Biden treibt Israel in einen größeren Krieg

Nachdem Israel von rund 200 iranischen Raketen getroffen wurde, hat es bisher nicht gewagt, auf den Einschlag zu reagieren. Stattdessen hat es neue Luftangriffe auf das Zentrum von Beirut und das südliche Gebiet Dahiyeh (was einfach Vorort bedeutet) mit seiner überwiegend schiitischen Bevölkerung gestartet.

Israel scheint vergessen zu haben, was Angriffe auf Dahiyeh bedeuten:

Die Hisbollah behauptet, sie habe eine neue Abschreckungsgleichung aufgestellt: Ein israelischer Angriff auf das al-Dahieh-Viertel in Beirut werde mit einem Vergeltungsschlag auf Tel Aviv beantwortet.

…

Nach Angaben der Hisbollah besteht die von Hassan Nasrallah aufgestellte neue Gleichung darin, dass jeder Angriff auf Tel Aviv die Antwort auf israelische Aktionen im al-Dahieh-Viertel in Beirut sein wird.

Die neue Führung der Hisbollah wird sich sicherlich weiterhin an ihre bisherige Doktrin halten.

Dass die Hisbollah durch die israelischen Angriffe auf ihre Führung nicht geschwächt wurde, zeigten die gestrigen Vorstöße der israelischen Armee in den Südlibanon. Ihre Spezialeinheiten gerieten sofort in einen Hinterhalt der Hisbollah. Acht israelische Soldaten wurden getötet, und viele weitere wurden verwundet. Heute wurden weitere Opfer gemeldet.

Israel steht nun vor der Versuchung, einen großen Krieg mit dem Iran zu riskieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein solcher Krieg zu etwas anderem als einem totalen Krieg im Nahen Osten, einem raschen Anstieg der Ölpreise und einem schweren Schlag für die Chancen der Demokraten im laufenden Wahlkampf führen würde, ist gering.Der Iran, dessen ballistische Raketen problemlos die israelische Luftabwehr durchdringen könnten, hat mit einem umfassenden Angriff auf die israelische Infrastruktur – einschließlich Strom- und Gasanlagen sowie Häfen – gedroht, falls Israel versuchen sollte, sich am Iran zu rächen.

Die US-Medien verbreiten weiterhin den Mythos, dass die Regierung Biden versucht, Israel zurückzuhalten. So titelte unter anderem die Washington Post:

Biden bemüht sich um eine Begrenzung des Konflikts, während der Nahe Osten einem totalen Krieg näher kommt

Der Artikel räumt jedoch ein, dass es einige Ansichten gibt, die dieser Überschrift widersprechen.

Amerikanische Beamte geben an, dass sie Israel zu einer angemessenen Reaktion ermutigen, während US-Verbündete in Europa besorgt sind, dass Washington nicht genügend Druck auf die Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu ausübt. Ein europäischer Beamter, der anonym bleiben wollte, sagte: „Nach unserem Verständnis halten die Amerikaner sie nicht zurück.“

Weiter unten wird das eigentliche Problem deutlich:

Biden war nicht bereit, die wichtigste Hebelwirkung der USA – die Konditionierung oder Aussetzung der Militärhilfe für Israel – einzusetzen, um die Kriegsdynamik zu beeinflussen, da Israel wiederholt die Ratschläge und Empfehlungen der USA ignoriert hat.

Biden hat zu keinem Zeitpunkt versucht, Israels Fähigkeit, militärische Angriffe gegen seine Nachbarn zu begrenzen. Eine Schlagzeile der Times of Israel verdeutlicht dies:

Biden: USA sind dagegen, dass Israel iranische Atomanlagen angreift, Antwort sollte „verhältnismäßig“ sein

In einem Gespräch mit Reportern in Washington forderte Biden Israel auf, „verhältnismäßig“ auf den Angriff zu reagieren. Auf die Frage, ob er einen Angriff auf iranische Atomanlagen befürworte, antwortete Biden: „The answer is no.“

Yves bei Naked Capitalism stellt das richtig fest:

Bidens Israel-Politik hat uns an den Rand eines Krieges gegen den Iran geführt

Yves zeigt, dass dem israelischen Angriff auf Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah ein Verrat der USA vorausging:

Wir erfahren jetzt, dass Nasrallah dem Waffenstillstand kurz vor seiner Ermordung zugestimmt hatte und Israel und die USA bestätigend doppelzüngig waren, als ob das eine Überraschung wäre. Antiwar fasst ein CNN-Interview mit dem libanesischen Außenminister zusammen:

Der libanesische Außenminister Abdallah Bou Habib hat erklärt, dass Hisbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah einem von den USA und Frankreich vorgeschlagenen 21-tägigen Waffenstillstand mit Israel zugestimmt hat, kurz bevor Israel ihn tötete.

Habib sagte, die USA und Frankreich hätten dem Libanon mitgeteilt, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu dem Waffenstillstandsvorschlag ebenfalls zugestimmt habe.

„Sie haben uns gesagt, dass Herr Netanjahu dem zugestimmt hat, und so haben wir auch die Zustimmung der Hisbollah dazu bekommen. Und Sie wissen, was seitdem passiert ist“, sagte Habib der CNN-Moderatorin Christiane Amanpour.

Ich würde darauf wetten, dass die Falschdarstellung auf das Konto der USA geht, um sich die Zustimmung der Hisbollah zu sichern und dann zu hoffen, dass sie diese nutzen können, um Israel zu einer kurzen Pause zu drängen, die es als solche bezeichnen würde. Es sei daran erinnert, dass die USA Waffenstillstandsvorschläge als von Israel stammend präsentiert haben und später zugaben, dass sie von Biden stammten.

Es war diese Waffenstillstandslüge der Biden-Administration, die den israelischen Schlag ermöglichte, der dann den gemäßigten iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian zu einem Kurswechsel veranlasste. Wie ich bereits gestern bemerkt habe<:

Pezeshkian merkte bitter an, dass der Befehl des israelischen Premierministers Natanyahoo, Nasrallah zu töten, von New York aus erteilt wurde:

Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian sagt, die internationale Gemeinschaft werde nicht vergessen, dass der Befehl für Israels Terrorakt zur Ermordung des Generalsekretärs der libanesischen Widerstandsbewegung Hisbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, aus New York kam.

…

In einer Beileidsbekundung am Samstag sagte Pezeshkian, die Vereinigten Staaten könnten sich nicht von der Komplizenschaft mit den Zionisten bei dem Terroranschlag auf den Hisbollah-Chef freisprechen.

Die Ermordung Nasrallahs zeige, dass die Politik der Mäßigung von Pezeshkian gescheitert sei.

Nach seiner Rückkehr nach Teheran hatte sich Pezeshkians Tonfall geändert: ….

In einem zweiten Punkt legt Yves Beweise dafür vor, dass der iranische Angriff auf Israel erhebliche Schäden verursacht und wahrscheinlich erhebliche Teile der israelischen F-35-Kampftruppen außer Gefecht gesetzt hat.

Dann zitiert sie einen Artikel von Code Pink, der zu dem Schluss kommt:

Biden war in dieser Krise überfordert und verließ sich auf politische Instinkte aus einer Zeit, als hartes Durchgreifen und blinde Unterstützung Israels politisch sichere Positionen für amerikanische Politiker waren. Außenminister Antony Blinken ist über den Nationalen Sicherheitsrat und als Mitarbeiter des Senats, nicht als Diplomat, an die Macht gekommen und hat sich in Bidens Fußstapfen in eine Führungsposition begeben, in der er genauso überfordert ist wie sein Chef.

In der Zwischenzeit warnen pro-iranische Milizen im Irak davor, dass sie US-Stützpunkte im Irak und in der Region ins Visier nehmen werden, wenn sich die USA an den Angriffen auf den Iran beteiligen.

Wir steuern also auf einen katastrophalen Krieg mit dem Iran zu, ohne dass die USA eine diplomatische Führungsrolle übernehmen und nur Trump und Harris in den Startlöchern stehen. Wie Trita Parsi in Responsible Statecraft schrieb: „Wenn sich US-Soldaten in einem sich ausweitenden iranisch-israelischen Konflikt in der Schusslinie wiederfinden, wird dies eine direkte Folge des Versagens dieser Regierung sein, den Einfluss der USA zu nutzen, um Amerikas wichtigstes Sicherheitsinteresse hier zu verfolgen – die Vermeidung eines Krieges.“

Die USA haben im Nahen Osten viele unvertretbare Vorteile. Ihre Truppen im Irak und in Syrien sind nur wenige und in prekären Positionen. Ihre Stützpunkte in den Golfstaaten haben keine Verteidigung gegen Angriffe aus dem Iran und ihren Nabelstreitkräften im Nahen Osten fehlt die Fähigkeit, die Flotte aufzutanken.

Sollte Israel erlaubt werden, den Iran anzugreifen, ist die Sicherheit aller US-Streitkräfte im Nahen Osten, die Energieinfrastruktur der gesamten Region und die weltweite Ölversorgung in Gefahr, zerstört zu werden.

Es ist höchste Zeit, dass jemand das Weiße Haus auf diese Tatsachen aufmerksam macht.