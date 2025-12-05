Der Telegraph berichtet über einen neuen „Pre-Pandemic-Plan“ der EU, der bereits jetzt die Bevölkerung auf eine mögliche Vogelgrippe-Pandemie einstimmt. Offiziell geht es um Vorbereitung, Überwachung, Maskenempfehlungen und schnellere Reaktionsmechanismen. Doch die Art und Geschwindigkeit, mit der erneut ein Pandemie-Narrativ aufgebaut wird, wirft bei vielen Menschen Fragen auf – besonders nach den Erfahrungen mit COVID-19.

Wieder dieselben Worte wie 2019 – und dieselben Mechanismen

Diesmal geht es um die Vogelgrippe. Die EU warnt vor Mutationen, vor möglichen Übertragungen auf Menschen, vor einem Szenario, das „unter Umständen“ entstehen könnte.

Auffällig ist:

Alles basiert auf „könnte“, „möglicherweise“ und „unter Umständen“.

Die Gefahr für Menschen ist derzeit minimal und nicht bestätigt .

. Trotzdem wird bereits ein Maßnahmenpaket geschnürt.

Für Kritiker wirkt das wie eine Neuauflage der Kommunikationsstrategie, die während COVID-19 verwendet wurde: Frühe Alarmstimmung, bevor klare Daten vorliegen.

Die Frage liegt nahe:

Wird hier erneut ein Klima der Angst geschaffen, um Maßnahmen zu legitimieren, die später schwer rückgängig zu machen sind?

Ein tiefes Vertrauensproblem: Die EU steht im eigenen Schatten

Viele Bürger stellen sich inzwischen eine andere Frage:

Wie glaubwürdig ist eine EU, die nach den Skandalen der vergangenen Jahre immer noch versucht, mit absoluter Autorität Krisenkommunikation zu betreiben?

1. Das Impfdebakel und die bis heute ungeklärten Fragen

Millionen Menschen fühlen sich im Rückblick über die Wirksamkeit, Nebenwirkungen und Kommunikationspolitik der COVID-Impfkampagnen unzureichend informiert.

Weit verbreitet ist der Eindruck, dass die EU-Kommission eher Interessen der Pharmaindustrie als der Bevölkerung verfolgt habe.

2. Korruptionsvorwürfe, Verhaftungen und politische Skandale

Nach mehreren Korruptionsaffären im EU-Parlament und Ermittlungen gegen hochrangige Funktionsträger ist das Vertrauen vieler Bürger erschüttert.

Auch wenn diese Fälle nicht direkt mit Gesundheitspolitik zu tun haben, prägen sie das Gesamtbild einer Institution mit Glaubwürdigkeitsproblemen.

3. Der milliardenschwere Deal der EU mit Pfizer – bis heute ohne Transparenz

Besonders belastet ist das Image der EU-Kommission durch die ungeklärten Umstände rund um die milliardenschweren Impfstoffverträge zwischen Ursula von der Leyen und Pfizer.

Dass bis heute SMS-Nachrichten gelöscht oder nicht herausgegeben wurden, hat das Misstrauen weiter befeuert – unabhängig davon, ob am Ende ein Fehlverhalten bestätigt wird.

All dies führt zu einer zentralen Frage:

Kann eine Institution, deren Kommunikation während der letzten Krise so stark kritisiert wurde, jetzt erneut das Vertrauen der Bürger erwarten?

Wird die Bevölkerung erneut für eine Pandemie vorbereitet?

Der Telegraph-Artikel zeigt deutlich, wie die EU versucht, die Erzählung einer möglichen bevorstehenden Pandemie in den Köpfen zu verankern:

Hohe Infektionsraten in Vogelpopulationen

Mutationsrisiken

Frühzeitige Masken- und Quarantäneempfehlungen

Ausbau der Krankenhauskapazitäten

Nationale und europäische „Pandemie-Taskforces“

Alles wohlgemerkt zu einem Zeitpunkt, an dem keine reale humanmedizinische Notlage besteht.

Die Kritik vieler Bürger:

Ist das Vorsorge – oder das erneute Hochziehen eines Ausnahmezustands, bevor es überhaupt einen Grund dafür gibt?

Lehren aus COVID – oder doch nicht?

Während Millionen Menschen noch immer auf Aufarbeitung, Entschädigungen oder Transparenz warten, entsteht der Eindruck, dass die EU einfach weitermacht, als sei nichts gewesen.

Die Bevölkerung wurde während COVID dazu gedrängt, „der Wissenschaft zu folgen“, nur um später festzustellen, dass viele Entscheidungen politischer Natur waren, Daten widersprüchlich oder Maßnahmen überzogen.

Daher ist die Sorge verständlich:

Stehen wir erneut vor einer Politik, die im Namen der „Vorsorge“ Maßnahmen vorbereitet, deren Notwendigkeit später nie klar bewiesen wird?

Fazit: Eine EU im Glaubwürdigkeitsdefizit kann keine Pandemiekommunikation führen

Ob die Vogelgrippe jemals zu einem Problem für Menschen wird, weiß niemand. Vielleicht bleibt sie ein Tierseuchenproblem. Vielleicht nicht.

Aber eines steht fest: