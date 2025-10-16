Geldsystem Buchführung rechtlich und ökonomisch korrekt verstanden

Georg Bender

Eingangs, Weisheiten zum Thema:

Immanuel Kant:

«Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbst verschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschliessung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines andern zu bedienen. Sapere aude!»

Mark Twain:

«Die Wahrheit ist seltsamer als die Fiktion, aber das liegt daran, dass die Fiktion verpflichtet ist, sich an die Möglichkeiten zu halten. Die Wahrheit ist es nicht!»

Noam Chomsky:

«Die Mehrheit der Bevölkerung versteht nicht was wirklich geschieht. Und sie versteht noch nicht einmal, dass sie es nicht versteht.»

Lernstoff, fernab der ergebnisdiktierten, betreuten Bildung:

Korrekt verstanden, handelt es sich beim Geldsystem nicht um eine wirtschaftliche Leistung (Banken sind keine Wirtschaftsunternehmen), sondern um eine reine Notwendigkeit, mit einer Kunstwährung (Weltwährung Buchungsziffern) den Leistungsaustausch zu ermöglichen.

Das Geld-, Staats- und Sozialwesen erfüllen daher mitnichten eine intermediäre Funktion, denn auch die Staats- und Sozialquote wird neben dem Lebensunterhalt, dem Gewinn und den Ersparnissen in den Leistungspreis einkalkuliert. Das notwendige Geldvolumen für den Leistungsaustausch wird vorgängig vom Bankensystem bereitgestellt. Der Steuer- und Sozialzahler, eine konstruierte Phantombildung zur Spieltriebbefriedigung der Politik! In Tat und Wahrheit, kann man feststellen, dass wir als Sektenmitglieder, die Sektenmitarbeiter wählen, welche im Links-Rechts-Schema ideologisierten (Geldsystem-Alzheimer-Symptom) Rechtstaatssektenirrenhaus, ihren Spieltrieb ausleben dürfen!

Es handelt sich bei der Bereitstellung und Administration des Geldsystems um eine Gemeinschaftsaufgabe. Auf der einen Seite der Medaille der Beschaffungsgrund und auf der anderen Seite der Leistungsgegenwert in gleicher Höhe!

Mit jedem Buchungsvorgang wird das Leistungsaustausch-Geldvolumen entweder erhöht (neue Beschaffung), gesenkt (Beschaffung Abschreibung/Schuldenreduktion), deaktiviert (Ertrag, Bildung Pseudo Eigenkapital = Reduktion der Kundenguthaben), aktiviert (Geschäftsaufwand, Reduktion Pseudoeigenkapital = Erhöhung Kundenguthaben, oder das Ergebnis des Leistungsaustausches (Umlage) wird auf der Seite des Leistungsgegenwertes hin- und her gebucht. Die sog. Pseudoliquidität der Geschäftsbanken, wird ausnahmslos mittels Eigengeschäften der Zentralbank (nicht durchlässig) modelliert, kann demnach nicht im Einklang mit Wirtschaftsunternehmen stehen, welche die Liquidität für sich verwenden kann!

Darum ist es doch erstaunlich, wie die Politik von den Banken eine höhere Liquidität und Eigenkapital verlangen kann, ohne jedoch das Geldsystem, kognitiv korrekt verkraften zu können. Die Bildungsverwahrlosung (Axiom = Staatszwang) als zugrundliegende Ursache?

Profan: Um die Guthaben bei der Zentralbank (Pseudoliquidität als Axiom) zu erhöhen, muss eine Kunden-Guthaben Wanderung von einer Bank zur anderen animiert werden. Dieser Vorgang dient der Irreführung des Bewusstseins, denn es handelt sich nicht um Geld der Kundschaft, sondern um die Umlage der Pseudoliquidität (gesetzlich bestimmtes Zahlungsmittel), erzeugt mittels Eigengeschäfte (Betrug) von der Zentralbank mit den Geschäftsbanken. Kann kein Bank- Verantwortlicher und Angestellte, so auch die Politik Justiz, Bildung und Medienschaffenden verstehen! Scharlatanerie = Wissen vorgaukeln)!

Die Fakultäten Ökonomie und Judikative wollen wahrscheinlich, berufsbedingt nicht verstehen, dass es sich beim Geldsystem, systembedingt, nicht um eine «wirtschaftliche Leistung» (Eigengeschäfte) handeln kann! Die praktizierte Organisation des Geldsystems, einerseits als eigenes Gewerbe und andererseits als Schuld- und Verzinsungskonstrukt, bedeutet für mich, der infamste Betrug an der Menschheit!

Als pensionierter Bank- und Finanzfachmann, zuletzt als GL-Vorsitzender einer Schweizer Bank, muss ich eingestehen, das Geldsystem während der Aktivzeit nicht verstanden zu haben, weil ich den Lehrmeinungen, Gesetzgebungen und praktizierter Umsetzung, gefolgt bin! Die Administration der Geldquelle kann systemimmanent, nicht als eigene Wirtschaftsleitung mit Forderungen und Verpflichtungen, eingeordnet werden, denn es handelt sich einerseits um die Ermöglichung des Leistungsaustausches und andererseits um einen, gesetzlich gesicherten, geschlossenen Kreislauf! Die Gleichstellung mit einem Wirtschaftsunternehmen, kann ich nur als weltweit diktierte antrainierte Verblödung einordnen!

Die Irreführung durch die Bildungsverwahrlosung mittels Verblödungsendlosschlaufe der Dozenten, männlich, weiblich und Derivative, wonach es sich beim Geld-, Wirtschaft-, Staat- und Sozialwesen um eine intermediäre Funktion handle, unterstützt den Rechtstaat in seiner weltweit funktionierenden infamen Betrügerei! Die Freimaurer-Sekte rund um Warburg, Rockefeller, Rothschild uvam. etabliert im 19. JH., lassen grüssen!

Konfuzius meint: «Wenn die Grundlagen nicht verstanden werden oder falsch sind, kann das Gesagte niemals das Gemeinte sein!»

Wer demnach getreu der Lehrmeinung und Gesetzgebungen wahrnimmt, er überlasse sein Geld einerseits gegen Verzinsung der Bank, damit die Bank seinerseits mit diesem Geld, dem Publikum und der Wirtschaft gegen höhere Verzinsung, Kredite gewähren kann und andererseits dem Staat damit er die Aufgaben erfüllen kann, ist geistig misshandelt worden! Die klare Trennung zwischen Geldquelle (Bankensystem als Gemeinschaftsaufgabe = keine wirtschaftliche Leistung) und Wirtschaft (Finanz-Realwirtschaft-Unternehmungen) ist rechtsstaatlich und ökonomisch alternativlos.

Die Banken können systembedingt, entgegen dem Bildung-Bewusstsein, die Kundenguthaben nicht für ihre Aktivgeschäfte verwenden. Die Bereitstellung und Administration der Liquidität für den Leistungsaustausch erfüllt unter keinem Titel, die Bedingungen eines Wirtschaftsunternehmens, denn mit jedem Buchungssatz der Banken wird das Liquiditätsvolumen für den Leistungsaustausch, entweder verändert oder als Ergebnis des Leistungsaustausches auf den Kundenkonten hin- und hergeschoben. Beim System handelt es sich glasklar um den Gegenwert einer Leistung, zur Ermöglichung der Wirtschaft, somit um eine Gemeinschaftsaufgabe. Die Geldquelle (Bankensystem) kann systemisch, weder über eine eigene Liquidität noch Eigenkapital, erhalten von Dritten, verfügen. Jeglicher Eingriff in die Wirtschaft mittels Eigengeschäfte, der Geldquelle (Bankensystem), kann systembedingt, weder rechtlich noch ökonomisch begründet werden. Die sog. Valutageschäfte (Devisen und Sorten) sind völlig überflüssig, denn der länderübergreifende Leistungsaustausch hat mit der Weltwährung Buchungsziffern (individuelle Namensgebung) 1 : 1 zu erfolgen. Ein daraus resultierender Target Saldo, kann mit entsprechender Gegenbewegung verändert werden. Es handelt sich, rechtlich wie ökonomisch, weder um eine Forderung noch um eine Verpflichtung. Weltweit praktizierte Umsetzung muss als gesetzlich legitimierter BETRUG eingeordnet werden.

Die für das Geldsystem (Banken) praktizierte kaufmännisch Buchhaltung, ist nur beschränkt anwendbar, sie verstösst wie eingangs erwähnt, gegen Treu und Glauben (in einem Rechtstaat, strafrechtlich relevant), denn die Banken verfügen entgegen der Wirtschaftsunternehmen, weder über eigene Liquidität, Kundeneinlagen und Eigenkapital, denn sie verkörpern die Geldquelle! Die Bildungsverwahrlosung ist diktiert, entspricht nicht der Wahrheit, es sind Fiktionen. Die klare Trennung zwischen Geldquelle (Bankensystem als Gemeinschaftsaufgabe = keine wirtschaftliche Leistung) und Wirtschaft (Finanz-Realwirtschaft-Unternehmungen) ist rechtlich und ökonomisch alternativlos.

Erläuterung der praktizierten Buchführung:

Linke Kontoseite (Soll):

Beschaffungsgrund oder im Schuldengeldbetrugssystem Kredite, Darlehen und Eigengeschäfte. Abschreibungen oder Reduktion der Schuld, durch Belastung der Kundenguthaben = Mittelvernichtung.

Rechte Kontoseite (Haben(:

Gegenwert der Investitionen (linke Kontoseite) als Liquiditätsvolumen für den Leistungsaustausch (Wirtschaft) sog. Kundenguthaben (Kundeneinlagen sind systembedingt nicht möglich. Das sog. betrügerisch modellierte Eigenkapital wird durch Umlage der Kundenguthaben (sog. Deaktivierung) verbucht. Bei Herabsetzung wird das Geldvolumen durch Erhöhung der Kundenguthaben wieder aktiviert.

Geschäftsaufwand:

Aktivierung des Liquiditätsvolumen aus Eigenmittel durch Erhöhung der Kundenguthaben.

Geschäftsertrag:

Deaktivierung des Liquiditätsvolumen durch Reduktion der Kundenguthaben

Ich meine, dass vor allem die Akademiker und GL-Vorsitzende, geistig in der Lage sein sollten, Ihre antrainierten Denkfehler zu erkennen (wie ich es umgesetzt habe) und die Betrügereien (Irreführung der Menschheit) zu beenden. Auch die Beziehung zum Staat (Politik in praktizierten Form, völlig überflüssig, sogar schädlich für die Gemeinschaft). Mein alljährliches Schreiben an den Finanzverwalter der Gemeinde und Kanton lautet sinngemäss:

«Nun muss ich wieder eine einfältige Steuererklärung ausfüllen, damit der Staat, völlig unberechtigt, jedoch gesetzlich (Betrug) dazu legitimiert, über meine Einkommen- und Vermögensverhältnisse, Kenntnis erhält. Um den Rückfluss der staatlich verordneten Quoten zu organisieren, muss er nicht die Bevölkerung behelligen, sondern die Umlage, korrekt und direkt zwischen Wirtschaft und Staat vornehmen. Die Modellierungen (Subjekte und Substrate) sind nur möglich, weil die Menschen, bewusst missgebildet werden! Die Verblödungs-Endlosschlaufe zur Bildungsverwahrlosung wird tagtäglich in den Schulen, Universitäten und Medien doziert und letztlich von der Politik übernommen und führt zwangsweise zur Geldsystem-Alzheimer-Symptom.

Blaupause zur korrekten Organisation:

System Raiffeisen, ohne Gewerbecharakter, regionale Kompetenz mit nationaler Ausdehnung (Delegierte)! Keine Bank braucht Kundenguthaben aus anderen Regionen schon gar nicht aus dem Ausland, denn die Banken (Geldquelle) können die Kundenguthaben, entgegen der Lehrmeinung und Gesetzgebungen (Irreführung), nicht für sich verwenden! Die Reformierung von Markt- zur «Human- Masswirtschaft wäre die Konsequenz!

FAZIT:

Die Bildung und Wirtschaft muss zwingend Verantwortung für seine Irrlehren übernehmen und eingestehen, die Bildungsverwahrlosung durch die Freimaurer-Logen-Sekten, Warburg, Rockefeller, Rothschild, etc. aus dem 19. JH: ohne Hinterfragung, rational nicht zu erklären, übernommen zu haben. Die geistige Revolution muss aus den Bildungsinstituten angestossen werden, damit der Wahrheit zum Durchbruch verholfen werden kann. Erinnerung an Henry Ford. Aus den 1940er Jahren.

Sämtliche Schwachsinn – Fachbüchern habe ich in die Müllabteilung gelegt, welche die Schulen und Universitäten, tagtäglich ihren Studierenden zumuten! Nochmals, es geht mir nicht um eine Anklage, sondern um den Versuch, intelligente Menschen zu bewegen, ihr Bewusstsein zu hinterfragen! Wir hätten weltweit eine andere Gesellschaft und Wirtschaftsordnung, denn das Geldsystem erzeugt keine Zahler, sondern Leistungserbringer, welche die Leistungen austauschen!

In diesem Sinne, wer die Wahrheit will, sucht den richtigen Weg! Wie man Mikro- und Makroökonomie beschreiben kann, ohne die Grundlage, nämlich das Geldsystem, korrekt zu verstehen, kann ich rational nicht erklären!

*

Über den Autor:

Georg Bender, 80J.

In meiner Aktivzeit als Bank- und Finanzfachmann, zuletzt als GL-Vorsitzender einer Schweizer Bank, war ich auch ein Sektenmitglied, denn ich habe in vollster Verblödung geglaubt, dass die Kundschaft unsere Aktivgeschäfte ermöglichen. Diese praktizierte Sinnestäuschung, kann ich mir rational nicht erklären, zudem wurde mein Einkommen mit keinem Rappen für den Staat und Vorsorge belastet, ich habe die systembedingte, betrügerische zugeordnete Hinzufügung, «ordnungsgemäss» weitergeleitet).

Als Mensch lege ich jedoch Wert auf korrektes Verhalten, geordnete Abläufe und stimmige Verhältnisse. Deshalb bin ich Anarchist. An-Archie verstanden im Sinn des Worts als Ordnung ohne „Arche“ (=griechisch Vorherrschaft), das heisst als Gesellschaftsordnung mit verlässlichen Verhaltensregeln, Ordnungsstrukturen und Verfahrensabläufen, notfalls auch mit handfesten Konfliktlösungen in fairen Prozessen – jedoch all dies, ohne dass jemand in diesen Belangen für sich ein Monopol im Sinn einer obersten Vor-Herrschaft beanspruchen kann. Das würde nämlich – wie jedes Monopol – die Qualität des Rechts-, Ordnungs- und Verfahrensangebots verschlechtern, den Preis erhöhen und den Anbieter arrogant werden lassen. Gerade Letzteres ist im Bereich von Recht und Ordnung besonders gefährlich, wie die Geschichte immer wieder zeigt.