Neue Videos am Mittwoch

Pfizer / Moderna: Biohybride Bots, Infektion durch Injektion

US-Wikimedia & die milliardenschwere ‚Tides‘-Foundation, A. Rindsberg im Interview | #99 Wikihausen

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG # 1 – Pseudolinke Psychopathologie und woker Wahn

Israels zweites 9/11

Dr. Markus Krall: Gold und Finanzkrisen – Webinar Teil 1!

Australische Gesundheitspolitik gegen ungeimpfte Familien. Am stärksten betroffen: Indigene Kinder

WAS? | Nach dem Amtswechsel lässt Ex-Nato-Chef DAS von sich!

Wetterkriege – FEMA – und gerechter Massenmord (The Reese Report – Deutsch)

Samenöle gehören zu den schädlichsten Zutaten, die wir in der Küche haben. Giftstoffe und Pestizide

Eskalation in Israel: Geburtswehen für Messias Donald Trump und Auftakt der Gog-Magog-Schlacht?

„Das hat nichts mit Demokratie zu tun!“ (Peter Hahne Interview)

Nase voll von der Arroganz der Politik! (Roger Köppel)

Japan, neue selbstreplizierende mRNA-Impfung. Experten sagen irreparablen Schaden voraus

Kryptomillionär und Podcaster Kian Hoss über Reichtum, Gier und das Erwachsenwerden im Internet

BRICS gegen den Westen: Zerbricht die globale Finanzordnung unter dem Druck?

Der iranische Raketenangriff auf Israel: ERKLÄRT