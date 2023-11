Genmanipulation und KI könnten den „Beginn einer posthumanen Ära“ einläuten: RAND-Futurismusstudie

Wissenschaftler in Regierung, Wissenschaft und Industrie denken über Gen-Editierung und KI als Katalysatoren nach, die die Gesellschaft in eine posthumane Zukunft führen: Perspektive

Bis zum Jahr 2045 könnte die Forschung und Entwicklung im Bereich der Genbearbeitung und des maschinellen Lernens den Beginn des Zeitalters des Posthumanismus anzeigen“, so ein futuristisches Szenario aus einer von RAND Europe organisierten Tabletop-Übung.

Am Montag veröffentlichte RAND einen 112-seitigen Bericht mit dem Titel „Machine Learning and Gene Editing at the Helm of a Societal Evolution“ (Maschinelles Lernen und Genmanipulation am Steuer einer gesellschaftlichen Evolution), der die Ergebnisse einer Tabletop-Übung enthält, in der untersucht wurde, welche Arten von Maßnahmen in etwa 20 Jahren umgesetzt werden könnten, wenn die Innovation in diesen Bereichen unkontrolliert wird, in den Schwarzmarkt abtaucht oder hinter der Nachfrage zurückbleibt.

Der Bericht untersucht auch, wie die Verschmelzung von maschinellem Lernen (ML) und Gen-Editierung (GE) „zu Durchbrüchen führen kann, die das Leben enorm verbessern„, wie z. B. eine verbesserte Gesundheitsversorgung und Fortschritte in der Landwirtschaft, aber dass die sich überschneidenden Disziplinen „auch für ruchlose Zwecke verwendet werden können“, wie z. B. „Attentate mit personalisierten biologischen Waffen“ oder „synthetische Embryo-Farmen zur Organentnahme„.

Um mögliche Szenarien für das Jahr 2045 durchzuspielen, rief RAND „13 Experten für ML und Bioengineering aus Regierung, Wissenschaft, Industrie und RAND“ auf, die in drei Teams aufgeteilt werden sollten: eines für die USA, eines für China und eines für die Europäische Union und das Vereinigte Königreich.

„Die US-Gruppe hat in erster Linie fünf politische Maßnahmen vorgeschlagen. Diese konzentrierten sich stark auf die Regulierung der nationalen Sicherheit, aber auch auf die Förderung von Forschung und Entwicklung, insbesondere auf die Anhebung der Bevölkerung auf ein gleiches Maß an Gesundheit und Wohlbefinden als Ausgangspunkt, was den Beginn der Ära des Posthumanismus anzeigt.“ „Maschinelles Lernen und Genmanipulation an der Spitze einer gesellschaftlichen Evolution“, RAND, Oktober 2023

Mit vier oder fünf Personen pro Gruppe erarbeitete jedes Team politische Maßnahmen für drei fiktive Szenarien mit KI und Genmanipulation (siehe Abbildung unten).

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Szenarien und politischen Vorschläge „nicht als Vorhersagen oder Prognosen zu verstehen sind“, bestand eine der vom Team USA vorgeschlagenen politischen Maßnahmen darin, „Forschung und Entwicklung zu fördern […], um die Gesundheit der gesamten Bevölkerung anzugleichen und eine neue menschliche ‚Grundlinie‘ des Wohlbefindens zu schaffen, die das neue Zeitalter des Posthumanismus anzeigt„.

„Förderung von Forschung und Entwicklung […], um die Gesundheit der gesamten Bevölkerung anzugleichen und eine neue menschliche ‚Basislinie‘ des Wohlbefindens zu schaffen, die die neue Ära des Posthumanismus anzeigt“ Futuristische KI & GENE EDITING Policy Proposal, RAND TableTop Exercise

Vielleicht fragen Sie sich jetzt: „Was in aller Welt ist Posthumanismus?“

Machen Sie sich keine Sorgen! Sie sind nicht allein.

Laut der NYU-Professorin Dr. Francesca Ferrando gibt es mindestens drei verschiedene Bewegungen des Posthumanismus, die für verschiedene Menschen unterschiedliche Bedeutungen haben:

Kritischer Posthumanismus (verwurzelt in der marxistischen kritischen Theorie)

Kultureller Posthumanismus

Philosophischer Posthumanismus

Bei allen drei Posthumanismen geht es laut Dr. Ferrando um die Dekonstruktion des Menschen, die der Professor in drei Komponenten aufschlüsselt:

Post-Humanismus: Der Mensch ist nicht einer, sondern viele. Es gibt nicht nur eine Art von Mensch, sondern viele Arten.

Post-Anthropozentrismus: Der Mensch wird nicht als die wichtigste Spezies betrachtet.

Post-Dualismus: Der Mensch wird nicht mehr dualistisch, sondern in seiner Verbundenheit gesehen.

Vor diesem Hintergrund können wir anfangen zu verstehen, was die Teilnehmer der RAND-Tabletop-Übung dachten, als sie davon sprachen, die Gesundheit der gesamten Bevölkerung anzugleichen und „eine neue menschliche ‚Grundlinie‘ des Wohlbefindens zu schaffen, die die neue Ära des Posthumanismus anzeigt“.

Mit Gen-Editierung und künstlicher Intelligenz können alle Menschen in Bezug auf die Gesundheitsversorgung gleichgestellt werden, wie in sozialistischen Systemen, was auf den marxistischen Zweig des Posthumanismus zurückgeht.

Der RAND-Bericht beschränkt sich jedoch nicht auf die Gleichstellung von Gesundheit und Wohlbefinden, wenn es um die Zukunft von KI und Gen-Editing geht.

Laut RAND „sind diese Technologien mögliche Lösungen für Probleme der globalen Gesundheit, des Klimawandels, der Gesundheitsgerechtigkeit und anderer drängender Fragen„.

Zum Beispiel:

„Die Entwicklung von Enzymen, die Plastik und Schadstoffe (z. B. Chemikalien für die Ewigkeit), künstliches Fleisch und Biokraftstoffe fressen, könnte die Welt, in der wir leben, in naher und ferner Zukunft dramatisch verändern.“ „Maschinelles Lernen und Genmanipulation an der Spitze einer gesellschaftlichen Evolution“, RAND, Oktober 2023

Die Verbindungen zwischen künstlicher Intelligenz, Genmanipulation und Posthumanismus in Bezug auf die öffentliche Gesundheit, die Lebensmittelsysteme und das Klima sind nicht neu.

Dr. Jamie Lorimer, Professor an der Universität Oxford, argumentierte bereits 2009, dass die „aufkommende posthumane Sensibilität durch Bedenken und Debatten über Innovationen, Ereignisse und Krisen in einer Reihe von verschiedenen Bereichen ausgelöst wurde“, darunter „Entwicklungen in der Technowissenschaft (z. B., Genmanipulation, künstliche Intelligenz, Nanotechnologie und Reproduktionstechnologien), das Lebensmittelsystem (z. B. das Risiko des Rinderwahnsinns und der Aufstieg der Biobewegung), die öffentliche Gesundheit (in Form von Zoonosen wie der Vogelgrippe) und die Klimawissenschaft (wo die Diagnose des Klimawandels die globale Reichweite anthropogener Aktivitäten gezeigt hat)„.

Wie die Teilnehmer der RAND-Übung stellte auch Dr. Lorimer 14 Jahre zuvor fest, dass wir das Gefühl hatten, eine Schwelle zu überschreiten und „in eine neue Ära einzutreten„.

„Für einige technokratische Optimisten ist diese schöne neue Welt voller emanzipatorischer Verheißungen der modernen Wissenschaft […] Für konservativere und umweltbewusste Kritiker ist dieser neue posthumane Zustand apokalyptisch und bedroht unsere menschliche Identität und die zukünftige Bewohnbarkeit des Planeten.“ Dr. Jamie Lorimer, „Posthumanismus/Posthumanistische Geographien“, 2009

Für die von RAND ausgewählten Experten ging es in dieser neuen Ära des Posthumanismus um die Angleichung der Gesundheit an ein neues menschliches Grundniveau des Wohlbefindens (d. h. eine sozialisierte Gesundheitsversorgung).

Dr. Lorimer beobachtete auch die potenziellen gesundheitlichen Vorteile, die eine neue Ära des Posthumanismus mit sich bringen könnte, aber er sah auch, wie sie dystopisch werden könnte.

„Für einige technokratische Optimisten ist diese schöne neue Welt voll von den emanzipatorischen Versprechen der modernen Wissenschaft. Sie bietet neue Möglichkeiten zur Verbesserung der menschlichen Fähigkeiten, zur Selbstverwirklichung des Einzelnen und bedeutende neue Bereiche für (kapitalistisches) Wirtschaftswachstum und Profit„, schrieb er.

„Für konservativere und umweltbewusste Kritiker ist dieser neue posthumane Zustand apokalyptisch und bedroht unsere menschliche Identität und die zukünftige Bewohnbarkeit des Planeten.„

„Posthumanismus und Transhumanismus bezeichnen unterschiedliche intellektuelle Schulen, die sich in grundlegenden Fragen widersprechen […] Der Transhumanismus beschäftigt sich mit dem Menschen, seinen natürlichen Grenzen und möglichen Optionen für seine Beseitigung. Der Posthumanismus wiederum erweitert den Raum des Handelns, indem er nicht-menschliche Objekte einbezieht und die binären Gegensätze Mensch-Nicht-Mensch, Kultur-Natur oder Humanismus-Antihumanismus ablehnt.“ „Posthumanismus vs. Transhumanismus: From the ‚End of Exceptionalism‘ to ‚Technological Humanism‘,“ Herald of the Russian Academy of Sciences, September 2022

Es mag von Interesse sein, darauf hinzuweisen, dass Posthumanismus und Transhumanismus nicht dasselbe sind.

Um auf Dr. Ferrando von der NYU zurückzukommen: Beim Posthumanismus geht es darum, den Menschen und seinen Platz in der Welt zu dekonstruieren – weg vom Anthropozentrismus -, während es beim Transhumanismus um die Verbesserung der menschlichen Fähigkeiten geht.

Abgesehen von Posthumanismus und Transhumanismus fügt der RAND-Bericht hinzu, dass ML und Gen-Editierung für gute oder ruchlose Zwecke genutzt werden können.

In dem Bericht heißt es: „Die meisten Implikationen und damit Anwendungen dieser Fortschritte fallen in den medizinischen Bereich, mit einigen Anwendungen in der Landwirtschaft, im Energie- und Klimabereich, aber es gibt auch Potenzial für ihren Einsatz in anderen Bereichen wie dem Militär, der nationalen Sicherheit oder der menschlichen Leistungsfähigkeit.„

Experten sind „insbesondere besorgt über die Möglichkeiten, synthetische Verbindungen zu schaffen, die Krankheiten auslösen, sich der Entdeckung und Überprüfung entziehen und möglicherweise Pandemien oder globale bioterroristische Ereignisse auslösen könnten.“

Abgesehen von den greifbaren, realen Anwendungen, die ML und Gen-Editierung bieten können, gibt es Wissenschaftler in Regierungen, Hochschulen und der Industrie, die diese Fähigkeiten als Katalysatoren betrachten, um die Gesellschaft in Richtung einer ideologischen, posthumanen Zukunft zu bewegen.

Aber hey! Das waren doch alles nur fiktive Szenarien, nicht wahr?