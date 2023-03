Gefälschtes Fleisch hat ein echtes Problem

Die Industrie will Ihnen weismachen, dass die neuen gefälschten, im Labor hergestellten Lebensmittel die Antwort auf die Umweltprobleme von heute sind.

Die Kunstfleischindustrie wird als umweltfreundlicher und nachhaltiger Weg zur Ernährung der Welt angepriesen. Dabei handelt es sich jedoch um einen hinterhältigen Versuch, die Art von globaler Kontrolle wiederherzustellen, die Monsanto und andere durch die Entwicklung von patentiertem GVO-Saatgut erreicht haben

Im Labor hergestelltes Fleisch könnte sich als eines der gesundheitsschädlichsten ultraverarbeiteten Lebensmittel erweisen, die je geschaffen wurden. Auch wenn die tatsächlichen Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit erst in einigen Jahren oder Jahrzehnten zu erkennen sein werden, geben die ersten Beweise Anlass zur Besorgnis

Kultiviertes oder zellbasiertes Fleisch wird aus tierischen Zellen hergestellt, die in einer Lösung aus fötalem Rinderserum oder einem anderen Wachstumsmedium gezüchtet werden. Normale Zellen können sich jedoch nicht oft genug vermehren, um ein Stück Fleisch zu erzeugen. Deshalb verwenden viele Unternehmen immortalisierte Zellen, d. h. präkanzeröse und/oder krebsartige tierische Zellen

Forscher behaupten zwar, der Verzehr dieser Zellen sei unbedenklich, da es sich nicht um menschliche Zellen handele, doch gibt es keine Langzeitstudien, die diese Annahme bestätigen

Die Tatsache, dass unsere Aufsichtsbehörden von der Industrie vereinnahmt werden und die öffentliche Gesundheit nicht mehr zu berücksichtigen scheinen, trägt nur noch mehr zur Unsicherheit bei, obwohl die Zulassung durch die Regierung die wichtigste Strategie der Industrie ist, um das Vertrauen der Öffentlichkeit zu gewinnen

Die Kunstfleischindustrie, deren Wert auf 3 Billionen Dollar geschätzt wird, wird als umweltfreundlicher und nachhaltiger Weg zur Ernährung der Welt angepriesen. In Wirklichkeit ist der Aufstieg von künstlichem Fleisch und anderen tierischen Lebensmitteln jedoch nichts anderes als ein Versuch, die globale Kontrolle über einen weiteren Lebensmittelsektor zu erlangen.

Die Globalisten haben mit ihrem patentierten GVO-Saatgut bereits ein Monopol auf die Getreideindustrie, und sobald die Tierhaltung abgeschafft und durch patentiertes, im Labor gezüchtetes Fleisch ersetzt wird, werden private Unternehmen die gesamte Lebensmittelversorgung kontrollieren. Und wie Henry Kissinger so treffend sagte: Wer die Lebensmittel kontrolliert, kontrolliert die Menschen.

Darüber hinaus könnte sich im Labor gezüchtetes Fleisch als eines der gesundheitsschädlichsten ultraverarbeiteten Lebensmittel erweisen, die je geschaffen wurden. Natürlich werden sich die tatsächlichen Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit erst in einigen Jahren oder Jahrzehnten zeigen, aber die ersten Erkenntnisse werfen ernste Fragen auf.

Verursacht im Labor gezüchtetes Fleisch Krebs?

Die meisten kultivierten oder zellbasierten Fleischsorten werden durch das Wachstum von Tierzellen in einer Lösung aus fötalem Rinderserum (FBS) hergestellt. Abgesehen von der Tatsache, dass diese „grüne“ Alternative die Schlachtung schwangerer Kühe erfordert, um dem ungeborenen Fötus das Blut abzunehmen, damit die Zellkulturen schnell genug wachsen können, verwenden mehrere Unternehmen unsterbliche Zellen.

Wie The Fern berichtet, „Immortalisierte Zellen sind ein Grundnahrungsmittel der medizinischen Forschung, aber sie sind, technisch gesehen, präkanzerös und können in einigen Fällen vollständig krebsartig sein.“

Es gibt jedoch keinen Grund zur Besorgnis, behauptet The Fern, denn laut „prominenten Krebsforschern“ wie dem MIT-Biologen Robert Weinberg, Ph.D., ist es für Menschen „im Grunde unmöglich“, beim Verzehr dieser Zellen Krebs zu bekommen, da es sich nicht um menschliche Zellen handelt und sie sich daher im Körper nicht vermehren können.

Das Problem ist natürlich, dass es keine Langzeitforschung gibt, die solche Behauptungen wirklich stützt. Die Tatsache, dass „Kuh-Tumore manchmal in gekauftem Rinderhackfleisch auftauchen“ und keine Probleme verursachen, bedeutet nicht, dass ein Stück Fleisch, das nur aus Krebs- und Präkanzerosezellen besteht, keine unvorhersehbaren Auswirkungen haben kann.

„Selbst wenn Ihr neuartiges Fleisch nicht krebserregend ist und auch nicht gerade aus Krebs hergestellt wird, wird die wiederholte Erwähnung dieser Tatsache unweigerlich viele potenzielle Kunden abschrecken. Wie mir eine Führungskraft in diesem Bereich mit einer Portion komischem Understatement sagte, besteht die Möglichkeit, dass die ganze Sache wirklich ‚einige Leute stören könnte‘ … Interviews mit Dutzenden von derzeitigen und ehemaligen Mitarbeitern, Führungskräften, Investoren, Analysten und anderen Insidern sowie die Durchsicht der behördlichen Unterlagen der Unternehmen und früherer Erklärungen machen deutlich, dass die Kulturfleischindustrie über die Verwendung unsterblicher Zellen besorgt ist und alles tut, um das Thema zu vermeiden. Dies liegt zum Teil daran, dass Wissenschaftler nicht so schnell wie Journalisten das Wort „im Grunde unmöglich“ in ihren Texten verwenden. Trotz des inoffiziellen wissenschaftlichen Konsenses über die Sicherheit immortalisierter Zellen gibt es einfach keine langfristigen Gesundheitsstudien, die dies beweisen könnten … Die führenden Start-ups ihrerseits treiben die Entwicklung voran, wobei sie ihre potenzielle Anfälligkeit mit einem gelegentlichen gruseligen Verzicht abtun. In der Anlage von Upside in Emeryville, Kalifornien … wurden Investoren und lästige Reporter, die eine gekochte Version des Endprodukts probierten, gebeten, zunächst das Fehlen langfristiger Gesundheitsdaten anzuerkennen. Das kultivierte Fleisch und die verwandten Lebensmittelprodukte in der Verkostung sind experimentell“, heißt es in der Verzichtserklärung des Unternehmens. Die Eigenschaften sind nicht vollständig bekannt.“

Warum werden Krebszellen verwendet?

Der Grund dafür, dass unsterbliche Krebs- und Präkanzerosezellen überhaupt verwendet werden, ist, dass sich normale Zellen nicht ewig teilen können. Die meisten Zellen können sich nur ein paar Dutzend Mal teilen, bevor sie altern und absterben. Das funktioniert nicht, wenn man aus einer kleinen Anzahl von Zellen Tausende von Pfund Gewebe züchten will. Daher verwendet man unsterbliche Zellen, die sich unbegrenzt weiter teilen.

Einige immortalisierte Zelllinien werden bereits seit den frühen 1950er Jahren kontinuierlich verwendet. Die erste immortalisierte Zelllinie stammte von einer Frau mit Gebärmutterhalskrebs. Ihre Krebszellen vermehrten sich erfolgreich in einer Petrischale und wurden schließlich zu der Zelllinie, die als „HeLa“ bekannt wurde, kurz für den Namen der Frau, Henrietta Lacks.

In der Medizin ermöglicht die Verwendung von unsterblichen Zelllinien den Forschern die Durchführung von In-vitro-Studien ohne die Verwendung frischer Zellproben. Bei der Züchtung von Fleisch können sie so aus einer kleinen Anzahl von Zellen ein großes Volumen an Gewebe erzeugen, das nie nachgefüllt werden muss.

Aber unsterbliche Zellen sind per definitionem auch krebsartig (oder zumindest präkanzerös), da es keinen Aus-Schalter für ihre Replikation gibt. Um dieses PR-Problem zu umgehen, verwenden einige Unternehmen embryonale Stammzellen anstelle von unsterblichen Zellen. Andere verwenden Zellen von lebenden Tieren. Beide Strategien machen jedoch auch das Argument zunichte, dass kultiviertes Fleisch tierfrei ist.

Können Sie der behördlichen Genehmigung vertrauen?

Die Tatsache, dass unsere Aufsichtsbehörden von der Industrie vereinnahmt werden und die öffentliche Gesundheit nicht mehr zu berücksichtigen scheinen, trägt nur zur Verunsicherung bei, obwohl die Zulassung durch die Regierung die wichtigste Strategie der Industrie ist, um das Vertrauen der Öffentlichkeit zu gewinnen. Wie von The Fern berichtet:

„Wie können die Hersteller von kultiviertem Fleisch den Aufsichtsbehörden und Skeptikern beweisen, dass es keinen Grund zur Sorge gibt? Der beste Weg ist, es den Menschen zu geben und sie dann 20 oder 30 Jahre später zu fragen: ‚Ist jemand von Ihnen überdurchschnittlich häufig an Krebs erkrankt?'“, sagt Weinberg. Aber das ist kein praktisches Experiment. Der wahrscheinlichste Weg für Unternehmen, mehr Menschen zu beruhigen, besteht darin, staatliche Genehmigungen zu erhalten und ihre Produkte auf den Teller zu bringen. Im November schickte die FDA Upside Foods ein Schreiben mit der Aufforderung, keine Fragen zu stellen, und machte damit den Weg frei für die endgültige Zulassung des Huhns durch das US-Landwirtschaftsministerium. Aus der Sicherheitsbewertung der FDA geht hervor, dass zu den Bewertungskriterien auch das Kontaminations- und Verfälschungspotenzial des Huhns gehört. Sie stellt auch fest, dass Upside seine unsterblichen Zellen überwacht, um sicherzustellen, dass sie nicht krebsartig werden oder anderweitig ausflippen. In einer Fußnote kommt die Behörde zu dem Schluss, dass selbst vollständig krebsartige Zellen sicher zu verzehren sind, da sie nach dem Verlassen des Bioreaktors ihr Wachstum einstellen und durch Kochen und Verdauung auf unschädliche Weise abgebaut werden. Wir haben keine Eigenschaften der beschriebenen Zellen festgestellt, die sie von anderen tierischen Zellen in Bezug auf die Lebensmittelsicherheit unterscheiden würden“, so die FDA. Doch selbst mit der Zulassung von Upside bleibt die unangenehme Wahrheit, dass keines der Unternehmen über Daten verfügt, die ihre Sicherheit bis zum letzten Zweifel beweisen.“

Bizarre Vermischung von Tier- und Pflanzenreich

Lebensmittelwissenschaftler gehen sogar noch weiter ins Unbekannte, indem sie hybride Lebensmittel schaffen, bei denen tierische und pflanzliche Zellen miteinander kombiniert wurden. Ein typisches Beispiel: Das 2020 gegründete tschechische Startup Mewery arbeitet an einer im Labor gezüchteten Schweinefleischalternative, die zu 75 % aus Schweinefleischzellen und zu 25 % aus Mikroalgenzellen besteht.

Dabei werden die Mikroalgen anstelle von FBS als Wachstumsmedium für eine Schweinezelllinie verwendet. FBS ist notorisch teuer, so dass die Verwendung von Mikroalgen eine große Kostenersparnis bedeutet. Den Gründern von Mewery zufolge versorgen die Algen das kultivierte „Schweinefleisch“ auch mit zusätzlichen Nährstoffen wie Vitaminen, Antioxidantien, Mineralien, Ballaststoffen und essenziellen Fettsäuren.

Schließlich hoffen sie, kultivierte Hackfleischprodukte wie Frikadellen und Würstchen herstellen zu können. Die Frage ist, ob der menschliche Körper diese Art von chimären Lebensmitteln als brauchbare Nahrung erkennen wird. Möglicherweise schon, aber das Potenzial für Probleme, insbesondere auf lange Sicht, darf nicht unterschätzt werden.

„Pharma-Lebensmittel“

Im Video oben in diesem Artikel interviewt Dig It! die Enthüllungsjournalistin Elze van Hamelen zu ihren Recherchen über die Fake-Food-Industrie, die sie treffend als „Pharmanahrung“ bezeichnet.

Wie Hamelen feststellt, wird die Bevölkerung vor allem durch die Manipulation des Jargons und die Neudefinition von Wörtern darauf programmiert, diese völlig unnatürlichen Lebensmittel zu akzeptieren. „Fleisch“ ist zum Beispiel nicht mehr Fleisch, sondern „Protein“, was bedeutet, dass Proteinquellen weitgehend austauschbar sind. Die Frage, ob es sich um natürliches Eiweiß handelt oder nicht, wird dann zu einer unwichtigen Nebensache.

Hamelen weist darauf hin, dass kultiviertes Fleisch nach genau demselben Verfahren gezüchtet wird, das die Pharmaindustrie bei der Kultivierung von Viren für Impfstoffe einsetzt. Die „Präzisionsfermentations“-Techniken, die in der Kunstfleischindustrie angewandt werden, ähneln auch denen der Arzneimittelherstellung.

So wird z. B. Insulin mit Hilfe von gentechnisch veränderten Bakterien hergestellt, die ein menschliches Insulin-Gen tragen, so dass sie während des Fermentationsprozesses Insulin ausschütten. In gleicher Weise verwendet die Kunstfleischindustrie gentechnisch veränderte Mikroorganismen zur Herstellung von Aromen und anderen Zutaten, die in das Endprodukt eingehen.

Traditionelle Fermente versus Präzisionsfermentation

Durch die Verwendung des Begriffs „Fermentationsprodukt“ versucht die Industrie auch, Sie davon zu überzeugen, dass es sich nicht von anderen fermentierten Lebensmitteln unterscheidet, die jeder kennt, wie Bier, Joghurt oder Kimchee. In Wirklichkeit haben diese natürlich fermentierten Lebensmittel jedoch praktisch keine Ähnlichkeit mit den Fermenten, die mit gentechnisch veränderten Mikroorganismen hergestellt werden, die mit billigem Zucker aus gentechnisch verändertem Mais und Soja gefüttert werden.

Allein die Verwendung von gentechnisch verändertem Mais und Soja stellt die „Umweltvorteile“ von Präzisionsfermentationsprodukten auf wackligen Füßen. Neben einer Basis aus Zucker können dem Ferment auch Hunderte von anderen Zutaten zugesetzt werden, um das gewünschte Endprodukt zu erzeugen, z. B. ein bestimmtes Protein, eine bestimmte Farbe, einen bestimmten Geschmack oder Duft.

„Neben dem gewünschten Zielstoff können diese genmanipulierten Organismen auch eine beliebige Anzahl von Nicht-Zielstoffwechselprodukten ausspucken, deren Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit völlig unbekannt sind.“

Der am häufigsten verwendete Mikroorganismus bei der Präzisionsfermentation von gefälschten Lebensmitteln ist E. coli, der gentechnisch so verändert wird, dass er die gewünschte Verbindung durch seinen Verdauungsprozess produziert. Sie können aber auch eine beliebige Anzahl von Nicht-Ziel-Stoffwechselprodukten ausspucken, die völlig unbekannte Umweltfolgen und potenziell toxische Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Selbst kultivierte Zellen scheiden giftige Abfallstoffe aus.

Dies steht in krassem Gegensatz zu herkömmlichen Fermentationsprozessen, bei denen Abfallprodukte entstehen, die von Tieren gegessen werden können, kompostierbar sind und keine biologische Gefahr darstellen. Bioabfälle aus gentechnischen Fermenten der Synthetischen Biologie hingegen müssen zunächst deaktiviert und dann sicher entsorgt werden. Er darf nicht auf eine Deponie gelangen.

Eine weitere potenzielle Gefahr ist die Tatsache, dass die verwendeten Mikroben antibiotikaresistent sein müssen, da sie die Antibiotika überleben müssen, die zur Abtötung anderer unerwünschter Organismen im Bottich eingesetzt werden. Wenn man bedenkt, dass antibiotikaresistente Mikroben bereits verheerende Schäden anrichten und Infektionen verursachen, die extrem schwer zu behandeln sind, könnte die Verwendung von antibiotikaresistenten Mikroben in der Lebensmittelproduktion ein Rezept für eine Katastrophe sein.

Es ist fast sicher, dass antibiotikaresistente Organismen in das Endprodukt integriert werden. Eine mögliche Folge davon ist die Entstehung neuartiger lebensmittelbedingter Krankheiten, und wie solche Krankheiten aussehen und welche Folgen sie haben könnten, ist ungewiss.

Wie Hamelen feststellt, verwendet die Fake-Food-Industrie im Grunde Begriffe, mit denen jeder vertraut ist, um uns zu täuschen, denn die Realität ist völlig anders als das, was die Öffentlichkeit unter dem Begriff versteht. Wenn Sie mehr über die Verfahren zur Herstellung von gefälschtem Fleisch und tierischen Produkten erfahren möchten, sollten Sie sich das Interview mit Hamelen anhören.

Gefälschte Fleischindustrie von Intel Community Insider gestartet

Hamelen geht auch darauf ein, wie die Kunstfleischindustrie ihren Anfang nahm. Um das Jahr 2000 suchte die NASA nach einer Möglichkeit, während längerer Weltraumflüge Lebensmittel zu produzieren, da es unmöglich ist, einen endlosen Vorrat an Lebensmitteln in ein Raumschiff zu bringen. Im Jahr 2004 wurde eine Nichtregierungsorganisation (NRO) namens New Harvest gegründet, die sich der Erforschung der „zellulären Landwirtschaft“ widmet.

Dieses Forschungsinstitut machte die Kulturfleischindustrie bekannt, indem es Konferenzen organisierte und interessierten Forschern half, sich zu treffen und Informationen auszutauschen. New Harvest wurde von Jason Metheny gegründet, dessen Lebenslauf sich wie ein Who’s Who der Geheimdienstwelt liest.

Er hat mehrere Abschlüsse von der Johns Hopkins University und forschte als Doktorand für die Bill & Melinda Gates Foundation. Er hat bei der DARPA und dem Oxford Future of Humanity Institute gearbeitet. Derzeit ist Metheny auch CEO der Rand Corporation.

„Warum sollte es für all diese Agenturen, mit denen er zusammenarbeitet, wichtig sein, dieses Produkt auf den Markt zu bringen?“ fragt Hamelen. Wenn man sich das Food-Tech-Netzwerk ansieht, wird einem klar, dass diese Technologie Teil der technokratischen Agenda ist, die darauf abzielt, alles im Pflanzen- und Tierreich, einschließlich der Menschheit selbst, genetisch zu verändern.

Nicht-grüne Lösungen

Die industrielle Landwirtschaft beansprucht 75 % der verfügbaren Anbauflächen, produziert aber nur 30 % der weltweit konsumierten Lebensmittel. Diese schockierende Statistik ist Teil der Argumentation, warum wir ein neues und nachhaltigeres Lebensmittelsystem brauchen.

Dabei wird jedoch außer Acht gelassen, dass kleine, biodiverse Bauernhöfe nur 25 % der Anbaufläche nutzen, aber 70 % unserer Nahrung liefern Eine völlige Abschaffung der traditionellen Landwirtschaft ist also so, als würde man das Kind mit dem Bade ausschütten.

Darüber hinaus haben Studien wiederholt gezeigt, dass regenerative und biodynamische Anbaumethoden den Bedarf an wertvollen Ressourcen wie Wasser effektiv senken, keine synthetischen Düngemittel benötigen und höhere Erträge liefern als GVO-Monokulturen. Außerdem wird der Boden wieder aufgebaut, anstatt ihn zu zerstören, das Wohlergehen der Tiere wird unterstützt und die Artenvielfalt von Pflanzen und Wildtieren gefördert.

Wenn Tiere nach den Grundsätzen der regenerativen Landwirtschaft aufgezogen werden, entsteht ein komplettes Ökosystem, das sowohl heilend für das Land als auch produktiv für die Landwirte ist, die es bewirtschaften. Fleisch zu essen ist nicht gleichbedeutend mit einer Schädigung der Umwelt: Es sind die Praktiken der industriellen Landwirtschaft, die den Schaden anrichten.

Wenn das Ziel darin bestünde, die Umwelt zu schützen, den Klimawandel zu bekämpfen und die Nahrungsmittelproduktion und die menschliche Ernährung zu optimieren, dann wäre die Umstellung auf biodynamische Anbaumethoden die offensichtliche Lösung. Dennoch wird sie als Feind des Planeten und der Menschheit dargestellt.

Regenerative Landwirtschaft hat einen negativen Kohlenstoff-Fußabdruck

Im Jahr 2019 griff Impossible Foods beispielsweise die regenerative Viehzucht direkt an und behauptete, die grasgefütterte Rinderhaltung verursache höhere Treibhausgasemissionen als Kühe, die in Kraftfutterbetrieben (CAFOs) gehalten werden.

Doch laut einer von einem Dritten durchgeführten Lebenszyklusanalyse (LCA), die von derselben Firma durchgeführt wurde, die auch die LCA von Impossible Burger erstellt hat, ist der Kohlenstoff-Fußabdruck von Rindfleisch von White Oak Pastures (einem regenerativen Bauernhof) um 111% NIEDRIGER als der von konventionellem CAFO-Rindfleisch, da das „System effektiv Bodenkohlenstoff einfängt und einen Großteil der mit der Rindfleischproduktion verbundenen Emissionen kompensiert“.

Unter Berücksichtigung aller Faktoren, wie Darmemissionen, Gülleemissionen, Kohlenstoffbindung im Boden, Kohlenstoff aus der Vegetation, verschiedene landwirtschaftliche Aktivitäten, Schlachtung und Transport, wurde festgestellt, dass die gesamten Netto-Kohlenstoffemissionen aus der Rindfleischproduktion auf White Oak Pastures bei negativen 3,5 Kilogramm (kg) Kohlenstoffemissionen pro Kilo Frischfleisch liegen, was dieses integrierte, ganzheitliche System sechsmal kohlenstoffeffizienter macht als das durchschnittliche CAFO-Produktionsmodell.

Das auf Soja basierende Fleischimitat von Impossible Foods hingegen ist immer noch ein Kohlenstoffemittent. Während grasgefüttertes Rindfleisch eine Netto-Kohlenstoffsenke von 3,5 kg pro Kilo Frischfleisch aufweist, produzieren konventionelle Sojabohnen 2 kg Kohlenstoffemissionen pro Kilo Lebensmittel, und Erbsenprotein (das Beyond Burger für seinen Fleischersatz verwendet) produziert 4 kg Kohlenstoff für jedes Kilo Lebensmittel.

Wie kann also künstliches Fleisch als umweltfreundlicher angesehen werden als regenerative Landwirtschaft? GVO-Soja ist nicht nur ein Kohlenstoffemittent, sondern trägt auch nicht zur Regeneration und zum Aufbau von Böden, zum Schutz unserer Insekten- und Wildtierpopulation, zur Erhöhung der Pflanzenvielfalt und zur Verbesserung der menschlichen Gesundheit bei.

Im Gegenteil: Mais und Soja, sowohl konventionell als auch gentechnisch verändert, vernichten in den USA rasch Grasland und Prärien, die in Monokulturen umgewandelt werden, was eine der schlimmsten Auswirkungen auf die Umwelt sein könnte, da Prärien das Wasser zurückhalten und Kohlenstoff im Boden binden.

Gescheiterte Rhetorik wird wiederverwendet

Im Vorwort zum Bericht von Navdanya International „Falsche Lösungen, die unsere Gesundheit gefährden und den Planeten schädigen“ beschreibt Dr. Vandana Shiva, wie Lebensmittel aus dem Labor katastrophale Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt haben, da sie die Fehler wiederholen, die bereits in der industriellen Landwirtschaft gemacht wurden:

„Als Reaktion auf die Krisen in unserem Lebensmittelsystem erleben wir den Aufstieg technologischer Lösungen, die darauf abzielen, tierische Produkte und andere Grundnahrungsmittel durch im Labor gezüchtete Alternativen zu ersetzen. Die Befürworter künstlicher Lebensmittel wiederholen die alte und gescheiterte Rhetorik, dass die industrielle Landwirtschaft für die Ernährung der Welt unerlässlich sei. Echte, nährstoffreiche Lebensmittel verschwinden allmählich, während das vorherrschende industrielle Landwirtschaftsmodell eine Zunahme chronischer Krankheiten verursacht und den Klimawandel verschärft. Die Vorstellung, dass hochtechnisierte, „farmfreie“ Labornahrung eine praktikable Lösung für die Ernährungskrise ist, ist lediglich eine Fortsetzung derselben mechanistischen Denkweise, die uns dahin gebracht hat, wo wir heute sind – die Vorstellung, dass wir von der Natur getrennt und außerhalb von ihr stehen. Industrielle Lebensmittelsysteme haben Lebensmittel auf eine Ware reduziert, auf „Zeug“, das dann im Labor hergestellt werden kann. In diesem Prozess wurden sowohl die Gesundheit des Planeten als auch unsere Gesundheit nahezu zerstört.“

Die Industrie für gefälschte Lebensmittel will eine Kontrolle von der Wiege bis zur Bahre

Es wird immer deutlicher, dass die Fake-Food-Industrie versucht, die Lebensmittelindustrie von der Wiege bis zur Bahre zu monopolisieren. Wie in „Got MilQ?“ beschrieben, arbeiten sie sogar an synthetischer Muttermilch. Biomilq, zum Beispiel, wird aus gezüchtetem Brustgewebe hergestellt und wird von einer langen Liste extrem reicher Globalisten finanziert, darunter Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Richard Branson, Masayoshi Son, Jack Ma, Michael Bloomberg und Marc Benioff.

Ein anderes Unternehmen, Helaina, hat sich zum Ziel gesetzt, Glykoproteine herzustellen, die „identisch mit denen in der Muttermilch sind“ die dann einer Reihe von Säuglingsnahrungen und Seniorennahrung zugesetzt werden können.

Das erste Biomilq-Produkt soll innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre auf den Markt kommen. Weitere tierfreie Milchprodukte werden voraussichtlich zwischen 2023 und 2024 auf den Markt kommen. Dazu gehört auch Eiscreme aus im Labor gezüchteten Milchprodukten, die in die Produktlinie von Ben & Jerry’s aufgenommen werden soll.

Im Labor hergestelltes Fleisch ist ultraverarbeiteter Junk Food

Es ist wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass alle im Labor hergestellten „Lebensmittel“ – einschließlich Fleischimitaten – ultraverarbeitet sind und wahrscheinlich die gleichen gesundheitlichen Auswirkungen haben wie andere ultraverarbeitete Lebensmittel, selbst wenn sie sich nicht als akut toxisch erweisen.

Im Jahr 2018 veröffentlichte die Umweltschutzorganisation Friends of the Earth (FOE) einen Bericht, der den Trend zur synthetischen Biologie kritisch hinterfragt. Darin betonen sie die hochgradig verarbeitete Natur dieser Produkte:

„Zur Herstellung einiger dieser Produkte werden verschiedene „Verarbeitungshilfsmittel“ eingesetzt, darunter Organismen (wie gentechnisch veränderte Bakterien, Hefe und Algen), die Proteine produzieren, sowie Chemikalien zur Extraktion von Proteinen. Beispielsweise werden Chemikalien wie Hexan verwendet, um Bestandteile eines Lebensmittels zu extrahieren, wie Proteine (aus Erbsen, Soja, Mais usw.) oder Verbindungen (aus gentechnisch veränderten Bakterien) zur Herstellung von Xanthangummi … Die Offenlegung dieser Bestandteile ist nicht erforderlich. Auch andere Verarbeitungshilfsstoffe (z. B. Bakterien, Hefe, Algen), einschließlich solcher, die gentechnisch hergestellt werden, um Proteine zu produzieren, müssen derzeit nicht auf der Packungskennzeichnung angegeben werden. Die fehlende Transparenz macht es schwierig, den Einsatz und die Auswirkungen ihrer Verwendung zu beurteilen.“

Im Grunde genommen versucht die globalistische Kabale, konventionelle landwirtschaftliche Methoden wie die Aufzucht von Rindern für Rindfleisch und Milchprodukte abzuschaffen und sie durch synthetische, patentierte Nachbildungen zu ersetzen. Kurz gesagt, sie nehmen ganze Lebensmittel und verwandeln sie in ultra-verarbeitete Junk-Food, während sie versuchen, Sie davon zu überzeugen, dass Junk-Food gesünder für Sie ist. Fallen Sie nicht darauf herein.

Schützen Sie Ihre Gesundheit durch den Verzicht auf Frankenfoods

Indem sie echte tierische Lebensmittel durch patentierte, im Labor hergestellte Alternativen ersetzen, erhalten die Globalisten eine noch nie dagewesene Macht, um die Weltbevölkerung zu kontrollieren. Das wird ihnen auch eine größere Kontrolle über die Gesundheit der Menschen ermöglichen. Es ist bereits bekannt, dass der Verzehr von ultraverarbeiteten Lebensmitteln zu Krankheiten beiträgt und der Nutznießer der schlechten Gesundheit ist Big Pharma.

Die verarbeitete Lebensmittelindustrie hat jahrzehntelang chronische Krankheiten gefördert, die dann mit Medikamenten statt mit einer besseren Ernährung behandelt werden. Synthetische Lebensmittel werden wahrscheinlich einen noch größeren Beitrag zu chronischen Krankheiten und frühem Tod leisten.

Tatsache ist, dass künstliches Fleisch und Milchprodukte die komplexe Nährstoffmischung von grasgefüttertem Rindfleisch und Milchprodukten nicht ersetzen können, und es ist wahrscheinlich, dass der Verzehr von ultraverarbeiteten Fleisch- und Milchalternativen zu vielen der gleichen Gesundheitsprobleme führen kann, die durch eine Ernährung mit verarbeiteten Lebensmitteln verursacht werden. Wenn Sie also Ihre Gesundheit und die Umwelt wirklich schützen wollen, sollten Sie auf Pseudonahrungsmittel verzichten, für die Patente erforderlich sind, und sich stattdessen an solche halten, die in der Natur vorkommen.

