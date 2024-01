Rekordzahl von Krebsfällen bis Ende 2024 erwartet – Experten erläutern mögliche Ursachen

In einem am 17. Januar veröffentlichten Bericht schätzt die American Cancer Society (ACS), dass die Zahl der neuen Krebsfälle im Jahr 2024 die 2-Millionen-Marke überschreiten und damit einen neuen Rekord erreichen wird.

Während das Risiko, an Krebs zu sterben, gesunken ist, steigt die Zahl der Neuerkrankungen bei sechs der häufigsten Krebsarten: Brustkrebs, Prostatakrebs, Gebärmutterschleimhautkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs, Nierenkrebs und Melanom.

Die neuen Schätzungen entsprechen einem Anstieg von 2 Prozent gegenüber den ACS-Schätzungen für 2023.

„Die Gesamtkrebsinzidenz ist bei Männern stabil und steigt bei Frauen leicht um 0,1 Prozent pro Jahr. Die Zahl der Krebsfälle nimmt jedes Jahr zu, hauptsächlich aufgrund der alternden und wachsenden Bevölkerung“, sagte Rebecca L. Siegel, Hauptautorin des Berichts, Krebsepidemiologin und leitende wissenschaftliche Direktorin für Überwachungsforschung bei der American Cancer Society, gegenüber The Epoch Times.

„Prostatakrebs nimmt am schnellsten zu – um 3 Prozent pro Jahr – hauptsächlich aufgrund von Diagnosen in fortgeschrittenen Krankheitsstadien“, fügte Siegel hinzu.

Der Bericht stellt fest, dass Krebserkrankungen auch bei jüngeren Menschen zunehmen, insbesondere Darmkrebs bei Menschen unter 55 Jahren und Gebärmutterhalskrebs bei Frauen zwischen 30 und 44 Jahren. Mundhöhlenkrebs, der mit dem humanen Papillomavirus (HPV) in Verbindung gebracht wird, und Leberkrebs bei Frauen haben ebenfalls zugenommen.

Die ACS-Schätzung basiert auf den Fallzahlen, die von 2006 bis 2020 in allen 50 Bundesstaaten gemeldet werden. Für die Zeit nach 2020 liegen noch keine Daten über tatsächliche Krebsfälle vor.

„Die modellierten Zahlen wurden dann auf der Grundlage der durchschnittlichen jährlichen prozentualen Veränderung der letzten vier Jahre um vier Jahre nach vorn projiziert“, schreiben die Autoren in dem Bericht.

Das bedeute, dass die neuen Fakten und Zahlen für 2024 „keine Informationen über mögliche Auswirkungen des COVID-Virus oder des Impfstoffs auf die Krebsinzidenz enthalten“, sagte Dr. Harvey Risch, emeritierter Professor für Epidemiologie an der Yale University mit besonderem Interesse an Krebs, gegenüber The Epoch Times.

Dr. Risch sagte, dass die ACS-Schätzungen für 2024 verlässlich sein könnten, „solange in der Bevölkerung nicht viel passiert“.

Aber da COVID-19 und die Massenimpfung Ende 2020 auf den Markt kommen, wäre es nicht zuverlässig, sich auf ältere Daten zu verlassen, um die jüngste Inzidenz zu schätzen“, sagte er.

Obwohl die Projektion Daten aus dem Jahr 2020 enthalte, basiere der Bericht auf Daten aus 15 Jahren, sodass die Auswirkungen des Jahres 2020 auf den Bericht „stark überdeckt“ und größtenteils unbedeutend seien, schlug Dr. Risch vor.

„Es wäre sinnvoll, die Daten für 2020 separat zu untersuchen“, sagte er. Er analysierte die öffentlich zugänglichen SEER-Daten (Surveillance, Epidemiology, and End Results) für 2020, die auch im ACS-Bericht enthalten sind.

„Es gibt ein Defizit von etwa 11 Prozent für das Jahr 2020, das wahrscheinlich die Auswirkungen der Schließung von März bis Mai widerspiegelt, und die ACS diskutiert, wie sie das berücksichtigt hat“, sagte er.

Die ACS-Forscher räumten ein, dass ihr Bericht mögliche Veränderungen durch die Pandemie bisher nicht berücksichtige.

„Die Forscher haben die potenziell unzähligen Möglichkeiten, wie die Pandemie diese Krebsstatistiken beeinflusst hat, bis jetzt nicht analysiert“, schrieb die ACS in ihrer Pressemitteilung.

„Sobald die Daten verfügbar sind, gehen die Forscher davon aus, dass sich herausstellen wird, dass die öffentliche Gesundheitskrise durch COVID-19 die Diagnosen verzögert und zu schlechteren Ergebnissen und mehr Todesfällen geführt hat. Aber es wird viele Jahre dauern, diese Auswirkungen zu analysieren“, so die Forscher.

Gründe für die Zunahme der Krebsfälle

Während der Anstieg der Krebsfälle zum Teil auf Überdiagnosen zurückzuführen sein könnte, halten die Autoren eine verstärkte Krebsvorsorge für unwahrscheinlich.

Beispiel Darmkrebs.

„Menschen, die nach den 1950er-Jahren geboren wurden, haben ein höheres Risiko für viele Krebsarten, insbesondere für Darmkrebs. Wir wissen, dass dies nicht auf mehr Vorsorgeuntersuchungen zurückzuführen ist, denn die Sterblichkeitsrate an Darmkrebs steigt in dieser Bevölkerungsgruppe ebenso wie die Inzidenzrate“, sagt Siegel.

Wäre der Anstieg auf mehr Vorsorgeuntersuchungen zurückzuführen, müsste die Sterberate stärker sinken.

Die Adipositas-Epidemie trage wahrscheinlich dazu bei, erkläre den Trend aber nicht vollständig.

„Es gibt viele Forschungsarbeiten auf diesem Gebiet, aber einige Hypothesen schließen Veränderungen in der Ernährung mit ein, wie mehr verarbeitete Lebensmittel, Veränderungen im Darmmikrobiom, übermäßiger Antibiotikaeinsatz und Mikroplastikexposition.

Stress und verändertes Sexualverhalten könnten ebenfalls eine Rolle spielen, sagte die Epoch Times-Kolumnistin und Spezialistin für Infektionskrankheiten, Dr. Yuhong Dong. Sie wies auf den Anstieg von Gebärmutterhals- und Mundhöhlenkrebs hin, der auf HPV zurückgeführt werden kann.

„In den vergangenen Jahrzehnten gibt es den Trend, dass Menschen in jüngeren Jahren sexuell aktiv werden und mehrere Sexualpartner haben, was die Wahrscheinlichkeit einer HPV-Infektion erhöhen kann“, sagte sie.

„Es ist allgemein bekannt, dass HPV ein krebserregendes Virus ist. Die Rolle, die HPV bei der Entstehung von Krebs spielt, ist in erster Linie auf seine krebserregenden Proteine zurückzuführen. Diese Proteine zerstören die körpereigenen Tumorbekämpfungsmechanismen, was zu einer schnellen und unkontrollierten Zellvermehrung führt.

In jüngster Zeit gibt es weitere Hinweise darauf, dass HPV sowohl mit Prostata- als auch mit Schilddrüsenkrebs in Verbindung steht.

COVID-19 und Impfstoffe

Während die ACS-Daten keine Auswirkungen von COVID-19 und seinen Impfstoffen zeigen, gibt es Bedenken, dass die häufige Verwendung von COVID-19-Impfstoffen auch unsere Zellgene schädigen und sie anfälliger für Krebs machen könnte“, so Dr. Dong.

Die jüngste Entdeckung des SV40-Promotor/Enhancer-Gens in den COVID-19-mRNA-Impfstoffen hat auch einige Krebsexperten veranlasst, ihre Besorgnis über mögliche Wechselwirkungen mit Krebs zu äußern.

Dr. Wafik El-Deiry, Direktor des Krebszentrums der Brown University, schrieb auf der Social-Media-Plattform X, früher bekannt als Twitter, dass, obwohl der SV40-Promotor nicht das starke krebserregende T-Antigen des SV40-Virus ist“, er befürchte, dass die Spike-Proteine, die vom Virus und dem Impfstoff produziert werden, Auswirkungen auf andere gemeinsame krebsfördernde Wege haben könnten.

Studien deuten darauf hin, dass das Spike-Protein in der Lage sein könnte, mit einem bekannten Protein namens p53 zu interagieren, das für die Krebsvorbeugung im Körper verantwortlich ist. Wenn das p53-Gen und seine Proteine unterdrückt werden, könnte der Körper einem erhöhten Krebsrisiko ausgesetzt sein.

„Als p53-Forscher wollte ich das Spike-Protein und seine [sic] Auswirkungen auf p53 genauer untersuchen, schlug es für 2020 vor, hatte aber nicht genügend Ressourcen“, schrieb Dr. El-Deiry.