Geheimkampagne zur finanziellen Austrocknung von unabhängigen Medien wie ZeroHedge, The Federalist und Breitbart auf eine Operation im Umfeld von Keir Starmer

Von Tyler Durden

Zu Beginn der COVID-19-Pandemie vermutete ZeroHedge, dass ein wenig bekanntes chinesisches Labor in Wuhan möglicherweise etwas über das neuartige Coronavirus wusste, das die Welt im Sturm eroberte. Infolgedessen wurden wir, wie Sie wissen, einer intensiven Kampagne zur Demonetarisierung und Deplatforming ausgesetzt, die dazu führte, dass wir von Twitter, PayPal, Facebook und anderen Plattformen ausgeschlossen, von unseren Werbekunden fallen gelassen und von Mainstream-Medien ins Visier genommen wurden, die sich mit ausländischen „Wachhunden” zusammengetan hatten, um maximalen Schaden anzurichten.

Dieselben Gruppen nahmen auch Medien wie The Federalistund Breitbart wegen verschiedener Berichte ins Visier, die ein ähnliches Schicksal erlitten.

Dank eines neuen Buches des investigativen Journalisten Paul Holden, das auf Berichten von Matt Taibbi, Paul Thacker und anderen basiert, erfahren wir nun, dass der Ursprung dieser Kampagnen, die Jahre vor der Pandemie gestartet wurden, niemand anderes als die politische Maschinerie des britischen Premierministers Kier Starmer war, die zunächst linke Medien ins Visier nahm, die sich kritisch über Starmer äußerten, wie beispielsweise The Canary, und dann konservative Medien in Amerika ins Visier nahm – gerade rechtzeitig zur US-Wahl 2020.

Dokumente und interne Konten, von denen viele aus neu veröffentlichten Materialien stammen, enthüllen ein koordiniertes Projekt, das hinter einem Schleier aus Anonymität, Irreführung und nicht gemeldeten politischen Finanzierungen operierte.

Diese undurchsichtige Operation namens „Stop Funding Fake News” (SFFN) wurde von der Denkfabrik „Labour Together” ins Leben gerufen und finanziert, die später wegen der Nichtangabe von Spenden in Höhe von 739.000 Pfund zwischen 2018 und 2020 mit einer Geldstrafe belegt wurde. Diese Gelder trugen dazu bei, diese heimliche Anti-Medienstrategie zu untermauern, von der Nachrichtenagenturen vom Vereinigten Königreich bis zu den Vereinigten Staaten betroffen waren.

Im Mittelpunkt der Bemühungen stand Morgan McSweeney, ein politischer Stratege, der inzwischen Starmer’s Stabschef geworden ist und laut öffentlichen Kommentaren prominenter Journalisten einer der mächtigsten nicht gewählten Persönlichkeiten in der modernen Labour-Partei ist.

Die neu veröffentlichten Materialien zeigen, dass SFFN in Wirklichkeit kein anonymes Basisaktivistenkollektiv war, wie es behauptete, sondern eine politische Waffe, die von hochrangigen Labour-Politikern geschmiedet und von millionenschweren Spendern finanziert wurde, darunter auch Personen, die sich aktiv für die pro-israelische Politik einsetzen.

Das Ziel: die Destabilisierung unabhängiger Medienökosysteme, die mit der Labour-Linken unter Jeremy Corbyn verbunden waren, die Förderung von Starmer als Parteivorsitzenden und die Delegitimierung von in- und ausländischen Medien, die die Machtkonsolidierung der Fraktion bedrohten.

Öffentlich gab SFFN vor, von anonymen Aktivisten geleitet zu werden. Hinter den Kulissen wurde es jedoch von McSweeney geprägt und operierte aus denselben kleinen Büroräumen in Südlondon, in denen auch Labour Together untergebracht war.

SFFN wanderte schließlich unter das Dach des Center for Countering Digital Hate (CCDH), einer Organisation, die aus einer Unternehmenshülle hervorgegangen war, die einst ausschließlich von McSweeney kontrolliert wurde.

CCDH präsentierte SFFN später als eine seiner wichtigsten Initiativen.

Drei Fronten einer politischen Offensive

Die von Holden veröffentlichten Dokumente enthüllen eine dreiteilige Strategie, die die britische Politiklandschaft neu gestaltete – und auch in den US-Medien und der US-Politik Widerhall fand. Kurz gesagt, so wurde die Wurst gemacht:

1. Destabilisierung der Führung von Jeremy Corbyn

Die narrativen Interventionen von SFFN waren darauf ausgerichtet, die „Antisemitismuskrise” um Corbyn zu verstärken, Kontroversen anzuheizen und ein Medienökosystem zu legitimieren, das der Labour-Linken feindlich gegenüberstand. Diese Einflussnahme stand in direktem Einklang mit den politischen Interessen der zentristischen Fraktion, die sich auf eine Zukunft nach Corbyn vorbereitete.

2. Starmer zum Aufstieg verhelfen

Labour Together beanspruchte später die Verdienste für Starmer’s Sieg bei den Führungswahlen 2020, wobei McSweeney als sein Wahlkampfleiter fungierte. Nachdem Starmer die Parlamentswahlen im Juli 2024 gewonnen hatte, wurde McSweeney offiziell Stabschef und festigte damit die institutionelle Dominanz der Fraktion.

3. Kritische Medien zum Schweigen bringen

Das aggressivste Projekt des SFFN war eine Astroturf-Kampagne gegen Medien, die als ideologische Bedrohung wahrgenommen wurden. Die Ziele umfassten sowohl die Linke (wie The Canary und Evolve Politics) als auch die Rechte, wie oben erwähnt.

In jedem Fall war die Taktik dieselbe: Identifizierung der Werbekunden, die auf den Zielseiten erscheinen, öffentliche Bloßstellung dieser Werbekunden in Social-Media-Threads und Bereitstellung von Tools – einschließlich herunterladbarer Blocklisten –, um diese Medien automatisch aus programmatischen Werbenetzwerken auszuschließen. Diese Bemühungen führten dazu, dass das Geschäftsmodell einiger Ziele zerstört wurde; andere überlebten, standen jedoch unter anhaltendem Druck.

Wir nahmen die Angelegenheit selbst in die Hand und starteten unseren Premium-Service und später den ZeroHedge-Shop, um den Betrieb aufrechtzuerhalten (vielen Dank).

Die Breitbart-Offensive

Holden berichtet, dass SFFN im Oktober 2019 sein Augenmerk auf Breitbart richtete – nachdem ein anonymer X-Account das britische Parlament getaggt und dessen Anzeigen auf Breitbart mit der Finanzierung von Extremismus verglichen hatte. SFFN nutzte dies geschickt aus, indem es die Behauptung verbreitete und Breitbart als „bigotte, verschwörerische Fake-News-Website” bezeichnete.

Später am selben Tag wandte sich die Press Association an das Parlament, um eine Stellungnahme zu erhalten. Innerhalb weniger Stunden setzte das Parlament die Anzeigen aus. Um die Aktion weiter zu legitimieren, drängte die Anti-Corbyn-Abgeordnete Mary Creagh die konservative Führung öffentlich dazu, das Verbot zu formalisieren, und führte dabei eine Liste von SFFN-identifizierten Websites an.

Zwei Wochen später verkündete SFFN einen weiteren Sieg: Das britische Kabinettsamt hatte eine „Whitelist” eingeführt, die Breitbart, The Canary und eine lange Liste anderer Medien davon ausschloss, Regierungswerbung zu erhalten.

Am 18. Oktober 2019 veröffentlichte SFFN, dass sie einen namentlich nicht genannten Journalisten kontaktiert hatten, um zu erfahren, wie das britische Kabinettsamt auf seinen Zielwebsites Werbung schaltet. Der Journalist fand heraus, dass das Kabinettsamt „jetzt eine ‚Whitelist‘ eingeführt hat, was bedeutet, dass die Regierung jetzt nur noch auf vorab genehmigten Websites Werbung schaltet. The Canary, Evolve, Rebel, Politicalite, Breitbart usw. erhalten keine Regierungswerbung mehr.“ Der Beitrag endete mit drei Handklatsch-Emojis. „Es ist gut zu sehen, dass die Regierung ihre Autorität nutzt, um ein Zeichen gegen diese unehrlichen und hasserfüllten Websites zu setzen.“ – Paul Holden via Drop Site

Die Kampagne wurde auf den privaten Sektor ausgeweitet. Im Jahr 2020 gab Ford UK öffentlich bekannt, dass es die Platzierung von Anzeigen auf Breitbart untersuche. Bis 2021 richtete sich SFFN gegen die Monetarisierung von Breitbart auf YouTube und forderte Werbekunden auf, die Website in der gesamten Anzeigeninfrastruktur von Google zu blockieren.

Die Sperrliste der Gruppe umfasste schließlich 28 nationale und internationale Websites, darunter US-amerikanische Medien, die mit der Alt-Right-Bewegung sympathisieren, und die britische rechtsextreme Persönlichkeit Tommy Robinson.

Das Image des Basisaktivismus als Waffe

Während des gesamten Jahres 2019 weigerte sich SFFN standhaft, offenzulegen, wer die Operation leitete, und behauptete, seine Aktivisten seien unbestimmten Risiken ausgesetzt. In Interviews und Profilen wurde immer wieder die Fiktion wiederholt, dass es sich nur um eine kleine Gruppe besorgter Bürger handele.

Doch von Anfang an wurde SFFN von politischen Profis vorangetrieben. Es wurde erst ins Leben gerufen, nachdem McSweeney und Imran Ahmed vom CCDH die Fernsehpersönlichkeit Rachel Riley als Frontfrau für die Kampagne gewonnen hatten. Labour Together unterstützte die Einführung mit finanziellen Mitteln und Büroräumen. Durch seine Anonymität war das Projekt effektiv vor rechtlicher Verantwortung geschützt, obwohl es weitreichende diffamierende Anschuldigungen gegen seine Ziele erhob.

McSweeney und Ahmed fragten Riley, ob sie eine Kampagne gegen The Canary anführen würde. Laut einem Bericht zweier Journalisten der Sunday Times stimmte sie „bereitwillig“ zu. Ihre prominente Unterstützung holte SFFN aus der Unbekanntheit und trug zu seinem Erfolg bei. Später wurde sie Schirmherrin von CCDH und bezeichnet sich nun auf X als „Botschafterin“ der Organisation. –Paul Holden via Drop Site

Eines der ersten und am stärksten betroffenen Opfer von SFFN war The Canary. Obwohl das Medium unabhängig reguliert war und später von Vorwürfen des Rassismus oder der Aufwiegelung freigesprochen wurde, verlor es wichtige Werbeeinnahmen und musste Personal entlassen. Ehemalige Mitarbeiter beschrieben eine abschreckende Wirkung auf das gesamte linke Medienökosystem, da sich prominente Kommentatoren von einer nun toxischen Marke distanzierten.

Der Erfolg des Angriffs wurde in liberalen Kreisen offen gefeiert; Kommentatoren lobten SFFN für die Wiederherstellung der „objektiven Realität in der Politik“, obwohl seine geheimen Ursprünge weiterhin verborgen blieben.

CCDH, Twitter-Dateien und der Versuch, die Geschichte neu zu schreiben

Die politische Sensibilität rund um SFFN tauchte 2024 erneut auf, als durchgesickerte E-Mails von CCDH wiederholte interne Diskussionen über die gezielte Bekämpfung von Elon Musks Twitter zeigten. Inmitten der Gegenreaktion bestanden CCDH-Quellen darauf, dass McSweeney keine operative Rolle in der Organisation gespielt habe – eine Behauptung, die durch Unternehmensunterlagen widerlegt wird, aus denen hervorgeht, dass er mehr als ein Jahr lang alleiniger Direktor der Vorgängerorganisation war und bis April 2020 formell beteiligt blieb.

Im Jahr 2024 berichteten Matt Taibbi und Paul Thacker über E-Mails, die aus dem CCDH durchgesickert waren. Daraus ging hervor, dass seit über einem Jahr in den internen Teambesprechungen des CCDH der Aktionspunkt „Musk von Twitter entfernen” auf der Tagesordnung stand. „Das ist Krieg”, schrieb Musk als Antwort. In der darauf folgenden Aufregung wurde The Guardian mitgeteilt, dass McSweeney keine operative Rolle im CCDH gespielt habe, das nun die Eigentumsrechte am SFFN-Projekt beansprucht. Imran Ahmed, der später auf Twitter die Verantwortung sowohl für SFFN als auch für CCDH übernahm, behauptete, McSweeney habe ihm lediglich eine „Mantelgesellschaft“ (Brixton Endeavours) geschenkt, die dann in CCDH umgewandelt wurde und später SFFN übernahm. Die Antwort war geschickt, da nicht festgelegt wurde, ob McSweeney eine operative Rolle bei SFFN hatte. –Paul Holden via Drop Site

In späteren Berichten des CCDH wurde SFFN als Beispiel für seine „globalen” Anti-Hass-Strategien angeführt. Einer seiner Führer beschrieb den finanziellen Ansatz ausdrücklich: Wenn Nachrichtenseiten auf Werbung angewiesen sind, „kann man innerhalb weniger Monate die wirtschaftliche Basis einer Website vollständig zerstören”. SFFN war das Testfeld gewesen.

Im Jahr 2023 schrieb Paul Thacker in Tablet:

Im März 2021 veröffentlichte eine gemeinnützige Organisation namens Center for Countering Digital Hate (CCDH) einen Bericht über Falschinformationen im Internet. Das CCDH wurde in Großbritannien von einem ehemaligen Politiker der Labour Party namens Imran Ahmed gegründet und war zu diesem Zeitpunkt in den USA noch nahezu unbekannt, doch das sollte sich bald ändern. Der Bericht gelangte schnell in die Hände der Führungskräfte von Twitter. „Das COVID-19-Team zur Bekämpfung von Falschinformationen plant, gegen eine Handvoll Accounts vorzugehen, die im CCDH-Bericht genannt wurden“, schrieb ein Twitter-Mitarbeiter am 31. März. Ein Account, gegen den schließlich vorgegangen wurde, gehörte Robert F. Kennedy Jr., der damals gegen Joe Biden um die Nominierung als Präsidentschaftskandidat der Demokratischen Partei kandidierte. Einige Monate später wurde derselbe Bericht von der Biden-Regierung zitiert. Bei einer Pressekonferenz im Juli 2021 zitierte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, aus dem CCDH-Bericht und warf Facebook vor, die Impfpolitik der Bundesregierung zu untergraben. „Es gibt etwa 12 Personen, die 65 % der Fehlinformationen über Impfstoffe in den sozialen Medien verbreiten“, behauptete Psaki unter Berufung auf die Arbeit des CCDH und forderte die Social-Media-Unternehmen auf, diese „Fehlinformations“-Konten zu schließen. „Sie bringen Menschen um“, sagte Präsident Biden kurze Zeit später zu einem Reporter und erhob Mordvorwürfe gegen Facebook wegen seiner angeblichen Rolle bei der Bereitstellung einer Plattform für „Fehlinformationen über Impfstoffe“. Die Vizepräsidentin von Facebook, Monika Bickert, kritisierte später die Behauptungen des CCDH, weil sie keine Beweise enthielten – beispielsweise wurde der Begriff „Impfgegner“ nicht definiert – und weil nicht erklärt wurde, wie man zu den Zahlen und Schlussfolgerungen gekommen war. Das hatte jedoch wenig Wirkung. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Bericht bereits die Idee eines „Dutzends der Desinformation“ populär gemacht, eine Erzählung, die sich durch die Verbreitung durch unzählige Nachrichtenagenturen, Faktenprüfer und Social-Media-Accounts, die sich rund um die Uhr mit Angriffen auf „Desinformation“ befassen, weiter verfestigte. Vor kurzem ist die CCDH wieder aufgetaucht und führt den Kampf gegen den neuen Eigentümer von Twitter, Elon Musk, an, der als Verfechter von Rassisten und Antisemiten dargestellt wird. „Die CCDH steht an vorderster Front, wenn es darum geht, über den Hass zu berichten, der sich seit Musks Übernahme Ende Oktober 2022 auf X/Twitter verbreitet“, schrieb Ahmed letzten Monat in The Observer. In einer Reihe von Veröffentlichungen im vergangenen Jahr hat die Gruppe Musk wiederholt dafür verantwortlich gemacht, dass er auf seiner Plattform Hassreden zulässt. Auch diese Bemühungen wurden in der Presse und in einem Brief an Musk von den Demokraten im Repräsentantenhaus, in dem Ahmeds Behauptungen wiederholt und er und das CCDH zitiert werden, unkritisch aufgegriffen.

Unterdessen wurde letzten Monat berichtet, dass das Weiße Haus unter Trump plant, Imran Ahmed auszuweisen – der laut Thacker zuvor strafrechtlich verfolgt werden sollte. Den gesamten Bericht von Holden können Sie auf Drop Site News lesen, auch wenn Ryan Grimm (ehemals HuffPost und The Intercept) ein riesiger Arsch ist, der uns aus irgendeinem Grund hasst.

💥NEW: How PM Keir Starmer’s Machine Quietly Moved to Cripple Breitbart, The Federalist, ZeroHedge, and Left Independent Outlets



On Breaking Points, Ryan introduces Drop Site’s latest investigation, adapted from Paul Holden’s book, exposing how Keir Starmer and his chief of… pic.twitter.com/NVPDm7aWmw — Drop Site (@DropSiteNews) December 4, 2025

Übersetzung von „X“: NEU: Wie die Maschinerie von Premierminister Keir Starmer still und leise Breitbart, The Federalist, ZeroHedge und unabhängige linke Medien lahmlegte In Breaking Points Ryan stellt die neueste Untersuchung von Drop Site vor, die auf dem Buch von Paul Holden basiert und aufdeckt, wie Keir Starmer und sein Stabschef Morgan McSweeney heimlich zwei Organisationen gegründet und finanziert haben, Stop Funding Fake News (SFFN) und das Center for Countering Digital Hate (CCDH), um Medien zu schwächen, die als Bedrohung für die Labour-Rechte angesehen wurden. Was als basisdemokratische „Anti-Desinformations“-Initiative auftrat, war in Wirklichkeit eine politische Maschinerie, die von nicht genannten pro-israelischen Spendern unterstützt wurde. Ryan erklärt, dass die erste Mission der Operation darin bestand, linke Medien zu zerstören, die mit Corbyn sympathisierten, wie beispielsweise The Canary, dessen 25- bis 30-köpfige Redaktion fast vollständig zusammenbrach. Dasselbe Netzwerk nahm auch rechte und heterodoxe Plattformen wie Breitbart, The Federalist, ZeroHedge und Westmonster ins Visier – alles, was dem Lager von Starmer feindlich gesinnt war. Emily berichtet, wie das CCDH einen Bericht instrumentalisierte, um Google dazu zu bringen, The Federalist im Jahr 2020 zu demonetarisieren, unterstützt durch den NBC-Journalisten Ben Collins, der Google „verpetzte”. Sie bezeichnet es als empörend, dass eine ausländische politische Maschinerie die Grenzen der Meinungsäußerung in den USA bestimmte und dass amerikanische Journalisten dies noch verstärkten. Ryan und Emily betonen, dass diese von Großbritannien aus geführte Operation sowohl linke als auch rechte Medien bedrohte.

