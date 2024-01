Genetische Wissenschaftler schaffen den gesundheitlichen Weltuntergang für die Menschheit

Gepostet von: Maryam Henein über Substack

Die Manipulation menschlicher mRNA und DNA ist der Gipfel der Arroganz von Wissenschaftlern, die nicht wissen, was sie tun, aber jetzt sind alle Menschen ihre Versuchskaninchen. Studien zeigen, dass die COVID-„Impfstoffe“ die Prionenerkrankung, auch bekannt als Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJD), subakute spongiforme Enzephalopathie oder „Rinderwahnsinn“, verursachen. Sie wird verursacht, wenn sich Proteine im Gehirn falsch falten und Löcher hinterlassen, die an Schweizer Käse erinnern. Sie ist zu 100 % tödlich. Glücklicherweise sterben nur relativ wenige Menschen an der CJK, aber sie ist ein weiterer Brandherd neben Herzmuskelentzündung, Herzmuskelentzündung, Schlaganfall, Parkinson, plötzlichem Tod (SDS), Organversagen, Krebs und vielem mehr. Prionen sind definiert als infektiöse Proteinpartikel, die ausschließlich aus einem fehlgefalteten körpereigenen Protein ohne Nukleinsäuren bestehen. Sie sind keine Viren und sind zum Überleben nicht auf einen lebenden Körper angewiesen. Haben Sie schon einmal von jemandem gehört, der sich beklagt hat: „Ich bereue, dass ich die COVID-Spritze NICHT genommen habe“? Wenn Sie es bereuen, die Spritze(n) genommen zu haben, gibt es Protokolle, die Sie befolgen können, um die Symptome umzukehren oder zu lindern. Wie ich gestern geschrieben habe, besteht die einzige Möglichkeit, diese genetischen Verrückten zu stoppen, darin, „ihnen die Schlüsselkarten und die Schutzanzüge wegzunehmen, sie sofort aus ihren Labors zu eskortieren, ihnen auf Lebenszeit jede weitere wissenschaftliche Forschung zu verbieten und dann die Gebäude dem Erdboden gleichzumachen ⁃ TN Editor

Wie üblich bin ich multitaskingfähig. Es ist Samstagabend und ich höre mir die Anhörung zu den durch COVID-19-Impfstoffe verursachten Verletzungen an. Sie dauert drei Stunden und ich habe erst die Hälfte hinter mir.

Außerdem habe ich auf drei Monitoren eine Bazillion Tabs geöffnet.

Während ich zuhöre, arbeite ich an einem neuen Artikel, der sich mit Jeffrey Epsteins Verbindungen zu Eugenik, Transhumanismus und künstlicher Intelligenz befasst. Die Leute konzentrieren sich auf Little Saint James auf den Jungferninseln, aber was ist mit der Zorro Ranch in New Mexico? Bleiben Sie dran.

Fürs Erste möchte ich sagen, dass viele Wissenschaftler und Professoren fröhlich und ohne Skrupel $$$ von dem philanthropischen Parasiten angenommen haben, bis das Ausmaß des Sexhandels eine kritische Masse erreichte.

Zum Beispiel unterstützte Epstein den Futuristen und Googlite Ray Kurzweil. Ich hörte Kurzweil persönlich im September 2018 auf einem RaadFest, das als „die größte Veranstaltung der Welt, auf der praktische und innovative Methoden zur Umkehrung des Alterns für alle Interessensgruppen vorgestellt werden.“ Die Veranstaltung, die von Life Extension ausgerichtet wurde, fand in einem Hotel in Orange County statt, das sich als schimmelverseucht herausstellte. Nebenbei bemerkt, Schimmel fördert nicht die Lebensverlängerung. Ich wurde so krank, dass ich um eine Rückerstattung gebeten habe. Die Wahrheit ist, dass viele Gebäude kranke Gebäude sind. Nach diesem Ereignis habe ich ein ebook mit dem Titel A BIOHACKERS MANUAL: A FIVE-STEP PROTOCOL geschrieben.

Auf jeden Fall hatte ich damals keine Ahnung von der transhumanistischen Agenda. Am einen Ende des Spektrums stehen Biohacker wie ich, die an die Optimierung der Biologie und nicht an die Ausrottung unseres Immunsystems glauben. Auf der anderen Seite stehen Leute wie Kurzweil und der Nanotech-König Charles Lieber, die menschliche Zellen durch Nanotechnologie ersetzen und Maschinen mit Menschen verschmelzen wollen.

Kurzweil sitzt als Berater der LifeBoat Foundation und hat bereits 2009 (wieder einmal) seine prophetischen Fähigkeiten unter Beweis gestellt.

Kurzweil schrieb auf der Website:

„Die neuen Realitäten des Terrorismus und der Selbstmordattentäter bringen uns noch einen Schritt weiter. Wie würden wir auf die Verwüstungen reagieren, die ein Virus, eine Bakterie oder ein anderer Krankheitserreger anrichten würde, der nicht von den Kräften der Natur, sondern vom Menschen absichtlich freigesetzt wird?„

Kurzweil warnte auch vor selbstorganisierenden Nanowaffen.

Und er warnte auch vor Prionen.

Prionen sind Krankheitserreger, die eine abnorme Faltung bestimmter normaler Zellproteine im Gehirn verursachen können. Wenn Prionproteinschäden das Stadium der entzündlichen Vernarbung erreichen, bilden sich winzige Löcher im Hirngewebe, die es unter dem Mikroskop schwammartig erscheinen lassen. Die Prionenkrankheit verläuft in der Regel schnell und immer tödlich.

Das Spike-Protein kann dazu führen, dass einige der Proteine ihre Form verändern, sich falsch falten und ihre Funktion verlieren. Bei der Prionenkrankheit kann das fehlgefaltete menschliche Protein dann dazu führen, dass sich andere ähnliche Proteine ebenfalls fehlfalten, was zu einem exponentiell wachsenden Problem führt. Die fehlgefalteten Proteine verknäueln und verklumpen, was die Funktion weiter beeinträchtigen kann; schließlich führen Vernarbung und Zelltod in der Region zum Funktionsverlust. Das Absterben von Gehirnzellen kann zu körperlichen Bewegungen oder zu Schwierigkeiten bei kognitiven Fähigkeiten, Konzentration, Entscheidungsfindung oder Sprach- und Sinneswahrnehmung führen.

Das Prionprotein ist übertragbar. Exosomen, die das Spike-Protein enthalten und möglicherweise die mRNA-Gensequenz, können von dem kürzlich injizierten CoV auch ausgeatmet oder in Schweiß oder anderen Körperflüssigkeiten freigesetzt werden. Da wir uns auf unbekanntem Terrain befinden, wissen wir nicht, wie hoch das Risiko ist. Allerdings sind viele, darunter auch ich, erkrankt, nachdem sie in der Nähe von frisch geimpften und/oder aufgefrischten Personen waren. Bei immungeschwächten Menschen ist es wahrscheinlicher, dass sie über einen längeren Zeitraum Spikes produzieren als Menschen mit einem gesünderen Immunsystem, das den Körper besser entgiften kann. (Sie können mehr über Prionen und mehr in meinem Ebook lesen).

Eine erschreckende Studie, die vom Human Microbiology Institute veröffentlicht wurde, ergab, dass die äußere Hülle des SARS-CoV-2-Spike-Proteins „prionenähnliche Regionen“ enthält, die dem Virus eine 10- bis 20-fach höhere Affinität zu ACE2 verleihen, um genau zu sein. Die Schlüsselregion des Spike-Proteins, die die äußere Oberfläche von SARS-CoV-2 ziert, heißt „receptor binding domain (RBD).“

Im Jahr 2017 veröffentlichte Johns Hopkins „The SPARS Pandemic 2025-2028″, einen Bericht über eine Kommunikationsübung für einen Impfstoff, der „versehentlich“ bovine spongiforme Enzephalopathie alias „Rinderwahnsinn“ Prionenerkrankung verursachen könnte.

Es wurde ziemlich eindeutig festgestellt, dass das mRNA-produzierte S-Spike-Protein NICHT GANZ GLEICH dem des SARS-CoV-2-Virus ist. Das produzierte Protein ist ähnlich, aber in 3D missgebildet. Es ist ein chiral gespiegeltes oder „Stereoisomer“ – ein spiegelbildlich fehlgefaltetes Protein, das zu ähnlichen Problemen wie die Prionenerkrankung führen kann.

Am 21. Januar 2020 veröffentlichten Forscher des Key Laboratory of Molecular Virology and Immunity des Shanghai Pasteur Institute der Chinesischen Akademie der Wissenschaften eine Arbeit, in der sie darauf hinwiesen, dass die Sequenz eines wichtigen Teils des S-Proteins des Virus in hohem Maße mit dem SARS-Virus identisch ist. Außerdem zeigen einige Studien, dass die mRNA von COVID-19-Impfungen zu einer fortschreitenden Degeneration des Gehirns durch die Prionenkrankheit führen kann.

Im selben Jahr rechneten viele Ärzte an vorderster Front damit, dass es bis zu vier Jahre dauern könnte, bis die Prionenerkrankung durch die COVID-19-Impfung auftritt.

Warum rechnet die Pharmaindustrie bis 2028 mit einem Anstieg der Prionenkrankheiten um 300 %?

Es scheint, dass Ärzte zugeben, dass die COVID-19-mRNA-Impfstoffe von Pfizer und Moderna die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJD) und Prionenkrankheiten auslösen können, die in der Regel tödlich sind.

Die Arbeit des Nobelpreisträgers von 2008, Dr. Luc Montagnier, über eine „neue Form der sich schnell entwickelnden Creutzfeldt-Jakob-Krankheit“ in 26 Fällen nach der COVID-19-Impfung mit Pfizer, Moderna und AstraZeneca ist nach wie vor eine Schlüsselarbeit zu diesem Thema. Bei dieser neuen „schnellen Form“ der CJK traten die Symptome im Durchschnitt 11,4 Tage nach der COVID-19-Impfung auf.

Wie erzeugen COVID-19-Impfstoffe PRIONS, fragt der Radiologe, Onkologe, Krebsforscher und Autor William Makis MD.

Er schreibt,

„Das ist nicht mein Fachgebiet, aber soweit ich weiß, ist es so:

DNA-Fehler können Prionen verursachen

mRNA-Fehler können Prionen verursache n

n mRNA-Übersetzungsfehler können Prionen verursachen

Spike-Protein hat prionenähnliche Domänen Prionen

Fragen Sie sich: Was kann bei der Produktion des COVID-19 mRNA-Impfstoffs von Pfizer oder Moderna schief gehen?

Fehler in DNA-Plasmiden

Fehler bei der Transkription von DNA-Plasmiden in modRNA

Fehler bei der mRNA-Übersetzung aufgrund von ribosomalem Frameshifting (könnte theoretisch Prionen erzeugen)

aufgrund von (könnte theoretisch Prionen erzeugen) Unbeabsichtigte Übersetzung von Spike mRNA prionenähnlichen Domänen.

Makis ergänzt:

„Je mehr wir über die Verunreinigungen und die schlechte Qualität der COVID-19-mRNA-Impfstoffe von Pfizer und Moderna erfahren, desto wahrscheinlicher ist es, dass diese Produkte alle Arten von DNA- und RNA-Fehlern und Defekten enthalten, die dazu führen könnten, dass abnormale oder falsch gefaltete Proteine sowie Proteinaggregate, Amyloidfibrillen und Prionen produziert werden und zu einer Vielzahl von Krankheiten führen, die zu „schneller Alterung“, Behinderung und Tod beitragen.„

Vor mindestens 14 Jahren sagte Kurzweil auch voraus, dass Prionen ein Problem sein würden:

„Es ist heute möglich, virulente Krankheitserreger von Grund auf zu synthetisieren oder Prionen zu entwickeln und herzustellen, die, wenn sie über einen längeren Zeitraum unbemerkt in die Lebensmittelversorgung eines Landes eingebracht werden, nach einer langen Verzögerung Millionen von Menschen mit einer schrecklichen und oft tödlichen Krankheit befallen würden. Es ist eine neue Welt.“

Soweit mir bekannt ist, sind Prionen zwar nicht in unsere Lebensmittel gelangt, aber anscheinend sind sie bereits massenhaft in den menschlichen Körper gelangt.