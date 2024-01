Studien zufolge nimmt die Selbstzensur in den USA und Deutschland zu

Wir wissen, dass ein großer Prozentsatz von Akademikern und Studierenden sich aus Angst vor Denunziation, Mobbing oder formellen Sanktionen nicht zu bestimmten Themen äußert. Die Selbstzensur auf dem Campus wird in den Medien häufig diskutiert – zu Recht. Doch wie sieht die Situation in der Gesamtbevölkerung aus? Und wie hat sie sich im Laufe der Zeit verändert?

Kürzlich bin ich auf zwei Studien zu diesem Thema aufmerksam geworden. Die Erste stammt aus den USA. James Gibson und Joseph Sutherland haben in einer im vergangenen Jahr veröffentlichten Arbeit alle Umfragen zusammengetragen, die sie finden konnten und in denen den Amerikanern eine einfache Frage gestellt wurde: „Was ist mit Ihnen persönlich? Fühlen Sie sich so frei, Ihre Meinung zu sagen, wie Sie es in der Vergangenheit getan haben?

Diese Frage ist nicht unbedingt ideal, hat aber den Vorteil, dass sie der amerikanischen Bevölkerung bereits 1954 von dem Soziologen Samuel Stouffer gestellt wurde, sodass langfristige Trends untersucht werden können. Als die Autoren im Laufe der Zeit den Prozentsatz der Personen aufzeichneten, die angaben, ihre Meinung nicht frei äußern zu können, stellten sie Folgendes fest:

Es ist eine deutliche Zunahme der Selbstzensur festzustellen. (Beachten Sie jedoch, dass die Jahre auf der X-Achse nicht immer aufeinanderfolgen, da sie die spezifischen Jahre darstellen, in denen Umfragen verfügbar waren). 1954 gaben nur 13% der Amerikaner an, sich nicht frei zu fühlen, ihre Meinung zu äußern. Bis 1987 stieg dieser Anteil auf 21%, bis 2011 auf 31% und bis 2020 auf 46%.

Etwa die Hälfte der Amerikaner gibt also an, sich nicht frei zu fühlen, ihre Meinung zu äußern. Interessant ist, dass ein großer Teil der Veränderungen seit 1954 in den vergangenen 10 Jahren stattgefunden hat, also in der Zeit des großen Erwachens.

Die zweite Studie, die mir aufgefallen ist, stammt aus Deutschland. Forscher des Allensbacher Instituts für Demoskopie fragten eine Stichprobe von Deutschen: „Haben Sie das Gefühl, dass Sie heute in Deutschland Ihre politische Meinung frei äußern können, oder ist es besser, vorsichtig zu sein?“

Diese Frage wurde zum ersten Mal 1953 (in Westdeutschland) gestellt, obwohl die in der Studie veröffentlichten Zahlen leider nur bis 1990 (dem Jahr der Wiedervereinigung) zurückreichen. Hier die Ergebnisse der Forscher:

Auch hier zeigt sich eine deutliche Zunahme der Selbstzensur. Noch 1990 sagten nur 16 Prozent der Deutschen, dass es besser sei, vorsichtig zu sein. Bis 2017 stieg dieser Anteil auf 25 Prozent und bis 2023 auf 44 Prozent. Ähnlich wie in den USA gibt fast die Hälfte der Bevölkerung an, sich nicht frei zu fühlen, ihre politische Meinung zu äußern, wobei ein Großteil der Veränderung erst in den vergangenen zehn Jahren stattgefunden hat.

Interessanterweise stellten die Forscher fest, dass nur unter den Wählern der Grünen eine Mehrheit angab, ihre politische Meinung frei äußern zu können. Bei den Anhängern der Alternative für Deutschland waren 62 Prozent der Meinung, man solle lieber vorsichtig sein. Dieses Links-Rechts-Gefälle findet sich auch in den USA, wo die Republikaner aufgrund des politischen Klimas eher dazu neigen, sich nicht zu äußern.

Seit dem Beginn des Großen Erwachens 2012, neigen Amerikaner und Deutsche viel mehr zur Selbstzensur. Und das Gleiche gilt mit ziemlicher Sicherheit auch für andere westliche Länder. So viel zum liberalen Westen.