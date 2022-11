Gehirnentzündung und die mRNA-Impfstoffe-Fallberichte und eine große neue Studie geben beunruhigende Signale

Alex Berenson

Drei große Versicherungsdatenbanken zeigten einen starken Anstieg der Fälle von schweren Gehirnentzündungen nach den Covid mRNA-Impfungen, so eine neue, von Experten begutachtete Arbeit.

Personen, die die Impfung von Pfizer oder eine Auffrischungsimpfung erhielten, hatten in den folgenden sechs Wochen ein 40 bis 70 Prozent höheres Risiko, an einer Enzephalitis oder Enzephalomyelitis zu erkranken. Bei der Moderna-Impfung war das Risiko nach der zweiten Primärdosis oder einer Auffrischungsimpfung sogar noch höher.

Bei der Enzephalitis handelt es sich um eine Entzündung des Gehirns selbst, während die Enzephalomyelitis eine Entzündung der Nervenhüllen im Gehirn oder Rückenmark ist. Beide können von relativ milden Zuständen bis zu schweren oder sogar tödlichen Erkrankungen reichen. Die Forscher meldeten 47 Fälle nach der Impfung von Pfizer; eine genaue Zahl für Moderna gaben sie nicht an.

Obwohl die Ergebnisse in der von Experten begutachteten Fachzeitschrift Vaccine veröffentlicht wurden, fanden sie wenig Beachtung – zum Teil deshalb, weil die Autoren die Ergebnisse in einer Weise darstellten, die sie statistisch weniger belastbar erscheinen ließ, als sie waren.

Die Ergebnisse der Studie kommen nach einer Reihe von Fallberichten in medizinischen Fachzeitschriften über Gehirnentzündungen nach den mRNA-Impfungen.

Die Berichte stammen von Ärzten aus der ganzen Welt, unter anderem aus Belgien, Japan, Taiwan, Peru und Thailand – und sogar aus den Vereinigten Staaten, was ungewöhnlich ist, da amerikanische Ärzte oft zurückhaltend sind, wenn es darum geht, ernste Nebenwirkungen von mRNA-Impfstoffen zu veröffentlichen.

VAERS, das bundesweite Meldesystem für Impfstoffnebenwirkungen, enthält auch zahlreiche Berichte über schwere Fälle von Enzephalitis oder Enzephalomyelitis kurz nach einer Covid-Impfung, die allerdings nicht von Fachleuten überprüft wurden.

VAERS case report 2057411-1

Enzephalitis und Enzephalomyelitis sind seltene Erkrankungen, die nach Infektionen oder Autoimmunreaktionen auftreten können. Beide können in schweren Fällen tödlich sein, wenn sie nicht behandelt werden.

Der wahrscheinlichste Mechanismus für eine mögliche mRNA-Impfstoff-Enzephalitis besteht darin, dass die Impfung das Immunsystem überstimuliert und den Körper veranlasst, sein eigenes Gewebe anzugreifen, was Mediziner manchmal als Zytokinsturm bezeichnen. Wie taiwanesische Ärzte bei der Beschreibung von zwei Fällen erklärten:

Exponierte mRNA oder Impfstoffkomponenten können auch als Antigene [Substanzen, die das Immunsystem stimulieren] nachgewiesen werden, was wiederum zu abnormen proinflammatorischen Zytokinkaskaden und zur Aktivierung von Immun-Signalwegen führt…

Einige Patienten in den Fallberichten haben sich nach der Behandlung mit Steroiden oder anderen Immunsuppressiva vollständig erholt. Andere blieben den Fallberichten zufolge geschädigt oder sogar komatös.

–

Der Artikel Vaccine erschien am 27. September online und am 26. Oktober in gedruckter Form. Sie stützt sich auf die Datenbank Biologics Effectiveness and Safety der Food and Drug Administration, die Versicherungsansprüche von Personen verfolgt, die Impfstoffe oder andere Behandlungen erhalten haben.

In diesem Fall verfolgten die Forscher in drei großen kommerziellen Versicherungsdatenbanken, in denen mehr als 16 Millionen geimpfte Personen erfasst sind, Ansprüche für 17 verschiedene potenzielle Nebenwirkungen, darunter Myokarditis. Sie verglichen die Ergebnisse mit den Hintergrundraten der Erkrankungen vor den Impfungen.

Mit dieser Methode wird das Risiko kurzfristiger Nebenwirkungen nach der Impfung wahrscheinlich erheblich unterschätzt, da Menschen, die krank sind oder sich krank fühlen – ob ernsthaft oder nicht -, die Impfung wahrscheinlich aufschieben. Daher werden Impfstoffe in der Regel zu Zeiten verabreicht, in denen ein geringeres Risiko für Krankheit oder Tod besteht.

–

Dieses Problem ist bei allen Sicherheitsanalysen von Impfstoffen außerhalb von randomisierten klinischen Studien zu beobachten und im Grunde unvermeidlich. Aber diese Studie hatte noch ein weiteres Problem, das sich direkt aus ihrem Aufbau ergab.

Die Forscher haben es versäumt, die Ergebnisse aus den drei verschiedenen Datenbanken zusammenzuführen. Stattdessen analysierten sie jede für sich. Außerdem analysierten sie die Aufnahmen von Pfizer und Moderna getrennt und nicht zusammen.

Infolgedessen untersuchten die Forscher die Risiken nach der Impfung anhand von Daten, die sie in relativ kleine Gruppen aufgeteilt hatten. In fünf der sechs untersuchten Gruppen fanden die Forscher heraus, dass Personen, die die mRNA-Impfungen erhalten hatten, ein deutlich erhöhtes Risiko für eine Gehirnentzündung aufwiesen – zwischen 43 und 89 Prozent. (Die einzige Ausnahme war nach der ersten Moderna-Spritze.)

Die Wissenschaftler verwarfen diese Befunde jedoch wieder. Und warum? Je kleiner die Datenbasis ist, desto leichter können Forscher ein Ergebnis als zufällig abtun. Wissenschaftler sagen im Allgemeinen, dass ein Ergebnis nicht unbedingt real ist, wenn eine statistische Analyse eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 5 Prozent bestätigt, dass es auf Zufall zurückzuführen ist.

So ignorierten die Autoren das von ihnen gefundene übermäßige Risiko einfach und behaupteten, dass es „in keiner der drei Datenbanken den Schwellenwert für ein statistisches Signal erreicht hat“.

Ihre Weigerung, die Daten zusammenzufassen und neu zu analysieren, war besonders merkwürdig im Fall der Impfung von Pfizer, die einen bemerkenswert konsistenten Überschuss an Enzephalitis und Enzephalomyelitis nicht nur unter den verschiedenen Versicherern, sondern nach jeder Impfung zeigte. (Unvermeidlich, dass die Forscher diese Zahlen nur tief im Anhang der Studie zur Verfügung stellten).

Die FDA-Forscher boten keine klare Erklärung für ihr Versäumnis, die Datenbanken mit den Ansprüchen zusammenzuführen – zumal sie anmerkten, dass sie alle drei Datenbanken „unter Verwendung desselben Protokolls, derselben Analyse und derselben Programmierungsspezifikationen“ analysiert hatten.

Aber wenn es ihr Ziel war, das Auffinden von Sicherheitssignalen so schwierig wie möglich zu machen, dann haben sie es geschafft.