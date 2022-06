Gentechnisch veränderte Hühner, die ihre eigenen Küken töten sollen

Jedes Jahr werden weltweit mehr als 6 Milliarden männliche Küken getötet, bis zu 300 Millionen davon in den USA, als Teil der industrialisierten Eierindustrie

Ein Team israelischer Wissenschaftler hat ein Konzept zum Patent angemeldet, bei dem Hühner gentechnisch so verändert werden, dass sie männlichen Embryonen ein Letalitäts- oder Killergen vererben, das sie vor dem Schlüpfen eliminiert.

Sobald die Eier gelegt sind, würde blaues Licht eingesetzt, um das Letalitätsgen zu aktivieren und alle männlichen Embryonen in-ovo oder im Ei zu töten.

Dies wird wahrscheinlich als „humaner“ Ansatz dargestellt, birgt aber erhebliche Risiken, auch für die Henne, da das Letalitätsgen wahrscheinlich hochgiftige Proteine produziert, die die Henne krank machen könnten

Die Europäische Kommission erklärte, dass solche gentechnisch veränderten Hühner und ihre Eier nicht als gentechnisch veränderte Organismen (GVO) eingestuft werden und daher nicht unter die GVO-Vorschriften der EU fallen würden.

Eine der Gräueltaten der industrialisierten Landwirtschaft ist die Tötung männlicher Küken durch die Eierindustrie. Jedes Jahr werden weltweit mehr als 6 Milliarden männliche Küken getötet, bis zu 300 Millionen davon in den USA. Die Gründe für diese verabscheuungswürdige Praxis liegen an der Wurzel dessen, was in der Landwirtschaft der Konzerne falsch läuft – Legehennen werden gezüchtet, um Eier zu legen, und nichts weiter.

Da männliche Hühner keine Eier produzieren können und nicht genug Fleisch ansetzen, um für den menschlichen Verzehr nützlich zu sein (im Gegensatz zu Masthühnern, die gezüchtet werden, um unnatürlich groß zu werden), würde ihre Aufzucht mehr kosten, als sie „wert“ sind. Ohne Rücksicht auf das Leben der Tiere werden die männlichen Tiere daher kurz nach der Geburt „gekeult“ oder getötet, um sie als Tierfutter, Viehfutter oder einfach als Füllmaterial für Mülldeponien zu verwenden.

Ein Team israelischer Wissenschaftler hat nun ein Konzept zum Patent angemeldet, bei dem Hühner gentechnisch so verändert werden, dass sie männlichen Embryonen ein Letalitäts- oder Killergen vererben, das sie vor dem Schlüpfen eliminiert. Es ist zwar klar, dass die Praxis des Tötens männlicher Küken ein Ende haben muss, aber diese biotechnologische „Lösung“ könnte am Ende weit mehr Probleme schaffen als lösen.

GE-Hennen geben tödliches Gen an männliche Embryonen weiter

Das Patent, das mit dem israelischen Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung als Antragsteller und Yuval Cinnamon und Enbal Ben-Tal Cohen als Erfinder eingereicht wurde, verwendet das Gen-Editing-Tool CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeat), um ein fremdes Gen – das Letalitätsgen – in das männliche Geschlechtschromosom Z einzufügen.

Das gentechnisch veränderte Huhn würde das Letalitätsgen – das nur durch blaues Licht aktiviert werden soll – an alle männlichen Embryonen weitergeben. Nach dem Legen der Eier würde dann blaues Licht eingesetzt, um das Letalitätsgen zu aktivieren und alle männlichen Embryonen in-ovo bzw. im Ei zu töten.

Dies wird wahrscheinlich als „humaner“ Ansatz dargestellt, birgt aber erhebliche Risiken, auch für die Henne, da das Letalitätsgen wahrscheinlich hochgiftige Proteine produziert. Nach Angaben von GM Watch:

Um eine zuverlässige Tötung der männlichen Kükenembryonen in einem frühen Stadium ihrer Entwicklung zu gewährleisten, muss das Letalitätsgen, das die Entwickler einfügen, hochgiftig sein. Die verschiedenen im Patent erwähnten tödlich wirkenden Proteine, die durch Hemmung von Wachstum/Entwicklung (Absätze 0156, 0157) oder essentiellen Signalwegen wirken sollen, wie z. B. „bone morphogenetic protein antagonist“ oder „RNA-guided DNA endonuclease enzyme“ (Absätze 0159, 0160), könnten in ihrer Wirkung zu unsicher sein.

Daher wird sich der Entwickler mit ziemlicher Sicherheit für ein bekanntes hochtoxisches Element entscheiden – wie z. B. Gene, die für Diphtherietoxin oder Ricin-Toxin kodieren, die beide in Absatz 0158 ausdrücklich als mögliche Kandidaten für das tödliche Gen genannt werden. Die Tatsache, dass die Autoren ihr Konzept unter Verwendung eines Diphtherietoxin-Letalitätsgens illustrieren, wenn auch im Rahmen von In-vitro-Gewebekultur-Zellexperimenten (Abbildung 24A), unterstützt diesen Gedankengang.

Außerdem beschränkt das Patent das tödliche Gen nicht auf die genannten Arten, was bedeutet, dass die Wissenschaftler praktisch alles verwenden könnten, z. B. ein Gen, das für Choleratoxin kodiert.

Das tödliche Gen könnte undicht sein

Abgesehen von den Problemen, die mit der Einführung eines tödlichen Gens in eine lebende Spezies verbunden sind, stellt sich die Frage nach seiner Aktivierung durch blaues Licht. Das tödliche Gen soll inaktiv bleiben, bis es blauem Licht ausgesetzt wird, aber es besteht die Möglichkeit, dass es auch in diesem inaktiven Zustand ein gewisses Maß an Toxizität ausübt. Dieses „undichte“ tödliche Gen könnte Auswirkungen auf den Tierschutz haben und eine Gefahr für die Mutterhühner darstellen.

GM Watch erklärt: „Es ist allgemein bekannt, dass alle transgenen Systeme undicht sind – es ist nur eine Frage des Grades“, und fügt hinzu:

Dies wirft die Frage auf, wie „dicht“ und narrensicher die Expression der Letalitätsgenkassette ist – mit anderen Worten, ob sie wie gewünscht bis zur Aktivierung durch Blaulicht völlig stumm ist oder ob es eine geringe, aber signifikante Expression vor der Blaulicht-Beleuchtung gibt. Abbildung 13 des Patents (obere Tafeln) zeigt, dass die Expression des Lethalitätsgens undicht ist. … Das optogene (Blaulicht-)Aktivierungssystem, das mit der Letalitätsgenkassette verbunden ist, wird also mit ziemlicher Sicherheit „undicht“ sein. Das bedeutet, dass das tödliche Gen in den weiblichen Gründerhühnern selbst bei Abwesenheit von blauem Licht nicht stumm sein kann. Diese weiblichen Gründerhühner und ihre eierlegenden weiblichen Nachkommen könnten also das Letalitätsgen auf einem niedrigen Niveau exprimieren.

Dies würde bedeuten, dass diese Hennen ein tödliches Gift in ihrem Körper produzieren. Infolgedessen könnten sie gesundheitliche Probleme bekommen. Diese Möglichkeit (die keineswegs unwahrscheinlich ist) wirft Fragen zur Gesundheit der weiblichen Gründerhühner und ihrer weiblichen Nachkommen auf. Ihr Gesundheitszustand wird von der Art des Letalitätsgens abhängen und davon, in welchem Ausmaß es sich in ihrem Körper manifestiert.

EU erklärt, die gentechnisch veränderten Hühner seien keine GVO

Zum jetzigen Zeitpunkt stellt das Patent lediglich einen Konzeptnachweis auf der Grundlage von In-vitro- und In-vo-Versuchen dar. Ein gentechnisch verändertes Huhn, das ein tödliches Gen an seine männlichen Nachkommen weitergibt, gibt es noch nicht, und die im Patent veröffentlichten Daten zeigen nur einzelne Komponenten des Plans und dass es theoretisch funktionieren könnte, aber das Konzept muss noch verwirklicht werden.

Die Forscher hoffen jedoch, das Projekt zum nächsten Schritt zu führen und haben bereits die Unterstützung der Europäischen Kommission erhalten, die erklärte, dass solche gentechnisch veränderten Hühner und ihre Eier nicht als gentechnisch veränderte Organismen (GVO) eingestuft würden und daher nicht unter die GVO-Vorschriften der EU fallen würden.

Nach Angaben der Kommission bezieht sich die Definition für GVO auf Organismen, „bei denen das genetische Material in einer Weise verändert wurde, die nicht auf natürliche Weise durch Paarung und/oder natürliche Rekombination erfolgt“.

Auch wenn das Konzept des Patents in der Natur nicht vorkommt, antwortete die EU: „Dies scheint bei den fraglichen Legehennen nicht der Fall zu sein, wenn man von den vorgelegten Informationen ausgeht, wonach das Transgen nur auf die männlichen Embryonen übertragen wird, nicht aber auf die weiblichen Embryonen, die sich zu diesen Legehennen entwickeln.

Da die gentechnisch veränderten Hühner nach ihrer Definition nicht als GVO gelten würden, seien es auch die von ihnen gelegten Eier nicht. „Infolgedessen“, so stellten sie fest, „bräuchten die fraglichen Legehennen und ihre Eier keine Zulassung … Da das Patent keinen Beweis dafür liefert, dass die gentechnisch veränderten Hühner frei von unnatürlichen Veränderungen sind, hält GM Watch die Aussage der Kommission, dass die Hühner nicht als GVO eingestuft würden, für illegal.

Die Geschichte hat bereits gezeigt, dass es mehr als wahrscheinlich ist, dass Fragmente des Letalitätsgens an unbeabsichtigten Stellen außerhalb des Z-Chromosoms auf Chromosomen landen könnten, die beispielsweise in weiblichen Küken vorkommen könnten.

„Es scheint keine veröffentlichten Belege dafür zu geben, dass dieses Verfahren nicht zu einer unbeabsichtigten Integration von Transgenfragmenten führt und dass die resultierenden transgenen Gründerhühner und ihre weiblichen Nachkommen frei von solcher Fremd-DNA sind“, so GM Watch.

Sogenannte „Off-Target“-Effekte sind ein bekanntes Ergebnis der CRISPR-Technologie, einschließlich CRISPR-Cas, das noch präziser sein soll als die ursprüngliche Technologie. Eine Studie suchte nach unbeabsichtigten Mutationen und stützte sich dabei auf eine separate Studie, in der CRISPR-Cas eingesetzt wurde, um bei blinden Mäusen das Sehvermögen durch Korrektur einer Genmutation wiederherzustellen. Die Forscher sequenzierten das gesamte Genom der CRISPR-editierten Mäuse, um nach Mutationen zu suchen.

Neben der beabsichtigten genetischen Veränderung fanden sie mehr als 100 zusätzliche Deletionen und Insertionen sowie mehr als 1500 Einzelnukleotidmutationen, was zeigt, dass genetische Veränderungen selten isoliert auftreten.

Ethische Fragen dürfen nicht ignoriert werden

Biotech-Forscher werden zweifellos versuchen, diese gentechnisch veränderten Hühner, die ein tödliches Gen an ihre männlichen Nachkommen weitergeben, als humanere Option darzustellen als das Töten von Küken nach dem Schlüpfen. Der gezielte Einsatz von Genen, die das Leiden von Tieren lindern sollen, ist eine gängige Taktik von Biotech-Firmen, die glauben, dass sie damit die der Technologie gegenüber misstrauischen Regulierungsbehörden und Verbraucher besänftigen können. Aber die daraus resultierenden ethischen Probleme bleiben bestehen und sind ebenso beunruhigend. Wie GM Watch erklärt:

Dies ist ein großes ethisches Problem, das damit beginnt, dass eine Mutterhenne gentechnisch so verändert wird, dass sie ein tödliches Gen an alle ihre männlichen Nachkommen weitergibt. Das tödliche, toxinbildende Gen könnte in die Umwelt oder in Bakterien gelangen. Gelangt es in Bakterien, könnte es von diesen auf Menschen oder Tiere übertragen werden, was möglicherweise schwerwiegende Folgen für deren Gesundheit hätte. Alle männlichen Embryonen, die mit einem toxischen Letalitätsgen abgetötet werden, müssen als Giftmüll behandelt werden und könnten beispielsweise nicht als Tierfutter verwendet werden, was die übliche Bestimmung für verworfene männliche Embryonen oder Küken in der gentechnikfreien Eierindustrie ist.

GE-Hühner und -Rinder sind schon da

Während gentechnisch veränderte Hühner, die in der Lage sind, Letalitätsgene weiterzugeben, noch nicht Realität sind, wurden andere Arten von gentechnisch veränderten Hühnern bereits geschaffen. Wissenschaftler haben CRISPR eingesetzt, um Hühner zu schaffen, die gegen die Vogelgrippe resistent sind, die sich unter CAFO-Vögeln (Concentrated Animal Feeding Operation) schnell ausbreitet.

Die einfachste Möglichkeit, die weit verbreitete Übertragung der Vogelgrippe zu stoppen, bestünde darin, die Hühnerhaltung zu ändern, indem man sie nicht mehr in krankheitsverseuchten CAFOs einpfercht, sondern draußen auf der Weide hält. Auch die Notwendigkeit, gentechnisch veränderte Hühner zu erzeugen, die Gene weitergeben, um ihre männlichen Küken zu töten, würde durch eine Überarbeitung des industrialisierten Lebensmittelsystems entfallen.

Einige regenerative Landwirte züchten ihr Geflügel anders, indem sie alte Geflügelrassen verwenden. Obwohl diese Rassen weniger Eier produzieren und langsamer wachsen als moderne Rassen, sind sie auf lange Sicht gesünder und produktiver. Männliche Küken werden nach dem Schlüpfen nicht getötet, sondern bis zur Geschlechtsreife aufgezogen.

Es wurden auch andere gentechnisch veränderte Hühner geschaffen, darunter Vögel, die gegen das Vogel-Leukose-Virus resistent sind, eine weitere Krankheit, die CAFO-Geflügel plagt. Es ist anzumerken, dass Lebensmittel, die mittels Gen-Editing hergestellt wurden, nicht der Regulierung durch das US-Landwirtschaftsministerium – obwohl ein Beratungsgremium empfohlen hat, dass gentechnisch veränderte Lebensmittel nicht als biologisch gekennzeichnet werden dürfen – oder andere Regulierungsbehörden unterliegen.

Tatsächlich veröffentlichte das USDA im März 2018 eine Erklärung, in der es feststellte, dass es CRISPR-editierte Nutzpflanzen nicht regulieren würde, und erklärte: „Mit diesem Ansatz will das USDA Innovationen zulassen, wenn kein Risiko besteht. Außerdem könnten die Amerikaner schon in zwei Jahren in ihre ersten gen-editierten Burger beißen, da die US Food and Drug Administration die Zulassung von gen-editierten Rindern erteilt hat.

Während normalerweise ein langwieriges Genehmigungsverfahren erforderlich ist, um genmanipulierte Tiere auf den Lebensmittelmarkt zu bringen, hat die FDA das Verfahren für genmanipulierte Rinder gestrafft, so dass sie das reguläre Genehmigungsverfahren umgehen können. Die von der Biotech-Firma Recombinetics geschaffenen Tiere verfügen über Gene, die ihr Fell kürzer und glatter machen, was ihnen helfen soll, Hitzestress besser zu überstehen, wodurch sie mehr Gewicht zulegen und die Effizienz der Fleischproduktion steigern können.

Es ist möglich, dass das „CRISPR-Huhn“ einen ähnlichen Weg einschlagen und in den Supermärkten landen könnte, bevor langfristige Sicherheits- und Toxizitätsstudien durchgeführt worden sind. Im Moment ist die beste Möglichkeit, genmanipulierte Lebensmittel zu vermeiden, der Kauf von biologischen und noch besser von biodynamischen Lebensmitteln von einem örtlichen Bauern, den Sie kennen und dem Sie vertrauen.

