„Impact Investing“ – Das globale Sozialkreditsystem der UN

Soziales Finanzwesen oder Impact Investing reduziert Menschen auf den Status potenzieller Investitionen, Quellen des Profits für wohlhabende herrschende Vampire, vermutete Winter Oak. Es ist ein digitaler Sklavenhandel. Es will uns besitzen und kontrollieren – unsere Körper und jeden Augenblick unseres Lebens – und sie will jeden Quadratzentimeter unserer Welt besitzen und kontrollieren.

Impact Investing ist eine finstere Industrie, die wir in den letzten Jahren bei unseren Recherchen unter jedem zweifelhaften Stein, den wir umgedreht haben, entdeckt haben, schrieb Winter Oak. Extinction Rebellion, Ronald Cohen, Intersektionalität, die Global Shapers des WEF, die Guerrilla Foundation und der Edge Fund sind einige Beispiele, in denen sie zu finden sind.

Das Profitieren von „Auswirkungen“ ist eng mit dem Großen Reset und der vierten Industriellen Revolution verbunden, die darauf abzielt, die Infrastruktur zu schaffen, mit der diese neue Form der digitalen Leibeigenschaft durchgesetzt werden kann. Geschichtsstudenten werden sich daran erinnern, dass diese „Partnerschaft“ zwischen dem Öffentlichen und dem Privaten, diese Verschmelzung von Staat und Großunternehmen, die wirtschaftliche Grundlage des Faschismus war, schrieb Winter Oak, und die faschistische Wirtschaftspolitik lag ganz im Interesse der herrschenden Klasse.

Hintergrund zu Impact Investing

Im Jahr 2006 wurden die Principles for Responsible Investment (PRI) der Vereinten Nationen mit 63 Unterzeichnern und einem Vermögen von 6,5 Billionen US-Dollar veröffentlicht. PRI fördert die Einbeziehung von Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Faktoren („ESG“) in die Anlageentscheidungen. Laut Investopedia hatte die PRI bis 2021 über 3.800 Unterzeichner und ein Vermögen von über 121 Billionen Dollar.

Nach Angaben der Rockefeller Foundation hatten bis 2007 eine Reihe von Finanzinnovatoren“ Ansätze für sozialbewusstes Investment“ entwickelt, weil es eine wachsende Nachfrage nach Investitionen gab, die eine Kombination aus finanziellen und sozialen Ergebnissen anstrebten“.

Die Global Sustainable Investment Alliance (GSIA), ein Zusammenschluss internationaler Organisationen für nachhaltige Investitionen, gab 2012 ihre erste Ausgabe des Global Sustainable Investment Review heraus. Im Jahr 2013 hielt der damalige britische Premierminister David Cameron eine Rede über Impact Investing:

Wir benötigen Märkte für Sozialinvestitionen, Sozialinvestitionsanleihen und Sozialinvestitionsbanken … Ich bin stolz darauf, dass Großbritannien von Anfang an eine Vorreiterrolle gespielt hat. Wir haben die erste Anleihe mit sozialer Wirkung geschaffen – heute gibt es im Vereinigten Königreich mehr solcher Anleihen als im Rest der Welt zusammen. Wir hatten auch die erste Wohltätigkeitsanleihe. Und im letzten Jahr haben wir – ich glaube, das ist unsere bisher stolzeste Schöpfung – die erste Großhandelsbank für soziale Investitionen gegründet: Big Society Capital. Wir haben – nicht nur einige, sondern – alle ruhenden Gelder von Banken zusammen mit weiteren Beiträgen genommen, um einen Topf von 600 Millionen Pfund für Investitionen bereitzustellen … wir haben Sir Ronnie Cohen – den Großvater der sozialen Investitionen – gebeten, den Vorsitz von [Big Society Capital] zu übernehmen.

Heute kündigen wir drei wichtige neue Schritte an. Steuererleichterungen für soziale Investitionen. Eine Sozialbörse, um zu messen, wie erfolgreich diese sozialen Investitionen sind. Und, was am wichtigsten ist, neue Hilfe für unsere Gemeinden, um lokale Vermögenswerte zu erwerben. Soziale Investitionen können eine große Kraft für den sozialen Wandel auf unserem Planeten sein.



Herr Premierminister: „Soziale Investitionen können eine große Kraft für den sozialen Wandel sein“, Social Impact Investment Forum, London, 6. Juni 2013

ESG konzentriert sich darauf, wie Unternehmen ESG-Risiken bewerten und managen, und rückblickend betrachtet war es ein Mechanismus, um Organisationen an den Gedanken zu gewöhnen, auf globaler Ebene festgelegte Regeln einzuhalten. In einem Artikel aus dem Jahr 2019 wies Forbes auf einen Fall in Australien hin, bei dem ein Mitglied eines Pensionsfonds den Vorstand verklagte, weil er es versäumt hatte, das Klimarisiko im Risikoprofil seines Portfolios zu berücksichtigen. „Dies ist kein Einzelfall“, so Forbes, „vierzehn britische Fonds wurden von ihren Anwälten gewarnt, dass sie rechtliche Schritte riskieren, und auch US-amerikanische Fonds wurden aufgefordert, klimasensibler zu sein.“

Impact Investing hebt das Thema jedoch auf eine ganz neue Ebene, da es sich darauf konzentriert, Kapital einzusetzen, um soziale oder ökologische Veränderungen zu bewirken. Kurz gesagt, es ist eine Möglichkeit, Organisationen und ihre Mitarbeiter zu einem bestimmten Verhalten zu zwingen – Organisationen, die sich nicht an die Regeln halten, erhalten keine Investitionen. Und die Regeln, zu deren Einhaltung Impact Investing Organisationen zwingt, sind die Ziele der Agenda 2030.

Einer der wichtigsten Akteure in der Impact-Investing-Branche ist das Global Impact Investing Network (GIIN“) mit seinem Investitionsmanagement-Tool IRIS+.

Globales Netzwerk für Impact Investing

USAid, UKAid, die australische Regierung und das Rockefeller Institute gehören zu den führenden Unterstützern von GIIN. Die 2009 gegründete Non-Profit-Organisation mit Sitz in New York hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Ausmaß und die Effektivität von Impact Investing zu erhöhen, indem sie Instrumente und Ressourcen wie Bildung und Forschung entwickelt. Eines der Instrumente, die sie entwickelt hat, ist eine Datenbank, IRIS+, zur Messung, Verwaltung und Optimierung von „Impact“.

GIIN baut proaktiv strategische Allianzen in der ganzen Welt auf und hat bereits Partnerschaften mit den folgenden Einrichtungen geschlossen:

Asian Venture Philanthropy Network (33 Länder)

Aspen Network of Development Entrepreneurs (weltweit mit Sitz in Washington, USA)

The Global Steering Group for Impact Investment (35 Länder, Sitz im Vereinigten Königreich)

GenderSmart („geschlechtergerechte Finanzierung“ in 50 Ländern, gegründet von Suzanne Biegel und Darian Rodriguez Heyman)

Impact Investors Council (Indien)

Investors‘ Circle (der Link zu dieser Organisation auf der GIIN-Website ist defekt)

Mission Investors Exchange (USA)

Toniic (500 vermögende Privatpersonen in 25 Ländern)

YPO (Gemeinschaft von 30.000 „Top“-Führungskräften in 142 Ländern mit einem Gesamtumsatz von 9 Billionen Dollar)

Laut GIIN zielen Impact Investments darauf ab, „neben einer finanziellen Rendite auch positive, messbare soziale und ökologische Auswirkungen zu erzielen“. Wir haben die offensichtlich alarmierende Ideologie hinter dieser Absicht hervorgehoben. „Messbar“ ist bemerkenswert, denn um etwas messen zu können, müssen zunächst Regeln aufgestellt werden, an denen die Leistung gemessen werden kann. Was „positiv“ betrifft, so scheint es müßig zu fragen, für wen es positiv ist, denn in Verbindung mit „finanziellem Ertrag“ ist die Antwort offensichtlich.

GIIN verfügt über ein Netzwerk von mehr als 35.000 Einzelpersonen und mehr als 350 Mitgliedsorganisationen. Im Juni 2020 wurde der Markt für Impact Investing auf 715 Mrd. USD geschätzt. Es wird erwartet, dass er bis 2025 auf 1 Billion USD anwächst.

Auf Wikipedia gibt es eine Seite mit einer Liste bedeutender Impact-Investing-Organisationen. Die Namen, die auf der Liste erscheinen, sind nicht überraschend und umfassen Bill Gates und George Soros, hier zu finden.

Im Juni 2021 trat GIIN dem Finance in Common System („FiCS“) bei. FiCS wurde im November 2020 ins Leben gerufen, als 450 öffentliche Entwicklungsbanken („PDBs“) zum ersten Mal zusammenkamen, um eine Koalition zu bilden, die darauf abzielt, durch die Mobilisierung von PDBs und anderen Organisationen aus dem Privatsektor und der Zivilgesellschaft die Finanzströme auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030 („SDGs“) und das Pariser Abkommen zum Klimawandel abzustimmen.

Mit dem Beitritt von GIIN zum FiCS wird sich eine vertiefte öffentlich-private Zusammenarbeit zur Erfüllung der [ ] Verpflichtungen entwickeln, die auf einer gemeinsamen „Nachhaltigkeitssprache“ und auf die SDG ausgerichteten innovativen Instrumenten basiert, die von Blended Finance über grüne, soziale und SDG-Anleihen bis zu Fremd- und Eigenkapitalinstrumenten reichen. Diese Grenzbereiche werden im Mittelpunkt der zweiten Ausgabe des FiCS im Jahr 2021 stehen, bei der alle Teilnehmer entschlossen sind, die Agenda 2030 zur neuen Norm des globalen Finanzsystems zu machen. Das Global Impact Investing Network (GIIN) tritt der Finance in Common Initiative bei, Proparco Groupe AFD, 1. Juni 2021

Wer hat GIIN gegründet?

In einem Forbes-Artikel von 2019 wird Amit Bouri als Mitbegründer und CEO von GIIN genannt. Die Website von GIIN bestätigt dies ebenfalls:

Amit war 2009 Mitbegründer des GIIN, nachdem der bahnbrechende Bericht „Investing for Social and Environmental Impact“ des Monitor Institute veröffentlicht worden war, an dessen Konzeption und Entwicklung er beteiligt war. Seine Arbeit führte schließlich zum Aufbau eines globalen Netzwerks rund um das Konzept des Impact Investing und lieferte eine Blaupause, die den Grundstein für die Gründung des GIIN legte. Quelle

Auf der Website der Rockefeller Foundation ist jedoch eine andere Geschichte zu lesen.

Antony Bugg-Levine kam 2007 zur Rockefeller Foundation und wurde gebeten, ihr Impact-Investing-Portfolio zu bewerten. Bugg-Levine plädierte dafür, dass die Rockefeller Foundation eine Initiative starten sollte, um den Aufbau eines Netzwerks zu beschleunigen, und der Vorstand stimmte zu. Im Sommer 2007 veranstaltete er ein Treffen, um die Attraktivität seiner Idee mit einer Auswahl der verschiedenen Akteure auf dem Markt zu testen.

In Zusammenarbeit mit dem Monitor Institute veranstaltete Bugg-Levine 2008 ein zweites Treffen mit einer erweiterten Gruppe von 40 Teilnehmern, die einen größeren Teil des Marktes repräsentierten … Der erste Schritt, den die Rockefeller Foundation bei der Skalierung des Netzwerks unternahm, bestand darin, eine klare Vision für das Feld zu entwickeln, die die Ansichten der derzeitigen Teilnehmer des Netzwerks widerspiegelt … Dies gelang ihm, indem er das Monitor Institute bei der Erstellung von Investing for Social and Environmental Impact federführend unterstützte: A Design for Catalysing an Emerging Industry. Diese Forschungsarbeit begann 2008 und bildete die Grundlage für den Dialog und die Schlüsselfragen bei der Konferenz 2008.

Eine Ausweitung bedeutete, dass diese [Impact Investing]-Initiative von einer von der [Rockefeller] Foundation geleiteten Anstrengung zu einer von den Teilnehmern geleiteten und getragenen Anstrengung übergehen musste, die von einer größeren Gruppe von Geldgebern unterstützt wurde. Diese Logik rechtfertigte es, dass die Stiftung eine Rolle hinter den Kulissen spielte und ihre Beteiligung so unsichtbar wie möglich machte … Die Stiftung entschied sich auch dafür, den Namen Rockefeller nicht zu verwenden und nannte die Initiative Global Impact Investing Network (GIIN). Quelle

Antony Bugg-Levine ist Mitglied des Verwaltungsrats von GIIN.

Für den Fall, dass die Website der Rockefeller Foundation ebenfalls „unsichtbar“ wird, haben wir vorsorglich eine Kopie heruntergeladen. Hier zu finden.

Der Wunsch, unsichtbar zu bleiben, scheint 8 Jahre später in einer Antwort auf eine Frage während eines Interviews anlässlich des zehnjährigen Bestehens von Impact Investing zum Ausdruck zu kommen: „Wer waren die Leute, die in diesen frühen Tagen an den Tisch kamen, um über Impact Investing zu sprechen?“

Nick O’Donohoe antwortete: „Es war eine Gruppe wirklich kluger und nachdenklicher Menschen. Einige sehr glaubwürdige Institutionen und Organisationen. Es gab keinen offensichtlichen Grund zu glauben, dass sich diese Bewegung durchsetzen würde, aber ich erinnere mich, dass ich das Gefühl hatte, dass es sich hier um eine potenziell wirklich umwälzende Bewegung handeln könnte. Auch wenn die Bewegung damals winzig war, es gab nichts, in das man investieren konnte, es gab nur eine Handvoll Akteure, aber man hatte trotzdem das Gefühl, dass es sich um eine große Idee handelt“.

O’Donohoe ist Chief Executive Officer der CDC Group, der Entwicklungsfinanzierungsinstitution der britischen Regierung. Vor seiner Tätigkeit bei der CDC Group war O’Donohoe als Senior Adviser für Blended Finance bei der Bill & Melinda Gates Foundation tätig. Zwischen 2011 und 2016 war er der Gründungsgeschäftsführer von Big Society Capital. Er war auch an der Ausarbeitung des Konzepts für den staatlich geförderten Großhändler für soziale Investitionen beteiligt und wurde bei der Gründung der Organisation deren Geschäftsführer. Zuvor war O’Donohoe Global Head of Research bei JP Morgan.

Big Society Capital wurde 2012 gegründet und erhielt 2013 von David Cameron eine Kapitalspritze mit „all den ruhenden Mitteln der Banken“.

Impact Investing in Großbritannien

Als einer der Hauptunterstützer von GIIN unterstützt UKAid im Rahmen seiner Direct Impact-Zuschüsse zivilgesellschaftliche Organisationen in Ländern, die als „hochgradig und mäßig fragil“ gelten, sowie in den 50 Ländern mit dem niedrigsten Stand des Human Development Index, „in denen die Unterstützung zur Erreichung der Global Goals am dringendsten benötigt wird.“ Die Globalen Ziele sind die 17 SDGs, die die Vereinten Nationen bis 2030 erreichen wollen. Die Zuschüsse von UKAid sind für Länder außerhalb Großbritanniens bestimmt.

Um das Wachstum des Impact-Investing-Marktes im Vereinigten Königreich zu beschleunigen, wurde 2019 das Impact Investing Institute ins Leben gerufen, das zwei einflussreiche Initiativen zusammenführt: die Taskforce der Regierung zur Förderung einer Kultur des sozialen Impact Investing im Vereinigten Königreich und das UK National Advisory Board on Impact Investing. Hauptgeldgeber des Instituts sind die City of London und das britische Ministerium für Digitales, Kultur, Medien und Sport.

Dame Elizabeth Corley ist die Vorsitzende der Impact Investing Initiative. Im Jahr 2021 sprach sie über die Ziele des Instituts und den „Mythos“, dass Impact Investing einen Verzicht auf finanzielle Rendite bedeutet. Für uns ist es kein „Mythos“, dass der Gewinn im Vordergrund des Systems steht. Und, um eines der wichtigsten Instrumente nicht zu vernachlässigen, sprach sie auch über den Klimawandel. „Die Notwendigkeit, sowohl die ökologischen als auch die sozialen Herausforderungen des Klimawandels zu bewältigen, um einen gerechten Übergang zu einer Netto-Null-Wirtschaft zu gewährleisten“, wie es das Impact Investing Institute ausdrückt.

Wir haben das Video unten eingebettet, um an dem Punkt zu beginnen, an dem Corley über die Verknüpfung von Mitarbeitervergütung und SDGs spricht. Sie erwähnt ausdrücklich die Vergütung von Führungskräften, aber es wäre unklug anzunehmen, dass es dabei bleiben würde. Wie üblich werden viele wohlklingende Schlagworte mit wenigen Details verwendet, sodass wir nur raten können, was dies praktisch bedeuten würde. Aber es klingt verdächtig nach einem Sozialkreditsystem, bei dem die Vergütung nicht davon abhängt, ob die Arbeit produktiv ist, sondern davon, ob die SDGs – von den Vereinten Nationen festgelegte Ziele – erreicht werden.