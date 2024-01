Generalarzt von Florida fordert FDA und CDC auf, die Anwendung des mRNA-COVID-Impfstoffs beim Menschen zu stoppen

Der Generalarzt des US-Bundesstaates Florida, Joseph Ladapo, forderte heute am Mittwoch die FDA und die CDC auf, die Anwendung des mRNA-COVID-19-Impfstoffs beim Menschen aus Sicherheitsgründen zu stoppen.

Ladapo verwies insbesondere auf „Nukleinsäure-Kontaminanten“ in den mRNA-Impfstoffen von Pfizer und Moderna.

Das Gesundheitsministerium von Florida erklärte in einer Pressemitteilung, dass „das Vorhandensein von Simian-Virus-40-Promotor/Enhancer-DNA und Lipid-Nanopartikel-Komplexen“ ein „erhöhtes Risiko der DNA-Integration in menschliche Zellen“ darstellen könnte.

Dieser Mechanismus, so warnte die Behörde, könne zur Entwicklung von Krebszellen und zu negativen Auswirkungen auf lebenswichtige Organe wie Herz, Lunge, Gehirn, Leber und Nieren führen.

Ladapo sagte, die FDA habe keine ausreichende Bewertung dieses Risikos vorgelegt.

„Die DNA-Integration stellt ein einzigartiges und erhöhtes Risiko für die menschliche Gesundheit und die Integrität des menschlichen Genoms dar, einschließlich des Risikos, dass die in Spermien oder Eizellen integrierte DNA an die Nachkommen von Empfängern des mRNA-Impfstoffs COVID-19 weitergegeben werden könnte“, sagte Ladapo. „Wenn die Risiken der DNA-Integration für mRNA-COVID-19-Impfstoffe nicht bewertet werden, sind diese Impfstoffe nicht für den Einsatz beim Menschen geeignet“, so Ladapo.

Ladapo fuhr fort, dass Gesundheitsdienstleister und Behörden „nicht-mRNA-COVID-19-Impfstoffen und -Behandlungen Vorrang einräumen sollten“.

„Ich hoffe, dass die FDA eines Tages ihre regulatorische Verantwortung für den Schutz der menschlichen Gesundheit, einschließlich der Integrität des menschlichen Genoms, in Bezug auf COVID-19 ernst nimmt“, sagte er.

Die Behörde teilte mit, Ladapo habe im Dezember einen Brief geschrieben, in dem er seine Besorgnis über die Entdeckung zum Ausdruck gebracht habe, dass die Impfstoffe „Milliarden von DNA-Fragmenten pro Dosis“ enthielten.

Am 14. Dezember antwortete die FDA, es gebe „keine Beweise“ für eine Risikobewertung der in den mRNA-Impfstoffen gefundenen Verunreinigungen.

In einer Erklärung sagte der Chirurgische Generalarzt, dass die FDA Genotoxizitätsstudien zitiert habe, die seiner Meinung nach nicht ausreichend seien, um die von ihm geäußerten Bedenken zu berücksichtigen.

„Sie haben den Unterschied zwischen dem SV40 [Simian Virus 40] Promotor/Enhancer und den SV40 Proteinen, zwei verschiedenen Elementen, verschleiert“, sagte Ladapo.

Die CDC behauptete, die Impfstoffe seien „sicher und wirksam“.

Ladapo wurde Ende 2021 von Gouverneur Ron DeSantis ernannt.

Im August hatte Ladapo die Idee, Kindern Impfungen aufzuzwingen, als „verrückt“ bezeichnet.

Und im März, vor fast einem Jahr, sagte Ladapo, er glaube nicht, dass jemand die mRNA-Impfstoffe wegen ihres „schrecklichen Sicherheitsprofils“ nehmen sollte.

„Diese Impfstoffe haben in diesem Stadium der Pandemie ein schreckliches Sicherheitsprofil“, sagte er. „Ich bin mir nicht sicher, ob jemand sie nehmen sollte, und das ist die ehrliche Wahrheit“.

Auch die Gesundheitsbehörde von Florida sprach sich gegen den Impfstoff aus. Im September riet sie allen Personen unter 65 Jahren von der COVID-19-Auffrischungsimpfung ab.

Im Oktober 2022 empfahl Florida Männern im Alter von 18 bis 39 Jahren, sich nicht mit dem mRNA-Impfstoff COVID-19 impfen zu lassen, da Bedenken hinsichtlich des Herzrisikos bestehen.

„Die Untersuchung der Sicherheit und Wirksamkeit von Arzneimitteln, einschließlich Impfstoffen, ist ein wichtiger Bestandteil der öffentlichen Gesundheit“, sagte Ladapo. „Der Sicherheit wurde viel weniger Aufmerksamkeit geschenkt und die Bedenken vieler Menschen wurden abgetan – dies sind wichtige Erkenntnisse, die den Bürgern Floridas mitgeteilt werden sollten.