Vorsicht, das Gerede von „Wetterveränderung“ könnte eine Falle sein

Kit Knightly

Vergangene Woche traf der Hurrikan Helene der Kategorie 4 auf die Ostküste Nordamerikas und verursachte massive Überschwemmungen und Verwüstungen in der gesamten Region, sodass Menschen gestrandet und obdachlos wurden.

Diese Woche wird Hurrikan Milton – ein Hurrikan der Kategorie fünf – voraussichtlich die Westküste Floridas treffen, nachdem er sich im Golf von Mexiko gebildet hat und nach Osten zieht.

Zwei derartige Stürme in weniger als zehn Tagen haben dazu geführt, dass republikanische Politiker und alternative Medienpersönlichkeiten im Internet von „Wetterveränderung“ sprechen:

Ja, sie können das Wetter kontrollieren. Es ist lächerlich, wenn jemand lügt und behauptet, es sei nicht möglich.

Whistleblower, 9-jähriger Veteran der Air Force, enthüllt die Wahrheit über Wettermodifikation. Teilen Sie dies überall für die Leute, die immer wieder behaupten, es sei eine große Verschwörung

Whistleblower, 9 year Air Force Veteran, shares the truth about weather modification.



Share this everywhere for the people who keep saying it's a big conspiracy pic.twitter.com/8l5k1YoE7n