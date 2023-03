Die von Prof. Bhakdi vereinten „Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie“ (MWGFD) lassen den Verantwortlichen für die genbasierten „Impfstoffe“ und die politische Durchsetzung der Massen-Injektionen keine Ruhe. Auf einem am 28.2.2023 veranstaltetem 7-stündigen Online-Symposion hatten sich 22 Experten aus medizinischer und juristischer Perspektive der Frage angenommen, was die Covid-„Impfstoffe“ so gefährlich macht und wie sich das wohl größte Pharma-Verbrechen der Menschheitsgeschichte stoppen und aufarbeiten lässt. Am 15. März 2023 fand nun in München eine Pressekonferenz statt, in der wesentliche Ergebnisse vorgestellt wurden. Nachfolgend ein Bericht von „Report 24“ (hl):



Ein Bericht von Edith Brötzner (Report 24)

Spätestens seit der Pressekonferenz der MWGFD (Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V.) „Genbasierte „Impfstoffe“ – das Pharmaverbrechen des Jahrhunderts? Die Fakten liegen auf dem Tisch!“, am 15. März 2023 in München, muss man sich ernsthaft die Frage stellen: Sind wir von allen guten Geistern