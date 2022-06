Pepe Escobar und Notizen von Spief: Das internationale Wirtschaftsforum in St. Petersburg

DAS ST. PETERSBURG FORUM IST IN VOLLEM GANGE.

Ich habe den Vormittag damit verbracht, einige großartige Diskussionen auf dem Forum zu verfolgen – vor allem über Russland-China, SCO-Geschäfte, BRICS, den russischen Finanzsektor, die Nördliche Seeroute und diese unten verlinkte Diskussion mit Glazyev über die Eurasische Wirtschaftsunion und ASEAN.

Heute Nachmittag gibt es noch einige weitere Themen, darunter ein Triple Treat EAEU-SCO-ASEAN.

Ich werde eine ausführliche Kolumne verfassen, die idealerweise am Wochenende veröffentlicht werden soll. Putins Rede ist morgen und dürfte ein Brüller werden.

Der Kontrast zu den Three Stooges in ihrem Zug nach Nirgendwo – Land 404 – könnte nicht deutlicher sein.

ST. PETERSBURG UPDATE

Die wichtigsten Fakten aus dem Forum – offiziell und nach Diskussionen:

Dollars und Euros werden weiterhin in Russland zirkulieren.

Es wird KEINE Rückkehr zu einer sowjetischen Wirtschaft geben.

Die Importe werden nur teilweise substituiert.

Ein Rubel unter 60 pro Dollar ist keine gute Sache für die russische Wirtschaft. Die Regierung wird intervenieren.

Die Veränderungen in der Weltwirtschaft sind unumkehrbar. Es gibt kein Zurück mehr.

Ein bedeutender Teil der russischen Wirtschaft wird sich auf den Binnenmarkt umorientieren.

Weil die NATOstan Kiew weiter bewaffnen wird, werden die Truppen der Donezker Volksrepublik NICHT an der Grenze Halt machen.

Gestern Abend, vor dem Forum in St. Petersburg, wurde es klar: Alles hängt zusammen.

Hier werden Sie sehen, wie…die neue G8 mit Chinas Drei Ringen zusammenhäng und mit BRICS+ und wie all das mit dem zusammenhängt, was in St. Petersburg diskutiert wird: EAEU, SCO, ASEAN.