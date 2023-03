Strategien zur Optimierung der mitochondrialen Gesundheit bei long COVID

Vor kurzem habe ich vor dem American College for Advancement in Medicine einen Vortrag über zwei Probleme gehalten, die unzählige Menschen plagen: Long COVID und COPD-Impfung-Verletzungen.

Link zum Video

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Die mitochondriale Dysfunktion ist die Wurzel der meisten chronischen Krankheiten und spielt auch eine entscheidende Rolle bei Erkrankungen wie long COVID, die immer häufiger auftritt. Sie ist auch ein grundlegender Faktor, der bei COVID-Verletzungen angegangen werden muss, unabhängig von den Symptomen oder dem Schweregrad

Eine der grundlegendsten Komponenten des Lebensstils, die über die Gesundheit Ihrer Mitochondrien entscheiden kann, ist die Belastung durch elektromagnetische Felder (EMF). Damit Ihr Körper heilen kann, sollten Sie die EMF-Exposition so weit wie möglich minimieren

Die Cristae der inneren Membran der Mitochondrien enthalten ein Fett namens Cardiolipin, dessen Funktion davon abhängt, welche Art von Fett Sie mit Ihrer Ernährung aufnehmen. Cardiolipin ist wichtig, denn wenn Cardiolipin beschädigt ist, wird die Energieproduktion der Mitochondrien beeinträchtigt. Das schädlichste Fett ist die Omega-6-Linolsäure, die in Samenölen enthalten ist

Ein weiterer Hauptverursacher, der die Funktion der Mitochondrien beeinträchtigt, ist überschüssiges Eisen, und fast jeder hat zu viel Eisen. Kupfer ist ebenfalls wichtig für den Energiestoffwechsel, die Entgiftung und die Funktion der Mitochondrien, und Kupfermangel ist weitverbreitet. Kupfer ist auch für ein ordnungsgemäßes Eisenrecycling erforderlich, und ein niedriger Ferritinwert ist in der Regel ein Zeichen für Kupfermangel

Zu den weiteren untersuchten Strategien gehören Sonnenbestrahlung und Nah-Infrarot-Lichttherapie, zeitlich begrenztes Essen, NAD+-Optimierer und Methylenblau, das ein wertvolles Hilfsmittel sein kann

Das obige Video zeigt einen Vortrag, den ich kürzlich vor dem American College for Advancement in Medicine (ACAM) über die Optimierung der Gesundheit und Funktion der Mitochondrien gehalten habe.

Mitochondriale Dysfunktion ist die Wurzel der meisten chronischen Krankheiten und spielt auch eine entscheidende Rolle bei Erkrankungen wie COVID, die immer häufiger auftreten. Sie ist auch ein grundlegender Faktor, der bei COVID-Impfverletzungen unabhängig von den Symptomen oder dem Schweregrad angegangen werden muss.

Die Merkmale der Verletzungen nach dem Stoß, die wir sehen, deuten auf eine schwere mitochondriale Dysfunktion hin, die wiederum zu einem Energieversagen führt. Das Gleiche gilt für Menschen, die nach einer COVID-19-Infektion monatelang mit anhaltender Müdigkeit und anderen Symptomen zu kämpfen haben, wenn sie sich von der Infektion erholt haben.

Wenn es Ihnen gelingt, Ihre Mitochondrienfunktion zu verbessern und die Energieversorgung Ihrer Zellen wiederherzustellen, erhöhen Sie Ihre Chancen, die durch die Impfung oder das Virus verursachten Probleme rückgängig zu machen, erheblich.

US-Lebenserwartung sinkt in historischem Abwärtstrend

Die allopathische Medizin ist seit über zwei Jahrzehnten eine der häufigsten Todesursachen in den USA. Im Jahr 1998 kamen Forscher zu dem Schluss, dass ordnungsgemäß verschriebene und korrekt eingenommene Arzneimittel die vierthäufigste Todesursache in den USA sind.

Zwei Jahre später, im Jahr 2000, veröffentlichte Dr. Barbara Starfield ihren bahnbrechenden Aufsatz „Is US Health Really the Best in the World?“ in der sie Daten vorlegte, die zeigten, dass medizinische Fehler von Ärzten die dritthäufigste Todesursache waren. Seitdem hat sich wenig geändert.

Im Jahr 2016 berechneten Johns Hopkins-Experten für Patientensicherheit, dass jedes Jahr mehr als 250.000 Patienten an medizinischen Fehlern starben, was wiederum die dritthäufigste Todesursache darstellte.

Im Juli 2022 kamen die National Institutes of Health zu dem Schluss, dass die Zahl der jährlichen Todesfälle aufgrund von Behandlungsfehlern bis zu 440.000 betragen könnte – und möglicherweise sogar noch mehr, weil die Zahl der gemeldeten Fälle zu gering ist – und dass es sich damit immer noch um die dritthäufigste Todesursache handelt.

Ich glaube, dass sich die als „COVID-Impfstoffe“ verkauften medizinischen Eingriffe in den kommenden Jahren als Todesursache Nr. 1 unter den Amerikanern erweisen werden, und dieser Trend zeichnet sich bereits ab. In den Jahren 2020 und 2021 wird etwas außerordentlich Merkwürdiges passieren, etwas, das die Lebenserwartung in den USA um fast drei Jahre verkürzt.

Selbst ein Rückgang der Lebenserwartung um ein Zehntel oder zwei Zehntel eines Jahres auf Bevölkerungsebene ist eine große Sache, da dies bedeutet, dass viel mehr Menschen vorzeitig sterben, als sie eigentlich sollten. Ein Rückgang um drei Jahre ist einfach unerhört.

In den Medien wird dieser Rückgang zwar auf die COVID-19-Infektion zurückgeführt, aber das macht keinen Sinn, denn das Durchschnittsalter der an COVID Verstorbenen lag bei etwa 85 Jahren, also weit über der Lebenserwartung im Jahr 2019. Nein, dieser massive Rückgang der Lebenserwartung ist darauf zurückzuführen, dass jüngere Menschen Jahrzehnte früher sterben, als sie sollten, und der einzige Faktor, der dafür verantwortlich sein kann, ist die Masseninjektion von Menschen mit einer experimentellen Biowaffe.

Begrenzen Sie Ihre EMF-Belastung

Eine der grundlegendsten Komponenten des Lebensstils, die über die Gesundheit Ihrer Mitochondrien entscheiden kann, ist die Belastung durch elektromagnetische Felder (EMF). Damit Ihr Körper heilen kann, sollten Sie die EMF-Belastung so weit wie möglich minimieren. Die Weltgesundheitsorganisation stufte die Handystrahlung im Mai 2011 als 2B-Karzinogen ein.

Wie ich jedoch in meinem Buch „EMF*D“ aus dem Jahr 2020 ausführlich darlege, handelt es sich eigentlich um ein Karzinogen der Klasse 2A. Minimieren Sie Ihre EMF-Belastung, zu der elektrische Felder, Magnetfelder und Radiofrequenzen gehören:

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in den Flugmodus, wenn Sie es nicht aktiv benutzen.

Schlafen Sie nicht in der Nähe Ihres Bettes mit Ihrem Handy

Schalten Sie nachts unbedingt Ihr Wi-Fi aus.

Schalten Sie die Sicherungen in Ihrem Schlafzimmer aus, da die elektrischen Leitungen in den meisten Häusern auch schmutzigen Strom abgeben

Schlafen Sie alternativ in einem EMF-abschirmenden Zelt. Das benutze ich immer, wenn ich reise und keine Kontrolle über die EMF-Belastung in meinem Zimmer habe.

Die Wahl des Nahrungsfetts beeinflusst die Energieproduktion

Sie haben etwa 40 bis 100 Billiarden Mitochondrien in den Zellen Ihres Körpers. In meinem Vortrag zeige ich ein Bild von der Struktur Ihrer Mitochondrien. Die Cristae der inneren Membran der Mitochondrien enthalten ein Fett namens Cardiolipin dessen Funktion davon abhängt, welche Art von Fett Sie mit Ihrer Ernährung aufnehmen.

Cardiolipin ist wichtig, weil es die Struktur der Cristae in den Mitochondrien beeinflusst, also den Bereich, in dem die Energieproduktion stattfindet. Wenn Cardiolipin beschädigt ist, liegen die Komplexe nicht dicht genug beieinander, um Superkomplexe zu bilden, so dass die Energieproduktion in den Mitochondrien beeinträchtigt wird.

Cardiolipin wirkt auch wie ein zelluläres Alarmsystem, das die Apoptose (den Zelltod) auslöst, indem es Caspase-3 signalisiert, wenn in der Zelle etwas schief läuft. Wenn das Cardiolipin durch oxidativen Stress aufgrund von zu viel LA geschädigt ist, kann es kein Signal an Caspase-3 geben, so dass die Apoptose nicht eintritt. Infolgedessen können dysfunktionale Zellen weiter wachsen, was zu einer Krebszelle führen kann.

Die Art von Nahrungsfett, die ein gesundes Kardiolipin fördert, ist das Omega-3-Fett, und die Art, die es zerstört, ist das Omega-6-Fett, insbesondere die Linolsäure (LA), die sehr anfällig für Oxidation ist. Um die Funktion Ihrer Mitochondrien zu optimieren, sollten Sie also LA so weit wie möglich vermeiden und die Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren erhöhen.

Zu den Hauptquellen für LA gehören Samenöle, die beim Kochen verwendet werden, verarbeitete Lebensmittel und Restaurantgerichte, die mit Samenölen hergestellt werden, Gewürze, Samen und Nüsse, die meisten Olivenöle und Avocadoöle (da sie häufig mit billigeren Samenölen gepanscht werden) sowie tierische Lebensmittel, die auf der Grundlage von Getreide gezüchtet werden, wie konventionelles Hühner- und Schweinefleisch.

Idealerweise sollten Sie LA auf weniger als 7 Gramm pro Tag reduzieren, was in etwa der Menge entspricht, die unsere Vorfahren zu sich genommen haben. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie viel Sie zu sich nehmen, geben Sie Ihre Nahrungsaufnahme in Cronometer ein – ein kostenloses Online-Ernährungsprogramm – und Sie erhalten Ihre gesamte LA-Aufnahme.

Cronometer zeigt Ihnen auf das Zehntel Gramm genau, wie viel Omega-6 Sie mit Ihrer Nahrung aufnehmen, und Sie können davon ausgehen, dass 90 % davon LA sind. Alles, was mehr als 10 Gramm LA enthält, kann zu Problemen führen. Gesunde Fettersatzstoffe sind Talg, Butter oder Ghee, die sich alle hervorragend zum Kochen eignen.

Eisenüberschuß und Kupfermangel beseitigen

Ein weiterer Hauptverursacher, der die Funktion der Mitochondrien zerstört, ist überschüssiges Eisen, und fast alle Menschen, mit Ausnahme von Frauen während der Menstruation und Menschen mit großen Blutverlusten, haben zu viel Eisen. Die andere Seite der Medaille ist Kupfer, an dem die meisten Menschen einen Mangel haben.

Eisen und Kupfer sind stark voneinander abhängig und müssen zusammen betrachtet werden. Ein niedriger Ferritinwert ist nur selten ein Anzeichen für einen Eisenmangel. In den meisten Fällen ist dies ein Zeichen dafür, dass ein Kupfermangel eine ordnungsgemäße Eisenverwertung verhindert. Kupfer ist auch entscheidend für den Energiestoffwechsel, die Entgiftung und die Funktion der Mitochondrien. Mehr darüber erfahren Sie in „Die schlecht verstandene Rolle von Kupfer bei Anämie„.

Um Ihren Kupferspiegel zu erhöhen, können Sie entweder 4 bis 10 Milligramm Kupferbisglycinat pro Tag einnehmen oder mehr kupferhaltige Lebensmittel wie Bienenpollen, grasgefütterte Rinderleber und Acerola-Kirsche essen. (Die Acerola-Kirsche ist sehr reich an Vitamin C, das das kupferhaltige Enzym Tyrosinase enthält).

Um Ihren Kupferspiegel zu erhöhen, können Sie entweder 4 bis 10 Milligramm Kupferbisglycinat pro Tag einnehmen oder mehr kupferhaltige Lebensmittel wie Bienenpollen, grasgefütterte Rinderleber und Acerola-Kirsche essen. (Die Acerola-Kirsche ist sehr reich an Vitamin C, das das kupferhaltige Enzym Tyrosinase enthält).

Die andere Seite der Gleichung besteht darin, den Eisengehalt zu senken, was durch regelmäßige Blutspenden leicht möglich ist. Eine Möglichkeit besteht darin, zwei- bis viermal im Jahr Blut zu spenden. Wenn es für Sie problematisch ist, 10 % Ihres Blutes auf einmal zu verlieren, können Sie einmal im Monat nach dem unten aufgeführten Zeitplan Blut in kleineren Mengen entnehmen. Wenn Sie an kongestiver Herzinsuffizienz oder schwerer COPD leiden, sollten Sie dies mit Ihrem Arzt besprechen, aber ansonsten ist dies für die meisten eine ziemlich angemessene Empfehlung.

Die Bedeutung der Sonnenbestrahlung

Ein dritter wichtiger Faktor, der zu mitochondrialen Funktionsstörungen beiträgt, ist ein Mangel an Sonneneinstrahlung. Regelmäßige Sonneneinstrahlung ist aus verschiedenen Gründen wichtig:

1: UVB löst die Vitamin-D-Produktion in der Haut aus – Vitamin D spielt nicht nur eine wichtige Rolle bei Infektionen, sondern ist auch für die Funktion der Mitochondrien und die Gesundheit der Zellen im Allgemeinen notwendig.

Die ideale Quelle für Vitamin D ist die Sonneneinstrahlung. Wenn Sie also in einer Gegend leben, in der das ganze Jahr über viel Sonne scheint, sollten Sie sich bemühen, während der Mittagszeit so viel nackte Haut wie möglich zu zeigen.

Wenn Sie in einer Gegend leben, die während eines Teils des Jahres nicht genügend Sonne abbekommt, sollten Sie ein Vitamin-D3-Präparat einnehmen, zusammen mit Magnesium und Vitamin K2.

Sie benötigen 244 % mehr orales Vitamin D, wenn Sie nicht auch Magnesium und Vitamin K2 einnehmen, Die gleichzeitige Einnahme von Magnesium und Vitamin K2 bedeutet also, dass Sie weit weniger Vitamin D benötigen, um einen gesunden Vitamin-D-Spiegel zu erreichen, der zwischen 60 ng/ml und 80 ng/ml (150 nmol/L bis 200 nmol/L) liegt.

2: Die Nahinfrarotstrahlen des Sonnenlichts, die auf Ihre nackte Haut treffen, lösen die Melatoninproduktion in Ihren Mitochondrien aus – Der überwiegende Teil des Melatonins, das Ihr Körper produziert (95 %), wird in Ihren Mitochondrien als Reaktion auf die Nahinfrarotstrahlung der Sonne gebildet. Nur 5 % des Melatonins wird in Ihrer Zirbeldrüse produziert.

Melatonin ist ein Meisterhormon, ein starkes Antioxidans und Recycler von Antioxidantien, ein Hauptregulator von Entzündungen und Zelltod, und ein wichtiges Molekül zur Krebsbekämpfung.

Melatonin hat sich auch als wichtiger Bestandteil der COVID-Behandlung erwiesen, da es die Inzidenz von Thrombose und Sepsis und die Sterblichkeit senkt, und ist ein bekannter Zytoprotektor mit neuroprotektiven Eigenschaften, der möglicherweise die bei COVID-19-Patienten dokumentierten neurologischen Folgeerscheinungen verringern kann.

Wenn Ihre Mitochondrien ATP (die Energiewährung Ihrer Zellen) produzieren, entstehen als Nebenprodukt reaktive Sauerstoffspezies (ROS). ROS sind für oxidativen Stress verantwortlich, und übermäßige Mengen an ROS schädigen Ihre Mitochondrien, was zu suboptimaler Gesundheit, Entzündungen und Thrombose (Blutgerinnsel) beiträgt.

Die Melatoninproduktion in den Mitochondrien ist ein körpereigener Mechanismus, um diesen Schäden entgegenzuwirken, aber damit dieses unschätzbare System funktioniert, müssen Sie Ihren Körper dem nahen Infrarotlicht aussetzen. Während Sie Ihren Vitamin-D-Spiegel mit Hilfe eines Nahrungsergänzungsmittels erhöhen können, ist dies mit Melatonin nicht möglich.

Oral eingenommene Melatoninpräparate gelangen nicht in die Mitochondrien, wo sie am dringendsten benötigt werden, um Schäden durch oxidativen Stress, der in der Elektronentransportkette entsteht, zu beseitigen. Eine Alternative zur Sonnenbestrahlung wäre die Nutzung einer Nah-Infrarot-Sauna, die in „Nah-Infrarot-Sauna-Therapie – ein wichtiges Biohack für die Gesundheit“ beschrieben wird.

3: Auch Nah-Infrarot-Licht:

Erhöht die mitochondriale ATP-Produktion

Steigert die Autophagie

Erhöht die Anzahl der Hitzeschockproteine, die den Proteinen helfen, ihre dreidimensionale Struktur zu bewahren und falsch gefaltete Proteine wieder zu falten

Verringert Entzündungen

Löst die Umwandlung von Retinol (Vitamin A) in Retinoide aus, die für die Immunfunktion entscheidend sind

Strukturiert das Wasser in Ihrem Körper – Strukturiertes Wasser wirkt wie ein Akku, der die Energie in Ihrem Körper in Ihrem Blut speichert und den Transport der Blutzellen durch die Kapillaren unterstützt

Wiederherstellung der Stoffwechselfunktion durch zeitlich begrenzte Nahrungsaufnahme

Die überwiegende Mehrheit der Menschen isst über 12 Stunden oder mehr, was ein Rezept für eine Stoffwechselkatastrophe ist. Die Gesundheitsstatistiken belegen dies. Im Juli 2022 veröffentlichte das Journal of the American College of Cardiology einen aktuellen Bericht über die metabolische Fitness oder Flexibilität der amerikanischen Bevölkerung veröffentlicht.

Die metabolische Fitness umfasst Dinge wie Blutzucker, Blutdruck und Gewicht, und die metabolische Flexibilität bezieht sich auf die Fähigkeit des Körpers, nahtlos zwischen der Verbrennung von Fett und Kohlenhydraten als Hauptbrennstoff zu wechseln.

„TRE ist eine der einfachsten und zugleich wirkungsvollsten Interventionen zur Wiederherstellung der metabolischen Flexibilität und zur Optimierung der mitochondrialen Funktion, die für die Genesung von jeder Krankheit entscheidend ist.“

Im Jahr 2016 galten 12,2 % der Amerikaner als metabolisch fit. Zwei Jahre später, im Jahr 2018, hatten nur 6,8 % der Erwachsenen in den USA eine optimale kardiometabolische Gesundheit. Das war vor vier Jahren, sodass dieses Verhältnis heute wahrscheinlich noch niedriger ist, vor allem, wenn man die Zahl der Menschen bedenkt, die jetzt mit mitochondrialer Dysfunktion als Folge der COVID-Impfung zu kämpfen haben.

TRE ist eine der einfachsten und zugleich wirkungsvollsten Maßnahmen zur Wiederherstellung der metabolischen Flexibilität und zur Optimierung der mitochondrialen Funktion, die für die Genesung von jeder Krankheit entscheidend ist.

Als allgemeine Regel empfehle ich, das Essensfenster auf sechs bis acht Stunden zu komprimieren und die restlichen 14 bis 16 Stunden pro Tag zu fasten. Das Timing dieses Essensfensters ist jedoch wichtig.

Sie sollten es vermeiden, gleich morgens zu essen (warten Sie mindestens zwei oder drei Stunden), und Sie sollten es vermeiden, direkt vor dem Schlafengehen zu essen. Idealerweise sollten Sie Ihre letzte Mahlzeit mindestens drei Stunden oder mehr vor dem Schlafengehen einnehmen. So könnten Sie zum Beispiel alle Mahlzeiten zwischen 10 und 18 Uhr oder zwischen 11 und 17 Uhr zu sich nehmen.

Optimieren Sie NAD+

Die Förderung von Nikotinamid-Adenin-Dinukleotid (NAD+) ist meines Erachtens eine weitere entscheidende Komponente bei der Behandlung von COVID-Impfungs-Verletzungen und long COVID. NAD+ ist ein wichtiges Signalmolekül, von dem angenommen wird, dass es eine wichtige Rolle bei der Funktion der Mitochondrien und der Langlebigkeit spielt.

NAD wird von DNA-Reparaturenzymen und Enzymen, die an Entzündungen und der Immunität beteiligt sind, verbraucht, sodass chronische Entzündungen oder akute Krankheiten schnell zu einer Verarmung führen können. Mehr über die Rolle von NAD+ für die Gesundheit erfahren Sie in meinem Interview mit Nichola Conlon, Ph.D., einer Molekularbiologin, das in „Die entscheidende Rolle von NAD+ für eine optimale Gesundheit“ veröffentlicht wurde.

Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, NAD+ zu erhöhen, ohne auf teure Nahrungsergänzungsmittel zurückgreifen zu müssen, darunter:

Optimierung des zirkadianen Rhythmus

TRE und andere Formen des intermittierenden Fastens

Niedrig dosiertes Niacinamid (nicht Niacin) in einer Dosis von 50 mg dreimal pro Tag. Mehr ist nicht besser, da es die Funktion Ihrer Langlebigkeitsproteine (Sirtuine) beeinträchtigt.

Intensive körperliche Betätigung in nüchternem Zustand

Mitochondrien-Retter: Methylenblau

Methylenblau kann besonders nützlich sein, um Ermüdungserscheinungen und neurologische Probleme zu bekämpfen, die bei long COVID- und COVID-Jab-Verletzungen häufig auftreten, da es als Elektronenzykliker wirkt. Es wirkt im Grunde wie eine Batterie, aber im Gegensatz zu anderen Verbindungen, die dasselbe tun, verursacht es dabei keine schädliche Oxidation.

Wenn etwas die Sauerstoffzufuhr oder die Zellatmung stört, kann Methylenblau diesen Störungspunkt durch Elektronenzyklisierung umgehen, sodass die mitochondriale Atmung, der Sauerstoffverbrauch und die Energieproduktion wie gewohnt funktionieren.

Methylenblau kann auch hilfreich sein, wenn die Durchblutung gestört ist, sodass kein sauerstoffhaltiges Hämoglobin in das Gewebe gelangen kann. In diesem Fall hilft Methylenblau, der verminderten Durchblutung entgegenzuwirken, indem es die Effizienz der mitochondrialen Atmung optimiert.

Methylenblau aktiviert auch den Nrf2-Signalweg. Nrf2 ist ein Transkriptionsfaktor, der, wenn er aktiviert wird, in den Zellkern wandert und sich an das Antioxidantien-Reaktions-Element (ARE) in der DNA bindet. Er induziert dann die Transkription weiterer zytoprotektiver Enzyme wie Glutathion, Superoxiddismutase, Katalase, Glutathionperoxidase, Phase-II-Enzyme, Häm-1-Oxygenase und viele andere.

Die Wirkung von Methylenblau auf die mitochondriale Atmung ist auch mit einer biochemischen Hochregulierung der Sauerstoffverbrauchsmaschinerie im Allgemeinen verbunden. Diese Hochregulierung bleibt auch dann bestehen, wenn das Methylenblau aus dem Körper ausgeschieden ist, und kann im Laufe der Zeit die Anzahl der Mitochondrien erhöhen.

Bei neurologischen Erkrankungen sollten Sie Methylenblau in Kombination mit einer Nahinfrarot-Sauna-Therapie verwenden. Eine 2020 veröffentlichte Arbeit in der Zeitschrift Translational Neurodegeneration beschreibt die Vorteile dieser Kombination, insbesondere im Hinblick auf die Neuroprotektion.

Methylenblau-Dosierungen und Qualitätsüberlegungen

Methylenblau ist ein Hormon, so dass niedrige Dosierungen die gegenteilige Wirkung von hohen Dosierungen haben. Zwar wurde nicht jede mögliche Dosisreaktion getestet, aber als allgemeine Richtlinie basieren die hier genannten Vorteile auf niedrigeren Dosierungen, die von 0,5 mg pro Kilogramm Körpergewicht bis maximal 4 mg pro kg reichen. Für die Gesundheit des Gehirns und die nootropische Wirkung wird eine Dosierung zwischen 0,5 mg und 1 mg pro kg pro Tag empfohlen.

Die Auswahl des richtigen Produkts ist von entscheidender Bedeutung. Es gibt drei Grundtypen von Methylenblau: industrielle, chemische und pharmazeutische Qualität. Die einzige Version, die Sie zu medizinischen Zwecken verwenden sollten, ist die pharmazeutische Qualität, die zu mehr als 99 % rein ist. Niedrigere Qualitäten enthalten unterschiedliche Mengen an Schwermetallen und anderen Verunreinigungen.

Die pharmazeutische Qualität ist mit USP gekennzeichnet, was für United States Pharmacopeia steht. Die Einnahme mit etwas Ascorbinsäure (Vitamin C) erleichtert die Aufnahme. Weitere Informationen finden Sie in dem Artikel „Die überraschenden gesundheitlichen Vorteile von Methylenblau„, in dem ich Dr. Francisco Gonzalez-Lima befrage, der sich seit vielen Jahren mit diesem Medikament beschäftigt.

Artikel als PDF

Quellen: