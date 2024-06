3 Gründe, warum hinter dem großen Vorstoß für Elektrofahrzeuge etwas Unheimliches steckt

Von Nick Giambruno

25 Kühlschränke.

So hoch wäre der zusätzliche Stromverbrauch pro Haushalt, wenn der durchschnittliche US-Haushalt Elektrofahrzeuge einsetzen würde.

Der Kongressabgeordnete Thomas Massie – ein Elektroingenieur – enthüllte diese Information, als er mit dem Verkehrsminister Pete Buttigieg den Plan von Präsident Biden diskutierte, bis 2030 50 % der in den USA verkauften Autos elektrisch zu betreiben.

Das derzeitige und künftige Stromnetz wird an den meisten Orten nicht in der Lage sein, jeden Haushalt mit 25 Kühlschränken zu versorgen – nicht einmal annähernd. Schauen Sie sich nur Kalifornien an, wo das Netz bereits unter der bestehenden Last zusammenbricht.

Massie behauptet meines Erachtens zu Recht, dass die Vorstellung einer baldigen breiten Einführung von Elektrofahrzeugen ein gefährliches Hirngespinst ist, das auf politischer Wissenschaft und nicht auf solider Technik beruht.

Nichtsdestotrotz propagieren Regierungen, Medien, Hochschulen, Großunternehmen und Prominente einen bevorstehenden „Übergang“ zu Elektrofahrzeugen, als ob er von oben verordnet wäre.

Das ist er aber nicht.

Sie versuchen, Ihre Zustimmung zu einem Betrug von fast unvorstellbarem Ausmaß zu erzwingen.

Im Folgenden finden Sie drei Gründe, warum etwas Unheimliches hinter dem großen Vorstoß für Elektroautos steckt.

Doch zunächst eine notwendige Klarstellung.

Sicherlich haben Sie schon einmal den Begriff „fossile Brennstoffe“ gehört.

Wenn der Durchschnittsbürger „fossile Brennstoffe“ hört, denkt er an eine schmutzige Technologie, die ins Jahr 1800 gehört. Viele glauben, sie würden tote Dinosaurier verbrennen, um ihre Autos anzutreiben.

Sie glauben auch, dass „fossile Brennstoffe“ den Planeten innerhalb eines Jahrzehnts zerstören und bald zur Neige gehen werden – und das, obwohl Öl nach Wasser die am zweithäufigsten vorkommende Flüssigkeit auf diesem Planeten ist.

Keine dieser lächerlichen Behauptungen ist wahr, aber viele Menschen glauben sie. Die Verwendung von Propaganda-Begriffen wie „fossile Brennstoffe“ spielt dabei eine große Rolle.

Orwell hatte Recht, als er sagte, dass die Korrumpierung der Sprache die Gedanken der Menschen verderben kann.

Ich schlage vor, „fossile Brennstoffe“ aus Ihrem Wortschatz zu streichen und durch „Kohlenwasserstoffe“ zu ersetzen – ein viel besseres und präziseres Wort.

Ein Kohlenwasserstoff ist ein Molekül, das aus Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen besteht. Diese Moleküle sind die Bausteine vieler verschiedener Stoffe, darunter auch Energiequellen wie Kohle, Öl und Gas. Diese Energiequellen sind seit Jahrzehnten das Rückgrat der Weltwirtschaft und liefern Energie für Industrie, Verkehr und Haushalte.

Nun zu den drei Gründen, warum E-Fahrzeuge bestenfalls ein riesiger Betrug und möglicherweise etwas viel Schlimmeres sind.

Grund #1: E-Fahrzeuge sind nicht grün

Die zentrale Prämisse für E-Fahrzeuge ist, dass sie dazu beitragen, den Planeten vor dem Ausstoß von Kohlenstoff zu bewahren, weil sie Strom statt Gas verwenden.

Es ist erstaunlich, dass sich so wenige die Frage stellen, woher der Strom für die E-Fahrzeuge kommt.

Über 60 % des Stroms in den USA wird durch Kohlenwasserstoffe erzeugt. Das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass Öl, Kohle oder Gas hinter dem Strom steckt, mit dem ein E-Fahrzeug aufgeladen wird.

Es ist wichtig zu betonen, dass Kohlenstoff ein wesentliches Element für das Leben auf diesem Planeten ist. Es ist das, was Menschen ausatmen und was Pflanzen zum Überleben brauchen.

Nach jahrzehntelanger Propaganda hat die malthusianische Hysterie in den Köpfen vieler Menschen die verdrehte Vorstellung entstehen lassen, dass Kohlenstoff eine gefährliche Substanz ist, die reduziert werden muss, um den Planeten zu retten.

Lassen wir uns für einen Moment auf diese falsche Prämisse ein und nehmen wir an, dass Kohlenstoff schlecht ist.

Selbst nach dieser Logik reduzieren EVs die Kohlenstoffemissionen nicht wirklich, sie verlagern sie nur.

Außerdem erfordert die Gewinnung und Verarbeitung der exotischen Materialien, die für die Herstellung von E-Fahrzeugen benötigt werden, eine enorme Energiemenge an abgelegenen Orten, die nur durch Kohlenwasserstoffe bereitgestellt werden kann.

Darüber hinaus werden für Elektrofahrzeuge enorme Mengen an seltenen Elementen und Metallen wie Lithium und Kobalt benötigt, die von den Unternehmen unter Bedingungen abgebaut werden, die nicht im Entferntesten als umweltfreundlich angesehen werden können.

Analysten schätzen, dass jedes Elektrofahrzeug etwa ein Kilogramm Seltene Erden benötigt. Bei der Gewinnung und Verarbeitung dieser seltenen Elemente entsteht eine große Menge giftiger Abfälle. Aus diesem Grund findet die Produktion hauptsächlich in China statt, wo man sich nicht um Umweltbelange schert.

Kurzum, die Vorstellung, dass Elektroautos umweltfreundlich sind, ist lächerlich.

Es ist lediglich die dünne Patina der Propaganda, die Regierungen als Vorwand brauchen, um die astronomischen Steuergelder für E-Fahrzeuge zu rechtfertigen.

Grund #2: E-Fahrzeuge können ohne staatliche Unterstützung nicht konkurrieren

Seit vielen Jahren subventionieren die Regierungen E-Fahrzeuge durch Rabatte, Umsatzsteuerbefreiungen, Darlehen, Zuschüsse, Steuergutschriften und andere Maßnahmen.

Nach Angaben des Wall Street Journal werden die US-Steuerzahler in den kommenden Jahren E-Fahrzeuge mit mindestens 393 Milliarden Dollar subventionieren – mehr als das BIP von Hongkong.

Um das in die richtige Perspektive zu rücken: Wenn Sie 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche und 365 Tage die Woche 1 Dollar pro Sekunde verdienen würden – also etwa 31 Millionen Dollar pro Jahr -, bräuchten Sie über 12.677 Jahre, um 393 Milliarden Dollar zu verdienen.

Und dabei sind noch nicht einmal die immensen Subventionen und staatlichen Unterstützungen berücksichtigt, die es in der Vergangenheit gegeben hat.

Darüber hinaus erheben die Regierungen belastende Vorschriften und Steuern für Benzinfahrzeuge, um die Attraktivität von E-Fahrzeugen zu erhöhen.

Selbst mit dieser enormen staatlichen Unterstützung können E-Fahrzeuge kaum mit Benzinfahrzeugen konkurrieren.

Laut J.D. Power, einem Marktforschungsunternehmen, kostet ein durchschnittliches Elektrofahrzeug immer noch mindestens 21% mehr als ein durchschnittliches Benzinfahrzeug.

Ohne staatliche Unterstützung würde der Markt für E-Fahrzeuge zusammenbrechen, da sie für die große Mehrheit der Menschen unerschwinglich werden würden.

Mit anderen Worten: Der Markt für Elektroautos ist eine riesige Fata Morgana, die durch umfangreiche staatliche Eingriffe künstlich aufrechterhalten wird.

Das wirft die Frage auf, warum die Regierungen alles daran setzen, einen offensichtlich unwirtschaftlichen Betrug zu fördern.

Sie sind zweifellos korrupte Diebe oder einfach nur dumm, aber es könnte auch etwas Ruchloseres im Spiel sein.

Grund #3: E-Fahrzeuge können Sie kontrollieren

EVs sind Spionagemaschinen.

Sie sammeln eine unvorstellbare Menge an Daten über Sie, auf die Regierungen leicht zugreifen können.

Analysten schätzen, dass Autos jede Stunde etwa 25 Gigabyte an Daten erzeugen.

Man braucht nicht viel Phantasie, um sich vorzustellen, wie Regierungen Elektroautos in ein größeres Hightech-Kontrollnetz integrieren könnten. Das Potenzial für Wichtigtuer – oder Schlimmeres – ein solches System zu missbrauchen, liegt auf der Hand.

Bedenken Sie dies.

Das Letzte, was eine Regierung will, ist ein Vorfall wie der mit den kanadischen Lastwagenfahrern, die sich gegen die Impfpflicht auflehnten.

Wären die Fahrzeuge der kanadischen Lkw-Fahrer Elektroautos gewesen, hätte die Regierung den Widerstand viel leichter unterdrücken können.

Die Quintessenz ist die folgende.

Die Leute, die wirklich das Sagen haben, wollen nicht, dass der Durchschnittsbürger echte Freizügigkeit oder Zugang zu unabhängigen Energiequellen hat.

Sie wollen alles wissen, Sie in Abhängigkeit halten und alles kontrollieren können, so wie ein Bauer sein Vieh. So ähnlich denken sie auch von Ihnen.

Das ist der Grund, warum Benzinfahrzeuge verschwinden müssen und warum sie versuchen, uns zu E-Fahrzeugen zu treiben.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Elektroautos nicht umweltfreundlich sind, dass sie ohne enorme staatliche Unterstützung nicht mit Benzinautos konkurrieren können und dass sie wahrscheinlich ein entscheidender Bestandteil des entstehenden High-Tech-Kontrollnetzes sind.

Die Lösung ist einfach: Streichen Sie alle staatlichen Subventionen und Unterstützungen und lassen Sie die E-Autos in einem völlig freien Markt mit ihren eigenen Vorzügen konkurrieren.

Aber es ist unwahrscheinlich, dass das passieren wird.

Stattdessen ist es nur vernünftig zu erwarten, dass sie EVs immer stärker fördern.

Wären E-Autos einfach nur staatlich subventionierte Statussymbole für wohlhabende Liberale, die mit ihrer Tugendhaftigkeit signalisieren wollen, dass sie glauben, den Planeten zu retten, wäre das schon schlimm genug.

Aber die Chancen stehen gut, dass der große Schub für E-Fahrzeuge etwas viel Schlimmeres bedeutet.

Zusammen mit 15-Minuten-Städten, Kohlenstoffgutschriften, CBDCs, digitalen IDs, dem Ausstieg aus Kohlenwasserstoffen und Fleisch, Impfpässen, einem ESG-Sozialkreditsystem und dem Krieg gegen die Landwirte sind E-Fahrzeuge wahrscheinlich ein integraler Bestandteil des Great Reset – der dystopischen Zukunft, die sich die globale Elite für die Menschheit ausgedacht hat.

In Wirklichkeit ist der sogenannte Great Reset eine High-Tech-Form des Feudalismus.

Leider hat der Großteil der Menschheit keine Ahnung, was auf sie zukommt.

Schlimmer noch, viele sind unwissentlich zu Fußsoldaten für diese Agenda geworden, weil ihnen vorgegaukelt wurde, sie würden den Planeten retten oder für das Allgemeinwohl handeln.

Dieser Trend ist bereits in Bewegung… und die kommenden Wochen werden entscheidend sein.