen geliefert, mit denen Russen getötet werden sollten.

Warum also hat Russland dieses herausragende Element der gegen es aufgestellten Streitkräfte nicht mit Gewalt beseitigt?

Die wichtigste Antwort ist zweifellos die strategische Entscheidung, die Eskalation des Konflikts von den relativ begrenzten Grenzen eines Stellvertreterkriegs in der Ostukraine zu einem regionalen oder globalen Flächenbrand mit der Gefahr eines größeren nuklearen Schlagabtauschs sorgfältig zu steuern.

Dies ist zweifellos eine sehr kluge strategische Entscheidung.

Allerdings hat dieser Krieg – entgegen allen Erwartungen in der Welt – die akuten Schwächen dessen offenbart, was man sich einst als „Vollspektrum“-Militärdominanz der USA vorgestellt hatte.

Gleichzeitig mit der Entlarvung des Mythos amerikanischer militärischer Überlegenheit hat sich umgekehrt gezeigt, dass die Russen weit mehr sind als „eine Tankstelle für Atomwaffen“. Wer nicht erkennt, in welchem Maße die militärische, wirtschaftliche und industrielle Macht Russlands im Laufe dieses Krieges gewachsen ist, ist entweder peinlich unwissend oder von hirnlosen Vorurteilen geblendet.

Infolge dieser Entwicklungen sind die Russen immer dreister geworden, sowohl in ihrer Rhetorik als auch in ihren öffentlich verkündeten Zielen.

Zu diesen immer klarer formulierten Zielen gehört in erster Linie, dass Russland sich selbst, Belarus und große Teile der Ukraine als ein Volk und eine Nation betrachtet und dass es die Absicht hat, zu dem zurückzukehren, was es als den Status quo ante ansieht.

Nach meiner Einschätzung ist dieses Ziel für die Russen inzwischen „unverhandelbar“ geworden. Nach ihrem Zeitplan werden sie schließlich alles östlich des Dnjepr sowie die Küstenregionen vom Schwarzen Meer bis zur Donau einschließlich Transnistrien militärisch unterwerfen und politisch vereinnahmen.

Sehr wahrscheinlich werden sie auch eine „entmilitarisierte Zone“ weit westlich des Dnjepr anstreben und für den verbleibenden ukrainischen Rumpfstaat „Neutralität für immer“ fordern.

Und da die Verwirklichung dieses Ziels immer näher rückt, können wir fast sicher sein, dass das Imperium und seine unterwürfigen europäischen Vasallen die Dummheit begehen werden, einen direkten Krieg zwischen ihnen und den Russen zu provozieren.

Wenn das geschieht, werden die Russen endlich entschlossen gegen die ISR-Einrichtungen der USA/NATO in der Region vorgehen. Und sie werden dies mit mindestens zwei Jahren Erfahrung auf dem Schlachtfeld tun, mit einer sorgfältigen Beobachtung ihrer Schwächen und mit einer kompetenten Anpassung und Innovation, die sich aus dieser Analyse ergibt.