Das chinesische Dokument, „Die US-Hegemonie und ihre Gefahren“, 20. Februar 2023

Paul Craig Roberts

Sowohl Russland als auch China haben öffentlich eingeräumt, dass Washington in seinem Streben nach US-Hegemonie das Völkerrecht missachtet, militärische und finanzielle Aggressionen begeht und sich in die inneren Angelegenheiten anderer Länder einmischt. Dennoch haben Russland und China noch immer keinen gegenseitigen Verteidigungsvertrag angekündigt oder irgendwelche Anstrengungen unternommen, um andere bedrohte Länder wie den Iran in ein Bündnis einzubeziehen. Indem sie nicht zur Selbstverteidigung gehandelt haben, haben sich beide Länder angreifbar gemacht und damit ein aggressiveres Verhalten Washingtons gefördert, das zu einem Atomkrieg führt.

Das offizielle chinesische Dokument, das vom chinesischen Außenministerium veröffentlicht wurde, ist essenziell. Es erklärt:

„Seitdem die Vereinigten Staaten nach den beiden Weltkriegen und dem Kalten Krieg zum mächtigsten Land der Welt geworden sind, haben sie sich immer dreister in die inneren Angelegenheiten anderer Länder eingemischt, Hegemonie angestrebt, aufrechterhalten und missbraucht, Subversion und Infiltration vorangetrieben und mutwillig Kriege geführt, die der internationalen Gemeinschaft Schaden zufügen.

„Sie hat das Konzept der nationalen Sicherheit überstrapaziert, Exportkontrollen missbraucht und anderen Ländern einseitige Sanktionen aufgezwungen. Sie sind selektiv mit internationalem Recht und internationalen Regeln umgegangen, haben sie nach eigenem Gutdünken genutzt oder verworfen und versucht, im Namen der Aufrechterhaltung einer „regelbasierten internationalen Ordnung“ Regeln durchzusetzen, die ihren eigenen Interessen dienen.

„Die Vereinigten Staaten haben sich mit ihrer Macht über die Wahrheit hinweggesetzt und das Recht mit Füßen getreten, um ihren eigenen Interessen zu dienen. Diese einseitigen, egoistischen und regressiven hegemonialen Praktiken haben in der internationalen Gemeinschaft wachsende, heftige Kritik und Widerstand hervorgerufen.“

Die Chinesen irren sich darin, dass die USA das mächtigste Land ist. Die Macht der USA beruht auf dem Dollar als Weltreservewährung, eine Rolle, die durch US-Sanktionen, die Länder von der Verwendung des Dollars abhalten, durch massive und wachsende Schulden, durch die Demoralisierung der US-Streitkräfte durch Anti-Weiß-Propaganda und Rassenprivilegien für Schwarze und sexuelle Privilegien für sexuell Perverse, durch ein unreguliertes, krisenanfälliges Finanzsystem und durch Identitätspolitik, die die nationale Einheit zerstört und den durch die US-Verfassung gewährten Schutz zerfetzt hat, zerstört wird.

Mao Zedong hatte vor Jahrzehnten recht, als er die USA als „Papiertiger“ bezeichnete. Es ist erstaunlich, dass sowohl Russland als auch China von einem Papiertiger so eingeschüchtert sind, dass sie Angst haben, in ihrem eigenen Interesse zu handeln und stattdessen eine Provokation nach der anderen hinnehmen.