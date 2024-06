Geheimnisse gelüftet: Was wirklich vor dem Angriff auf Israel am 7. Oktober geschah

Seit sieben Monaten wird der Gazastreifen ununterbrochen bombardiert. Mehr als 100 Journalisten, 190 UN-Mitarbeiter und 13.000 Kinder wurden getötet.

Am 7. Oktober letzten Jahres gelang es Kämpfern der Hamas, die Grenze zu überqueren und Hunderte von israelischen Soldaten und Zivilisten zu entführen und zu töten.

Was wusste die israelische Regierung und wann? Kaum ein Journalist will die Antwort auf diese Fragen wissen. Der investigative Journalist Ben Swann hat sie gefunden.

Zehn Tage vor dem 7. Oktober – und nochmals drei Tage davor – warnte der ägyptische Geheimdienst die israelische Regierung wiederholt vor einem bevorstehenden Angriff der Hamas. Der ägyptische Geheimdienstminister warnte Netanyahu sogar persönlich, die Hamas plane „etwas Ungewöhnliches, eine schreckliche Operation“. Auch israelische Zivilisten und Militärs gaben diese Warnungen an Netanyahus Regierung weiter, wurden aber ignoriert und in einigen Fällen sogar mit Strafverfolgung bedroht. Aber warum? Dieser Frage gehen wir in noch nie dagewesener Ausführlichkeit in der Folge dieser Woche von „Abrechnung: Israel und Gaza“ nach.

