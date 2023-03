Slawa schlägt wieder zu. Rumänisches Getreide mit gentechnisch veränderten Organismen aus der Ukraine kontaminiert.

In nur wenigen Monaten ist es Rumänien gelungen, seine über Jahre hinweg erworbene Glaubwürdigkeit auf den ausländischen Märkten zu verlieren. Hochwertiges rumänisches Getreide wurde mit gentechnisch veränderten Organismen aus der Ukraine kontaminiert, und große Mengen wurden mit befallenem ukrainischem Getreide vermischt, sodass ganze Schiffsladungen für den Export zurückgewiesen wurden. Gleichzeitig warnen Bauernverbände, dass ein Großteil der gefährlichen ukrainischen Produkte in unserem Land geblieben ist.

Die Operation „Alles für die Ukraine“ hat sich für unser Land zu einer riesigen Katastrophe entwickelt. Die Landwirte warnen, dass gentechnisch verändertes Getreide aus der Ukraine rumänisches Getreide verunreinigt hat, dessen Ausfuhr von den traditionellen Partnern Rumäniens verweigert wurde. Die Ukrainer produzieren günstig im Vergleich zu den rumänischen Landwirten, die sich an die europäische Gesetzgebung halten müssen, keine gentechnisch veränderten Organismen und keine bestimmten Pestizide zu verwenden. „Das größte Problem ist, dass ihre Produkte mit unseren rumänischen Produkten vermischt werden, die einen anderen Standard haben, und dass ganze Schiffe mit rumänischem Getreide umgeschlagen werden. Unsere Produkte wurden zurückgewiesen, weil sie mit gentechnisch veränderten Organismen kontaminiert waren, die höchstwahrscheinlich von der Handhabung auf den Lastkähnen stammten, die ukrainisches Getreide transportierten. Gleichzeitig ist nicht bekannt, wer und wie, aber sie vermischten rumänisches Getreide mit ukrainischem und wurden von ihren afrikanischen Partnern zurückgewiesen. Das rumänische Getreide wurde also deklassiert und für den Export zurückgewiesen. Sie nutzen diesen Transitkorridor in vollem Umfang aus, und das Image Rumäniens ist nicht mehr so gut und wird es auch noch sehr lange nicht sein. Unsere Partner wussten, dass sie sehr hochwertige Waren aus Rumänien kauften und fanden sich mit Waren wieder, die nur theoretisch in Rumänien produziert wurden. Deswegen hat Rumänien jetzt ein miserables Image in den Ländern, in die wir früher Getreide exportiert haben, vorwiegend in Afrika“, erklärte Claudiu Soare, stellvertretender Direktor des Nationalen Verbands der Genossenschaften im Pflanzensektor (UNCSV).

Wir wissen nicht, was wir essen

Mehl aus der Ukraine ist billiger als Weizen, und ukrainische Produkte werden bevorzugt, erzählen uns die Bauern. Sie sagen, das Schlimmste sei, dass es in unserem Land bleibt und in die Produktion geht und niemand weiß, was wir wirklich essen. „Wir haben die Überwachung, Messung und Kontrolle der Lebensmittelsicherheit für alles, was aus der Ukraine kommt, gefordert, aber sie sagen, es sei nur ein Transit. Es dürfen keine gentechnisch veränderten Produkte mehr eingeführt werden, die in der Zukunft zu Problemen führen könnten. Unsere Landwirte verfügen über sehr große Lagerbestände und haben keine Möglichkeit, diese zu verkaufen. Einige mussten wegen finanzieller Probleme unter dem Produktionspreis verkaufen. Die ukrainischen Getreidepreise sind um 50 € pro Tonne für Weizen und 75 € pro Tonne für Mais gefallen. Auch die Preise für Raps sind um 90 Euro gefallen“, fügte der stellvertretende Direktor des UNCSV, Claudiu Soare, hinzu. Nach Angaben der Allianz für Landwirtschaft und Zusammenarbeit importierte Rumänien aus der Ukraine mehr als 700.000 Tonnen Weizen, 30.000 Tonnen Weizenmehl, 1 Million Tonnen Mais, 400.000 Tonnen Raps, 400.000 Tonnen Sonnenblumenkerne und mehr als 50.000 Tonnen Sonnenblumenöl.

Ausgleichszahlungen oder Zölle

In einem offenen Brief an den Präsidenten und die Regierung Rumäniens hat die Allianz für Landwirtschaft und Zusammenarbeit dazu aufgerufen, bei der Europäischen Kommission eine Entschädigung in Höhe von 200 Millionen Euro für die rumänischen Rohstoffproduzenten zu beantragen. Sollte diese Summe nicht erreicht werden, fordert die Allianz die Wiedereinführung von Einfuhrzöllen in den betroffenen EU-Ländern wie Rumänien, Polen, der Slowakei, der Tschechischen Republik, Ungarn und Bulgarien für bestimmte Produkte, die direkt oder über andere Länder aus der Ukraine importiert werden, wie Getreide, Ölsaaten, Geflügelfleisch und Eier, Milch und Honig. „Wenn die Europäische Kommission beschlossen hat, der Ukraine Solidarität und humanitäre Unterstützung zukommen zu lassen, muss sie sich auch um die Landwirte im Osten kümmern, die mit dem Rücken zur Wand stehen. Wir benötigen Landwirte, die nachhaltig und stabil wirtschaften, die ihre Kosten pro Hektar und ihre Investitionen über den Verkaufspreis decken können. Wir wollen Taten und nicht Worte, d.h. Hilfe und Unterstützung, um als Landwirte nachhaltig zu bleiben“, heißt es in dem offenen Brief der Allianz für Landwirtschaft und Zusammenarbeit.