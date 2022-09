Gefährlich? Nicht so sehr

Wir Spitzmäuse schlagen so oft mit den Armen, um die Aufmerksamkeit der Schafe zu erregen, dass es ziemlich nervig werden kann.

Ich habe schon einmal die Analogie zu Chicken Little verwendet: Wir rennen alle herum und bekommen ständig von herabfallenden Eicheln auf den Kopf geschlagen, dass es nicht mehr lustig ist: „Seht, seht, seht! Der Himmel stürzt ein!! Die Menschen fallen in Scharen! Tod, Krankheit, Chaos! Warum seht ihr das nicht??“

Aber was ist es wirklich, das wir sehen, was sie nicht sehen? Wir glauben, dass es der Beweis dafür ist, dass das, was wir seit dem ersten Tag sagen, wahr ist. Von der extremen Behauptung, dass sie absichtlich versuchen, den größten Teil der Weltbevölkerung auszulöschen, bis zu einer leicht abgeschwächten Anschuldigung, dass ihr Impfstoff weitaus gefährlicher ist als beabsichtigt und die Menschen aufhören müssen, ihn zu nehmen, weil er A) nicht so funktioniert, wie er beworben wird und B) nicht so sicher ist, wie sie uns versichert haben.

Was die Schafe sehen, ist etwas anders. Erstens werden sie die Völkermordthese nicht glauben, es sei denn, sie müssen buchstäblich durch Leichen waten, um in den Laden zu kommen und ein paar Eier zu kaufen (die es nicht geben wird, weil alle, die für die Eier in den Regalen verantwortlich sind, ebenfalls tot sind).

Und sie werden nicht die geringere dieser beiden Absichten kaufen, bis sie buchstäblich durch dieselben Leichen waten müssen… Sie verstehen schon.

Wenn der angegebene Grund (durch Leichen waten) wahr wäre, würden die Schafe wahrscheinlich nur ANFANGEN zu glauben, dass der Impfstoff „vielleicht nicht so sicher ist, wie ursprünglich angenommen“… das Völkermord-Szenario, von dem die meisten Menschen niemals glauben werden, dass es durch eine absichtliche Ausrottung verursacht wurde, egal was passiert.

Und worüber regen wir uns eigentlich auf? 40 tote Ärzte in Ontario? Warum nicht überall? 30.000 VAERS-Todesfälle, gemeldet von jedem, der ein Formular ausfüllen kann?

Ein dubioser (zumindest für Schafe dubioser) Bericht von Pfizer, dass ein großer Prozentsatz der schwangeren Frauen in ihrer Studie Fehlgeburten hatte? Was ist mit meiner Nichte, die gerade ein gesundes Kind zur Welt gebracht hat? Und den zahlreichen anderen Geburten von geimpften Müttern, von denen ich gehört habe, dass sie völlig gesund sind?

Übermäßige Sterblichkeit? Todesfälle im Jahr 2022, die um einige Prozentpunkte höher sind als die Todesfälle von 2017? Eine von 73 geimpften Personen ist jetzt im Vereinigten Königreich tot? Echt jetzt? Wer ist das? Kenne ich einen von ihnen?

Diese und viele andere Beispiele sind für Schafe ein Tropfen auf den heißen Stein. Wollen Sie weitere Zahlen hören, die einem Schaf direkt über den Kopf fliegen?

Allein in den USA pro Jahr: 696.962 Todesfälle durch Herzkrankheiten, 602.350 Todesfälle durch Krebs, 200.955 Todesfälle durch Unfälle, 102.188 Todesfälle durch Diabetes. Und was ist mit den Hungertoten in der Welt? 36,000,000. Lassen Sie das auf sich wirken. Sechsunddreißig Millionen.

Wer kümmert sich genug, um etwas dagegen zu tun? Oder findet all diese ernüchternden Informationen von zentraler Bedeutung? Ich nicht, sagte die Fliege. Ich nicht.

Worauf will ich hinaus? Nun, in unserem gegenwärtigen Kontext ist diese Art von Armdrücken gegenüber Schafen nur genau das, Armdrücken. Und apropos Fliegen: Es scheint, als würden die Schafe weiterhin fröhlich auf ihren Zähnen herumkauen und die Fliegen nur mit einem Ohrenzucken hier und da verscheuchen.

Die oben aufgelisteten Zahlen über die katastrophalen Auswirkungen des Impfstoffs sind einfach nicht beeindruckend genug, als dass sich jemand von ihnen wirklich darum kümmern würde, sie sollten sich darum kümmern, und die Statistiken sind in der Tat ziemlich beeindruckend, aber nicht beeindruckend genug für das Durchschnittsschaf, um sich darüber Gedanken zu machen.

Sie werden diese Statistiken einfach mit idiotischen Behauptungen wegrationalisieren wie „all das ist auf Covid und Long Covid zurückzuführen“, oder „all das ist auf die Klimaerwärmung zurückzuführen“, oder „all das ist darauf zurückzuführen, dass Trump ein Idiot ist“. Wie auch immer.

Vielleicht glauben sie auch gar nichts davon. Und wenn sie es doch glauben, selbst wenn sie es auf wundersame Weise dem Impfstoff zuschreiben, werden sie es mit einem „Na ja, so schlimm ist es nicht, und wenn alles wahr ist, war es das wert, weil es viele Millionen davor bewahrt hat, an Covid zu sterben!“ abtun.

Gut genug. Lebt weiter euer nettes, bequemes, geschütztes Leben, meine kleinen Schafsfreunde.

Ja, ich werde langsam wütend.

Dafür gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Einer davon ist, dass all diese Leute über ihre Schulter schauen, um die MSM oder die Talking Heads ihres Vertrauens zu konsultieren, wann immer sie mit diesen Dingen konfrontiert werden, und sich fragen: „Soll ich das glauben?“ Und die Antwort lautet natürlich: „Nein, Kleines, das wirst du nicht glauben.“

Ich habe einen sehr engen Freund, den ich mit einigen sehr schädlichen Informationen (für die Agenda) gefüttert habe. Er hat sich nie etwas davon angeschaut, sondern mit Kommentaren wie „Die Nachrichtenquelle, die den Artikel veröffentlicht hat, den du mir geschickt hast, ist dafür bekannt, Russland zu unterstützen“ oder „Der Autor dieses Artikels ist ein Republikaner, ich habe mir nicht die Mühe gemacht, ihn zu lesen“ geantwortet.

Bevor er irgendetwas in Erwägung zog, schaute er über seine Schulter, um zu sehen, was Papa oder Mama zu sagen hatten. Laut Mami und Papi sind wir alle Kinder unserer Betreuer, wir sind alle unfähig, selbst zu entscheiden, was wahr ist und was nicht.

Ein weiterer Grund ist ihre Angst vor den Konsequenzen, wenn sie sich irren, nachdem sie ihr Leben, ihre Gesundheit und das Leben und die Gesundheit ihrer Angehörigen für diese Agenda eingesetzt haben.

Wenn sich herausstellt, dass ihr Engagement auf falschen Informationen und Lügen beruhte, bricht alles zusammen, und dann sind sie nicht nur für ihren eigenen Tod verantwortlich (potenziell), sondern auch für den Tod all der Menschen, die sie lieben und die sich der gleichen Agenda angeschlossen haben.

Es ist besser, die Sache in diesem speziellen Stamm bis zum Ende durchzuspielen, als sich dieser Realität zu stellen. Es ist einfach zu viel zu ertragen. Wir dürfen auch nicht die unverschämte Möglichkeit vergessen, dass ihre geliebte Regierung, ihre süße und liebevolle Mami und ihr lieber Papi, böse Teufel sind. Ihre gesamte Egostruktur würde zusammenbrechen, wenn das wahr wäre.

Für uns Spitzmäuse ist das eine Selbstverständlichkeit, denn wir wussten schon immer, dass Mama und Papa böse sind (die von der Regierung, bei den echten weiß ich es nicht), und unsere Ich-Struktur ist nicht auf Fantasien aufgebaut.

Welche Art von Katastrophe wird also groß genug sein, um die Schafe aufzuwecken und sie dazu zu bringen, einige dieser Dinge zu hinterfragen? Wenn 36 Millionen Hungertote weltweit nicht ausreichen, um die meisten Menschen dazu zu bewegen, mindestens 500 Dollar pro Monat zu spenden, um den Hunger in der Welt zu beenden, dann müsste es schon ein mächtiger Knüppel sein, um den Menschen einen angemessenen Eindruck von den Gefahren der Covid-Impfungen einzuprügeln. Wahrscheinlich bräuchte man auch eine persönliche Erfahrung, z. B. ein Kind, das in den eigenen Armen an einer nachgewiesenen Impfverletzung stirbt.

Schafe haben eine Vielzahl von Gründen, warum sie nicht aufwachen, nicht zuletzt sind sie von unserem Armdrücken einfach nicht beeindruckt. Sie sind der Meinung, dass sich das alles gelohnt hat und dass die Tausenden von zusätzlichen Todesfällen und Verletzungen bestenfalls eine Übertreibung, schlimmstenfalls aber ein kleiner Preis dafür sind, dass sie die Verwüstungen der großen Covid-Säuberung vermieden haben.