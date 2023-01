Gemeindeschwester: Der Anstieg, den ich jetzt sehe, ist wirklich außergewöhnlich und macht mir große Sorgen

Maria arbeitet als Gemeindeschwester und besucht Menschen in ihren Wohnungen. Was sie sieht, beunruhigt sie zutiefst und so teilte sie ihre Erkenntnisse mit Care Workers United, einer Gruppe von Krankenschwestern und Pflegern aus vielen Bereichen des Gesundheitswesens.

Sie erhielt nachts einen Anruf von der Tochter eines Kunden, der ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Ihre Beine sind zusammengebrochen und mit blauen Flecken übersät. „Das muss von der Coronaimpfung kommen, die sie gestern Mittag bekommen hat“, sagte die Tochter.

Eine Gehirnuntersuchung ergab zwei Tumore. Nach sechs Wochen war nur noch ein kleiner Tumor vorhanden. Dies sei sehr bemerkenswert, da sie keinerlei Behandlung erhalten habe, schreibt Maria. Sie glaubt, dass es sich um zwei Hirnblutungen handelte, die langsam abklangen.

Die Ärzte sagten ihr, dass sie den Sommer vielleicht nicht überleben würde. Die Frau erlitt immer mehr Blutergüsse und wurde eines Morgens von einem Kollegen tot aufgefunden.

Nie zuvor hatte Maria solche Situationen erlebt. Natürlich sterben Menschen und werden Menschen krank, aber der Anstieg, den ich jetzt sehe, ist wirklich außergewöhnlich und macht mich sehr besorgt und traurig, betont sie.

Durch den Austausch von Erfahrungsberichten möchte Care Workers United auf die Kollateralschäden aufmerksam machen, die bei der körperlichen und geistigen Gesundheit auftreten.