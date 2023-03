2023 – Die Welt im Würgegriff des globalen Wetterterrors

Frontalangriff auf Mensch und Biosphäre durch einen „Klimawandel“, den es nicht gibt.

Der Wetterkrieg als Schlüssel zum Great Reset.

So langsam sollte jetzt auch der Letzte begreifen, dass die Welt, die Politik, die Wirtschaft, die Gesellschaft und ihre Gesundheit, die Energieversorgung, die Nahrungsmittelversorgung, das Banken- bzw. Geldwesen und natürlich „das Wetter“ vollkommen aus dem Ruder laufen. Und bestenfalls auch, dass dies kein Zufall ist.

Der „Sturm“, in dem sich die Zivilisation gegenwärtig (und schon länger) befindet, bläst durch jede noch so kleine Ritze unseres Daseins und hinterlässt immer deutlicher sichtbare und irreversible Schäden. Nicht nur auf der materiellen Ebene fallen die Leuchttürme und Pfeiler unserer Gesellschaft, der alten Normalität und einstigen Stabilität. Einem Alles durchdringenden Orkan gleich rauscht er selbst durch uns, unser materielles Dasein, unsere Gefühle, Empfindungen und die Psychen derer, die nicht wissen, wissen wollen oder erkennen können, was oder wer für diesen „Sturm“ verantwortlich ist und was ihm folgen soll, wenn er vorüber ist. Was er bezweckt.

So mancher wird das Wort Sturm mit dem assoziieren, was andere affektiv mit