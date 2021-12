Generalarzt von Florida fördert Nutrazeutische Mittel für COVID

Mercola.com

Dr. Joseph Ladapo wurde am 21. September 2021 von Gouverneur Ron DeSantis zum Generalarzt von Florida und zum Sekretär des Gesundheitsministeriums von Florida ernannt.

Ladapo hat nun eine landesweite öffentliche Bekanntmachung herausgegeben, in der er vernünftige Strategien zur COVID-Prävention unterstützt, wie z. B. die Optimierung von Vitamin D, Bewegung, nährstoffreiche Lebensmittel und die Stärkung des Immunsystems durch Nahrungsergänzungsmittel wie Vitamin C, Quercetin und Zink.

Florida Health weist sogar auf neue Behandlungsmethoden wie Fluvoxamin und inhalatives Budesonid hin. Wichtig ist, dass Florida Health jetzt feststellt, dass Ärzte ihr klinisches Urteilsvermögen nutzen sollten, wenn sie Behandlungsoptionen für die individuellen Gesundheitsbedürfnisse ihrer Patienten empfehlen. Dazu können auch neue Behandlungsoptionen gehören, die mit der entsprechenden Einwilligung des Patienten in Kenntnis der Sachlage eingesetzt werden, einschließlich des Off-Label-Gebrauchs oder als Teil einer klinischen Studie.

Obwohl ich in der von Experten begutachteten Fachzeitschrift Nutrients einen wissenschaftlichen Bericht über Vitamin D gegen COVID veröffentlicht habe, der in diesem Jahr der am zweithäufigsten heruntergeladene Artikel war, wurde ich von der US-amerikanischen Food and Drug Administration und der Federal Trade Commission verunglimpft und ins Visier genommen, weil ich über seine Vorteile berichtet habe

Die Beweise für Vitamin D gegen COVID-19 erfüllen die Hill’schen Kriterien für Kausalität in einem biologischen System, und Dutzende von Studien haben gezeigt, dass Vitamin D dazu beiträgt, alle mit COVID verbundenen Risiken zu verringern

Als Hoffnungsschimmer in einem scheinbar völlig kaputten medizinischen System hat Floridas neuer Generalarzt, Dr. Joseph Ladapo, eine landesweite öffentliche Bekanntmachung herausgegeben, in der er vernünftige COVID-Präventionsstrategien wie die Optimierung des Vitamin-D-Spiegels, körperliche Betätigung, nährstoffreiche Ernährung und die Stärkung des Immunsystems durch Nahrungsergänzungsmittel unterstützt.

Auf der Website HealthierYouFL.org werden die Bürger von Florida aufgefordert, mit ihrem Arzt darüber zu sprechen, wie bestimmte Nahrungsergänzungsmittel oder Lebensmittel, die Vitamine und Mineralien enthalten, Ihr Immunsystem stärken können, z. B. Zink, Vitamin D, Vitamin C und Quercetin“. Dies sind alles bekannte Nahrungsergänzungsmittel, die nachweislich einen positiven Einfluss auf das COVID-19-Risiko haben.

Der Chirurgische Generalarzt befürwortet auch den Einsatz von monoklonalen Antikörpern in akuten Fällen und zur Vorbeugung bei Hochrisikopatienten, die COVID-19 ausgesetzt waren. Verfügbare Behandlungsorte finden Sie auf FloridaHealthCOVID19.gov.

Ärzte sollten ihr klinisches Urteilsvermögen einsetzen, wenn sie Behandlungsoptionen für die individuellen Gesundheitsbedürfnisse ihrer Patienten empfehlen. Dies kann neue Behandlungsoptionen mit angemessener informierter Zustimmung des Patienten einschließen, einschließlich der Off-Label-Anwendung … ~ Gesundheitsministerium von Florida

Ärzte sollten ihr klinisches Urteilsvermögen einsetzen

Florida Health hebt sogar neue Behandlungsmethoden wie Fluvoxamin und inhalatives Budesonid hervor. Wichtig ist, dass Florida Health jetzt Folgendes feststellt:

Ärzte sollten ihr klinisches Urteilsvermögen einsetzen, wenn sie Behandlungsoptionen für die individuellen Gesundheitsbedürfnisse ihrer Patienten empfehlen. Dazu können auch neue Behandlungsoptionen gehören, wenn der Patient seine Zustimmung erteilt hat, einschließlich der Anwendung außerhalb des zugelassenen Bereichs oder im Rahmen einer klinischen Studie.

Niemand könnte darüber glücklicher sein als ich. Ich fordere seit den ersten Tagen der Pandemie Vitamin-D-Empfehlungen – idealerweise landesweit, aber landesweit ist zumindest ein Anfang, zumal Florida der Sonnenstaat ist. Stattdessen wurde ich von der U.S. Food and Drug Administration (FDA) und den Mainstream-Medien verunglimpft und angegriffen, weil ich über die Vorteile von Vitamin D berichtet habe.

Die FDA erwähnte in ihrem Warnschreiben ausdrücklich Vitamin C, Vitamin D und Quercetin. Werden sie nun, da der Generalarzt von Florida zustimmt, auch von den Bundesbehörden gewarnt werden?

Ladapo wurde am 21. September 2021 von Gouverneur Ron DeSantis zum Generalarzt von Florida und zum Sekretär des Gesundheitsministeriums von Florida ernannt, und es ist erfrischend, endlich sinnvolle COVID-Richtlinien zu sehen. In seiner Dankesrede sagte Ladapo:

Ich fühle mich geehrt, von Gouverneur DeSantis als Floridas nächster Surgeon General ausgewählt worden zu sein. Wir müssen gesundheitspolitische Entscheidungen auf der Grundlage von Daten und nicht von Ängsten treffen … Ich habe die unterschiedlichen Ansätze der Gouverneure im ganzen Land beobachtet und war beeindruckt von der Führungsstärke und Entschlossenheit von Gouverneur DeSantis, sicherzustellen, dass die Einwohner Floridas alle Möglichkeiten haben, ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu erhalten und gleichzeitig ihre Freiheiten als Amerikaner zu bewahren.

Vitamin-D-Papiere führen die Liste der beliebtesten Studien des Jahres an

Am 31. Oktober 2020 veröffentlichte ich in der Zeitschrift Nutrients eine wissenschaftliche Übersichtsarbeit, die ich gemeinsam mit William Grant, Ph.D., und Dr. Carol Wagner verfasst habe, die beide dem GrassrootsHealth-Expertengremium für Vitamin D angehören.

Bis zum 31. Oktober 2021 war unser Artikel „Evidence Regarding Vitamin D and Risk of COVID-19 and Its Severity“ – den Sie kostenlos herunterladen und lesen können – die am zweithäufigsten heruntergeladene Studie dieser Zeitschrift in den letzten 12 Monaten. Sie war auch die Nummer 2 bei den Zitaten und die Nummer 4 bei den Aufrufen.

Die Studie mit den meisten Downloads im vergangenen Jahr und den meisten Aufrufen war eine andere Vitamin-D-Studie von Bhattoa et.al., in der festgestellt wurde, dass eine Vitamin-D-Supplementierung das Risiko von Influenza- und COVID-19-Infektionen und Todesfällen verringert. Die Co-Autoren meines Artikels, Grant und Baggerly, waren auch Co-Autoren dieses Artikels.

Eine dritte Vitamin-D-Studie von Annweiler et.al. belegte ebenfalls den ersten Platz bei den meistzitierten Studien der letzten 12 Monate. In dieser Studie wurde festgestellt, dass eine Vitamin-D-Supplementierung das Überleben von gebrechlichen älteren Menschen, die mit COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden, verbessert.

Vitamin D steht eindeutig im Mittelpunkt des Interesses vieler Menschen, und ich bin froh, dass auch der Generalarzt von Florida seine Bedeutung erkannt hat. Während die Mainstream-Medien und viele so genannte Gesundheitsbehörden immer noch an der lächerlichen Behauptung festhalten, es gäbe „keine wissenschaftliche Grundlage“ für die Empfehlung von Vitamin D bei COVID, ist das schlichtweg falsch.

Bereits Ende September 2020 zeigten Daten aus 14 Beobachtungsstudien – zusammengefasst in Tabelle 1 unseres Papiers -, dass die Vitamin-D-Blutspiegel umgekehrt mit dem Auftreten und/oder dem Schweregrad von COVID-19 korreliert sind. Viele Kritiker von Vitamin D werden behaupten, dass diese Zusammenhänge nicht kausal sind. Es gibt jedoch statistische Instrumente wie die Bradford-Hill-Kriterien, mit denen ein Kausalzusammenhang tatsächlich nachgewiesen werden kann, wenn diese Zusammenhänge stark genug sind.

Bei den Bradford-Hill-Kriterien handelt es sich um eine Gruppe von neun Grundsätzen (d. h. Stärke des Zusammenhangs, Konsistenz der Beweise, Zeitlichkeit, biologischer Gradient, Plausibilität oder Wirkungsmechanismus und Kohärenz, wobei die Kohärenz noch experimentell überprüft werden muss), die bei der Erstellung epidemiologischer Beweise für einen kausalen Zusammenhang zwischen einer vermuteten Ursache und einer beobachteten Wirkung hilfreich sein können.

Es wurde in der Forschung im Bereich der öffentlichen Gesundheit weithin angewandt und hat ergeben, dass die Vitamin-D-Insuffizienz für COVID tatsächlich kausal ist.

Wie Vitamin D vor COVID schützt

Es ist wichtig zu wissen, dass Ihr Körper gut gerüstet ist, um mit so gut wie jeder Infektion fertig zu werden, vorausgesetzt, Ihr Immunsystem funktioniert einwandfrei, denn es ist die erste Verteidigungslinie Ihres Körpers. Vitamin-D-Rezeptoren finden sich in einer Vielzahl von Geweben und Zellen, darunter auch in Ihren Immunzellen. Das bedeutet, dass Vitamin D speziell für Ihre Immunfunktion eine wichtige Rolle spielt.

Fehlt Vitamin D, ist Ihr Immunsystem beeinträchtigt, was Sie wiederum anfälliger für Infektionen aller Art macht, auch für COVID-19. Wie in unserem Artikel erläutert, kann eine ausreichende Versorgung mit Vitamin D das Risiko für COVID-19 und andere Atemwegsinfektionen durch verschiedene Mechanismen verringern, unter anderem durch die folgenden:

Verringerung des Überlebens von Viren

Hemmung der Replikation von Viren12

Verringerung der Produktion entzündlicher Zytokine

Aufrechterhaltung der endothelialen Integrität (eine endotheliale Dysfunktion trägt zu Gefäßentzündungen und einer gestörten Blutgerinnung bei, zwei Kennzeichen einer schweren COVID-19)

Erhöhung der Konzentrationen des Angiotensin-konvertierenden Enzyms 2 (ACE2) – Angiotensin II ist ein natürliches Peptidhormon, das den Blutdruck durch Stimulierung von Aldosteron erhöht. ACE2 verbraucht normalerweise Angiotensin I und senkt dadurch die Konzentration von Angiotensin II. Bei der SARS-CoV-2-Infektion wird ACE2 jedoch herunterreguliert, was zu einer übermäßigen Anhäufung von Angiotensin II führt, was die Infektion verschlimmert.

Stärkung der allgemeinen Immunfunktion durch Modulation der angeborenen und adaptiven Immunreaktion

Verringerung der Atemnot13

Verbesserung der allgemeinen Lungenfunktion

Unterstützung der Produktion von Tensiden in der Lunge, die die Flüssigkeitsausscheidung fördern

Stärkung der T-Zellen-Immunität, die eine wichtige Rolle bei der körpereigenen Abwehr von viralen und bakteriellen Infektionen spielt. Wenn die Vitamin-D-Signalübertragung gestört ist, hat dies erhebliche Auswirkungen auf die Quantität, Qualität, Breite und Lokalisierung der CD8-T-Zellen-Immunität, was zu schwereren viralen und bakteriellen Infektionen führt.

Laut einer Veröffentlichung vom 11. Dezember 202016 scheint eine qualitativ hochwertige T-Zell-Antwort tatsächlich viel wichtiger zu sein als Antikörper, wenn es darum geht, eine schützende Immunität gegen SARS-CoV-2 zu schaffen, insbesondere

Erhöhung der Expression von antimikrobiellen Peptiden in Ihren Monozyten und Neutrophilen – die beide eine wichtige Rolle bei COVID-19 spielen

Verstärkung der Expression eines antimikrobiellen Peptids namens humanes Cathelicidin, das bei der Abwehr von Erregern der Atemwege hilft

Aus meiner Sicht ist die Vitamin-D-Optimierung eine der einfachsten, kostengünstigsten und wirkungsvollsten Strategien, um das Risiko einer schweren SARS-CoV-2-Infektion und anderer Atemwegsinfektionen zu verringern.

Eine Vitamin-D-Optimierung ist besonders wichtig für dunkelhäutige Menschen (die tendenziell niedrigere Werte als Weiße haben, wenn sie nicht viel Zeit in der Sonne verbringen), ältere Menschen und Menschen mit chronischen Vorerkrankungen. All dies sind ebenfalls Risikofaktoren für COVID-19, sodass eine bevölkerungsweite Optimierung des Vitamin-D-Spiegels die COVID-Ergebnisse bei den am stärksten gefährdeten Personen erheblich verbessern könnte.

Wie Vitamin D Ihr COVID-Risiko beeinflußt

Derzeit gibt es zahlreiche Studien, die zeigen, dass sich ein höherer Vitamin-D-Spiegel positiv auf alle Stadien von COVID-19 auswirkt. Es:

Senkt das Risiko, positiv auf COVID getestet zu werden – Die bisher größte Beobachtungsstudie17, die Daten von 191.779 amerikanischen Patienten untersuchte, ergab, dass von denjenigen, die einen Vitamin-D-Spiegel unter 20 ng/ml (Mangel) aufwiesen, 12,5 % positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden, verglichen mit nur 5,9 % derjenigen, die einen optimalen Vitamin-D-Spiegel von 55 ng/ml oder höher hatten. Dieser umgekehrte Zusammenhang blieb über alle Breitengrade, Rassen/Ethnien, Geschlechter und Altersgruppen hinweg bestehen.

Reduziert das Risiko einer symptomatischen Erkrankung – SARS-CoV-2-spezifische Untersuchungen haben ergeben, dass COVID-19 bei Personen mit Vitamin-D-Mangel weitaus häufiger auftritt.

In einer solchen Studie18,19,20 wiesen 82,2 % der untersuchten COVID-19-Patienten einen Vitamin-D-Mangel auf, verglichen mit 47,2 % der bevölkerungsbezogenen Kontrollen. (Der durchschnittliche Vitamin-D-Spiegel lag bei 13,8 ± 7,2 ng/ml, verglichen mit 20,9 ± 7,4 ng/ml bei den Kontrollpersonen.)

Außerdem wurde festgestellt, dass der Vitamin-D-Spiegel im Blut umgekehrt mit dem D-Dimer-Spiegel (einem Maß für die Blutgerinnung) korreliert war. Viele COVID-19-Patienten haben erhöhte D-Dimer-Werte, die mit Blutgerinnseln in Verbindung gebracht werden. Dies galt insbesondere für das ursprüngliche SARS-CoV-2-Virus, doch auch wenn es bei den nachfolgenden Varianten weniger häufig vorkommt, kann eine gewisse Blutgerinnung, wenn auch in geringerem Maße, immer noch auftreten.

Reduziert den Schweregrad der Infektion – In unserem Vitamin-D-Papier21 sind auch Daten aus 14 Beobachtungsstudien aufgeführt, die zeigen, dass der Vitamin-D-Blutspiegel umgekehrt mit dem Auftreten und/oder dem Schweregrad von COVID-19 korreliert. Dies ist ziemlich logisch, wenn man bedenkt, dass Vitamin D die Produktion von Entzündungszytokinen reguliert – ein tödliches Merkmal von COVID-19 – und ein wichtiger Regulator des Immunsystems ist.

Senkung des Krankenhausaufenthaltsrisikos – Ein geringerer Schweregrad der Erkrankung würde ein geringeres Risiko für einen Krankenhausaufenthalt bedeuten, und genau das haben Forscher herausgefunden.

In einer spanischen Studie22,23 wurde festgestellt, dass der Ausgangswert des Vitamin-D-Spiegels umgekehrt mit dem Risiko einer Einweisung in die Intensivstation korreliert, und dass die Verabreichung von zusätzlichem Vitamin D3 (Calcifediol in einer Dosierung von 532 Mikrogramm am ersten Tag der Einweisung, gefolgt von 266 mcg an den Tagen 3, 7, 15 und 30) an hospitalisierte Patienten mit PCR-bestätigtem COVID-19 die Zahl der Einweisungen in die Intensivstation um 82 % reduziert.

Senkt das Sterberisiko – COVID-19-Patienten mit einem Vitamin-D-Spiegel zwischen 21 ng/mL (50 nmol/L) und 29 ng/mL (75 nmol/L) hatten in einer Studie ein 12,55-fach höheres Sterberisiko als Patienten mit einem Spiegel über 30 ng/mL.24 Ein Spiegel unter 20 ng/mL war mit einem 19,12-fach höheren Sterberisiko verbunden.

In einer anderen Studie25,26 wurde festgestellt, dass das Risiko für schwere COVID-19 und damit verbundene Todesfälle praktisch verschwindet, wenn der Vitamin-D-Spiegel über 30 ng/ml (75 nmol/L) liegt.

In einer dritten Studie27 wurde ein deutlicher Unterschied in der Sterblichkeit festgestellt, je nachdem, ob die Patienten über oder unter dem 35. nördlichen Breitengrad lebten. Wie die Autoren feststellten, könnte eine ausreichende Vitamin-D-Versorgung „sehr wichtig sein, um den Zytokinsturm und das anschließende akute Atemnotsyndrom zu verhindern, das häufig die Ursache für die Sterblichkeit ist“.28

Beschleunigt die Virusbeseitigung – Auch wenn eine ausreichende Vitamin-D-Versorgung die Wahrscheinlichkeit einer Infektion und einer schweren Erkrankung verringert, kann die orale Einnahme von Vitamin D nach einer Infektion dennoch zu einer schnelleren Genesung beitragen.

In einer im November 2020 veröffentlichten Studie29 wurde festgestellt, dass eine orale Vitamin-D-Supplementierung bei SARS-CoV-2-positiven Personen mit leichten Symptomen, die zudem einen niedrigen Vitamin-D-Spiegel aufwiesen, die Virusausscheidung beschleunigte.

Die Teilnehmer erhielten nach dem Zufallsprinzip entweder 60 000 IE orales Cholecalciferol (Nano-Flüssigtropfen) oder ein Placebo für sieben Tage. Der Zielblutspiegel betrug 50 ng/ml. Diejenigen, die nach den ersten sieben Tagen noch keinen Blutspiegel von 50 ng/ml erreicht hatten, erhielten weiterhin das Ergänzungsmittel, bis sie den Zielspiegel erreicht hatten.

In regelmäßigen Abständen wurden alle Teilnehmer auf SARS-CoV-2 sowie auf Fibrinogen, D-Dimer, Procalcitonin und CRP, allesamt Entzündungsmarker, getestet. Das primäre Ergebnis der Studie war der Anteil der Patienten, die vor dem 21. Tag der Studie negativ auf COVID-19 getestet wurden, sowie die Veränderungen der Entzündungsmarker.

Von den 16 Patienten in der Interventionsgruppe waren 10 (62,5 %) bis zum 21. Tag negativ getestet worden, verglichen mit nur fünf der 24 Kontrollpersonen (20,8 %). Auch die Fibrinogenwerte waren in der Behandlungsgruppe deutlich gesunken, was auf eine geringere Gerinnungsneigung hindeutet.

Wie Sie Ihren Vitamin-D-Spiegel optimieren können

Für eine optimale Gesundheit, Immunfunktion und Krankheitsvorbeugung sollten Sie das ganze Jahr über einen Vitamin-D-Blutspiegel zwischen 60 ng/ml und 80 ng/ml haben. In Europa liegen die angestrebten Werte zwischen 150 nmol/L und 200 nmol/L.

Wenn Sie in einem sonnigen Gebiet wie Florida leben und sich das ganze Jahr über ausreichend der Sonne aussetzen, benötigen Sie möglicherweise keine Nahrungsergänzungsmittel. Die DMinder-App ist ein hilfreiches Instrument, mit dem Sie feststellen können, wie viel Vitamin D Ihr Körper in Abhängigkeit von Ihrem Wohnort und anderen individuellen Faktoren bilden kann.

Leider gibt es viele Menschen, die sich aus dem einen oder anderen Grund nicht ausreichend der Sonne aussetzen, und in diesen Fällen kann eine orale Vitamin-D-Ergänzung erforderlich sein. Denken Sie daran, dass der wichtigste Faktor hier Ihr Blutspiegel ist, nicht die Dosis, also lassen Sie sich testen, bevor Sie anfangen, damit Sie Ihren Ausgangswert kennen.

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht darüber, wie Sie feststellen können, ob Sie ein orales Ergänzungsmittel benötigen, und welche Dosierung für Sie ideal ist:

Messen Sie zunächst Ihren Vitamin-D-Spiegel – Eine der einfachsten und kostengünstigsten Möglichkeiten, Ihren Vitamin-D-Spiegel zu messen, ist die Teilnahme am personalisierten Ernährungsprojekt von GrassrootsHealth, zu dem auch ein Vitamin-D-Testkit gehört. Sobald Sie Ihren Blutspiegel kennen, können Sie die Dosis ermitteln, die Sie benötigen, um Ihren Spiegel zu halten oder zu verbessern.

Bestimmen Sie Ihre individuelle Vitamin-D-Dosierung – Dazu können Sie entweder die unten stehende Tabelle oder den Vitamin-D*Rechner von GrassrootsHealth verwenden. (Zur Umrechnung von ng/ml in das europäische Maß (nmol/L) multiplizieren Sie einfach den ng/ml-Wert mit 2,5). Um zu berechnen, wie viel Vitamin D Sie zusätzlich zu Ihrer Nahrungsergänzung durch regelmäßige Sonneneinstrahlung aufnehmen, verwenden Sie die DMinder-App.

Zu den Faktoren, die Ihre Vitamin-D-Aufnahme beeinflussen können, gehören Ihre Magnesium- und Vitamin-K233-Aufnahme. Magnesium wird für die Umwandlung von Vitamin D in seine aktive Form benötigt.34,35,36,37 Wenn Ihr Magnesiumspiegel unzureichend ist, kann das oral aufgenommene Vitamin D einfach in seiner inaktiven Form gespeichert werden.38,39

Untersuchungen von GrassrootsHealth40 zeigen, dass Sie 146 % mehr Vitamin D benötigen, um einen Blutspiegel von 40 ng/ml (100 nmol/L) zu erreichen, wenn Sie kein zusätzliches Magnesium einnehmen, verglichen mit der Einnahme von Vitamin D mit mindestens 400 mg Magnesium pro Tag.

Am besten ist es, wenn Sie Ihr Vitamin D mit Magnesium und K2 einnehmen. Laut GrassrootsHealth41 „hat die kombinierte Einnahme von Magnesium und Vitamin K2 eine größere Wirkung auf den Vitamin-D-Spiegel als die Einnahme von Magnesium und Vitamin K2 allein“, und „diejenigen, die sowohl Magnesium als auch Vitamin K2 einnehmen, haben einen höheren Vitamin-D-Spiegel bei einer gegebenen Vitamin-D-Zufuhr als diejenigen, die entweder Magnesium oder Vitamin K2 oder keines von beiden einnehmen“.

Daten42 von fast 3.000 Personen ergaben, dass 244 % mehr orales Vitamin D erforderlich war, damit 50 % der Bevölkerung einen Vitamin-D-Spiegel von 40 ng/ml (100 nmol/L) erreichten, wenn sie nicht gleichzeitig Magnesium und Vitamin K2 einnahmen.

Erneuter Test in drei bis sechs Monaten – Messen Sie Ihren Vitamin-D-Spiegel in drei bis sechs Monaten erneut, um zu beurteilen, wie Ihre Sonnenexposition und/oder die Dosis der Nahrungsergänzungsmittel für Sie wirken. Nehmen Sie aktiviertes Vitamin D (Calcitriol) ein, wenn Ihr Spiegel niedrig ist und Sie an einer akuten Infektion wie COVID erkranken. Die Dosis beträgt 0,5 mcg am ersten Tag und dann 0,25 mcg täglich für sieben Tage.

