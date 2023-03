Nein, „Covid“ kommt IMMER noch nicht aus einem Labor

Kit Knightly

Die großen Covid-Nachrichten der letzten Tage waren, dass das US-Energieministerium über das Wall Street Journal behauptet hat, dass ein Laborleck der „wahrscheinlichste“ Ursprung von „Covid“ ist.

Unter Berufung auf „neue Beweise“ hat ein Gremium des Energieministeriums seine Einschätzung aus dem Jahr 2021 geändert und im Wesentlichen von „wir wissen es nicht“ auf „es stammt wahrscheinlich aus einem Labor“ geändert.

Dies ist nur der jüngste Schritt in der bemerkenswerten Reise der Lab-Leak-Theorie von einer Randidee zu einer Mainstream-Position, oder von einer „Verschwörungstheorie zu einer Regierungsdebatte“, wie es in einem Forbes-Artikel heißt, der den gesamten Prozess zeitlich einordnet.

Sie wissen, was OffG von der Lab-Leck-Theorie hält, wir haben sie bereits 2021 einem Faktencheck unterzogen und 2022 erneut aufgegriffen: Die „Lab-Leck“-Theorie ergibt keinen Sinn und verstärkt nur das Mainstream-Narrativ.

Darüber hinaus kann sie nun als Treibstoff für das Narrativ vom „neuen kalten Krieg“ verwendet werden.

Die USA können China beschuldigen, das Virus geschaffen zu haben, während China entweder behaupten kann, es sei natürlich entstanden oder die USA hätten es in einem Akt des „Bioterrorismus“ freigesetzt.

Beide Seiten werden behaupten, dass die Impfstoffe der anderen Seite nicht funktionieren, die eigenen aber schon. Und täuschen Sie sich nicht, beide Seiten werden nach wie vor, alle Menschen impfen wollen.

In gewisser Weise ist dies ein Symptom für das Scheitern des Covid-Narrativs. Dem größten Propagandaschub aller Zeiten ist nach nur zwei Jahren der Dampf ausgegangen, und plötzlich kämpft man in der Defensive, um sich selbst zusammenzuhalten. Denn die Debatte um das „Laborleck“ ist eine Rückzugsposition. Ein geordneter Rückzug, der um jeden Preis die grundlegende Lüge von „Covid“ schützt, nämlich dass es keine neue Krankheit gab.

Lassen Sie uns das noch einmal mit Gefühl sagen: ….

Es gab KEINE NEUE ERKRANKUNG!

Es gab die alten Grippesymptome, es gab einen neuen Namen, und es gab einen beschissenen Test.

Und das ist alles.

Das ist das einzige Eingeständnis, das das Establishment niemals machen wird, weil es ihr Narrativ völlig zerstört.

Es tötet es mausetot.

Jedes andere „Eingeständnis“, jede andere Debatte oder Idee – „undichte Stelle im Labor“, frühzeitige Behandlung, Panik der Regierung, „wir haben die natürliche Immunität unterschätzt“, „die Impfstoffversuche waren irreführend“ – kann schließlich wieder zur Rechtfertigung von Abriegelungen und anderen autoritären „Maßnahmen der öffentlichen Gesundheit“ herangezogen werden.

Wenn nicht für Covid, dann für die nächste „Pandemie“.

Patrick Henningsen hat es auf Twitter perfekt ausgedrückt:

Diejenigen unter Ihnen, die sich über das jüngste „Laborleck“ der US-Regierung aufregen, sollten sich darüber im Klaren sein, dass sie mit ihrer Unterstützung des Mythos eines Covid-Supervirus auch all die dummen und gefährlichen „Abhilfemaßnahmen“ ermöglichen…

For those of you who are getting excited over the recent ‘Lab Leak’ psy-op by US govt, understand that by endorsing the myth of a Covid super virus, you are enabling all the stupid & dangerous ‘mitigation’ measures too… pic.twitter.com/3MR52xBj10