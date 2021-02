Gefährliche Laborlecks die verheimlicht und vertuscht wurden. Biosicherheit in US-Keimlabors in Frage gestellt

Labore der Biosicherheitsstufe 4 im Rampenlicht, da Spekulationen aufkommen, dass Covid-19 aus einer solchen Einrichtung stammen könnte

Das neue Coronavirus hat die Welt in eine pandemische Krise gestürzt und jahrelange Debatten und beunruhigende Fragen zur US-Bioabwehrpolitik wieder aufleben lassen. Dazu gehören die rasante Verbreitung von Hochsicherheitslaboratorien seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 und die anhaltenden Probleme mit der Verwaltung dieser Laboratorien.

Vor 1990 gab es in den USA nur zwei BSL-4-Labore (Biosicherheitsstufe 4), eines bei den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in Atlanta und das andere beim US Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID) in Fort Detrick, Maryland.

Nach dem 11. September 2001 eröffneten die USA zehn weitere, und in einem Bericht des Cheftechnologen des US Government Accountability Office (GAO), Keith Rhodes, aus dem Jahr 2007 stellte er fest, dass in den Vereinigten Staaten eine starke Verbreitung von BSL-3- und BSL-4-Laboren mit hoher Sicherheitsstufe stattfindet“, wobei sich die mehr als 1.300 Hochsicherheitslaboratorien des Landes im Wesentlichen selbst kontrollieren.

Dies ist beunruhigend für Amerikaner, die in Staaten leben, die diese Labore beherbergen. Wie die Biosicherheitsexperten Filippa Lentzos vom Kings College London und Gregory Koblentz von der George Mason University im US-Bundesstaat Virginia argumentiert haben, erhöht die Ausbreitung von Laboren und Wissenschaftlern, die an gefährlichen Krankheitserregern arbeiten, unser kollektives Risiko. Dazu gehören versehentliche Freisetzungen, Infektionen von Mitarbeitern, Diebstahl und Insider-Bedrohungen.

Das berühmteste Beispiel für eine Insider-Bedrohung ereignete sich im Jahr 2001, als einer der Wissenschaftler des USAMRIID einen Milzbrand-Bioterroranschlag verübte, indem er den tödlichen Erreger in der Post platzierte, wodurch fünf Menschen starben, 17 infiziert wurden und 20.000 Amerikaner auf Antibiotika angewiesen waren.

Jetzt, wo das Interesse am Bereich Bioterror und Bioabwehr wieder erwacht ist, haben die Gouverneure der US-Bundesstaaten und die Mitglieder des Kongresses ein großes Interesse daran, mit Big Pharma zusammenzuarbeiten, um lukrative Bundesverträge zu erhalten und das „Silicon Valley für Bioabwehr“ in ihren eigenen Staaten zu schaffen.

Während diese Labore jedoch geografisch verteilt sind, gibt es keine zentrale Behörde, die sie reguliert oder ihre Verbreitung überwacht.

Dann stellt sich die Frage, ob der Bau von mehr Laboren uns bei der Bekämpfung von Ausbrüchen hilft, oder ob wir Amerikaner zu viele Labore an zu vielen Orten bauen. Und wer sollte die Verantwortung für die Regulierung der Labore haben, anstatt sie sich selbst überwachen zu lassen?

Diese Fragen sind umso dringlicher, als es in der Vergangenheit immer wieder zu Sicherheitsmängeln in US-Keimlaboren kam.

USA Today untersuchte mehrere Jahre lang die Biosicherheit der US-Keimlabore und stellte systematische Sicherheitsmängel und wiederholte Nichteinhaltung von Sicherheitsverfahren fest, wobei das US GAO – der Untersuchungsarm des Kongresses – zu ähnlichen Schlussfolgerungen bezüglich dieser Versäumnisse kam.

So entdeckte das Pentagon 2015, dass eines seiner Labore in Dugway Proving Ground, Utah, im Laufe von 12 Jahren versehentlich lebenden Milzbrand an fast 200 Labore weltweit verschickt hatte, weil die „Inaktivierung“ (Beseitigung der gefährlichen Wirkungen) des Erregers durch das Labor unvollständig war.

Zuletzt wurde das USARMRIID im Jahr 2019 wegen Sicherheitsmängeln geschlossen, wurde aber vor Kurzem wiedereröffnet und soll einen Impfstoff für Covid-19 herstellen.

Laut einem Artikel vom 21. März mit dem Titel „A Biosecurity Failure“ (Ein Versagen der Biosicherheit) könnte die Wiedereröffnung jedoch verfrüht sein, wenn man die Geschichte der Sicherheitslücken und des Missmanagements des Labors bedenkt.

Die Autoren dieses Artikels, Dr. David Franz, ein pensionierter Armeeoberst und ehemaliger stellvertretender Kommandant des USARMRIID, und Judith Miller, Autorin von Germs: Biological Weapons and America’s Secret War, sehen Fort Detrick als „Rückzugsgebiet des Pentagons“, das einen Umbau der Kapazitäten und eine effektivere Führung benötigt.

Sie stellen fest, dass die Einrichtung seit vielen Jahren mit finanzieller Misswirtschaft, Sicherheitsverstößen, dem Versagen, sich an eine Mission nach dem Kalten Krieg anzupassen, Führungsproblemen und kurz vor dem Ausbruch von Covid-19 mit einer Atmosphäre von „Angst und Misstrauen“ zu kämpfen hat.

Diana Digangi von ABC7 WJLA erhielt von der CDC auch eine Liste der Verstöße von 2019, darunter eine Person ohne vorgeschriebenen Atemschutz, die mehrfach einen Raum betrat, in dem Forscher Tiere mit Toxinen und selektiven Agenzien infizierten und dabei eine Erreger-Exposition riskierten, sowie einen weiteren Vorfall, bei dem ein Laborarbeiter gefährliche Abfälle ohne Handschuhe entsorgte.

Die CDC-Liste der selektiven Agenzien und Toxine umfasst Anthrax, Ebola, Botulismus, das mit SARS verbundene Coronavirus, Pocken und Pest.

The CDC’s Roybal campus in Atlanta, Georgia. Photo: Wikipedia

Weitere Verstöße: 1995 fanden Bauunternehmer ein Leck in einer Abwasserleitung, nur 30 Meter von einer Dampfsterilisationsanlage entfernt, in der Abwässer mit tödlichen Krankheitserregern aus 50 Laboren auf dem Stützpunkt behandelt werden; Beamte des Bundesstaates Maryland untersuchten Fort Detrick 1992 wegen Verstößen bei der Entsorgung gefährlicher Abfälle, weil Chemikalien mit Granaten explodierten; schlampige Sicherheitsvorkehrungen verursachten 2002 Anthrax-Lecks in den Laboren; und 2009 wurde festgestellt, dass mehr als 9.200 Fläschchen (ein Achtel des Bestands) nicht im Inventar dokumentiert waren.

Die US-Biolabore sind nicht die einzigen, die Probleme mit der Unternehmensführung haben. In China gibt es zwar keine Beweise dafür, dass die SARS-Epidemie von 2003 (schweres akutes respiratorisches Syndrom) durch undichte Stellen im Labor verursacht wurde, aber die SARS-Fälle von 2004 wurden tatsächlich durch undichte Stellen in einem Pekinger Labor verursacht.

Im März 2004 infizierten sich erstmals zwei Laborforscher mit SARS, was einen kleinen Ausbruch verursachte, der jedoch im Mai desselben Jahres von der Weltgesundheitsorganisation für eingedämmt erklärt wurde. In diesem Fall bestrafte Peking fünf Beamte des chinesischen Zentrums für Seuchenkontrolle und -prävention (China CDC) wegen Nachlässigkeit bei der Laborsicherheit.

In Anbetracht der undurchsichtigen Berichterstattung über Vorfälle in China ist die Zahl der Sicherheitsverstöße jedoch wahrscheinlich viel höher und mindestens vergleichbar mit denen in den USA.

Angesichts dieser Entwicklungen muss es eine bessere Regulierung und Steuerung von Keimlaboren in den verschiedenen Ländern geben. Transparenz und Informationsaustausch sind wichtig, um Vertrauen zu schaffen und ein biologisches Wettrüsten zu verhindern, sowie die Verbreitung dieser Labore zu regulieren, um die damit verbundenen Risiken von Unfällen, Bedrohungen der öffentlichen Gesundheit und Sicherheitslücken, die Terroristen einen leichten Zugang zu Toxinen und selektiven Wirkstoffen ermöglichen, zu mindern.