Geheime Kriege, offene Lügen: Was ein CIA-Dokument über den Iran wirklich enthüllt – und warum es heute wieder relevant ist

Ein deklassifiziertes CIA-Dokument wirft ein grelles Licht auf eine Realität, die viele bis heute verdrängen: In der Geopolitik gelten keine moralischen Linien, sondern ausschließlich Interessen. Während Washington den Iran öffentlich als Feind darstellte, liefen im Hintergrund ganz andere Operationen.

In den 1980er Jahren, auf dem Höhepunkt des Iran-Irak-Krieges, genehmigten die USA indirekte Waffenlieferungen an genau jenen Staat, den sie offiziell bekämpften. Über Israel wurden amerikanische Waffen an den Iran geliefert – mit Wissen und Zustimmung der US-Regierung. (Wikipedia)

Der Zweck war klar: Einfluss sichern, Machtverhältnisse steuern, den Konflikt kontrollierbar halten. Gleichzeitig unterstützten die USA auch andere Akteure in der Region. Es ging nicht um Frieden, sondern um Balance – eine Balance, die durch Krieg erzeugt wurde.

Diese Episode, bekannt als Iran-Contra-Affäre, war kein Ausrutscher, sondern Ausdruck eines Systems. Ein System, in dem Staaten gleichzeitig Gegner und Partner sein können, solange es den eigenen strategischen Zielen dient.

Was damals im Geheimen geschah, wirkt heute wie ein Vorläufer aktueller Entwicklungen.

Denn erneut steht der Iran im Zentrum eines eskalierenden Konflikts. Wieder sind die USA und Israel die treibenden Kräfte. Wieder geht es um Kontrolle – über Ressourcen, über Handelsrouten, über geopolitische Dominanz. Und wieder zeigt sich: Die offizielle Rhetorik unterscheidet sich oft drastisch von den tatsächlichen Interessen.

Die Parallelen sind unübersehbar. Während öffentlich von Sicherheit, Stabilität und Verteidigung gesprochen wird, deuten Strategien und Handlungen auf etwas anderes hin: Machtprojektion um jeden Preis.

Das CIA-Dokument belegt, dass selbst in Zeiten offener Feindschaft verdeckte Kooperationen möglich waren – wenn sie geopolitisch nützlich erschienen. Es zeigt, dass Kriege nicht immer beendet, sondern oft gesteuert werden. Dass Konflikte nicht nur eskalieren, sondern auch instrumentalisiert werden.

Heute sehen wir erneut eine gefährliche Dynamik. Angriffe auf Infrastruktur, Drohungen gegen Energieversorgung, Eskalation entlang strategischer Knotenpunkte wie der Straße von Hormus. Die Konsequenzen treffen nicht nur Militärs, sondern vor allem Zivilisten – durch steigende Preise, Versorgungsengpässe und wachsende Unsicherheit.

Die entscheidende Frage ist daher nicht, ob Geschichte sich wiederholt. Sondern, ob sie jemals aufgehört hat.

Das Dokument aus den Archiven zeigt: Hinter den Kulissen wurde schon immer anders gespielt. Und wer glaubt, dass sich daran etwas geändert hat, ignoriert die Lehren der Vergangenheit.

Die bittere Realität ist: In diesem Spiel geht es nicht um Werte. Es geht um Macht. Und dafür wird immer wieder über Grenzen hinweggegangen – politisch, moralisch und menschlich.