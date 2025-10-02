Geheimer 70-Milliarden-Deal: Trump schenkt Pfizer Schutz vor Zöllen – Bürger bleiben im Dunkeln

Geheimhaltung über Trump-Pfizer-Deal löst FOIA-Forderungen und öffentliche Empörung aus

von Suzanne Burdick, Ph.D.

Die Pfizer-Aktie sprang am Dienstag in die Höhe, nachdem CEO Albert Bourla und Präsident Donald Trump ein Abkommen zur Senkung der US-Arzneimittelpreise und zur Investition von 70 Milliarden US-Dollar in die inländische Produktion bekanntgaben – während das Unternehmen gleichzeitig vor Zöllen geschützt wird. Kritiker verurteilten den Mangel an Transparenz, und Watchdog-Gruppen reichten FOIA-Anfragen (Freedom of Information Act) ein, um die nicht offengelegten Bedingungen der Vereinbarung aufzudecken.

Die Pfizer-Aktie „stieg stark“ am späten Dienstag, nachdem CEO Albert Bourla ein Abkommen mit Präsident Donald Trump zur Senkung der US-Arzneimittelpreise und zur Investition von 70 Milliarden US-Dollar in die US-Produktion bekanntgab.

Kritiker des Deals sagen, die Öffentlichkeit habe ein Recht darauf, genau zu erfahren, wie das Unternehmen und die Regierung zusammenarbeiten.

Trump hielt am Dienstag eine Pressekonferenz mit Bourla ab, aber der Präsident veröffentlichte nur wenige Details. Im Rahmen des Abkommens wird Trump drei Jahre lang darauf verzichten, Zölle auf Pfizer zu erheben. Pfizer wird seine inländische Produktion steigern, seine Medikamente Medicaid zu einem ermäßigten Preis anbieten und seine Produkte direkt an US-Patienten zu einem ermäßigten Preis über die noch nicht gestartete Regierungs-Website TrumpRX verkaufen.

Die Vereinbarung gebe Pfizer „Sicherheit und Stabilität“ in Bezug auf Zölle und Preise, sagte Bourla in einer Pressemitteilung.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hatten weder das Weiße Haus noch Pfizer weitere Details zu dem Deal bereitgestellt. „Spezifische Bedingungen der Vereinbarung bleiben vertraulich“, erklärte Pfizer in seiner Pressemitteilung.

Laut Pfizer ebnet das Abkommen den Weg für die Entwicklung neuer Produkte im Bereich „Krebs, Fettleibigkeit, Impfstoffe sowie Entzündung und Immunologie“.

Mary Holland, CEO von Children’s Health Defense (CHD), sagte, es sei „beunruhigend“, dass die Trump-Regierung die Details ihres Abkommens mit Pfizer vertraulich behalte. Auch wenn es rechtlich zulässig sein mag, untergrabe dieser Schritt die Verpflichtung der Regierung zur Transparenz „vollständig“, sagte sie und fügte hinzu:

„Das Versäumnis, irgendwelche Details des US-Pfizer-Preis- und Zollbefreiungsdeals bereitzustellen, ist umso ungeheuerlicher angesichts von Pfizers langer Vorgeschichte kriminellen Verhaltens und seiner bekannten Rolle bei der Herstellung von mRNA-Gentherapien, die als Impfstoffe vermarktet wurden und Tausende von Todesfällen und Verletzungen verursacht haben.

Pfizer wusste, dass seine mRNA-Spritzen weder Infektionen noch Übertragungen stoppten.

CHD tritt entschieden für einen Rückruf der derzeit auf dem Markt befindlichen mRNA-Produkte ein. Das Vaccine Adverse Event Reporting System macht völlig klar, dass diese Produkte unsicher sind.“

CHD Chief Scientific Officer Brian Hooker stimmte zu. „Es muss wirklich ein kompletter Stopp mit Pfizer erfolgen, Punkt, angesichts des doppelzüngigen Verhaltens des Unternehmens rund um den COVID-19-Schuss.“

Die Bundesregierung sollte Pfizer untersuchen, nicht mit dem Unternehmen zusammenarbeiten, sagte Hooker. „Keine Transparenz, kein Deal.“

Gruppen reichen FOIA-Anfragen ein, um Regierungsdeal mit Pfizer einzusehen

Heute reichte die Watchdog-Gruppe Public Citizen eine Anfrage nach dem Freedom of Information Act (FOIA) bei Bundesbehörden ein, um eine Kopie des Trump-Deals mit Pfizer zu erhalten. Peter Maybarduk, Direktor des Bereichs Zugang zu Medikamenten bei Public Citizen, sagte in einer Erklärung, dass Trumps Deal mehr Fragen aufwerfe, als er beantworte.

„Das Weiße Haus muss den Text des Pfizer-Deals veröffentlichen, damit die Amerikaner wissen, was sie bekommen“, sagte Maybarduk.

Das Informed Consent Action Network reichte heute ebenfalls eine FOIA-Anfrage ein, um eine Kopie des Abkommens zu erhalten, sagte der Anwalt Aaron Siri gegenüber The Defender.

Anwalt Ray Flores sagte, es sei enttäuschend, dass Gruppen eine FOIA-Anfrage stellen müssten, um an Informationen zu gelangen, angesichts der erklärten Verpflichtung der Regierung zu „radikaler Transparenz“.

„Es scheint, dass FOIA der einzige Weg sein wird, um eine stark geschwärzte Kopie des Abkommens zu erhalten“, sagte Flores. „Wenn wir Glück haben, können wir nach einigen Jahren die Details vielleicht zusammensetzen.“

CHD-General Counsel Kim Mack Rosenberg sagte, Pfizer habe eine Geschichte darin, Informationen, die mit der Regierung geteilt werden und auf die die Menschen ein Recht hätten, nicht offenzulegen. „Wenn diese Informationen ans Licht kommen, spiegeln sie fast nie ein gutes Bild von Pfizer wider“, sagte sie.

Pfizers Zugeständnisse schützen das Geschäftsergebnis, sichern schnellere Arzneimittelzulassungen

Cantor Fitzgerald-Analyst Carter Gould sagte dem Wall Street Journal, dass Pfizer keine der finanziellen Prognosen des Unternehmens aufgrund des Deals angepasst habe, was darauf hindeute, dass sich das Abkommen nicht negativ auf die finanzielle Leistung auswirken werde.

Gould schrieb in einer Analyse, dass das Abkommen „weitgehend harmlos“ erscheine.

So habe Pfizer seine Medikamente für Medicaid-Patienten bereits rabattiert, sodass die im Deal vorgesehenen niedrigen Preise möglicherweise keinen großen Unterschied darstellten, berichtete das WSJ.

Die meisten Menschen haben Krankenversicherungspläne mit geringeren Eigenkosten, sodass die Zahl derjenigen, die Pfizers Medikamente direkt zu ermäßigten Preisen auf der TrumpRX-Website kaufen würden, laut WSJ ebenfalls vernachlässigbar sein könnte.

Auch könnte Pfizer die 70 Milliarden US-Dollar, die das Unternehmen in die US-Produktion zu investieren zugesagt hat, ohnehin bereits geplant haben, sagte BMO Capital Markets-Analyst Evan David Seigerman dem WSJ.

Laut Seigerman habe der Deal Pfizer bei Trump beliebt gemacht, der damit gedroht hatte, Pharmaunternehmen mit Zöllen zu belegen, wenn sie sich weigern, ihre Produkte US-Patienten zu Preisen zu verkaufen, die mit denen anderer wohlhabender Nationen vergleichbar sind.

„Wenn wir keinen Deal machen, werden wir ihnen zusätzliche 5, 6, 7, 8 Prozent Zölle auferlegen“, sagte Trump am Dienstag bei der Pressekonferenz mit Bourla im Weißen Haus.

Das Abkommen bedeutet auch, dass Pfizer einen Sonderstatus erhält, wenn seine neuen Arzneimittelzulassungsanträge überprüft werden.

Der Kommissar der US-Arzneimittelbehörde FDA, Marty Makary, der ebenfalls auf der Pressekonferenz am Dienstag sprach, sagte, dass Pharmaunternehmen, die ihre US-Medikamentenpreise an die Preise in anderen Industrieländern angleichen, für das neue Gutscheinprogramm seiner Behörde in Frage kämen, das Arzneimittelzulassungen beschleunigt.

„Ein Gutschein, um eine Überprüfung in Wochen zu erhalten, hat einen Marktwert von etwa 500 Millionen Dollar, weil jeder Tag Geld bedeutet“, sagte Makary.

Pfizer und das Weiße Haus reagierten nicht sofort auf eine Anfrage nach einem Kommentar.