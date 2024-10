Lassen Sie sich von Ihrer Regierung niemals sagen, wer Ihre Feinde sind

Unsere wahren Feinde sitzen in Washington, London und Tel Aviv. In Berlin und Paris und Canberra. In geheimen Regierungsstellen im Bundesstaat Virginia und in kaiserlichen Propagandaeinrichtungen in New York und Hollywood.

Caitlin Johnstone

Es ist nicht die Schuld der Menschen im Nahen Osten, dass sie in einer Region, die drei Kontinente verbindet, auf einem Haufen Öl in der Nähe wichtiger Handelswege leben. Und nur darum geht es. Nicht um den Kampf gegen den „Terrorismus“. Nicht um die Verbreitung von Freiheit und Demokratie. Nicht einmal um den Schutz Israels. Letztlich geht es darum, zu kontrollieren, was in einer geostrategisch wichtigen und rohstoffreichen Region geschieht.

Die Menschen, die in diesem Teil der Welt leben, haben euch nie etwas getan. Sie sind keine Bedrohung für euch. Sie sagen euch nur, dass ihr sie hassen sollt, weil die weltweit mächtigsten Menschen Westasien beherrschen müssen, um den Planeten zu beherrschen, und dafür müssen sie ungeheure Mengen an Gewalt anwenden. Das ist alles.

Unsere Herrscher benutzen alle möglichen Erzählungen aus der ganzen Welt und aus dem ganzen politischen Spektrum, um ihr Handeln zu rechtfertigen. Sie bedienen sich des Zionismus, des christlichen Fundamentalismus, des islamischen Fundamentalismus, des hinduistischen Fundamentalismus, des Liberalismus, des Konservatismus, des Nationalismus oder der lustigen Identitätspolitik, um Unterstützung für ihre Agenda zu gewinnen, wo immer es nötig ist. Sie füttern Sie mit allen möglichen Phrasen, die Sie hören müssen, um Sie davon zu überzeugen, dass die ungehorsamen Völker im Nahen Osten militärische Sprengkörper brauchen, die man auf sie wirft. Das ist alles, was sie wollen.

Unsere Herrscher benutzen ihre Propagandisten in den Mainstream-Nachrichtenmedien und ihre Geschichtenerzähler in Silicon Valley, um die öffentliche Wahrnehmung in Richtung dieser mörderischen Agenden zu manipulieren, indem sie Halbwahrheiten, Lügen durch Weglassen, Verzerrungen, irreführende Schlagzeilen, die Umkehrung von Opfern und Tätern, den Beginn der Chronologie der Ereignisse an günstigen Punkten und die unkritische Wiederholung unbewiesener Behauptungen aus nicht vertrauenswürdigen Quellen benutzen. Diese Manipulatoren sind für das Funktionieren der imperialen Kriegsmaschinerie ebenso wichtig wie die Menschen, die die Bomben abwerfen.

Welcher kriechende, geifernde Speichellecker würde da mitspielen? Welcher machtverliebte Einfaltspinsel würde den massenhaften Mord und Missbrauch von Menschen, die für ihn keine Bedrohung darstellen, zulassen, nur weil die Verantwortlichen ihm gesagt haben, er solle sich so fühlen? Was für eine erbärmliche, zutiefst unwürdige Art zu existieren.

Sie arbeiten so hart daran, unsere Zustimmung zu diesen Gräueltaten zu bekommen, weil sie sie so dringend brauchen. Also gebt sie ihnen nicht. Schließlich sind sich unsere Herrscher immer der Tatsache bewusst, dass es viel mehr von uns gibt als von ihnen, und wir uns leicht umdrehen und sie alle auffressen könnten, wenn wir uns in den Kopf setzten, dass es eine gute Sache wäre, dies zu tun. Halten Sie an Ihrer Macht fest, weigern Sie sich, auf ihre Manipulationen hereinzufallen, und helfen Sie dabei, alle Menschen aufzuwecken, damit sie erkennen, dass wir ständig von mörderischen Psychopathen, die die Welt beherrschen wollen, zu Willfährigkeit, Verwirrung und Ohnmacht verführt werden.

Unsere wirklichen Feinde sitzen nicht im Iran.

Unsere wahren Feinde sitzen nicht im Libanon.

Unsere wahren Feinde sitzen nicht in Gaza oder im Westjordanland.

Unsere wahren Feinde sitzen nicht im Jemen, in Syrien oder im Irak.

Unsere wirklichen Feinde sitzen in Washington und London und Tel Aviv. In Berlin und Paris und Canberra. In geheimen Regierungsstellen in Virginia und in imperialen Propagandainstitutionen in New York und Hollywood.

Unsere wahren Feinde sind nicht die Araber und Iraner, sondern die Manager des Imperiums, die unsere Welt ruinieren, unsere Biosphäre zerstören, unsere Reichtümer und Ressourcen an sich reißen, uns mit nuklearen Waffen bedrohen und dafür sorgen, dass wir zu arm, krank, beschäftigt und gehirngewaschen bleiben, um zu verstehen, was vor sich geht und uns dagegen zu wehren.

Lassen Sie sich nicht täuschen, damit Sie etwas anderes glauben. Kämpfen wir gegen ihre Manipulationen und widersetzen wir uns ihrem Missbrauch. Wir gesunden Menschen können diesen Kampf gewinnen, aber auch wenn wir es nicht tun, können wir zumindest verhindern, dass sie uns unserer Würde berauben und uns dazu bringen, ihre Verderbtheit zu bejubeln.