Der Krieg gegen den Horror (oder was auch immer)

Von CJ Hopkins

Willkommen zurück im Krieg gegen den Terror. Ich hoffe, Sie hatten eine schöne 7-jährige Pause.

Ja, das ist richtig, wieder einmal wird die Demokratie von der Achse des reinen, unverfälschten Bösen angegriffen!

Es ist an der Zeit, Ihre kritischen Fähigkeiten abzuschalten, sich in die amerikanische Flagge oder die israelische Flagge oder die ukrainische Flagge zu hüllen, oder besser noch in alle drei Flaggen, und sich an die Seite der Mächte der Freiheit und des Guten zu stellen, wenn sie ihr gottgegebenes Recht wahrnehmen, die Welt vor den Kindern der Finsternis und den Putin-Nazis und dem Hass und der Vergewaltigung und den Babymördern und Babymörderinnen und Babymörder-Sympathisanten zu schützen!

Für diejenigen unter uns, die alt genug sind, um sich an den 11. September 2001 und seine Folgen zu erinnern, ist es wie ein Déjà-vu, das sich wiederholt. Nur dass wir bereits den Krieg gegen den Terror hatten. Ich weiß also nicht, wie wir ihn dieses Mal nennen werden. Vielleicht ist es der Krieg gegen den Horror, oder „Horrific Horror“, wie Präsident Biden es ausdrückte.

Oder vielleicht sollten wir es den Krieg gegen was auch immer nennen. Es ist ja schließlich alles derselbe Krieg.

Nein. Das wird sich nicht verkaufen. Niemand wird einen Krieg gegen was auch immer führen. Wir brauchen etwas völlig Bedeutungsloses, aber Eingängiges. Etwas, das den Verstand der Menschen ausschaltet und sie davon abhält, unbequeme Fragen zu stellen, wie ein Firmenslogan oder ein Klischee, das zum Nachdenken anregt.

Nehmen wir „Der Krieg gegen den Horror“. Der Krieg gegen das Grauen begann folgendermaßen…

Er begann am Morgen des 7. Oktober, als der Staat Israel, der einfach nur friedlich in dem ihm von Gott geschenkten Gebiet im Nahen Osten saß, sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmerte und niemanden störte, unprovoziert von Mitgliedern der Hamas angegriffen wurde, die, so die Horroristen, „ihr legitimes Recht auf Widerstand gegen die Besatzung ausübten„, indem sie Hunderte von unbewaffneten Menschen bei einer Musikveranstaltung und ganze Familien in ihren Häusern ermordeten.

Um sicherzustellen, dass jeder die Legitimität ihres „bewaffneten Widerstands“ anerkennt – oder besser gesagt, um zu garantieren, dass die Israelis zu einer massiven Überreaktion gezwungen werden und der Angriff die Weltöffentlichkeit so polarisiert, wie es die Hamas wünscht – gingen sie mit äußerster Brutalität vor.

Überraschung! Es hat geklappt! Israel verwandelt derzeit den Gazastreifen in einen Haufen schwelender Trümmer, bombardiert Geschäfts- und Wohngebiete, Krankenhäuser, Moscheen, Kirchen, Schulen, Notunterkünfte, Menschen, die vor den Luftangriffen fliehen, tötet Tausende von Palästinensern, löscht ganze palästinensische Familien aus (oder, wie Israel sie nennt, „menschliche Schutzschilde“) und übt ansonsten sein unveräußerliches „Recht auf Selbstverteidigung“ aus, indem es den Gazastreifen abriegelt und seine Bewohner systematisch liquidiert, oder besser gesagt, indem es „eine neue Sicherheitsrealität“ schafft.

Und die Weltöffentlichkeit könnte nicht stärker polarisiert sein.

Aber die Hamas kann nicht den ganzen Ruhm dafür einheimsen. Die furchterregendste Propagandamaschine in der Geschichte der furchterregenden Propagandamaschinen macht Überstunden, um die Botschaft zu verbreiten: „Entweder bist du auf unserer Seite oder du bist auf der Seite der Horroristen!“ „Entweder du bist auf unserer Seite oder du bist ein antisemitischer, russenliebender Baby-Raper-Sympathisant!“ Und so weiter.

Ich bin sicher, Sie haben die Botschaft schon gehört.

In der Zwischenzeit tun tatsächliche Antisemiten und „revolutionäre“ Fanatiker, die mit dem Massenmord an Menschen als „Widerstandstaktik“ völlig einverstanden sind, ihr Bestes, um mitzuspielen. Im Internet wimmelt es von Antisemiten, die die Juden verteufeln für, nun ja, was auch immer. Krypto-Faschisten tauchen aus dem Unterholz auf. Palästinensische Aktivisten verherrlichen die Hamas. Und so weiter. Ich bin sicher, Sie haben die Berichterstattung gesehen.

Ich werde auf meine übliche Praxis verzichten, Links zu einigen dieser Berichte und zu den zahlreichen Beiträgen in den sozialen Medien einzufügen, die die Kriminalisierung abweichender Meinungen und Unterstützungsbekundungen für die Palästinenser seit dem offiziellen Beginn des Krieges gegen das Grauen dokumentieren, denn ehrlich gesagt glaube ich im Moment nichts, was ich sehe oder lese, bevor ich nicht überprüft habe, ob es sich nicht um Propaganda handelt, die das offizielle Narrativ oder das inoffizielle Narrativ oder ein anderes Narrativ verstärken soll.

Im Moment werden wir mit Narrativen überschwemmt, dem offiziellen Narrativ, dem inoffiziellen Narrativ, dem offiziellen inoffiziellen Narrativ, dem alternativen offiziellen Narrativ, dem alternativen inoffiziellen Narrativ, dem verlogenen inoffiziellen Narrativ usw., was das übliche Verfahren ist, wenn man einen Krieg gegen das Grauen oder eine apokalyptische Pandemie oder eine andere größere Revision des offiziellen Hauptnarrativs in die Wege leitet.

Was mich zu der Geschichte mit der Bombe im Krankenhaus bringt. Sie wissen schon, die Geschichte. Das arabische Krankenhaus von Al-Ahli, das Israel bombardiert hat, oder nicht bombardiert hat, je nachdem, welchem Narrativ Sie glauben, oder welchem Narrativ Sie nicht wirklich glauben, aber trotzdem so tun, als ob Sie es glauben, weil das andere zu glauben Ihre „Seite“ verraten würde.

Ich möchte das hier ganz klar sagen. Ich weiß nicht, wer das Krankenhaus bombardiert hat.

Ja, natürlich denke ich, dass ich es weiß. Aber ich bin hier in Berlin. Ich bin nicht in Gaza. Ich stehe mit niemandem in Gaza in Kontakt. Alles, worauf ich mich stützen kann, sind die Aussagen der IDF und der US-Geheimdienste, die Erklärungen der palästinensischen Behörden, internationale Medienberichte und andere Dinge, die jeder im Internet finden kann, und … nun, Sie wissen schon, gesunder Menschenverstand.

Nennen Sie mich einen „Horrorsympathisanten“, wenn Sie wollen, aber ich glaube den Worten der IDF und anonymer „Geheimdienstler“ nicht. Ich hinterfrage ihre Erzählungen kritisch. Das habe ich während des Krieges gegen den Terror getan. Ich habe das während der Russiagate-Affäre getan. Ich habe es während der Covid-Pandemie getan. Das kritische Hinterfragen offizieller Narrative ist Teil meiner Arbeit als politischer Satiriker.

Werfen wir also einen Blick auf das offizielle Narrativ des Bombenanschlags auf das Al-Ahli Arab Hospital.

Nach dem offiziellen Narrativ können die palästinensischen Horroristen einfach nicht zur Ruhe kommen. Nachdem sie Israel jahrzehntelang mit ihren kleinen Horror-Raketen angegriffen haben, die in der Regel bestenfalls ein paar Menschen töten, schießen sie nun, nachdem sie endlich eine neue Super-Horror-Rakete entwickelt haben, die Hunderte von Menschen töten kann, beim ersten Einsatz in ihr eigenes Krankenhaus.

Oder – und das ist die „offizielle Erzählung B“ – sie schießen ihre neue Super-Duper-Horror-Rakete auf Israel, aber sie zerfällt in der Luft oder wird von der israelischen „Kuppel“ abgefangen, und ein Fragment davon (d.h., und es stellt sich heraus, dass dieses Fragment zufällig die „Super-Horror“-Komponente der Rakete ist, die gleichzeitig die aufgetankten Benzintanks aller Autos auf dem Parkplatz entzündet, was einen riesigen Feuerball erzeugt, der die Leute auf dem Parkplatz in Stücke sprengt.

Aber das ist nur die aktuelle Version der offiziellen Erzählung, die sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt hat.

Zuerst, kurz nach der Explosion, feierte Benjamin Netanjahus Berater in den sozialen Medien auf X den Angriff mit den Worten: „Die israelische Luftwaffe hat eine Hamas-Terroristenbasis in einem Krankenhaus in Gaza getroffen!“ Dieser Tweet wurde natürlich schnell gelöscht, und die IDF leugnete offiziell die Verantwortung, machte eine Rakete des Islamischen Dschihad für die Explosion verantwortlich und veröffentlichte Videoaufnahmen, die ihre Geschichte bestätigten. Unglücklicherweise für die IDF enthielt das gefälschte Bildmaterial, das sie gepostet hatten, einen Zeitstempel von 7:59, eine Stunde nach dem Ereignis. Die IDF löschten diesen Tweet, revidierten ihn und posteten ihn erneut ohne das gefälschte Filmmaterial. Daraufhin posteten andere IDF-nahe Einrichtungen weiteres Material, das ebenfalls gefälscht war.

Al Jazeera hat das alles hier dokumentiert…

In this Fact Check, we look at Israel’s changing narrative on the deadly bombing of Gaza’s al-Ahli Arab Hospital. pic.twitter.com/kayAx1zPpW — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 19, 2023

Am nächsten Morgen reichten den offiziellen Propagandisten die Aufnahmen des Krankenhausparkplatzes, auf dem sich die Explosion ereignete, und des Krankenhausgebäudes, das noch stand, um ihrer offiziellen Darstellung den letzten Schliff zu geben, aber zur Sicherheit veröffentlichten die IDF eine „Überwachungsaufnahme von zwei Hamas-Terroristen“ mit lustigem Akzent, die gestanden, das Krankenhaus versehentlich bombardiert zu haben. Es war eine Art Cheech und Chong-Nummer. Ernsthaft, sie hatten die Dreistigkeit, das zu tun.

Sockenpuppen der Geheimdienste überschwemmten das Internet sofort mit Tweets und Posts, die die Geschichte von der „fehlgeleiteten Rakete“ bekräftigten. Jeder, der sie in Frage stellte, wurde als „antisemitischer, terroristenliebender Idiot“ beschimpft. Die großen Zeitungen überarbeiteten ihre Schlagzeilen. Biden bestätigte, dass es die „andere Mannschaft“ war. Die Konzernmedien, verschiedene einflussreiche Personen und sogar prominente unabhängige Medien wie Racket News und Public erklärten den Fall für abgeschlossen.

Schließlich würden uns die IDF und anonyme US-Geheimdienstler niemals anlügen oder versuchen, die Öffentlichkeit mit gefälschten „Beweisen“ zu täuschen, und jeder, der das behauptet, ist ein „antisemitischer, Horroristen liebender, Hassreden verbreitender Desinformant“!

Offenbar hat der britische Nachrichtensender Channel 4 News das Memo nicht erhalten. Hier ist ihre Berichterstattung …

Who was behind the Gaza hospital blast – a visual investigation. pic.twitter.com/FGQ9kG0Wni — Channel 4 News (@Channel4News) October 19, 2023

Genauso wenig wie Aaron Maté von The Grayzone …

No matter what Israeli and anonymous US intelligence officials say, the claim that Israel bombed the al-Ahli Arab hospital in Gaza has not been debunked at all. https://t.co/pJuz2svAt5 — Aaron Maté (@aaronjmate) October 19, 2023

Aber, ich weiß nicht … vielleicht liege ich falsch. Vielleicht sagen uns das israelische Militär, der militärisch-industrielle Komplex, der zensur-industrielle Komplex und der US-Geheimdienst und seine Ableger dieses Mal die Wahrheit.

The usual ghouls manufacturing consent on al-Ahli Hospital bombing to deflect blame from Israel: Bellingcat—funded by Langley cutout @NEDemocracy—cites PAX For Peace, funded by @StateDept; along with Nathan Ruser of @ASPI_org, funded by @DefenceAust @StateDept @LockheedMartin etc pic.twitter.com/G330gYCADx — Mark Ames (@MarkAmesExiled) October 20, 2023

Leider werden wir das wohl nie erfahren, denn eine unabhängige Untersuchung des Bombenanschlags wäre „unangemessen“…

"It never happened. Nothing ever happened. Even while it was happening it wasn’t happening. It didn’t matter. It was of no interest." – Harold Pinter https://t.co/Timf1Ji464 — CJ Hopkins (@CJHopkins_Z23) October 21, 2023

Aber im Ernst: Das ist erst der Anfang. Die Flut an offizieller und inoffizieller Propaganda, Gaslighting und emotionaler Manipulation wird mit der Zeit nur noch zunehmen. Das Beste, was man jetzt tun kann, ist, sich für eine „Seite“ zu entscheiden und sie bedingungslos zu unterstützen, ganz gleich, was sie tut oder sagt. Wenn Sie berufstätig sind, eine Karriere, eine Hypothek und Kinder haben oder dies anstreben, würde ich Ihnen empfehlen, sich auf die Seite der Mächtigen zu stellen.

Das ist leicht zu bewerkstelligen. Melden Sie sich einfach von „Verschwörungstheoretikern“ wie mir ab, blockieren Sie sie und verschließen Sie ansonsten Ihre Ohren und Ihren Verstand vor ihnen. Halten Sie sich an die anonymen „Geheimdienstler“, die IDF, die Konzernmedien, die „Faktenprüfungsstellen“, Google und den Rest des offiziellen Realitätsdurchsetzungsapparats, der in den letzten drei Jahren weltweit ausgerollt wurde.

Sie haben doch nicht geglaubt, dass sie das alles nur zum Spaß machen, oder? Nein … das haben Sie natürlich nicht.

Wie auch immer, willkommen im Krieg gegen das Grauen, den Terror, die Realität oder was auch immer!