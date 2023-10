Am Donnerstag ging eine kurze Meldung durch die Medien. Das 25 Milliarden Dollar schwere internationale Netzwerk des Milliardärs George Soros schließt weltweit seine Büros.

Mehr als 40 Prozent der Mitarbeiter von Soros‘ Open Society Foundations (OSF) werden entlassen.

OSF-Mitarbeiter in Afrika wurden vergangene Woche über die Reorganisation informiert. Aus E-Mails geht hervor, dass sechs Büros in Afrika geschlossen werden. Büros in Baltimore und Barcelona werden ebenfalls geschlossen.

OSF-Vizepräsidentin für Programme, Binaifer Nowrojee, sagte, der Vorstand habe im Juni beschlossen, mehr als 40 Prozent der Stellen zu streichen.

Soros‘ Organisation verteilt jährlich mehr als 1 Milliarde Dollar. Mehr als 100 Millionen Dollar davon gehen nach Afrika.

Im August zeigte eine interne E-Mail, die Reuters einsehen konnte, dass die OSF einen weitgehenden Rückzug aus der Europäischen Union plant.

Was geschah noch im Juni? Georg übergab die Herrschaft über sein Reich an seinen Sohn Alexander. Er sagte, er sei „politischer“ als sein Vater.

Als FVD-Chef Thierry Baudet die D66-Ministerin Sigrid Kaag fragte, was sie davon halte, dass Soros jedes Jahr mehr als fünf Millionen in linke Aktivistenclubs in den Niederlanden investiere, antwortete sie, er sei „ein bekannter Philanthrop“, der „sich für die Demokratie einsetzt“. ‚.

„Ich halte die Rahmenbedingungen für sehr unglücklich. Ich denke, das ist eine schlimme Anschuldigung gegen Herrn Soros“, so Kaag.