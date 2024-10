„Remdesivir Papiere“ zeigen, dass umstrittenes Medikament zur Behandlung von Servicemitgliedern zu 601 Todesfällen geführt hat

Von Michael Nevradakis, Ph.D.

Ein Whistleblower des Militärs veröffentlichte eine Reihe von Dokumenten, aus denen hervorgeht, dass das Militär damit begann, Mitgliedern der Streitkräfte, bei denen der Verdacht auf COVID-19 bestand, „großzügig“ Remdesivir zu verabreichen – Monate bevor die FDA das Medikament zugelassen hatte.

Ein Whistleblower aus dem Militär veröffentlichte eine Reihe von Dokumenten, die 601 Todesfälle von Militärangehörigen und eine hohe Rate schwerwiegender unerwünschter Ereignisse in klinischen Studien mit Remdesivir, einem antiviralen Medikament, das während der Pandemie häufig an COVID-19-Patienten verabreicht wird, aufdecken.

Laut „The Remdesivir Papers“ wurden einige klinische Studien nicht ordnungsgemäß durchgeführt. Im Falle von mindestens einer Studie wurden die Ergebnisse nie veröffentlicht. Der Whistleblower behauptete auch, dass es bei den Studienteilnehmern weit verbreitet an einer informierten Einwilligung mangele.

„Daten, die von einem Militär-Whistleblower aus dem Joint Trauma System des Verteidigungsministeriums (DOD) stammen, stehen in krassem Gegensatz zu den Ergebnissen mehrerer klinischer Studien, die den großzügigen Einsatz von Remdesivir in militärischen Behandlungseinrichtungen und anderen zivilen Einrichtungen sowie seinen potenziellen Beitrag zu mindestens Hunderten von vorzeitigen Todesfällen belegen“, heißt es in den Dokumenten.

Den Dokumenten zufolge begann das Militär jedoch damit, Remdesivir „großzügig“ an Angehörige der Streitkräfte zu verabreichen, bei denen der Verdacht auf COVID-19 bestand – Monate bevor die US-amerikanische Arzneimittelzulassungsbehörde FDA das Medikament zuließ.

Der Whistleblower, der unter dem Pseudonym Daniel LeMay bekannt ist, gab die Dokumente an den investigativen Journalisten J.M. Phelps weiter, der sie letzte Woche in The Gateway Pundit veröffentlichte.

In Interviews mit The Defender sprachen LeMay und Phelps über die Dokumente und ihre Bedeutung.

LeMay sagte, dass das Joint Trauma System des Verteidigungsministeriums für die Verfolgung „aller Arten von Patientendaten“ verantwortlich ist. Er sagte gegenüber The Defender, dass die „erste Studie eine Datenmanipulation zugunsten von Remdesivir darstellte“.

Er sagte auch, dass es nach seiner Analyse der Daten bei mehreren klinischen Studien keine echte Placebogruppe gab, deren Ergebnisse mit der Remdesivir-Gruppe verglichen werden konnten. „Das Hauptproblem liegt bei den Patientendaten. Wenn wir die Placebogruppe nicht verifizieren können, können wir die tatsächliche Wirksamkeit von Remdesivir nicht bestimmen.“

Als Reaktion auf die Enthüllungen sagte Dr. Brian Hooker, wissenschaftlicher Leiter von Children’s Health Defense, gegenüber The Defender:

„Alle Informationen hier müssen öffentlich gemacht werden und die Amtsträger, einschließlich Tony Fauci, müssen für die kriminellen Handlungen im Zusammenhang mit den betrügerischen „Studien“ zu Ivermectin und Hydroxychloroquin zur Rechenschaft gezogen werden, die manipuliert wurden, um ihre Verwendung auszuschließen, und Remdesivir zum Standard der Behandlung zu machen, obwohl die offensichtlichen Daten zeigen, dass es Menschen tötet.“

Ehemalige Opfer der COVID-19-Krankenhausprotokolle, zu denen auch die Verabreichung von Remdesivir gehörte, und Fürsprecher dieser Opfer begrüßten die Veröffentlichung der Dokumente.

Gail Seiler, Vorsitzende der Texas-Gruppe der FormerFedsGroup Freedom Foundation, entkam 2021 aus einem texanischen Krankenhaus, wo ihr Remdesivir verabreicht wurde und sie entgegen ihrem und dem erklärten Wunsch ihrer Familie als „nicht wiederbeleben“ eingestuft wurde. Sie sagte, dass „The Remdesivir Papers“ nur „an der Oberfläche kratzen, was die Zahl der Morde in Militärkrankenhäusern angeht“.

Die Dokumente „sagen uns, dass unsere Regierung den unnötigen Tod von COVID-Patienten, die nicht sterben mussten, inszeniert hat“, sagte Seiler.

Charlene Delfico, Vorsitzende der FormerFedsGroup im Bundesstaat New Jersey, hatte zuvor gegenüber The Defender erklärt, dass die COVID-19-Protokolle, einschließlich Remdesivir, die in einem Krankenhaus in New Jersey umgesetzt wurden, ihre Eltern „rücksichtslos“ behandelt hätten. Sie sagte, die neuen Dokumente „bestätigen unsere Beschwerden über Remdesivir und das von unserer Regierung eingeführte Standard-Behandlungsprotokoll, das über Bord geworfen wurde“.

„Die Whistleblowerin unterstreicht, was wir schon die ganze Zeit sagen„, sagte Delfico. ‚Dieses Medikament ist gefährlich und in den meisten Fällen tödlich. Es gab keine Transparenz oder Aufsicht. Das sollte die Menschen wütend machen und sie dazu bringen, auf eine sofortige Untersuchung durch den Kongress zu drängen.‘

“Während Menschen starben, wurden ihre Todesfälle unrechtmäßig als COVID-Todesfälle bezeichnet – dabei hätten die Todesfälle dem Behandlungsprotokoll zugeschrieben werden müssen“, sagte LeMay gegenüber The Gateway Pundit.

Das Militär verabreichte Remdesivir trotz bekannter Risiken, was zu 601 Todesfällen führte

Den Daten des Whistleblowers zufolge starben zwischen März 2020 und März 2024 941 Angehörige des Militärdienstes. Von diesen wurden 63,9 % oder 601 Angehörige des Militärdienstes mit Remdesivir behandelt. Die Zahl der Todesfälle erreichte zwischen November 2020 und Juli 2021 ihren Höhepunkt.

„Obwohl das Militär nur einen Teil der Gesamtbevölkerung ausmacht, ist klar, dass Angehörige der Streitkräfte und Veteranen, die sich mit einer schweren COVID-Infektion angesteckt hatten und anschließend mit Remdesivir behandelt wurden, ein viel höheres Sterberisiko hatten“, heißt es in den Dokumenten.

Den Dokumenten zufolge verabreichte das Verteidigungsministerium Angehörigen der Streitkräfte Remdesivir – trotz der bekannten Risiken und Gefahren des Medikaments.

„Gilead hatte bereits ein Monopol auf das Medikament geschaffen“, mit einem US-Patent, das es sich 2017 gesichert hatte und das ‚bis zu 20 Jahre gültig‘ war, wie in den Dokumenten vermerkt.

Das Medikament, das zur Behandlung von Ebola entwickelt wurde, „erwies sich in der Folge als tödlich für menschliche Patienten“. Laut einem Artikel aus dem Jahr 2019 im New England Journal of Medicine führte Remdesivir zu der höchsten Sterblichkeitsrate unter vier in der Demokratischen Republik Kongo verabreichten Ebola-Therapien – 53,1 % der Patienten starben.

Im Jahr 2017, so heißt es in den Dokumenten, erhielten zwei Forscher der University of North Carolina, darunter Dr. Ralph Baric, vom National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), das damals von Dr. Anthony Fauci geleitet wurde, einen Zuschuss in Höhe von 6 Millionen US-Dollar, um „die Entwicklung eines vielversprechenden neuen Medikaments (Remdesivir) im Kampf gegen tödliche Coronaviren zu beschleunigen“.

Trotz seiner tödlichen Geschichte erhielt Gilead Sciences im Februar 2020 die Genehmigung der FDA, zwei klinische Studien der Phase 3 zur Bewertung der Wirksamkeit von Remdesivir bei der Behandlung von COVID-19 zu starten.

Im März 2020 kündigte das Verteidigungsministerium „eine Forschungs- und Entwicklungskooperation mit einem Industriepartner“ – Gilead – an, „um Zugang zu einem antiviralen Medikament für die Behandlung in unseren medizinischen Zentren zu erhalten“.

Den Unterlagen zufolge wurde Remdesivir, abgesehen von dieser beschleunigten Zulassung durch das Verteidigungsministerium, „schnell von der Regierung geprüft“, wobei die FDA im August 2020 eine Notfallzulassung und im Oktober 2020 die vollständige Zulassung erteilte.

„Ich denke, das Verteidigungsministerium hat eine Erfolgsbilanz darin, der FDA das Leben zu erleichtern“, sagte LeMay. “Wenn Investitionen und Vorbereitungen der Genehmigung vorausgehen, wer wird dann schon Nein zum Verteidigungsministerium sagen, insbesondere wenn der Präsident mit der Vorgehensweise einverstanden ist?“

Phelps wies darauf hin, dass das Public Law 115-92 der FDA erlaubt, „die Notfallanwendung eines ansonsten nicht zugelassenen medizinischen Produkts zu genehmigen, wenn das Verteidigungsministerium … feststellt, dass ein militärischer Notfall vorliegt, der ein Agens betrifft, das ein unmittelbar lebensbedrohliches und spezifisches Risiko für die US-Streitkräfte darstellen kann“.

„Der beschleunigte Zeitplan für die Notfallzulassung der FDA ist angesichts der beunruhigenden Vorgeschichte von Remdesivir mehr als besorgniserregend“, sagte Delfico. “Es war sehr beunruhigend zu lesen, dass das Verteidigungsministerium und Gilead direkt einen Vertrag für dieses Experiment an unserem Militär abgeschlossen haben.“

In klinischen Studien fehlten Placebogruppen

In den Dokumenten wurden mehrere klinische Studien mit Remdesivir aus dem zivilen und militärischen Bereich verglichen, wobei eine hohe Rate an Todesfällen und Verletzungen bei den Teilnehmern festgestellt wurde, denen Remdesivir verabreicht wurde. Die Dokumente zeigten auch, dass Studien zu Remdesivir die Gefahren des Medikaments aufzeigten.

Den Dokumenten zufolge brachte eine im Mai 2020 in The Lancet veröffentlichte Studie „Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit von Remdesivir auf“, wobei festgestellt wurde, dass die Verabreichung von Remdesivir in China frühzeitig abgebrochen wurde, „weil bei 18 (12 %) der Patienten unerwünschte Ereignisse auftraten“, im Vergleich zu vier (5 %), die die Placebogabe frühzeitig abbrachen.

Und eine 2021 in JAMA Network Open veröffentlichte Studie mit über 2.300 Veteranen, die mit COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden, ergab, dass „die Remdesivir-Behandlung nicht mit dem Überleben in Zusammenhang stand“, wobei es bei den Patienten, die Remdesivir erhielten, im Vergleich zu denen, die das Medikament nicht erhielten, mehr Todesfälle und längere Krankenhausaufenthalte gab.

Den Dokumenten zufolge nahmen „Angehörige der Streitkräfte und Veteranen in den Jahren 2020 und 2021 an mindestens vier Phase-3-Studien zur adaptiven COVID-19-Behandlung“ teil, die alle vom NIAID gesponsert wurden. Eine weitere Studie wurde vom U.S. Army Medical Research and Development Command (USAMRDC) gesponsert.

Die Dokumente enthüllten Fragen zu den Studien und ihrer Durchführung.

In einer Studie, NCT04280705 [ACTT-1], „wurde kein echtes Placebo, wie Kochsalzlösung, verwendet, außer … wenn es Einschränkungen bei der Bereitstellung von passenden Placebos gab“, und es wurde nicht unterschieden, „wer welches Placebo erhielt“. Bei den Ergebnissen wurden „diejenigen ignoriert, die die Studie aus verschiedenen Gründen, einschließlich unerwünschter Ereignisse, nicht abgeschlossen haben“.

Daher sei „diese Studie aufgrund mehrerer Störvariablen problematisch, die offenbar absichtlich existieren, um ein positives Ergebnis für die Remdesivir-Gruppe zu präsentieren“, heißt es in den Dokumenten. Dennoch sei diese Studie „letztendlich der einzige Vergleich zwischen Remdesivir und einer Art Placebo“.

Den Dokumenten zufolge hatten drei weitere Studien, NCT04401579 [ACTT-2], NCT04492475 [ACTT-3] und NCT04640168 [ACTT-4], „keine echte Placebogruppe“. Stattdessen erhielten die beiden Gruppen in jeder Studie Remdesivir zusammen mit einem anderen Medikament.

In diesen drei Studien lag die Gesamtmortalität zwischen 3,5 % und 7,1 %, während die Rate schwerwiegender unerwünschter Ereignisse zwischen 14,2 % und 24,6 % lag. In NCT04401579 „brachen 59 Teilnehmer die Studie aufgrund ihres Todes ab, der nicht als durch die Prüfbehandlungen verursacht eingestuft wurde“.

Eine weitere Studie, NCT04302766, die von USMARDC gesponsert wurde, wurde an 22 militärischen Einrichtungen durchgeführt, „an der eine nicht genannte Anzahl von Teilnehmern beteiligt war“.

Den Dokumenten zufolge „wurden in der Studie zwar die Auswirkungen von Remdesivir auf die Behandlung von COVID-19 untersucht, doch auf ClinicalTrials.gov sind keine Details verfügbar, um die Menge an Remdesivir zu bestimmen, die den Teilnehmern verabreicht wurde. Es wurden keine Ergebnisse veröffentlicht, um die Gesamtmortalität oder schwerwiegende unerwünschte Ereignisse zu bestimmen.“

„In vier von fünf Studien führte die Anwendung von Remdesivir im Vergleich zur Verabreichung eines Placebos zu einem minimalen positiven Effekt auf die Gesamtmortalität und schwerwiegende unerwünschte Nebenwirkungen“, heißt es in den Dokumenten.

„In einigen Fällen hatten diese Patienten auch Begleiterkrankungen (z. B. Nieren- und Lebererkrankungen), die durch Remdesivir verschlimmert werden und zu einigen der gemeldeten Komplikationen wie akuter Nierenverletzung und -versagen sowie Leberfunktionsstörungen und Leberversagen führen könnten“, heißt es in den Dokumenten.

„Da viele klinische Studien mit Mitgliedern des Militärs und Veteranen vor der inzwischen zurückgenommenen Impfpflicht 2021 von Verteidigungsminister Lloyd Austin stattfanden, frage ich mich, ob die Todesfälle in diesen Studien nicht eher auf Remdesivir oder das gesamte Behandlungsprotokoll zurückzuführen sind als auf COVID“, so Phelps.

„Wenn dies der Fall wäre, welche bessere Nötigungstechnik gibt es dann, als fälschlicherweise zu sagen: „Schau dir all die Menschen an, die an COVID sterben“, wenn man versucht, jemanden davon zu überzeugen, einen sogenannten Impfstoff zu nehmen, der auch das Leben der Menschen zerstören oder sie ins Grab bringen kann?“, fügte Phelps hinzu.

Remdesivir-Risiken wurden den Mitgliedern des Dienstes vorenthalten

In den Dokumenten wurde auch darauf hingewiesen, dass wichtige Details über die Risiken von Remdesivir vor den Mitgliedern des Dienstes verheimlicht wurden, wodurch sie keine informierte Zustimmung geben konnten.

So wurde den Teilnehmern an NCT04302766 beispielsweise mitgeteilt, dass „bei Menschen, denen Remdesivir verabreicht wurde, keine Nierenprobleme aufgetreten sind“, während „nicht erwähnt wurde, dass die Anwendung von Remdesivir bei den Teilnehmern der afrikanischen Ebola-Studie zur höchsten Sterblichkeitsrate führte“.

Die Lobbyarbeit von Gilead könnte eine Rolle dabei gespielt haben, dass das Medikament weder vom Militär noch von den Aufsichtsbehörden kontrolliert wurde. Zwischen 2018 und 2021 erhöhte Gilead seine Ausgaben für Lobbyarbeit von 3 Millionen US-Dollar auf 8,1 Millionen US-Dollar. Bis zum Frühjahr 2020 hatten die Steuerzahler Gilead bereits mit mindestens 70,5 Millionen US-Dollar für die Entwicklung von Remdesivir finanziert.

Delfico brachte Gileads Lobbyarbeit mit der Aufnahme von Remdesivir in die COVID-19-Krankenhausprotokolle der National Institutes of Health in Verbindung. Sie sagte:

„Im Rahmen des CARES-Gesetzes [Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act] erhielten Krankenhäuser erhebliche Zahlungen für die Verabreichung bestimmter Behandlungen, darunter Remdesivir, was einen finanziellen Anreiz für Krankenhäuser schuf, das Medikament trotz seiner Sterblichkeitsrate zu verwenden. „Die Lobbyarbeit, finanziellen Anreize und Behandlungsprotokolle werfen Fragen nach den Beweggründen für den weit verbreiteten Einsatz von Remdesivir und den möglichen Auswirkungen auf die Patientenversorgung auf.“

Fragen zu den klinischen Studien mit Remdesivir, zu fehlenden Ergebnissen klinischer Studien und zum möglichen Fehlen einer informierten Einwilligung wurden in einem Brief vom 27. September von Rep. Clay Higgins (R-La.) an Austin und die Leiter anderer Bundes- und Militärbehörden, einschließlich der FDA, angesprochen.

Unabhängig davon reichte Phelps am 24. September beim USAMRDC einen Antrag nach dem Freedom of Information Act (FOIA) ein, um die Ergebnisse der Studie NCT04302766 zu erhalten. Laut LeMay „haben sie nicht reagiert und werden dies wahrscheinlich auch weiterhin nicht tun, es sei denn, es gibt eine offizielle Anfrage des Kongresses, die sich speziell mit dieser Angelegenheit befasst.“

Seiler forderte „mehr Whistleblower und Opfer auf, sich zu melden“.

Phelps sagte:

„E-Mails, ein FOIA-Antrag und eine Anfrage beim Kongress können ignoriert werden, aber wir schreiben Geschichte. Es handelt sich um eine öffentliche Aufzeichnung. Die amerikanische Bevölkerung, insbesondere diejenigen, die während der Pandemie Angehörige verloren haben, haben ein Recht darauf, die Wahrheit zu erfahren.“

Aktualisiert: Dieser Artikel wurde aktualisiert, um die Anzahl der mit Remdesivir in Verbindung stehenden Todesfälle zu korrigieren.