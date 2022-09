Wahnsinnige in der Ukraine – Wie wird das enden?

Von Riley Waggaman

Das ukrainische Militär hat eine Gegenoffensive in der Region Charkow gestartet.

Darüber gibt es viele heiße Eisen.

Wir werden Ihnen hier keine militärische Analyse liefern. Stattdessen werden wir Ihnen einen kurzen Überblick darüber geben, wie wir zu dem aktuellen Stand der Dinge gekommen sind, und die einfachsten Fragen stellen: Können wir bitte mit dem Unsinn aufhören und einen ehrlichen Dialog darüber führen, was in den letzten sechs Monaten geschehen ist? Bitte? Es ist an der Zeit.

Die Kiewer „Finte“

Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als Tausende von russischen Truppen Kiew halb umzingelten und Zelensky um sein Leben fliehen sollte (vielleicht tat er das auch, vorübergehend, nach Polen. Rätsel der Geschichte)? Oh, wir erinnern uns.

Aus „aufs Maul gehen“ und „es auf die harte Tour machen“ wurde plötzlich eine hinterhältige „Finte“? Okay, sicher.

Mitte März sagten die üblichen Verdächtigen immer noch einen baldigen Angriff auf Kiew voraus. Dafür gibt es eine einfache Erklärung: Russland signalisierte immer noch, dass es ehrgeizige Pläne für Kiew und die angrenzenden Regionen hatte.

In einer Erklärung listete das russische Verteidigungsministerium die Gebiete in der Ukraine auf, in denen die Bevölkerung ihren Angaben zufolge „gute Beziehungen“ zu Russland unterhält – dies sind:

In a statement, the Russian Defense Ministry listed the areas of Ukraine where, according to their data, the population represents "good relations" with Russia – these are: pic.twitter.com/ZqgOkllgdL — Geo_monitor (@colonelhomsi) March 18, 2022

Doch Ende März hatte sich das Bild auf radikale Weise gewandelt.

Am 25. März behauptete das russische Verteidigungsministerium, dass die Operationen in Kiew, Charkow, Tschernigow, Sumy und Nikolajew darauf abzielten, „die [ukrainischen] Kräfte zu binden“ und sie daran zu hindern, „ihre Gruppierung im Donbass zu stärken“.

„Unsere Brüder arbeiten weiter in Richtung Kiew. Sie befinden sich in unmittelbarer Nähe der ukrainischen Hauptstadt“, schrieb Kadyrow in seinem Telegrammkanal.

Er stellte fest, dass die Gerüchte über einen Rückzug der russischen Truppen „stark übertrieben“ seien. „Der Befehl, bis zur vollständigen Vernichtung der Nazis zu handeln, ist immer noch in Kraft“, betonte er. März 2022 (Quelle: URA.ru)

Einige Tage später bezeichnete der Kreml den russischen Rückzug aus diesen Gebieten als Geste des guten Willens, um Friedensgespräche zu fördern.

Scheinbar über Nacht wurden Russlands kurzzeitige Exkursionen in Kiew und den umliegenden Regionen als „Finte“ bezeichnet, die eine rasche Befreiung von Donezk und Lugansk ermöglichen würde. (Aktueller Stand: unvollständig.)

Ein neues Narrativ wurde geboren: Da Phase I („die Finte“) ein durchschlagender Erfolg war, konnte das russische Militär nun seine Aufmerksamkeit auf den Donbass richten. Tag für Tag wurde uns gesagt, dass die ukrainischen Streitkräfte im Osten bei lebendigem Leibe in einem riesigen Kessel nach Ramen-Nudel-Art gekocht werden würden. Sobald die Ukrainer eingekesselt wären, würde Kiew gezwungen sein, entweder zu kapitulieren oder an den Verhandlungstisch zu kriechen.

In der auf dieser Karte dargestellten Umzingelung befinden sich etwa 60.000 ukrainische Kampftruppen – ihre besten Männer. Sie haben keine Chance, abgelöst, verstärkt oder mit Nachschub versorgt zu werden. Sie haben keine Chance zu gewinnen. Wenn sie weiterkämpfen, werden sie sterben – umsonst.

In the encirclement pictured on this map, there are some 60,000 Ukrainian combat troops—their finest men. They have no chance of being relieved, reinforced or resupplied. They have no chance to win. If they keep fighting, they will die—for nothing.



This is an utter tragedy. https://t.co/ISCBX0qKSE — Gonzalo Lira (@GonzaloLira1968) April 22, 2022

Nach Meinung der schlauesten Köpfe unserer Zeit war alles vorbei. Gonzalo Lira erklärte, Antony Blinken und Lloyd Austin hätten sich Ende April mit Zelensky getroffen, um Kiew mitzuteilen, dass die Vereinigten Staaten keine schweren Waffen in die Ukraine schicken würden.

„Es war ein Abschiedskuss. Es war das Signal an das Zelenski-Regime, dass die USA/NATO keine schweren Waffen oder Flugzeuge liefern und sich nicht in diesen Krieg einmischen werden. Es ist vorbei“, twitterte Lira am 27. April.

Scott Ritter vertrat eine etwas andere Auffassung: Russland würde alle NATO-Waffen, die in die Ukraine geschickt werden, zerstören, bevor sie die Frontlinie erreichen könnten.

Die Entwicklung des „Hexenkessels“ Donbass

Erst Mitte Mai räumte Ritter ein: „Russland hat sich als unfähig oder unwillig erwiesen, [Waffenlieferungen abzufangen] – infolgedessen haben die Ukrainer einen bedeutenden Einfluss auf das Schlachtfeld.“

Mariupol wurde Ende Mai offiziell von Asow-Kämpfern geräumt (von denen einige später im Rahmen eines Gefangenenaustauschs freigelassen wurden), aber die seit Langem erwartete Einkreisung der ukrainischen Streitkräfte im Donbass kam nicht zustande. Verstärkungen und von der NATO gelieferte Waffen strömten weiterhin über den Dnjepr.

Keine große Sache.

In einem Tweet zum Gedenken an die ersten drei Monate der Kämpfe mutmaßte Lira, dass die AFU nicht in der Lage sein würde, weitere 90 Tage durchzuhalten. Das ukrainische Militär, so Lira, sei jetzt eine verbrauchte Truppe, die vollständig auf Reservisten angewiesen sei.

Today is Day 90 of the conflict.



►Russian forces have captured +100,000 square kilometers, are destroying the AFU in the Donbas.



►The AFU has little-to-no airforce, tanks, APC's. They're down to reservists.



Does anyone really think Ukraine can stand another 90 days of this? — Gonzalo Lira (@GonzaloLira1968) May 25, 2022

Doch nach der Einnahme von Mariupol verlangsamte sich der russische Vormarsch auf ein Schneckentempo. Die Fortschritte in der Ostukraine kamen zum Stillstand, nachdem die AFU Anfang Juli aus Lugansk vertrieben worden war.

„Die Sonderoperation verläuft nach Plan“

Plötzlich wurde ein neues Narrativ geboren: Je länger der Krieg andauerte, desto besser für Russland. Die Zeit war auf der Seite Russlands – selbst als die Ukraine „erhebliche Kapazitäten wieder aufbaute“ (Quelle: Scott Ritter).

Aber das war nicht immer die vorherrschende Weisheit. Zur Veranschaulichung möchten wir uns kurz ansehen, was sehr seriöse Experten in den ersten Wochen des Konflikts sagten.

Am 9. März veröffentlichte der Saker einen Artikel mit der Überschrift: „Die Meinung eines Profis über die Spezialoperation in der Ukraine (MUST READ!)“. In der Analyse, die von einem „Militärprofi“ namens Alexander Dubrowski verfasst wurde, wurde wiederholt betont, dass Schnelligkeit von entscheidender Bedeutung sei, um die Ziele Russlands in der Ukraine zu erreichen.

„Die Sonderoperation hört nicht auf, es wird keine weiteren Verzögerungen geben. Jeder Tag der Verzögerung schadet uns kategorisch, es entstehen ungeplante diplomatische, politische, wirtschaftliche und militärische Probleme. Nur Tempo und Ansturm, bis man im Westen beginnt, die Situation mit kühlem Kopf zu bewerten“, schrieb Dubrowski.

Der Artikel fuhr fort: „Der endgültige Wendepunkt wird nach der Säuberung von Charkow, der Blockade oder der Einnahme von Odessa kommen.“

Das russische Verteidigungsministerium habe eine neue Direktive erlassen, so Dubrowski: Die Handschuhe würden ausgezogen und „hypothetische Schäden an der Zivilbevölkerung“ hätten keinen Vorrang mehr vor militärischen Zielen:

Ich möchte Ihnen versichern, dass unsere Jungs seit dem zwölften Tag in einer anderen operativen und taktischen Realität operieren, die Verluste werden rasch abnehmen. Früher gab es den strikten Befehl, Zivilisten und zivile Objekte nicht einmal hypothetisch zu schädigen… heute wurde er geändert. In einem Satz: „nicht zum Nachteil des Personals der Einheiten“. Als Militär bin ich rundum zufrieden: Die humanitären Empfindlichkeiten sind nun vorbei – die eigentliche Arbeit wird weitergehen.

Dies war die „Pflichtlektüre“, die von Andrei, dem Chefkurator des Saker, ein hervorragendes Vorwort erhielt.

Spulen Sie fünf Monate vor. Am 10. August schrieb der Saker einen Kommentar, in dem er erklärte, warum er keine Karten der militärischen Lage in der Ukraine mehr veröffentlichte.

„Im Gegensatz zu den ersten ein oder zwei Monaten der BBS gibt es nur sehr wenige Veränderungen, die es wert sind, auf einer Karte dargestellt zu werden“, schrieb Andrei und fügte hinzu, dass die sich kaum bewegenden Kampflinien zeigten, dass Russland besonders darauf achte, zivile Opfer zu vermeiden.

Okay, toll – aber was ist mit der schnellen „Säuberung“ (igitt) von Charkow und Odessa? Und wie kommt es, dass „jeder Tag der Verzögerung“ im März eine schlechte Nachricht für Russland war, im August aber plötzlich kein Thema mehr ist?

Am 24. August erklärte Schoigu die mangelnden Fortschritte in der Ostukraine.

„Es wird alles getan, um Opfer unter der Zivilbevölkerung zu vermeiden. Natürlich verlangsamt sich dadurch das Tempo der Offensive, aber wir tun dies bewusst. Die Sonderoperation läuft nach Plan“, sagte der russische Verteidigungsminister.

Weniger als drei Wochen später gaben die russischen Streitkräfte ihre Stellungen in der Region Charkow auf und gefährdeten damit das Leben unzähliger Zivilisten, denen versprochen wurde, dass „Russland für immer hier ist“.

🤡"Russia is here forever"



On June 18, Alexander Sidyakin, a representative of Putin's "United Russia" party, announced the beginning of issuing Russian passports in #Kupyansk with the words "Russia is here forever".



On September 10, the occupiers fled the city in just 2 days. pic.twitter.com/uRWjwgp3ro — NEXTA (@nexta_tv) September 10, 2022

Die Gegenoffensive der Ukraine: „Bedeutungslos“

Womit wir bei der prekären Gegenwart wären.

Marko Marjanović hat einen hervorragenden Bericht über die unglaublichen Ereignisse der letzten Woche verfasst:

In nur 4 Tagen verloren die Russen ein riesiges Gebiet – alles jenseits des Flusses Oskil war weg. Einfach so. Stellungen, für deren Eroberung und Ausbau die Russen Monate gebraucht hatten, waren im Handumdrehen verloren. (Der ganze März, um die Stadt selbst einzunehmen, gefolgt von Kämpfen, um den Brückenkopf über den Sewerskij Donez im Süden zu erweitern).

Vor allem um Izyum hatte sich das russische Militär blutige Nahkämpfe geliefert, um Stellungen jenseits des Oskil und des Sewerskij Donezk einzunehmen und auszubauen, und gab nun alles in einem Handstreich zurück.

Das russische Verteidigungsministerium erklärte, die sich zurückziehenden Truppen würden „umgruppiert“, um „die Bemühungen in der Region Donezk zu verstärken“ (kommt Ihnen das bekannt vor?).

Hier die vollständige Erklärung des Sprechers des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, zur Entscheidung, die Truppen aus Balakliya und Izyum „umzugruppieren“

Here's the full statement from Russian Defence Ministry spokesman Igor Konashenkov on the decision to "regroup" troops from Balakliya and Izyum pic.twitter.com/P8BHn7VHOR — Francis Scarr (@francis_scarr) September 10, 2022

Währenddessen hat Lira einen schizoiden Sturm getwittert:

Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder sind die russischen Streitkräfte völlig inkompetent und waren es schon immer – oder sie locken die besten Kräfte der Ukraine in eine Falle.

Two possibilities: Either the Russian armed forces are and have always been completely incompetent — or they’re luring Ukraine’s best forces into a trap. https://t.co/1QTktvolVf — Gonzalo Lira (@GonzaloLira1968) September 10, 2022

Ich habe gehört, dass Izyum von den Russen aufgegeben wird, um ihre Einkreisung zu verhindern. Man hat sie wirklich mit heruntergelassenen Hosen erwischt. Wird das etwas am Ausgang des Krieges ändern? Nein. Aber es wird den Krieg in die Länge ziehen, da der Westen mehr Waffen schickt. Ist es das, was Russland will?

Hearing that Izyum is being abandoned by the Russians to prevent their encirclement.



They’ve really been caught with their pants down.



Will it change the eventual outcome? No. But it will stretch out this war, with the West sending more weapons.



Is this what Russia wants? — Gonzalo Lira (@GonzaloLira1968) September 10, 2022

Nachdem ich so viel gelesen habe, wie ich konnte, ist klar, dass die Charkow-Offensive ein klarer Sieg für das Zelenski-Regime ist. Aber es gibt Vorbehalte:

Dieser Sieg war mit enormen Kosten verbunden. Die Russen hatten vergleichsweise geringe Verluste zu beklagen.

So! After reading up as much as I could, it’s clear that the Kharkov offensive is a clear win for the Zelensky regime.



But there are caveats:



1. This victory came at enormous cost. The Russians suffered comparatively light casualties.



1/3 — Gonzalo Lira (@GonzaloLira1968) September 10, 2022

Auch Ritter meldete sich zu Wort. Doch bevor wir uns mit seinen jüngsten Äußerungen befassen, sollten wir uns noch einmal ansehen, was er im Mai geschrieben hat:

Solange Russland nicht bereit ist, den Dnjepr zu überqueren und in die Westukraine vorzudringen, wo es die strategische Tiefe beseitigen kann, die den Ukrainern von den Russen geschenkt wird, wird die Entmilitarisierung der Ukraine nicht stattfinden … Die Tatsache, dass diese fortschrittlichen Haubitzen [die von der NATO zur Verfügung gestellt wurden] jetzt an der Front eingesetzt werden, zeigt, dass mit der russischen Methodik etwas nicht stimmt. Und wenn sie diese Methodik nicht ändern, werden wir wohl einen sehr langen Sommer erleben.

Ritter hat die ukrainische Gegenoffensive im Grunde vorausgesagt. Nachdem er schon vor Monaten Alarm geschlagen hat, drängt er Russland nun, seine „Methodik“ in der Ukraine zu ändern, oder?

Nein. Alles ist unter Kontrolle, erklärte Ritter am 10. September. Das ukrainische Militär habe einen „bedeutenden, aber bedeutungslosen Gegenangriff“ gestartet, der im schlimmsten Fall Russlands bevorstehenden Sieg nur um ein paar Monate verzögern werde:

Das ist nicht das Ende der Welt. Es bedeutet nur, dass Russland nicht mehr jeden Tag, buchstäblich jeden Tag, gewinnt: Russland gewinnt. Russland gewinnt wieder, Russland gewinnt . Es fing an, langweilig zu werden … Russland gewinnt, gewinnt im großen Stil. […] Was ist das Schlimmste, was aus dieser Sache entstehen wird? Wird die NATO der Ukraine mehr Waffen schicken? Wow, ich glaube, das ist schon passiert.

Im Mai war die Ukraine dabei, „beträchtliche Fähigkeiten wieder aufzubauen“ und hatte erfolgreich von der NATO gelieferte schwere Waffen eingesetzt, was darauf hindeutete, dass mit der „russischen Methodik“ etwas „nicht stimmte“.

Im September wurden dieselben NATO-Waffen eingesetzt, um eine Gegenoffensive zu starten, die die russischen Truppen innerhalb von vier Tagen auf die andere Seite des Flusses Oskil drängte.

Nach Berichten zu urteilen, zieht sich die russische Armee von Izyum auf die andere Seite des Flusses zurück. In 4 Tagen haben sie mehr Gebiet verloren als sie in 3 Monaten befreit haben.

Judging by reports, Russian army retreating from Izyum

to other side of river. In 4 days they lost more territory than liberated in 3 months. pic.twitter.com/Hh5QCpOifK — ZOKA (@200_zoka) September 10, 2022

Ritter’s Hot Take: Bedeutungslos.

„Ich habe noch nie eine so erbärmliche Vorstellung von Leuten gesehen, die behaupten, erfahrene Militäranalysten zu sein“, sagte Ritter über Internet-Experten, die jetzt ihre Besorgnis über die gleiche fehlerhafte „russische Methodik“ zum Ausdruck bringen, die Ritter im Mai angeprangert hatte.

Sicher; okay.

Ist es bedeutungslos, dass die Ukrainer in Charkow, die Russland unterstützt haben, jetzt um ihr Leben fliehen? Ist es „erbärmlich“, darauf hinzuweisen, dass Russlands Rückzug bedeutet, dass Dutzende von Zivilisten – von denen wahrscheinlich viele völlig neutral waren und einfach nur in Ruhe ihr Leben leben wollten – von der SBU die Tür eingetreten bekommen werden? Ist das die Art und Weise, wie Russland „gewinnt“?

Der Polizeichef von Balakleya wurde festgenommen, weil er mit Russland kooperiert. Zum Teufel, warum bleiben diese Leute hier?

Police chief of Balakleya was apprehended for cooperating with Russia. Ffs why are these people staying? pic.twitter.com/a0TGSG2QRT — Ghost of Zeepo (@mdfzeh) September 10, 2022

Das ist der militärische Teil. Es gibt auch ein politisches/ethisches Problem: nicht jeder wollte/konnte evakuiert werden & jetzt gehen die Ukrainer bereits von Tür zu Tür, überprüfen die Telefone der Menschen auf Anzeichen von „Kollaboration“, verhaften, misshandeln und ermorden Zivilisten. Verrat am Vertrauen

That's the military part. There is also the political/ethical problem: not everyone wanted to/ could be evacuated & now the Ukrainians are already going door to door, checking people's phones for signs of 'collaboration', arresting, abusing, murdering civilians. Betrayal of trust — Russians With Attitude (@RWApodcast) September 11, 2022

Wie unser Blog-Freund Rolo Slavskiy schrieb:

Der SBU wird jetzt hingeschickt, um das zu tun, was er am besten kann – Kehlen durchschneiden und dann Geständnisse verlangen. Ja, in dieser Reihenfolge. Diese Leute sind Ungeheuer. Wir wissen nicht, wie viele Menschen in der Ukraine einfach verschwunden sind. Ich beschwere mich über den FSB, aber der SBU macht einfach, was er will, ohne jede Zurückhaltung. Folter, Verstümmelungen und Massentötungen gehören zur Standardprozedur des SBU. Ironischerweise kämpfen die Ukrainer wie Bolschewiken – ohne Rücksicht auf Normen und Konventionen oder etwas, das an Menschlichkeit erinnert.

Diese bedauerliche Episode erinnert uns an einen Artikel, der im April von Strana.ua – der Heimat der „pro-russischen fünften Kolonne“ der Ukraine – veröffentlicht wurde und in dem es darum ging, warum die russlandfreundlichen Ukrainer so demoralisiert sind. Einer der genannten Gründe:

Die [pro-russischen Ukrainer] unterstützen Putin nicht einmal offen in den von den Russen kontrollierten Gebieten. Denn das offiziell erklärte Ziel Russlands ist es, eine Reihe von Forderungen Kiews zu erfüllen, wonach die russische Armee alle seit dem 24. Februar besetzten Gebiete (außer dem Donbass) verlassen wird. Sobald die ukrainischen Behörden dorthin zurückkehren, werden natürlich alle, die mit den Russen kollaboriert haben, im besten Fall selbst vor Gericht gestellt, im schlimmsten Fall werden sie einfach als Verräter erschossen. Unter diesen Bedingungen gibt es nur sehr wenige, die der russischen Armee offen helfen wollen.

Kann man es ihnen nach den Ereignissen der letzten Woche verdenken? Und wie will Russland die Herzen und Köpfe gewinnen, wenn es nicht einmal die Sicherheit der Ukrainer garantieren kann, die die russischen Truppen als Befreier begrüßt haben?

Was wurde in sechs Monaten tatsächlich erreicht?

Es gibt noch viel mehr zu sagen. Es wird (später) gesagt werden. Für den Moment wollen wir mit dieser nüchternen Einschätzung schließen, die in russischsprachigen Medien veröffentlicht wurde:

In sechs Monaten ist die Ukraine viel stärker militarisiert, viel wütender und näher an die NATO herangerückt, und der Grad des Nationalismus und der russophoben Hysterie ist viel höher. Gleichzeitig hat sich der Donbass in einen Schauplatz heftiger Feindseligkeiten und des Beschusses verwandelt, der sich verzehnfacht hat, ohne dass es eine klare Aussicht auf ein Ende gibt, und ist viel weniger geschützt und sicher als vor dem 24. Februar.

Wie wird das enden, Freunde?

Von Riley Waggaman (alias „Edward Slavsquat“): Er ist ein amerikanischer Schriftsteller, der in Moskau lebt. Er arbeitete fast vier Jahre lang bei RT (seine offizielle Position war „leitender Redakteur“, aber seine täglichen Aufgaben waren nicht so illuster, wie der Titel vermuten lässt)