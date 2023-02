Geht Deutschland vor die Hunde?

Eine Gesellschaft vor dem Kollaps

Eine systemische Betrachtung von Wolfgang Bittner

Was ist los in und mit Deutschland? Kriegsgefahr, Energieknappheit, offene Grenzen, Inflation, Teuerung, Wohnungsnotstand, Bildungsmisere… Dazu Militarisierung, Kriegshysterie, Russophobie, Fanatismus – eine Gesellschaft vor dem Kollaps. Kanzler wurde ein Politiker, der in eine Korruptionsaffäre verwickelt ist, Außenministerin eine Russenhasserin und für den Wirtschaftsminister ist der Satz verbürgt: „Patriotismus, Vaterlandsliebe also, fand ich stets zum Kotzen. Ich wusste mit Deutschland noch nie etwas anzufangen und weiß es bis heute nicht.“

Allen voran fährt der Bundespräsident durch die Welt und entschuldigt sich für eine deutsche Schuld, die etwa 80 Jahre zurückliegt, für die aber die Urenkel der Schuldigen und der Unschuldigen noch einstehen sollen. Dass durch die Teilnahme an Konflikten und Kriegen neue Schuld entstanden ist und weiter entsteht, ist ein Tabu.

Das Geld wird mit vollen Händen ausgestreut, als gehörte es den Politikern, die darüber verfügen. Sie verzichten auf preiswertes, umweltverträgliches Gas, brechen bestehende Verträge und versorgen ein anderes Land mit mörderischen Waffen und Milliardenzahlungen. Dass ein großer Teil der Bevölkerung das nicht will, wird einfach ignoriert. Denn die Vorgaben und Anweisungen kommen vom großen Bruder jenseits des Atlantiks, unserem Freund und Gönner. Er hat das Wohl der ganzen Menschheit im Visier und zieht deshalb gegen jeden zu Felde, der sich ihm widersetzt.

So schlafwandeln wir dahin. Das Land der Dichter und Denker ist passé, auch das Land der Erfinder, des Handwerks und der Industrie. Es ist mit Militärstützpunkten besetzt und steht unter Kuratel. Da Bildung, Erziehung und Ausbildung seit Jahrzehnten vernachlässigt werden, sollen Einwanderer die Lücken füllen. Die Kultur führt ein Schattendasein, Qualitätsvolles kommt angeblich aus dem Ausland. Im Radio dudelt englischsprachige Musik, im Fernsehen dominiert neben heimischem Mord und Totschlag Hollywoods American Way of Life, Kunst- und Literaturpreise gehen gern ins Ausland.

Schwarzmalerei, das alles? Ist die Realität etwa ganz anders, positiver und vielversprechend? Befinden wir uns nur in einer Umbruchphase, auch „Zeitenwende“ genannt, und leuchtet uns vielleicht eine goldene Zukunft? Aber das glauben nicht einmal unsere Volksvertreter. Gefragt, lavieren sie, versorgen uns mit Worthülsen und sind kritikresistent. Sie vertreten dieselbe Meinung, die vom großen Bruder verordnet und von den Medien verbreitet wird.

Da passt Kritik nicht ins Konzept, sie hat zu unterbleiben, dafür lässt sich sorgen. Gegebenenfalls müssen die Grundrechte schon mal außer Kraft gesetzt werden. Es geht doch trotz allem immer weiter voran, darin ist sich unsere Führungselite aus Politik, Medien und Wissenschaft einig. Sie ist bestens vernetzt, global gleichgerichtet. Und wer nicht mit den Wölfen heult, hat selber Schuld. Wen interessiert schon, dass die Weltuntergangsuhr 90 Sekunden vor Mitternacht zeigt?

Immer dringender stellen sich drei Fragen: Wer will dieses Chaos, diese Konflikte und die weltweiten Kriege, die uns immer näher rücken und zu erdrücken drohen? Warum werden sie nicht verhindert? Und wie kann diese mörderische Fahrt in den Abgrund beendet werden? Ohne die Antwort darauf wird es keine Konsequenzen, sondern ein Ende mit Schrecken geben. Stellen wir also die Fragen! Und trauen wir uns, die Antworten zu geben, die wir kennen.

Von Wolfgang Bittner ist kürzlich im Verlag zeitgeist das Buch „Ausnahmezustand – Geopolitische Einsichten und Analysen unter Berücksichtigung der Ukraine-Krise“ erschienen. Das Buch kann hier bestellt werden.