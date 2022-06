Ist das WEF das Hauptquartier des Bösen?

Damals, 1983, bezeichnete Ronald Reagan die Sowjetunion farbenfroh als „den Brennpunkt des Bösen in der modernen Welt“. Heute scheint es, dass wir einen neuen Kandidaten für das Hauptquartier des Bösen haben: das Weltwirtschaftsforum unter der Leitung von Klaus Schwab.

Das WEF hat keine Grenzen, schließt alle Nationalitäten ein, umfasst Regierungen, Nichtregierungsorganisationen und Großunternehmen, hat kein Militär, kein Atomwaffenarsenal, keine Flagge und keine Hymne und gibt vor, auf seiner jährlichen Konferenz alle Probleme der Welt zu lösen, während die Delegierten Champagner und Kaviar schlürfen. Sie sponsert ein Programm zur Ausbildung von Führungskräften, das sich mit so bekannten Persönlichkeiten wie Emmanuel Macron, Jacinda Ardern und Justin Trudeau schmückt. Ist Klaus Schwab der erste echte Bond-Bösewicht, der die Welt erobern (oder entvölkern) will?

Professor Schwab sieht auf jeden Fall so aus, mit seinem deutschen Akzent und seinem wertvollen Platz auf dem Gipfel der Schweizer Berge. Er tut auch so, als würde er die Welt regieren. Tatsächlich tut er seit den 1970er Jahren so, als würde er die Welt regieren, als er mit seinen jährlichen Konferenzen begann, in der Hoffnung, bemerkt zu werden. Es hat Jahrzehnte gedauert, bis er bemerkt wurde. Viele der Absolventen des WEF-Programms für junge Führungskräfte, die heute in der ganzen Welt an der Macht sind, kamen erst 30 Jahre nach Beginn des WEF in seine „Klassen“. Klaus hat jahrzehntelang nach dem Motto gelebt: „Fake it till you make it“. Hat er es endlich geschafft?

Der Titel von Klaus‘ 2020 erschienenem Buch „The Great Reset“, das er zusammen mit Thierry Malleret verfasst hat, war eingängig genug, um in den Jahren 2020-21 von einer Reihe von politischen Führern als Slogan übernommen zu werden, die aus unzähligen lokalpolitischen Gründen vermitteln wollen, dass die Pandemie eine Art große Chance zur Neuausrichtung der Weltpolitik eröffnet hat.

Nur wenige dieser Politiker werden das Buch gelesen haben, denn wenn sie es getan hätten, wären sie von einigen seiner Inhalte überrascht gewesen. Zum Beispiel: „In erster Linie wird die Ära nach der Pandemie eine Zeit der massiven Umverteilung des Reichtums einleiten, von den Reichen zu den Armen und vom Kapital zur Arbeit.“

Eine solche Ansicht wird von den superreichen Baronen, die globale Unternehmen leiten, oder von den Regierungen, die sie beeinflussen, in der Regel nicht geäußert, und zwar aus dem offensichtlichen Grund, dass dies einen direkten Angriff auf ihr Vermögen darstellt. Sicherlich mögen sie öffentlich den Wunsch nach weniger Ungleichheit äußern – wer würde das nicht tun? – aber viele würden sich vor einer „massiven Umverteilung des Reichtums“ im Stile von Robin Hood an die Werktätigen und weg von Kapitalisten wie ihnen sträuben.

Tatsächlich ist in den letzten zwei Jahren genau das Gegenteil passiert: Es gibt jetzt mehr Milliardäre und mehr arme Menschen auf der Welt. „Du wirst nichts besitzen und glücklich sein“, ein weiterer oft zitierter und viel geschmähter Schwabismus, beschreibt ebenfalls das Gegenteil von dem, was tatsächlich geschehen ist, nämlich „die Reichen besitzen viel mehr, während die Armen nichts besitzen und unglücklich sind“.

Dieses Jahr löste das WEF-Treffen in Davos, Schweiz, das vom 22. bis 26. Mai stattfand, die üblichen Hassausbrüche auf Twitter und anderen Plattformen aus. Das Gerede impliziert, dass das WEF insgeheim die Übernahme der Welt durch eine geheime Zusammenarbeit zwischen Regierung und Großunternehmen plant, als ob reiche und mächtige Leute dafür ein Vehikel wie das WEF bräuchten. Diejenigen, die durch die Politik des Staates ins Unrecht gesetzt wurden, fühlen sich befriedigt, wenn sie glauben, den Kopf der Schlange, die für das Chaos verantwortlich ist, gefunden zu haben.

Das WEF, so behaupten sie, ist die Koordinationsplattform für all die geheimen Deals, die die Reichen reicher und die etablierten Regierungschefs mächtiger machen, während die nationale und lokale Souveränität heimlich eingebüßt wird und der einfache Mensch ohne Ressourcen und Rechte langsam verrottet.

Diese Anschuldigungen gegen das WEF werden von Falschdarstellungen und regelrechten Fälschungen begleitet. Kürzlich kursierten in den sozialen Medien Fotos von Hunderten von Privatflugzeugen, die auf einem Flugplatz aufgereiht waren. Angeblich handelte es sich dabei um die Teilnehmer von Davos 2022, die (Schande!) ihren eigenen Anspruch auf eine Reduzierung der Kohlenstoffemissionen missachteten. Laut Reuters wurde eines der beiden weit verbreiteten Fotos tatsächlich vor Jahren auf dem Flughafen von Las Vegas aufgenommen, etwa zur Zeit eines Boxkampfs zwischen Floyd Mayweather Jr. und Manny Pacquiao, während ein anderes im Januar 2016 auf einem Schweizer Luftwaffenstützpunkt aufgenommen wurde, der häufig von Davos-Teilnehmern genutzt wird und wahrscheinlich mit der Veranstaltung in jenem Jahr in Verbindung stand.

Keiner von uns konnte dieses Jahr persönlich nach Davos fliegen (obwohl einige von uns in der Vergangenheit an solchen Veranstaltungen teilgenommen haben), aber das macht nichts: Jede Sitzung des Treffens vom 22. bis 26. Mai 2022 wurde online veröffentlicht. Dazu gehörte auch die per Videolink übertragene Eröffnungsrede des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky, der in seinem charakteristischen braunen T-Shirt erstrahlte und mit unverwandter Intensität in die Kamera blickte. Gestärkt durch die trotzige Ansprache des Präsidenten wandten sich die Teilnehmer den verbleibenden rund 220 Sitzungen zu, in denen jedes noch so gewichtige und weltliche Thema behandelt wurde.

Wir haben uns die Zeit genommen, einige davon zu verfolgen, und stellten fest, dass sie einige Gemeinsamkeiten aufweisen. Erstens hatten die Teilnehmer überzogene Erwartungen an das, was in den Diskussionen erreicht werden sollte. Zweitens, die Diskussionen selbst waren intelligent und informativ. Drittens führten die Diskussionen zu keiner bestimmten Art von Aktion.

Das Grundmodell einer WEF-Konferenzsitzung besteht darin, kluge Leute (die Referenten) zu subventionieren, damit sie kluge Dinge zu reichen Leuten (dem Publikum) sagen, die ihrerseits die exorbitanten Anmeldegebühren für die Konferenz bezahlen, um sich untereinander zu vernetzen und so zu tun, als würden sie von klugen Leuten ein paar Tage lang ernst genommen.

Mit einem Wort, Klaus Schwab ist ein glorifizierter und sehr talentierter Konferenzplaner, der Schmeicheleien verkauft. Er gibt vor, dass 60.000 Dollar den teilnehmenden Kunden Zugang zu wichtigen Entscheidungen in der Welt verschaffen, die in vier Tagen getroffen werden. Die Horden, die das Eintrittsgeld bezahlen, plaudern miteinander, trinken Unmengen von Wein und Häppchen und nehmen an Podiumsdiskussionen teil, die angeblich Probleme im Zusammenhang mit der Weltwirtschaft, der Umwelt und der Gesellschaft in durchgehenden Blöcken von jeweils 45 Minuten lösen sollen. (In Wirklichkeit sind es eher 35 Minuten, da am Ende jeder Sitzung 10 Minuten für Fragen und Antworten aus dem Publikum eingeplant sind. In Anbetracht des Preises für die Teilnahme erwarten die Organisatoren zu Recht, dass sich einige Delegierte berechtigt fühlen, einen Moment am Mikrofon zu haben).

Typisch für den Ehrgeiz der WEF-Konferenzsitzungen kündigte Gastgeber Geoff Cutmore in seiner Einleitung zur diesjährigen Sitzung über die globale Besteuerung an, dass es bei der beginnenden Podiumsdiskussion darum gehe, einen Punkt zu erreichen, an dem „wir uns alle wohlfühlen, was wir zahlen, und wir uns wohlfühlen, was andere Leute zahlen, und wir uns wohlfühlen, was Unternehmen zahlen, und wir uns alle wohlfühlen, wohin diese Steuereinnahmen letztendlich fließen.“

Wow. Er hätte noch hinzufügen können: „Und wenn wir am Ende noch ein paar Minuten übrig haben, werden wir uns überlegen, wie wir den Regenwald in Amazonien wiederherstellen können.“ Das Podium bestand aus den Leitern von Oxfam und der OECD sowie einem stark maskierten Wirtschaftsprofessor aus Harvard. Man stelle sich vor, was der Oxfam-Chef über Cutmores Äußerungen gedacht hätte, wenn man bedenkt, wie kritisch Oxfam die Steuerhinterziehung und Selbstbereicherung der Eliten insbesondere in den letzten zwei Jahren betrachtet hat. Wenn er die Konferenzteilnehmer nur dazu bringen könnte, ihre Steuern zu zahlen und damit aufzuhören, arme Menschen zu bestehlen, könnte er Oxfam ganz abschaffen!

Bei einigen Sitzungen dreht sich einem der Magen um. So kündigte Pfizer in einer Sitzung ein „Abkommen für eine gesündere Welt“ an, bei dem sein CEO neben Bill Gates und zwei afrikanischen Machthabern saß. Solche Ankündigungen werden auf dem WEF gemacht, aber gäbe es sie wirklich nicht, wenn es das WEF nicht gäbe? Unwahrscheinlich. Indem es eine Plattform für solche Ankündigungen bietet, wird es jedoch zu einem Blitzableiter für Verdächtigungen. Das WEF bezeichnet sich selbst als „Internationale Organisation für öffentlich-private Zusammenarbeit“, und wie jede große Organisation dieser Art möchte es noch größer und einflussreicher werden. Aber im Grunde geht es hier ums Geschäft. Das Geschäft von Klaus Schwab.

Das WEF behauptet ernsthafte positive Auswirkungen. Seine „First Movers Coalition“ besteht beispielsweise aus 50 Unternehmen, die sich verpflichtet haben, in grüne Technologien zu investieren und Kohlenstoff zu entfernen. Klingt großartig, oder? Der Haken an der Sache ist natürlich, dass sie die Messung so angelegt haben, dass sie selbst entscheiden können, was mit „grün“ oder mit „Kohlenstoffabbau“ gemeint ist. Sie können die Pflege eines Waldes heute als „Entfernen“ von Kohlenstoff zählen, und solange das Publikum nicht weiß, dass Sie letztes Jahr an der gleichen Stelle einen alten Wald abgeholzt und verbrannt haben, wird es applaudieren!

In ähnlicher Weise setzt sich das WEF für ein Berichterstattungssystem namens „Stakeholder Capitalism Metrics“ ein (das ökologische, soziale und Governance- oder „ESG“-Maßnahmen enthält), das in Zusammenarbeit mit großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften entwickelt und von 70 Unternehmen übernommen wurde. Die Zahlung eines angemessenen Steuerbetrags gehört nicht zu diesen KPIs. Ebenso wenig wie die Redefreiheit. Metriken, aber nicht so, wie Sie sie kennen.

Aber was ist mit der rauchenden Waffe, die in den vielen Spitzenpolitikern der heutigen Welt steckt, die das Young-Leaders-Programm des WEF absolviert haben? Was ist mit der gruseligen WEF-Konferenz 2019 zum Thema „Was tun bei einer Pandemie?

Was das Young-Leaders-Programm betrifft, so ist es zweifellos richtig, dass das WEF eine sehr erfolgreiche Job-Networking-Organisation geworden ist. Aber es hat das Networking nicht erfunden. Networking-Gesellschaften für die Reichen und Mächtigen gibt es schon seit Jahrhunderten. Denken Sie an die Freimaurer, die Rotary-Gesellschaft, Chatham House, private Gymnasien, Oxbridge oder die Ivy League. Die Reichen und Mächtigen werden sich untereinander vernetzen, auf Teufel komm raus, WEF oder nicht WEF.

Vielleicht haben sich diejenigen, die sich am WEF getroffen haben, auf eine böse Ideologie geeinigt, die schlecht für die Welt ist, aber diese Ideologie ist eindeutig nicht die von Schwab formulierte „Great Reset“-Ideologie, da sie ihr nicht im Geringsten folgen. Warum protestiert Schwab dann nicht dagegen, dass die Politiker so tun, als würden sie einen Great Reset durchführen, der genau das Gegenteil von dem ist, was er in seinem Buch befürwortet? Weil er sich nicht wirklich für seine eigenen Ideen interessiert. Als aufgeblasener Konferenzorganisator folgt Schwab seiner Kundenschar, anstatt sie zu führen. Er wird als Handlanger benutzt.

OK, aber was ist mit der Pandemie-Simulationskonferenz 2019? Auch hier kann man alles online nachlesen, ein Maß an Öffentlichkeit für ihre Pläne, das man von Bond-Schurken sicher nicht erwarten würde. In diesen Simulationen kamen die WEF-Leute zu dem Schluss, dass während einer Pandemie der Verkehr und der Handel wegen der hohen Kosten für die Gesellschaft nicht unterbrochen werden sollten. Ja, Sie haben richtig gelesen. Wieder einmal ist dies genau das Gegenteil von dem, was tatsächlich getan wurde.

Die WEF-Pandemiekonferenz war nur eine der vielen „Kriegsspiel“-Simulationen, die die Menschen auf der ganzen Welt ständig unterhalten. Pandemie-Simulationen diese Woche, Asteroiden-Simulationen nächste Woche, Killerbienen-Simulationen danach. In 220 Sitzungen können eine Menge Probleme behandelt werden, und eines davon wird mit Sicherheit die Nachricht von morgen sein.

Die völlige Diskrepanz zwischen dem, was auf seiner Pandemiekonferenz gesagt wurde, und dem, was tatsächlich während der Pandemiezeit passiert ist, beweist einmal mehr, dass Klaus sich nicht von seinen Prinzipien leiten lässt. Wäre dies der Fall, hätte er lautstark gegen das protestiert, was in den letzten zwei Jahren geschehen ist. Stattdessen reitet er nur auf seinem „Glück“ herum, dass die Führer, die bei seinen Veranstaltungen Champagner getrunken haben, ihn nun als ihre angebliche Galionsfigur akzeptieren.

Da er schon weit über 80 ist, geht Klaus wahrscheinlich davon aus, dass er, wenn eine wütende Weltbevölkerung zu der Überzeugung käme, dass er für die Katastrophe, die über sie hereingebrochen ist, verantwortlich ist, schon lange tot wäre, bevor man ihm Gerechtigkeit widerfahren ließe. Thierry Malleret, sein jüngerer Mitautor bei „The Great Reset“, hat in dieser Hinsicht mehr zu befürchten!

Das WEF ist also nichts weiter als heiße Luft. Es wird von einem Mann geleitet, der den Pomp verkörpert, was in den Kreisen der Reichen und Mächtigen nichts Neues ist. Die heiße Luft, die das WEF verbreitet, unterscheidet sich nicht von der normalen Luft.

Sicher, es ist ein Ort, an dem geplaudert und koordiniert wird, aber das WEF hat weder das Plaudern noch die Idee eines Old-Boys-Clubs erfunden. Es ist einfach das aktuelle Clubhaus. Die wahren Schuldigen werden einen anderen Ort finden, sobald das WEF seine Schindel abgenommen hat.