ID4Africa 2022 Meeting in Marokko zeigt, dass es nicht mehr nur um Identität geht

Seit dem letzten ID4Africa-Gipfel in Johannesburg, 2019, hat sich die Welt verändert. Die COVID-19-Pandemie hat auch zu großen Veränderungen in der Welt der Identität geführt.

Ein Thema, das sich durch den ersten Tag der ID4Africa 2022 Augmented General Meeting in Marokko zog, ist, dass es bei ID nicht mehr nur um die Identifizierung einer Person geht. Der Schwerpunkt und die Bedeutung der ID hat sich eindeutig auf den Zugang zu Dienstleistungen verlagert, der durch den Besitz dieser ID ermöglicht wird. Die ID4Africa-Bewegung selbst hat ihren Auftrag aktualisiert.

In Marrakesch sind hochrangige Delegierte aus 51 afrikanischen Ländern mit führenden Unternehmen und Organisationen aus dem Identitätssektor zusammengekommen, um von den Erfahrungen der anderen zu lernen – und vielleicht ein nationales Identitätssystem zu kaufen. Die Unternehmen verkaufen zwar biometrische Geräte und Systeme zur Identifizierung von Menschen, doch ihre Botschaften schließen sich denen der Identitätsbehörden an, wenn sie über die Möglichkeiten des Zugangs zu Dienstleistungen sprechen, nachdem das Leben in zwei Jahren kontaktlos geworden ist und die Regierungen versuchen, Wohlfahrt und sozialen Schutz aus der Ferne zu gewährleisten.

„Die Notwendigkeit der digitalen Transformation ist dringender geworden. Es reicht nicht mehr aus, nationale Melderegister zu erstellen und sogar mit den Personenstandsregistern zu verknüpfen. Sie müssen sicherstellen, dass jeder Aspekt Ihrer Regierung und der Erbringung von Dienstleistungen einen digitalen Zwilling hat“, sagte Dr. Joseph Atick, geschäftsführender Vorsitzender von ID4Africa, bei der Eröffnungsfeier im Palais de Congrès.

Deshalb muss die digitale Identität in einen Kontext gestellt werden. Sie ermöglicht und interagiert mit Authentifizierungsplattformen, Zahlungssystemen, digitalen Signaturen, Datenaustausch, KYC-Systemen, Zustimmungsmanagement und sektoralen Lieferplattformen. Sie ist das, was das Ökosystem der Regierung von morgen ausmacht.

Das bedeutet, dass es bei der ID [für die Entwicklung] nicht um die digitale Identität geht, sondern um den Aufbau einer öffentlichen Infrastruktur für die Verwaltung und die Erbringung von Dienstleistungen, die reibungslos, robust und unter Wahrung der Rechte und Freiheiten der Menschen ist – einschließlich des Rechts auf eine legale Identität. Dies ist unser aktualisiertes Ziel. Dies ist definitiv anspruchsvoller als das traditionelle Identitätsmanagement, und wenn es nicht richtig und schnell gemacht wird, werden die Länder zurückfallen.

Diese Botschaft wurde auf der Bühne sofort durch die Bemerkungen von Dr. Ghita Mezzour, Marokkos Ministerin für digitale Transformation, unterstrichen, die sagte, dass die beiden Ziele der Modernisierung des Identitätssystems ihres Landes sowohl der Gesellschaft (und dem sozialen Schutz) als auch der Wirtschaft zugute kämen – und letztlich den Menschen ein besseres Leben ermöglichten.

In der ersten Plenarsitzung wurde das Thema fortgesetzt. Professor Isa Ali Ibrahim (Pantami), Minister für Kommunikation und digitale Wirtschaft Nigerias, sagte, dass niemand ohne eine Nationale Identifikationsnummer (NIN) Zugang zu staatlichen Diensten habe und dass „Nigeria, wenn es um den Schutz der Privatsphäre geht, gelobt werden sollte.“

Dr. Omar El Alami, Projektleiter beim Nationalen Bevölkerungsregister Marokkos, erläuterte, wie das neue MOSIP-basierte digitale ID-System des Königreichs und der ihm zugrunde liegende Rechtsrahmen so konzipiert sind, dass eine Person, die einer Behörde Dokumente vorlegt, diese nicht noch einmal bei einer anderen Stelle vorlegen muss.

Ruanda hat die Geburtenregistrierung und die anschließende Registrierung im öffentlichen Dienst automatisiert, während sich Mutter und Kind noch im Krankenhaus befinden, sodass die Eltern nicht mehr über die verschiedenen Schritte aufgeklärt werden müssen, erklärte Josephine Mukesh, Generaldirektorin der Nationalen Identifikationsbehörde (NIDA). Geburtsurkunden werden jedoch separat und gegen eine Gebühr ausgestellt.

In Kenia sind 96 Prozent der Erwachsenen registriert. „Eine ID-Nummer ist nicht nur notwendig, sie ist ein Muss“, sagte Reuben Kimotho, Sekretariatsdirektor des kenianischen Nationalen Registrierungsbüros, und dass die ID „mit biometrischen Daten verbunden sein muss“.

„Eine eindeutige ID-Nummer ist nur eine Extrapolation der afrikanischen Kultur“, sagte Rosemary Kisembo, Geschäftsführerin der Nationalen Identifizierungs- und Registrierungsbehörde (NIRA) von Uganda. „Es ist ein Name für die Perspektive der Regierung, und er ist mit einem biometrischen Profil verbunden, das mit Ihrem Gesicht, Ihrer Iris oder Ihrem Fingerabdruck verknüpft ist.“

Ugandas grundlegendes ID-System verzeichnet rund 10 Millionen Verifizierungsanfragen pro Monat, was zeigt, dass das System lebt, sagte Kisembo. „Ja, ich werde die Kontroverse ansprechen – selbst die Kritik ist auch eine Botschaft: Woher wissen Sie, wie gut oder wie schlecht Ihr System funktioniert?“, sagte sie und sprach damit die anhaltende Kritik am Zugang zu Gesundheits- und Sozialleistungen und sogar COVID-19-Impfungen in Uganda an.

Als der Privatsektor später am Tag mit der Diskussion über Identitätsfragen begann, wurde das Thema der Dienstleistungen fortgesetzt. „Identität ist mehr als die Möglichkeit, identifiziert zu werden“, sagte Charlotte Chateau, Marketing Manager, Identity and Biometric Solutions bei Thales.

Dann legte sie die Messlatte mit der Rolle der Biometrie deutlich höher: „Ich möchte darauf hinweisen, dass die Biometrie eine Voraussetzung ist, um eine eindeutige Identität, eine eindeutige rechtliche Identität zu schaffen.“

Joby Mathew, Verkaufsdirektor für Afrika und den Nahen Osten bei HID Global, bat die Zuhörer, die Hand zu heben, wenn sie zustimmten, dass eine rechtmäßige Identität für die effektive Erbringung öffentlicher Dienstleistungen erforderlich ist. Er schätzte, dass etwa 80 Prozent der Teilnehmer die Hand hoben, was einen unwissenschaftlichen, aber dennoch aufschlussreichen Eindruck davon vermittelte, wie die Delegierten aus ganz Afrika den Zusammenhang zwischen Identität und Zugang sehen.