Ein faustischer Pakt mit der Macht der Konzerne: Von Monsanto bis Bayer – das Schlimmste aus beiden Welten

Von Colin Todhunter

Die Umweltschützerin und Aktivistin Rosemary Mason hat in einer jahrzehntelangen Reihe von prägnanten Berichten unermüdlich die heimtückischen Auswirkungen von Agrochemikalien auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt aufgedeckt. Viele dieser Berichte haben die Form von vernichtenden offenen Briefen an Unternehmen, Aufsichtsbehörden und Beamte im Vereinigten Königreich und in der EU angenommen.

Mason hat nie ein Blatt vor den Mund genommen, wenn es darum ging, die Agrochemie-Riesen zu verurteilen. Nach der Übernahme von Monsanto durch Bayer im Jahr 2018 richtete sie ihren Fokus verstärkt auf Bayer und nahm die beunruhigende Geschichte und die Handlungen des Unternehmens unter die Lupe, nicht zuletzt während eines der dunkelsten Kapitel der Menschheit: Nazi-Deutschland.

Die Mittäterschaft von Bayer als Teil von IG Farben, einem Chemie- und Pharmakonzern, der für seine Beteiligung an Kriegsverbrechen berüchtigt ist, ist gut dokumentiert. Das Unternehmen entstand 1925 aus dem Zusammenschluss von sechs Chemieunternehmen: Agfa, BASF, Bayer, Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Hoechst und Weiler-ter-Meer.

Bayer war nicht nur Beobachter, sondern aktiver Teilnehmer an abscheulichen medizinischen Experimenten, die an KZ-Insassen durchgeführt wurden. Bei diesen Experimenten wurden Medikamente an unfreiwilligen Probanden getestet, auch in Auschwitz, wo Gefangene absichtlich mit Krankheiten infiziert wurden, um die Pharmazeutika von Bayer zu bewerten.

Während des Ersten Weltkriegs war Bayer an der Entwicklung chemischer Waffen beteiligt, darunter Chlor und Senfgas. Als Teil der IG Farben trug Bayer später zur Entwicklung von Nervenkampfstoffen wie Tabun, Sarin und Soman bei. Nach dem Krieg wandte Bayer diese chemischen Entwicklungen für die Herstellung von Pestiziden wie Parathion an, die neurotoxisch sind.

Darüber hinaus war IG Farben an der Produktion von Zyklon B beteiligt, dem Gas, das in Konzentrationslagern eingesetzt wurde. Führungskräfte von IG Farben wurden wegen ihrer Beteiligung an Kriegsverbrechen in den Nürnberger Prozessen verurteilt

Die Unternehmensführung von Bayer war sich dieser Gräueltaten voll und ganz bewusst, entschied sich jedoch dafür, Profit über Ethik zu stellen, und profitierte von der Zwangsarbeit der KZ-Insassen, um wichtige Chemikalien für die Kriegsmaschinerie der Nazis herzustellen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg sahen sich Bayer und andere Unternehmen der IG Farben nur minimalen Konsequenzen für ihre Handlungen gegenüber. Einige Führungskräfte wurden zwar vor Gericht gestellt, erhielten jedoch geringe Strafen oder wurden vorzeitig entlassen, sodass sie wieder Machtpositionen in ihren Unternehmen einnehmen konnten.

Für Bayer war mit dem Ende des Krieges noch nicht Schluss. Die Website Powerbase bietet eine sehr lange Liste der unternehmerischen Verfehlungen von Bayer seit 1945, darunter Vorwürfe wegen Mobbing im Unternehmen, monopolistische Praktiken, Unterdrückung wissenschaftlicher Informationen, Bestechung, Vergiftungen, irreführende Werbung und Missbrauch von Arbeitnehmern.

In jüngerer Zeit hat Bayer durch die Übernahme von Monsanto ein Erbe der Täuschung angetreten. Beide Unternehmen wurden beschuldigt, die mit Glyphosat, dem Wirkstoff in Roundup und dem weltweit am häufigsten verwendeten landwirtschaftlichen Herbizid, verbundenen Gesundheitsrisiken verschwiegen zu haben. Interne Dokumente belegen eine konzertierte Aktion, um die Karzinogenität von Glyphosat herunterzuspielen, während substanzielle Beweise für die Gefahren für die menschliche Gesundheit ignoriert wurden.

In ihren zahlreichen Berichten hat Mason aufgezeigt, wie Bayer die regulatorischen Prozesse zur Sicherung von Produktzulassungen gestaltete, wissenschaftliche Studien und regulatorische Entscheidungen beeinflusste und gleichzeitig gegenteilige Beweise unterdrückte. Die Umweltzerstörung durch die Pestizide von Bayer ist alarmierend: Mason führt einen erheblichen Rückgang der Biodiversität und vergiftete Ökosysteme als direkte Folgen ihres weit verbreiteten Einsatzes an.

Darüber hinaus können steigende Krebsraten in Gemeinden, die den Produkten von Bayer ausgesetzt sind, nicht ignoriert werden, insbesondere die zunehmenden Fälle von Non-Hodgkin-Lymphomen, die mit dem Einsatz von Glyphosat in Gebieten in Verbindung gebracht werden, die stark mit diesen Chemikalien behandelt wurden.

Rosemary Mason steht mit ihrer Verurteilung von Bayer nicht allein. So hat beispielsweise die Journalistin Carey Gillam in ihrem Buch Whitewash: The Story of a Weed Killer, Cancer, and the Corruption of Science (Whitewash: Die Geschichte eines Unkrautvernichtungsmittels, von Krebs und der Korruption der Wissenschaft) ausführlich über die Praktiken von Bayer-Monsanto geschrieben, insbesondere in Bezug auf Glyphosat und seine gesundheitlichen Auswirkungen.

Gillam sagt:

„Der Sammelklage gegen US-Unternehmen wurde 2015 angestrengt, nachdem die Internationale Agentur für Krebsforschung Glyphosat als wahrscheinlich krebserregend für den Menschen eingestuft hatte. Interne Monsanto-Dokumente aus den vergangenen Jahrzehnten zeigen, dass das Unternehmen über wissenschaftliche Forschungsergebnisse informiert war, die einen Zusammenhang zwischen seinem Unkrautvernichtungsmittel und Krebs herstellten. Anstatt die Verbraucher zu warnen, arbeitete das Unternehmen jedoch daran, die Informationen zu unterdrücken und die wissenschaftliche Literatur zu manipulieren.“

Hitlisten und Lobbyarbeit

Gillam hat gezeigt, dass Monsanto im Laufe der Jahre eine betrügerische Verteidigung seines gesundheits- und umweltschädlichen Produkts Roundup und seiner gentechnisch veränderten (GV) Pflanzen aufgebaut und giftige Verleumdungskampagnen gegen jeden – Wissenschaftler oder Aktivisten – inszeniert hat, der seine Interessen bedroht hat.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht überraschend, dass eine in den USA ansässige PR-Firma eine Beobachtungsliste erstellt hat, in der Aktivisten, Wissenschaftler und Journalisten aufgeführt sind, die den Einsatz von Pestiziden und gentechnisch veränderten Organismen (GVO) kritisieren, wie kürzlich in Dokumenten enthüllt wurde, die von der investigativen Nachrichtenredaktion Lighthouse Reports beschafft wurden.

Als Ergebnis einer einjährigen Untersuchung argumentiert Lighthouse Reports, dass diese Operation darauf abzielt, Pestizidkritiker, Umweltwissenschaftler oder Aktivisten als wissenschaftsfeindliche „Protestindustrie“ darzustellen, und dafür Gelder der US-Regierung verwendet wurden.

Die Beobachtungsliste ist das geistige Kind von Jay Byrne, einem ehemaligen Kommunikationsmanager bei Monsanto, und seiner Reputationsmanagementfirma v-Fluence. Sie enthält Profile (einschließlich persönlicher Informationen) von Hunderten von Wissenschaftlern, Aktivisten und Autoren. Diese Profile wurden in einem privaten sozialen Netzwerk veröffentlicht, das 1.000 Personen, darunter das Who’s who der agrochemischen Industrie sowie Regierungsbeamte aus mehreren Ländern, privilegierten Zugang gewährt.

Die US-Regierung finanzierte v-Fluence im Rahmen ihres Programms zur Förderung von GVO in Afrika und Asien, einschließlich der „verstärkten Überwachung“ von Kritikern „moderner landwirtschaftlicher Ansätze“ – und zum Aufbau des Netzwerks.

Abgesehen von Beobachtungs- und Abschusslisten investieren die Agrochemie-Riesen zur Förderung ihrer Interessen enorme Ressourcen in Lobbyarbeit, die darauf abzielt, Narrative zu formen, zu täuschen und zu zwingen, anstatt sich mit echten Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Gesundheit und der Umwelt auseinanderzusetzen.

Die Forschungs- und Kampagnengruppe Corporate Europe Observatory (CEO) hat sich kürzlich eingehend mit Bayers beunruhigender „Giftspur“ der Lobbyarbeit befasst, während das Unternehmen versucht, seinen riesigen Anteil am Saatgut- und Pestizidmarkt zu halten, regulatorische Herausforderungen für seine giftigen Produkte abzuwehren, die gesetzliche Haftung zu begrenzen und politischen Einfluss auszuüben.

Im Bericht des CEO „Bayers giftige Spuren: Marktmacht, Monopole und die globale Lobbyarbeit eines Agrochemie-Riesen“ wird festgestellt, dass Bayer im Jahr 2023 zwischen 7 und 8 Millionen Euro für EU-Lobbyarbeit ausgegeben hat. Dies ist die größte Summe, die je von einem einzelnen Chemieunternehmen angegeben wurde, und der höchste Betrag, den Bayer jemals für EU-Lobbyarbeit ausgegeben hat.

Laut CEO besteht die derzeitige oberste Priorität von Bayer im Bereich Lobbying in Europa darin, die ursprünglichen Ziele des Europäischen Green Deal zu vereiteln und zu verhindern, dass die fest etablierten Interessen des Unternehmens (Chemikalien und Pestizide) angetastet werden. Eines der zentralen Ziele dieses Abkommens ist es, den Einsatz und das Risiko chemischer Pestizide bis 2030 durch die EU-Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ um 50 % zu reduzieren. Dieses Ziel zielt darauf ab, sowohl Umwelt- als auch Gesundheitsbedenken im Zusammenhang mit dem Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft anzugehen.

Auch die Lobbyausgaben von Bayer in den USA sind in den letzten Jahren erheblich gestiegen. Allein im Jahr 2023 wurden 7,5 Millionen US-Dollar ausgegeben, von denen ein Teil darauf abzielt, Gesetzesänderungen zu erwirken, um weitere Rechtsstreitigkeiten und höhere Entschädigungszahlungen an Menschen zu verhindern, die aufgrund von Glyphosatbelastung an Krankheiten leiden. Berichten zufolge hat das Unternehmen bisher etwa 11 Milliarden US-Dollar für die Beilegung von fast 100.000 Klagen gezahlt, die auf Behauptungen zurückgehen, Roundup verursache Krebs, insbesondere Non-Hodgkin-Lymphome.

Der CEO erklärt:

„Bayers Lobbytaktiken beeinflussen weiterhin die öffentliche Politik und höhlen damit die Demokratie aus. Durch das wirtschaftliche Gewicht des Unternehmens und seine umfangreichen Investitionen in vielen Teilen der Welt ist eine perverse Symbiose zwischen Unternehmenslobbygruppen und Entscheidungsträgern entstanden, die dazu führt, dass wichtige Entscheidungen stets zugunsten der Industriegewinne und nicht im öffentlichen Interesse getroffen werden.“

Es kommt zu dem Schluss, dass:

„Auf der ganzen Welt arbeitet Bayer nicht im öffentlichen Interesse, sondern versucht vielmehr, die öffentliche Politik für seine privaten Interessen und die Dividenden seiner Aktionäre zu nutzen, während es die Auswirkungen seiner Aktivitäten auf die öffentliche Gesundheit und die Umwelt ignoriert.“

Sei vorsichtig, was du dir wünschst

Warum sollte eine Regierung also einen Deal mit dem Teufel machen wollen?

Genau das scheint die indische Regierung getan zu haben, als sie im September 2023 eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) mit Bayer unterzeichnete. Bayer unterzeichnete die Absichtserklärung mit dem Indian Council for Agricultural Research (ICAR), der für die Koordinierung der landwirtschaftlichen Ausbildung und Forschung in Indien zuständig ist.

Im Juli 2024 unterzeichneten Hunderte von Wissenschaftlern, führenden Persönlichkeiten aus der Landwirtschaft, Landwirten und einfachen Bürgern einen Brief und schickten ihn an Himanshu Pathak, den Generaldirektor des ICAR.

Darin hieß es:

„Bayer ist ein Unternehmen, das für seine menschen- und naturfeindlichen Geschäftsprodukte und -praktiken berüchtigt ist, und zwar sowohl vor als auch nach der Übernahme von Monsanto. Seine tödlichen Gifte haben die grundlegenden Menschenrechte von Menschen auf der ganzen Welt verletzt, und es ist ein Unternehmen, das immer den Profit über die Menschen und den Planeten gestellt hat.“

Bayers Ziel scheint in erster Linie darin zu bestehen, die umfangreiche Infrastruktur und die Netzwerke des ICAR zu nutzen, um seine eigenen kommerziellen Pläne zu verfolgen, darunter die Steigerung des Verkaufs toxischer firmeneigener Produkte und die Einführung gentechnisch veränderter Nahrungspflanzen in Indien. Diese Pflanzen wären auf die Agrarchemikalien von Bayer angewiesen.

Es werden alle erforderlichen Mittel eingesetzt, um gentechnisch veränderte Nahrungspflanzen auf Indiens Feldern anzubauen, wie in Aruna Rodrigues aufschlussreichem Online-Artikel „Waltzing with Bayer Makes The Indian Council of Agricultural Research Blind: India Ditches Mandate to Farmers and Uses Mutagenesis to Drive Toxic HT Crops Into India“ (Walzer mit Bayer macht den indischen Rat für Agrarforschung blind: Indien hebt das Verbot für Landwirte auf und nutzt Mutagenese, um giftige HT-Pflanzen in Indien einzuführen) erläutert wird.

In diesem Artikel wird erklärt, dass mutagenetische Techniken eingesetzt werden, um bestehende GVO-Zulassungsverfahren zu umgehen, obwohl der Oberste Gerichtshof die Regierung kürzlich angewiesen hat, einen nationalen politischen Rahmen für gentechnisch veränderte Pflanzen auf der Grundlage eines demokratischen Konsultationsprozesses zu formulieren.

Der Vorsitzende der Telangana State Seed Development Corporation, S. Anvesh Reddy, erklärte kürzlich, dass die Landwirte eine Politik der biologischen Sicherheit und keine Förderpolitik für gentechnisch veränderte Pflanzen wollen.

Sie laufen jedoch Gefahr, dass sie Letzteres bekommen. Die bekannte Aktivistin Kavitha Kuruganti hat davor gewarnt, dass das Landwirtschaftsministerium die vom Obersten Gerichtshof empfohlenen demokratischen Konsultationsprozesse umgehen könnte. Es hat bereits eine Gruppe von „Experten“ ernannt, die den Entwurf der Richtlinie erarbeiten sollen, und Informationen darüber werden geheim gehalten.

Auf X (ehemals Twitter) sagt der Agrarpolitikexperte Devinder Sharma:

„Wie kann eine Richtlinie für gentechnisch veränderte Pflanzen formuliert werden, wenn es noch keinen Konsens über die Notwendigkeit dieser Pflanzen gibt? Trotz massiver Lobbyarbeit der Industrie lehnen die meisten Länder sie ab.“

Wie kann das sein?

Wenden wir uns Aruna Rodrigues zu:

„Unsere Regulierungsbehörden wurden von der Biotech- und Agrarindustrie übernommen … Es ist atemberaubend; alle Heuchelei ist verschwunden. Wir haben ein Krebsgeschwür, das vertikal und horizontal in der gesamten Regulierungsbehörde metastasiert.“

Der Bedarf an gentechnisch veränderten Nutzpflanzen basiert auf einer unvernünftigen Logik und wird im Allgemeinen weder von Landwirten noch von der Öffentlichkeit gewünscht (siehe den Online-Artikel „Challenging the Flawed Premise Behind Pushing GMOs into Indian Agriculture“ (Die fehlerhafte Prämisse hinter der Einführung von GVO in der indischen Landwirtschaft in Frage stellen)). Darüber hinaus sollte das Scheitern von Bt-Baumwolle in Indien, der einzigen offiziell zugelassenen gentechnisch veränderten Nutzpflanze des Landes (siehe „The Failure of GMO Cotton In India“ (Das Scheitern von GVO-Baumwolle in Indien) auf resilience.org), als Warnung dienen.

In der Zwischenzeit haben sich die führenden Vertreter der Landwirte aus 18 indischen Bundesstaaten entschlossen, sich gegen gentechnisch veränderte Pflanzen einzusetzen. Sie sagen, dass GVO in der Landwirtschaft schädlich für die Gesundheit von Mensch und Tier, die Umwelt, den Lebensunterhalt der Landwirte und den Handel sind und auf falschen Versprechungen basieren.