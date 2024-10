Khameneis rote Linie im Libanon

Die Bedeutung der besonderen Beziehungen Irans zur Hisbollah und zum Libanon wurde deutlich, nachdem der Iran mit einer beispiellosen Raketensalve Ziele in ganz Israel traf. Der oberste Führer des Landes machte dies in seiner seltenen öffentlichen Rede am Freitag noch deutlicher.

Das Gedenken an den verstorbenen Anführer der Hisbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, am Freitag im Iran war kein gewöhnliches Ereignis und zeigt, wie weit Teheran angesichts der israelischen Eskalation zu gehen bereit ist, um die Achse des Widerstands zu bewahren.

Berichten zufolge nahmen Tausende an der Gedenkzeremonie teil, bei der der oberste Führer des Iran, Ayatollah Sayyed Ali Khamenei, das Freitagsgebet leitete, bevor er zu den versammelten Massen sprach. Khameneis öffentlicher Auftritt kann sowohl als Akt der Missachtung gegenüber den Feinden der Achsenmächte als auch als beruhigende Botschaft an ihre Anhänger gesehen werden, die nach Nasrallahs Ermordung zweifelsfreie Botschaft von Iran Führung erwarten.

Der öffentliche Auftritt des iranischen Präsidenten erfolgte, nachdem ausländische Medien berichtet hatten, er sei unmittelbar nach Nasrallahs Ermordung aus Sicherheitsgründen an einen unbekannten Ort gebracht worden. Vielleicht noch wichtiger ist, dass dieser Auftritt kurz nach der Operation True Promise 2 erfolgte, bei der der Iran einen schweren Raketenbeschuss auf Israel startete, der nach Angaben der Iraner 90 Prozent der vorgesehenen Ziele traf.

Diese Operation war deutlich brutaler als die erste „True Promise“-Operation, die eine Reaktion auf den Angriff Israels auf das iranische Konsulat in Damaskus im vergangenen April war und die erste direkte Militäraktion Teherans gegen Israel darstellte. In einem Artikel für Foreign Policy weist Vali Nasr darauf hin, dass Irans zweiter direkter Angriff auf Israel mit weitaus weniger Vorwarnung erfolgte als die Operation im April. Nasr – der in Washington als maßgebliche Stimme in Westasien-Fragen gilt – erklärte auch, dass die jüngste Raketensalve „Irans Willen und Fähigkeit signalisierte, Israel anzugreifen – und dessen Verteidigungssysteme auf potenziell schädliche Weise zu durchdringen“.

True Promise 2 war eine Reaktion auf die Ermordung von Nasrallah, dem Chef des Hamas-Politbüros Ismael Haniyeh und dem Kommandeur der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC), Abbas Nilforushan, und übermittelte die klare Botschaft, dass der Iran entgegen vieler Einschätzungen zu einer Eskalation bereit sei. Diese Botschaft wurde am Freitag von Khamenei bekräftigt, als er mit einem Gewehr an seiner Seite einige hitzige Bemerkungen machte.

„Was unsere Streitkräfte getan haben, war die Mindeststrafe für die Verbrechen des usurpierenden zionistischen Regimes“, sagte Khamenei in Bezug auf die jüngste Offensive des Iran und warnte gleichzeitig, dass Teheran bereit sei, bei Bedarf auch direktere Militäraktionen gegen Israel durchzuführen.

Diese Warnungen fallen in eine Zeit heftiger Spekulationen über die wahrscheinliche Reaktion Israels auf True Promise 2. Hohe Politiker in Tel Aviv haben versichert , der iranische Angriff werde nicht unbeantwortet bleiben, und das israelische Militär bereitet offenbar mit US-Unterstützung eine groß angelegte Operation gegen den Iran vor .

Im Gegenzug warnten hochrangige iranische Militärs, dass jede israelische Operation auf iranischen Boden mit verheerenden Schlägen beantwortet werden würde, die weit über die Angriffe hinausgehen würden, die Teheran bei seinen beiden vorherigen Operationen durchgeführt hat.

Der stellvertretende IRGC-Kommandeur Ali Fadavi sagte in einer von den iranischen Staatsmedien veröffentlichten Erklärung:

„Wenn die Besatzer einen solchen Fehler machen [den Iran anzugreifen], werden wir alle ihre Energiequellen, Anlagen und alle Raffinerien und Gasfelder angreifen.“

Dass der Iran nach Nasrallahs Ermordung den Einsatz dramatisch erhöht hat, zeigt, wie entschlossen er ist, zu zeigen, dass dieser Rückschlag die Achse des Widerstands nicht schwächen wird. Vielleicht noch wichtiger ist, dass diese jüngsten Entwicklungen die besondere Beziehung zwischen der Islamischen Republik und der Hisbollah widerspiegeln.

Dies spiegelt sich in der Tatsache wider, dass Khameneis Rede die erste öffentliche Ansprache des obersten Führers des Iran vor einer großen Menschenmenge war, seit Qassem Soleimani, der Kommandeur der Quds-Brigaden der iranischen Revolutionsgarde, durch die USA Anfang 2020 ermordet wurde. Dies unterstreicht den besonderen Status Nasrallahs im gesamten Iran und auch auf persönlicher Ebene bei Khamenei.

Ein bedeutender Teil der Rede des Obersten Führers richtete sich jedoch nicht an die Menschenmengen, die sich physisch zu dieser ungewöhnlichen Rede versammelt hatten, sondern vielmehr an die regionalen und internationalen Unterstützer der Achse des Widerstands außerhalb des Iran.

Khamenei widmete die Hälfte seiner Rede der muslimischen Welt und nannte dabei insbesondere den Libanon und Palästina. Im auf Arabisch gehaltenen Teil seiner Rede war jedoch der Libanon am prominentesten vertreten. Dieser sprachliche Wandel war bemerkenswert, denn er war das erste Mal seit dem „Arabischen Frühling“ vor einem Jahrzehnt, dass der oberste Führer des Iran öffentlich auf Arabisch sprach.

Khamenei forderte die Anhänger des Widerstands auf, nicht zu verzweifeln, und wandte sich dabei nicht nur an die Hisbollah, sondern auch an deren engen und mächtigen Verbündeten im Inland, die Amal-Bewegung, deren Anführer der langjährige libanesische Parlamentspräsident Nabih Berri ist. Er richtete seine beruhigende Botschaft auch speziell an die jüngere Generation, die er als seine „Kinder“ bezeichnete und mit denen er die Hoffnung verbindet, die Achse des Widerstands zu erhalten und möglicherweise zu stärken.

Khameneis Bemerkungen dienten dazu, die Vorstellung einer besonderen Beziehung zwischen dem Iran und der Hisbollah zu unterstreichen, wiesen aber auch auf die historische Beziehung zwischen der Islamischen Republik und dem Libanon als Ganzes hin:

„Es ist unsere Pflicht und die Verantwortung aller Muslime, unsere Schuld gegenüber dem verwundeten und blutigen Libanon zu begleichen.“

Ein weiteres Zeichen für den besonderen Status dieser Beziehungen ist der überraschende Besuch des iranischen Außenministers Abbas Araghchi am Freitag in Beirut.

Der Status der Hisbollah und damit auch des Libanon als besonderer Verbündeter Irans verdankt sich größtenteils der integralen Rolle, die der libanesische Widerstand innerhalb der Achse des Widerstands spielt. Ein Beispiel hierfür ist die Rolle der Hisbollah in Ländern wie Syrien und Irak, wo die libanesische Bewegung Teherans wichtigster Partner im Kampf gegen extremistische Takfiri-Gruppen wie ISIS und Al-Nusra war.

Wichtig ist, dass die Auseinandersetzungen, die seit 2011 in Syrien stattfinden, auch als Teil des andauernden Konflikts der Achsenmächte mit Israel gesehen werden können. Hochrangige israelische Politiker machten damals keinen Hehl aus ihrem Wunsch, den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad an die Extremisten abgeben zu sehen, und Israel leistete einigen dieser Gruppen, die gegen die syrische Regierung kämpften, heimliche Hilfe.

Die besondere Beziehung zwischen dem Iran und der libanesischen Hisbollah stellt Washington vor ein Dilemma. Zwar hat das Weiße Haus öffentlich erklärt, dass es einen größeren regionalen Krieg ablehnt und nicht bereit ist, an einem solchen teilzunehmen, doch kann es sich nicht mehr darauf verlassen, dass Irans Zurückhaltung dieses Szenario verhindern wird. Denn nach der jüngsten beispiellosen israelischen Eskalation an der libanesischen Front steht für Teheran einfach zu viel auf dem Spiel.

Die Raketenangriffe des Iran am 1. Oktober haben gezeigt, dass die Führung Teherans nicht bereit ist, auf die besondere Beziehung zwischen dem Iran und der Hisbollah zu verzichten, koste es, was es wolle. Es bleibt abzuwarten, wie weit die Vereinigten Staaten bereit sind, in ihrer eigenen besonderen Beziehung zu Israel zu gehen.