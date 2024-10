Gemetzel in Gaza und dem Libanon vor dem Krieg mit dem Iran

Ein aktiver Völkermord und eine ethnische Säuberung im Gazastreifen, die Bedrohung durch eine weitere Vernichtungskampagne im Libanon und die Beschleunigung eines direkten Krieges mit dem Iran mit unvorstellbarem Horror.

Caitlin Johnstone

Israel scheint mit seiner seit langem geplanten ethnischen Säuberung des nördlichen Gazastreifens begonnen zu haben, wobei die IDF Bomben abwirft und Evakuierungsbefehle für mehrere Krankenhäuser ausgibt, Angriffe auf Zivilisten mit Scharfschützen-Drohnen und Belagerung der Zivilbevölkerung, um Zehntausende von Menschen zu zwingen, entweder nach Süden zu ziehen oder zu sterben. Israel hat berichten zufolge Flugblätter auf das Flüchtlingslager Jabalia abgeworfen, um die Menschen zum Verlassen des Lagers aufzufordern, und dann auf jeden geschossen, der dies versucht.

Seit dem siebten Oktober letzten Jahres hat Israel etwa 100 siebte Oktober in Gaza verübt; zahlreiche amerikanische medizinische Mitarbeiter, die als Freiwillige in der Enklave tätig waren, unterzeichneten einen offenen Brief an Präsident Biden, in dem sie die tatsächliche Zahl der Todesopfer des israelischen Angriffs auf über 118.000 schätzen. Israel hat in dieser Zeit auch etwa zwei Oktobersiebte im Libanon begangen, wobei die meisten der 2.100 israelischen Tötungen in diesem Land erst in den vergangenen Wochen stattfanden.

Während die israelische Mordlust sowohl im Gazastreifen als auch im Libanon zunimmt, hat Benjamin Netanjahu eine an das libanesische Volk gerichtete Erklärung herausgegeben, in der er erklärt, dass die Hisbollah besiegt werden muss, um „den Libanon zu retten, bevor er in den Abgrund eines langen Krieges stürzt, der zu Zerstörung und Leid führen wird, wie wir es in Gaza sehen.“

Israelische Offizielle sagen seit Monaten, dass sie den Libanon zerstören werden, so wie sie Gaza zerstört haben. Bereits im Dezember sagte Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant : „Jeder Mensch im Libanon kann die Karte, das Luftbild von Gaza nehmen, es auf ein Luftbild von Beirut legen und sich fragen, ob es das ist, was er will, was dort passiert.“ Jetzt sagt Netanjahu dies selbst.

Bemerkenswert ist, dass Netanjahus Erklärung in englischer Sprache mit englischen Untertiteln vorgetragen wurde. Dies war kein Appell an das libanesische Volk, sondern Propaganda für den westlichen Konsum. Netanjahu glaubt nicht, dass das libanesische Volk gegen die Hisbollah zu den Waffen greifen wird, um die Zerstörung seines Landes zu verhindern, er erfindet nur ein Narrativ, um zu rechtfertigen, was er dem Libanon bereits antun will.

Und die USA ermutigen Israel, weiterzumachen. Am Dienstag sagte der Sprecher des Außenministeriums Matthew Miller der Presse, dass die Biden-Administration einen Waffenstillstand mit der Hisbollah nicht mehr unterstützt und stattdessen sagt: „Wir unterstützen Israels Bemühungen, die Fähigkeiten der Hisbollah zu verringern“. Vor zwei Wochen berichtete CNN, dass die Regierung einen Waffenstillstand im Gazastreifen ebenfalls aufgegeben habe.

Und wir haben noch nicht einmal über den Iran gesprochen. NBC News berichtet, dass US-Militärs erörtert haben, sich Israels geplantem Angriff auf den Iran direkt anzuschließen und möglicherweise eigene Luftangriffe auf das iranische Militär zu starten, sobald Israel seinen Angriff beginnt.

Unabhängig davon, ob sich die USA dem kommenden Angriff Israels anschließen oder nicht, hat der Iran bereits deutlich gemacht, dass er jede weitere Aggression Israels mit Vergeltung beantworten wird, und Israel hat deutlich gemacht, dass es im Falle eines iranischen Gegenschlags seine Aggressionen verstärken und möglicherweise die iranische Energieinfrastruktur angreifen wird. Sollte es zu einem ausgewachsenen Krieg kommen, was immer wahrscheinlicher wird, ist es unvermeidlich, dass die USA Israel in Schutz nehmen werden.

Axios und sein israelischer Geheimdienst-Insider Barak Ravid haben einen neuen Bericht darüber veröffentlicht, wie sehr die Regierung Biden von der israelischen Kriegstreiberei frustriert ist. In typischer Axios-Manier berichtet das Blatt, dass das Weiße Haus „zunehmend misstrauisch“ gegenüber Israels geplanten Militäroperationen gegen den Iran und den Libanon wird, dass aber, in typischer Biden-Administrations-Manier, seine amerikanischen Quellen zugeben, dass die USA „sehr wahrscheinlich Israel helfen würden, sich zu verteidigen, egal was passiert“.

Wer auch immer die US-Wahl im November gewinnt, scheint entschlossen zu sein, mit Israel auf diesem Weg in die Tiefen der Hölle zu fahren;

In einem Interview mit 60 Minutes verteidigte Vizepräsidentin Kamala Harris die völkermörderische Unterstützung der Biden-Administration für Israel, indem sie sagte, die Waffen, die sie ihnen gibt, „erlauben es Israel, sich zu verteidigen“. Außerdem benannte sie den Iran als den Feind Nummer eins der Vereinigten Staaten.

In einem Auftritt bei The View wurde Harris gefragt, was sie anders gemacht hätte als Präsident Biden, und sie sagte: „Es gibt nichts, was mir einfällt“. Später fügte sie hinzu: „Sie haben mich gefragt, was der Unterschied zwischen Joe Biden und mir ist, das wird einer der Unterschiede sein: Ich werde einen Republikaner in meinem Kabinett haben.“

Und damit Sie nicht den Fehler machen, zu glauben, dass Trump besser wäre, hat der ehemalige Präsident letzte Woche gesagt, dass Israel die iranischen Atomanlagen angreifen sollte, und die Regierung Biden dafür kritisiert, dass sie an dieser Front nicht aggressiv genug sei.

„Sie fragten [Biden], was denken Sie über den Iran, würden Sie den Iran angreifen?“ sagte Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung am Freitag. Und er sagte: „Solange sie nicht die Atomwaffen treffen. Das ist doch das, was man treffen will, oder? Ich habe gesagt, dass ich glaube, dass er das missverstanden hat.“

Jeder, der Trump immer noch für einen Friedensstifter hält, ist ein verdammter Narr. Aussagen wie diese stehen in voller Übereinstimmung mit den absolut schlimmsten Kriegstreibern in Washington wie John Bolton oder Lindsey Graham.

Wie auch immer, das ist der Punkt, an dem wir jetzt sind. Das ist die Flugbahn, auf die uns das US-Imperium gebracht hat. Ein aktiver Völkermord und eine ethnische Säuberung im Gazastreifen, die Bedrohung durch einen weiteren Vernichtungsfeldzug im Libanon und die Beschleunigung in Richtung eines direkten Krieges mit dem Iran mit unvorstellbarem Horror.

Diese Verrückten müssen gestoppt werden.