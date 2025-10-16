Seymour Hersh: Warum US-Truppen amerikanische Städte besetzen

Trumps Heimatinvasion könnte ein Vorläufer von Wahlmanipulation sein

Seymour Hersh

Präsident Donald Trump tut jetzt das, was jeder amerikanische Präsident getan hat, seit Israel 1948 gegründet wurde: Er nutzt die Macht seines Amtes, um der israelischen Führung all die öffentliche und geheime Unterstützung zu geben, die sie braucht. Trump hat geholfen, die verbliebenen israelischen Geiseln aus der Gefangenschaft der Hamas zu befreien, und hat dabei innen- und außenpolitisches Lob erhalten. Was als Nächstes dort, im brutalisierten und zerstörten Gaza, nach der Freilassung der Geiseln geschehen wird – in Bezug auf Israels Verfolgung seiner eigenen Interessen, das Schicksal der verbliebenen Hamas-Kräfte und die zukünftige Rolle von Premierminister Benjamin Netanyahu – ist nicht bekannt. Bekannt ist, dass Netanyahu nicht die Absicht hat, der Hamas das Überleben als militärische Organisation zu ermöglichen, und dass er, wie die letzten zwei Jahre gezeigt haben, wenig Interesse am Schicksal der überlebenden Palästinenser in Gaza hat. Trump und seine Berater sind sich dieser Dynamik bewusst. Die unbeantwortete Frage heute betrifft den Plan für die Zukunft der zerschlagenen palästinensischen Überlebenden der Schrecken von Israels gewalttätiger Reaktion auf den 7. Oktober 2023. Für sie ist das lange Spiel noch lange nicht vorbei.

Die Trump-Administration spielt ein anderes langes Spiel, oder versucht es, auf den Straßen amerikanischer Städte unter der Regierung der Demokratischen Partei, indem sie bestehende präsidentielle Notstandsbefugnisse nutzt, um Nationalgardisten, Soldaten der Armee und ICE-Agenten zu entsenden, um mutmaßliche undokumentierte Einwanderer aufzuspüren, festzunehmen und abzuschieben, ohne das vom Gesetz geforderte ordentliche Verfahren. Was jetzt geschieht, könnte ein Probelauf für den Einsatz dieser Kräfte sein, um im Namen des Präsidenten und der Republikanischen Partei einzugreifen, in Staaten, in denen die Demokratische Partei die Chance hat, bei den Kongresswahlen im nächsten Herbst entscheidende Sitze zu gewinnen. Mir wurde von jemandem mit Insiderwissen gesagt, dass die Planung für solche Maßnahmen derzeit im Weißen Haus im Gange ist.

Der Plan der Administration, sich nach dem Wahlsieg im letzten Jahr beispiellose einseitige Macht anzueignen, war kein Geheimnis. Obwohl einige Fragen jetzt beim Obersten Gerichtshof liegen, bestand die Vorstellung der Republikaner immer darin, einen großen Teil der Bundesbelegschaft in Washington und anderswo zu beseitigen. Eine große Enthüllung kam letzten Herbst in einem Interview, das Russell Vought Tucker Carlson gab, bevor er von den republikanischen Senatoren als Leiter des Office of Management and Budget bestätigt wurde:

„Wir müssen die woke und die waffenisierte Bürokratie beseitigen und den Präsidenten die Kontrolle über die Exekutive übernehmen lassen“, sagte er. „Der Präsident muss so schnell und so aggressiv wie möglich mit einer radikalen verfassungsrechtlichen Perspektive vorgehen, um diese Bürokratie und ihre Machtzentren zu demontieren.“

„Es gibt keine unabhängigen Behörden“, sagte Vought zu Carlson. „Es wird massive Entlassungen und Kündigungen geben, insbesondere in einigen der Behörden, von denen wir nicht einmal glauben, dass sie existieren sollten.“

All dies sei Gottes Auftrag, erklärte Vought:

„Wir sind aus einem bestimmten Grund hier … weil Gott uns einen bestimmten Zweck für eine bestimmte Zeit gegeben hat, und es liegt an uns, mit diesen Momenten, die uns gegeben sind, verantwortlich umzugehen.“

(Ich schrieb über dieses Interview im letzten Herbst.) Vought hat den aktuellen Stillstand der Regierung genutzt, um noch mehr vermutlich demokratische Bundesangestellte zu entlassen.

Vor und nach dem Aufstieg Trumps hatten die Republikaner die Fähigkeit, strategisch über unmittelbare politische Scharmützel hinaus zu denken – etwas, das die taumelnden Demokraten im Kongress offenbar nie schaffen. Deshalb ist ihr Plan, sicherzustellen, dass die Demokraten bei den Kongresswahlen im nächsten November nicht die Kontrolle über das Repräsentantenhaus erlangen, so gefährlich – und unamerikanisch. Mir wurde zuverlässig gesagt, dass es eine Methode gibt in dem, was als unnötige Beharrlichkeit von Präsident Trump erscheint, Nationalgardisten und sogar einige aktive US-Kampftruppen vor allem in Städte und Staaten zu entsenden, die von Demokraten regiert werden, um „Ordnung wiederherzustellen“, wo keine erhebliche Unordnung besteht.

In einigen Gebieten haben die Aktionen des Präsidenten zu erhöhter Gewalt geführt, und Bundesgerichte befassen sich nun mit wiederholten Beschwerden von demokratischen Gouverneuren, Bürgermeistern und Gesetzgebern über unnötige Eingriffe des Weißen Hauses. Trump sagt, er glaube, dass er die rechtliche Befugnis habe, bei der Feststellung eines Notstands gegen Kriminalität in allen Staaten vorzugehen, auch in solchen, die derzeit unter demokratischer Kontrolle stehen. Mir wurde jedoch gesagt, dass es eine parallele und noch tiefere Motivation seitens des politischen Teams des Weißen Hauses gibt: einen Präzedenzfall für bundesstaatliches Eingreifen unter Berufung auf einen präsidentiellen Befehl zu schaffen – um Truppen vor den Kongresswahlen im nächsten Herbst einzusetzen.

Es wird von einigen im Weißen Haus – und nicht unbedingt vom Präsidenten selbst – verstanden, dass die ausgerufenen Notlagen „falsche Notlagen“ sind, aber, wie jemand, der über die Denkweise der Insider auf dem Laufenden ist, sagte:

„Wenn du es wiederholt machst, kann das politische Auswirkungen in der Zukunft haben.“

Nennen Sie es eine neue politische Normalität.

Mir wurde auch gesagt, dass die politischen Betreiber des Weißen Hauses überzeugt sind, dass die öffentliche Unterstützung für den Präsidenten laut interner Umfragen positiv sei, und das Team dort glaubt, dass es Hinweise darauf gibt, dass eine Mehrheit der amerikanischen Wähler die oft gewaltsamen Bemühungen der Regierung weiterhin unterstützen wird, mutmaßliche illegale Einwanderer aufzuspüren und zu verhaften. (Diese Überzeugungen widersprechen vielen öffentlichen Umfragen, auch zum Thema Einwanderung.)

Das bleibt abzuwarten, aber derzeit gelten fünf Staaten als entscheidend für das, was als enge Kongresswahl prognostiziert wird: Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Arizona und Georgia.

Die Kongresswahlen sind noch ein Jahr entfernt, aber es wird jetzt im Weißen Haus darüber nachgedacht, „wie man das Repräsentantenhaus nicht verliert“. Und den nationalen Notstand auszurufen und Truppen zu entsenden, obwohl man weiß, dass kein Notstand existiert, ist aus dieser Sicht zu einem nützlichen und erfolgreichen politischen Werkzeug des Weißen Hauses geworden – und wird nach der aktuellen Denkweise eingesetzt werden, wenn nötig, um die Republikaner und Trump im Jahr 2026 an der Macht im Kongress zu halten.

Dunklere Tage könnten bevorstehen für die politisch glücklosen Demokraten.