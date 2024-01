Israel verliert die Kontrolle über seine Grenzen

Khalil Harb

In früheren Kriegen war Israel in der Lage, Puffer- oder Sicherheitszonen innerhalb des feindlichen Gebiets einzurichten. Doch Tel Avivs Gegner haben die Karte heute umgedreht und zwingen den Besatzungsstaat, seine eigenen Grenzen zu räumen – vielleicht für immer.

Einst herrschte Israel auf dem Rücken einiger unverrückbarer Erzählungen: weitverbreitete Mythen vom “gelobten Land”, einem “Land ohne Volk”, der “einzigen Demokratie im Nahen Osten” und dem “einzigen sicheren Ort für Juden in der Welt”. Heute liegen diese hochtrabenden Worte in Scherben, und der Besatzungsstaat taumelt von einem noch nie dagewesenen Schlag gegen seine grundlegenden Ideen.

Dieser Wandel hat sich seit der Widerstandsaktion “Al-Aqsa-Flut” vom 7. Oktober und Israels verheerendem, völkermörderischem Krieg gegen den Gazastreifen mit unerwarteter Intensität vollzogen.

Aber es ist nicht nur die Herausforderung der Narrative, die Israel auf die Palme bringt. Zum ersten Mal in seiner 76-jährigen Geschichte ist Israels gesamtes Sicherheitskalkül auf den Kopf gestellt worden: Der Besatzungsstaat muss sich heute mit Pufferzonen innerhalb Israels auseinandersetzen. In den vergangenen Kriegen war es Tel Aviv, das diese “Sicherheitszonen” innerhalb des feindlichen Territoriums einrichtete, indem es Israels strategische Geografie vorantrieb, die arabische Bevölkerung in der Nähe ihrer Staatsgrenzen evakuierte und seine eigenen Grenzen befestigte.

Diese Verschiebung lässt sich auf verschiedene Faktoren zurückführen, unter anderem auf Schwachstellen in den sogenannten “arabischen Ringstaaten” (Ägypten, Jordanien, Syrien und Libanon). Im Laufe seiner Geschichte hat Israel stets eine militärische und politische Dominanz ausgeübt und den Nachbarstaaten Sicherheitsmaßnahmen aufgezwungen, wobei es von Verbündeten wie den USA und Großbritannien bedingungslos unterstützt wurde.

Israels neue Grenzrealitäten

Doch in diesem aktuellen Krieg begreift Tel Aviv langsam, dass sich die Gleichungen und Berechnungen der militärischen Konfrontation grundlegend geändert haben – ein Prozess, der im Jahr 2000 begann, als der libanesische Widerstand, die Hisbollah, Israel zwang, sich aus den meisten besetzten Gebieten im Südlibanon zurückzuziehen.

Heute muss Israel mit Entsetzen feststellen, dass es sich aus den direkten Konfrontationslinien mit seinen Erzfeinden im Gazastreifen und im Libanon zurückzieht. Zu den beeindruckenden Fähigkeiten des Widerstands gehören nun Drohnen, Raketen, gezielte Geschosse, Tunnel und brandneue Schocktaktiken, die Zweifel daran aufkommen lassen, ob israelische Siedler in den Grenzgebieten Israels sicher bleiben können.

Unter den Siedlern im Norden und Süden des besetzten Palästina gibt es inzwischen einen gemeinsamen Refrain: “Wir werden nicht zurückkehren, solange die Sicherheit an der Grenze nicht wiederhergestellt ist.”

Eine Rückkehr scheint jedoch derzeit nicht in Sicht zu sein. Das israelische Verteidigungsministerium, das vor über 100 Tagen einen raschen und entschlossenen Krieg zum Schutz der Siedler versprochen hat, arbeitet derzeit aktiv an Plänen zur Unterbringung von etwa 100.000 Menschen entlang der Nordgrenze, tiefer innerhalb des israelischen Staatsgebiets. Diese Maßnahme könnte die Evakuierung von Siedlungen beinhalten, die bei einer künftigen militärischen Eskalation mit der Hisbollah im Libanon unter Beschuss geraten könnten.

Diese Situation bringt drei kritische Ergebnisse mit sich: Eine sofortige Rückkehr der Siedler ist unwahrscheinlich, weitere Evakuierungen sind zu erwarten, und zahlreiche israelische Familien könnten in der Zwischenzeit dauerhafte Siedlungen an anderen, sichereren Orten in größerer Entfernung von den Grenzen zum Südlibanon und zum Gazastreifen errichten.

Gescheiterte Ziele und die Nordfront

Vorläufigen Berichten von Siedlerräten im Norden zufolge wurden in den ersten Wochen des Konflikts etwa 70.000 Siedler “vertrieben”. Spätere Berichte gehen jedoch von einer weitaus höheren Zahl von etwa 230.000 aus.

Vor diesem Hintergrund betonte Hisbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah in seiner Rede am 3. Januar einen entscheidenden Punkt. Er verwies auf die Besorgnis des israelischen Verteidigungsministers Yoav Gallant, dass die Israelis nicht nur zögern, sich in den Grenzregionen aufzuhalten, sondern dass ihre Befürchtungen, in einem Teil Israels zu bleiben, wahrscheinlich noch zunehmen werden, wenn der Krieg in Tel Aviv seine erklärten Ziele nicht erreicht.

In der Tat haben die israelischen Streitkräfte seit dem 7. Oktober einen hohen Tribut gefordert: 13.572 “Soldaten und Zivilisten” wurden bei den Kämpfen im Gazastreifen und entlang der Nordgrenze zum Libanon verwundet, wie Yedioth Ahronoth berichtet.

Es besteht der Verdacht, dass diese Zahlen zu niedrig angesetzt sind. In jüngster Zeit ist die Skepsis über die Richtigkeit der Angaben des israelischen Gesundheitsministeriums gewachsen, da verschiedene Experten, unabhängige Quellen und Medienrecherchen auf eine wesentlich höhere Zahl von Opfern schließen lassen. Die Behindertenorganisation der IDF beispielsweise schätzt, dass im laufenden Krieg etwa 20.000 Menschen zu Invaliden geworden sind – eine Zahl, die weit über den Angaben des Gesundheitsministeriums liegt.

Die Geheimhaltung der israelischen Opferzahlen ist an der libanesischen Kriegsfront besonders deutlich, wo es praktisch keine Daten gibt und die Militärzensur in Tel Aviv alle Informationsflüsse streng kontrolliert. Dies wirft die kritische Frage auf, inwieweit Israel in der Lage ist, strategische “Grenz”-Gleichgewichte zu schaffen, um einen militärischen und politischen Rückschlag bei der Verwirklichung seiner erklärten Kriegsziele zu kompensieren, zu denen die Ausschaltung der Hamas und die Freilassung aller Gefangenen gehören.

Ferner bestehen Zweifel an der Fähigkeit Israels, einen größeren Krieg im Norden zu führen, wenn man bedenkt, dass es bei seinem Feldzug im Süden, bei dem es mit stark belagerten und mehrfach verwundbaren Gegnern konfrontiert war, deutliche Defizite hatte. Der libanesische Widerstand verfügt im Vergleich zu seinen Gegnern im Gazastreifen über beträchtliche und vielfach unbekannte militärische Fähigkeiten, die er aus einem souveränen Staat heraus ausüben kann, der weder belagert noch eingeschlossen ist. Weiterhin macht die Hisbollah, die Israel sowohl 2000 als auch 2006 im Alleingang aus seinen Gebieten vertrieben hat, deutlich, dass sie bisher nur einen Bruchteil ihrer neuen militärischen Fähigkeiten offenbart und genutzt hat.

Dekolonisierung im Gange

Im November führte die Hisbollah die Burkan-Rakete ein, eine im eigenen Land hergestellte Waffe mit einer Reichweite von bis zu 10 Kilometern und einer Zerstörungskraft von 500 Kilogramm Sprengstoff, die der Konfrontation eine zusätzliche Dimension verleiht.

Während die Hisbollah mit der Burkan in erster Linie israelische Kasernen und Truppenansammlungen ins Visier genommen hat, wurden Hunderte Lenkraketen wie Kornet- und Katjuscha-Raketen mit Präzision gegen bestimmte Ziele in leer stehenden Wohnsiedlungen eingesetzt, die sich bis zu 10 Kilometer von der libanesischen Grenze entfernt befinden.

Karte der israelischen Evakuierungszonen an den Grenzen zu Gaza und Libanon

Bis Anfang 2024 hat die Hisbollah mehr als 670 Militäroperationen gegen alle 48 israelischen Außenposten durchgeführt, die sich von Naqoura im Westen bis zu den besetzten Shebaa-Farmen im Osten erstrecken, sowie gegen elf hintere Militärstellungen.

Dies ist ein wichtiger Fortschritt in der Grenzstrategie des libanesischen Widerstands. 15 Jahre lang – von 1985 bis 2000 – hatte Israel Mühe, seinen “Grenzstreifen” im Südlibanon zu verteidigen. Heute ist es mit Hunderten Angriffen auf seine Stellungen im Norden Palästinas konfrontiert, fürchtet aber, eine zweite Kriegsfront zu eröffnen, die seine ohnehin schon militärisch aufreibende Gaza-Kampagne verkomplizieren könnte.

Die sogenannte “Verteidigungslinie” entlang der Grenze zum Libanon ist inzwischen stark beeinträchtigt. Da sie als unzureichend für den Schutz der Hunderttausenden von israelischen Siedlern im Norden angesehen wird, fordern die kürzlich vertriebenen Bewohner Zusicherungen über die künftige Sicherheit dieser Zone und ihre Möglichkeit zur Rückkehr.

Im Dezember teilte der Leiter des Regionalrats von Obergaliläa mit, dass die israelische Regierung durch die Evakuierung von Städten im Norden eine etwa 10 km breite Pufferzone geschaffen hat. Dieses Gebiet, das sich vom Berg Hermon im besetzten Syrien bis nach Ras al-Naqoura erstreckt, ist Berichten zufolge nahezu menschenleer und wird überwiegend von israelischen Streitkräften bewohnt.

An der Grenze zum sogenannten Kibbutz Manara erklärte ein Siedler gegenüber dem Hebräischen Rundfunk Nord, dass 86 der 155 Häuser der Siedlung durch den Raketenbeschuss der Hisbollah vollständig zerstört worden seien, was die Frage aufwirft, ob die Siedler überhaupt in ihre Häuser zurückkehren können.

Auch wenn Israel einen umfassenden Angriff auf den Libanon wagt, so wie es 17 Jahre lang im belagerten Gazastreifen gescheitert ist, wird es nicht garantieren können, dass es seine Ziele an der libanesischen Front erreicht.

Ein Land der falschen Versprechungen

Die Zeiten, in denen Israel seinen arabischen Nachbarn mit militärischer Gewalt und politischen Machenschaften Sicherheitsvereinbarungen aufzwingen konnte, sind vorbei.

In der Vergangenheit hatte Israel versucht, durch Operationen wie die Litani-Operation” von 1978 einen Sicherheitsstreifen im Südlibanon zu schaffen. Diese Vision scheiterte schließlich im Jahr 2000 mit dem demütigenden Rückzug des Besatzungsstaates aus dem Libanon.

Jetzt scheint Israel diesen Ansatz – über amerikanische Vermittler – wieder aufzugreifen, um den südlichen Litani von den Widerstandsgruppen zu säubern, indem es mit einem Krieg gegen den gesamten Libanon droht. Dies ist eine gefährliche Strategie, insbesondere angesichts der prekären Lage der israelischen Armee in Gaza.

Israels Taktik, ganze Wohngebiete im nördlichen und östlichen Teil des Gazastreifens mit Bulldozern zu überziehen und zu bombardieren, um angeblich einen Sicherheitsstreifen von bis zu zwei Kilometern Tiefe zu schaffen, ist auf eine harte Mauer gestoßen. Selbst der Verbündete USA hat Einwände gegen die territoriale Abgrenzung des Gazastreifens und die militärische Wirksamkeit solcher Maßnahmen erhoben. Vor allem aber scheinen der libanesische und der palästinensische Widerstand darauf vorbereitet zu sein, es Tel Aviv gleichzutun und die israelischen Wohngebiete im Gazastreifen und im Norden Palästinas zu zerstören.

Zerstört unsere Viertel, und wir zerstören eure”. Dies ist sicherlich keine Reaktion, die Israel erwartet, dessen militärische und politische Führung es nicht gewohnt ist, für ihre Aggressionen Konsequenzen zu ziehen. Dieser neue Schlagabtausch, dem der Besatzungsstaat nicht gewachsen zu sein scheint, verdeutlicht nur noch mehr die Schwäche und den unumkehrbaren Niedergang Israels.